เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroCat Tower
ฟอกอากาศสะอาด แถมใส่ใจเจ้าเหมียว
โดมอบอุ่น
อุณหภูมิอุ่น ถูกใจเจ้าเหมียว
มั่นใจอากาศสะอาด
ด้วยระบบการกรองอากาศหลายขั้นตอน
โหมดเหมียวแฮปปี้
ออกแบบโหมดการทำงาน ที่รู้ใจน้องเหมียว
ดูแลสุขภาพเจ้าเหมียว
ตรวจเช็ก ติดตามน้ำหนัก และเวลาพักผ่อนของน้องเหมียว
โดมอบอุ่น ถูกใจเหมียว
ที่นั่งแสนสบายสำหรับน้องแมว ปรับระดับความอุ่น 2 ระดับ เพื่อความสบายของน้องแมว
โหมดอบอุ่น
กำหนดเวลาและระดับความอุ่น เพื่อความสบายของเจ้าเหมียว
โหมดอบอุ่นเมื่อเจ้าเหมียวมา
เครื่องจะทำความอุ่นเมื่อสัมผัสได้ว่าน้องแมวอยู่ในเวลาที่ตั้งไว้
ฟอกอากาศอย่างทรงพลัง
อากาศสะอาดด้วยระบบกรองหลายขั้นตอน
กำจัดไรขนแมว ลดสารก่อภูมิแพ้ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในอากาศ
โหมดเหมียวแฮปปี้
ทรงพลัง แต่เสียงเงียบเจ้าเหมียวแฮปปี้
ฟอกอากาศอย่างทรงพลัง แต่ทำงานเงียบไม่รบกวนการพักผ่อน
LG ThinQ™
สั่งงาน ติดตามน้ำหนักและเวลาพักผ่อนเหมียวในแอปฯ เดียว
สั่งงานเครื่องฟอกอากาศ ติดตามน้ำหนักและเวลาพักผ่อนของน้องด้วยแอปฯ LG ThinQ ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้
*ภาพและวิดีโอข้างต้นเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเพื่อความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้งผลิตภัณฑ์จริง
1) ลดขนแมวในอากาศ
- การทดสอบการลดขนแมวที่ลอยอยู่ในอากาศ หมายเลขเอกสาร CR251498
- วันที่ทดสอบ: 2025.02.19
- สถาบันทดสอบ: EAIC
- รุ่นทดสอบ: Aerocat Tower (AS065-Series)
- เงื่อนไขการทดสอบ: ปล่อยอนุภาคที่ทดสอบปริมาณ 200 mg เป็นเวลา 20 นาที และทำการทดสอบปริมาณขนแมวที่ลดได้
- ผลการทดสอบ: ลดขนแมวในอากาศได้ 73% ในโหมด Auto และลดขนแมวได้ 99.9% ในโหมด Turbo
2) ลดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
- สารสกัดละอองเกสรสนญี่ปุ่นจากต้น Cryptomeria japonica หมายเลขเอกสาร: CR251499
- วันที่ทดสอบ: 2025.02.19~24
- สถาบันทดสอบ: EAIC
- รุ่นทดสอบ: Aerocat tower (AS065-Series)
- เงื่อนไขการทดสอบ: ห้องควบคุมการไหลของอากาศ (W3.24, D3.7, H2.5[m], 29.97[m3], วัสดุ: SUS304)
- วิธีทดสอบ: การทดลองใช้โหมดเทอร์โบพ่นละอองสารก่อภูมิแพ้จากสารสกัดเกสรสนญี่ปุ่น (Cryptomeria japonica) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วยเครื่องพ่นละออง Omron จำนวน 4 เครื่อง ที่อุณหภูมิห้อง 22.5°C และความชื้นสัมพัทธ์ 45% ดำเนินการในสภาพแวดล้อมควบคุม
- ผลการทดสอบ: กรองอนุภาคที่ทดสอบได้ 99.1% หลังการทำงาน 30 นาที
3) ลดกลิ่นในอากาศ
- หมายเลขเอกสาร: CT25-005772K
- วันที่ทดสอบ: 25.01.14~02.11
- รุ่นทดสอบ: AeroCatTower (AS065-Sereis)
- สถาบันที่ทดสอบ: KCL
- เงื่อนไขทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±5%
- โหมดที่ทดสอบ: ลมแรง (rated wind speed)
- วิธีทดสอบ: ทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นของก๊าซหลักทั้งห้าตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศในอาคารของสมาคมการทำความสะอาดอากาศแห่งเกาหลี (SPS-KACA003-0132:2022)
- ผลการทดสอบ: อัตราการกำจัดก๊าซที่เป็นอันตราย 84% (ฟอร์มาลดีไฮด์ถูกกำจัดมากกว่า 99.5%, แอมโมเนียถูกกำจัด 95%, อะซีตัลดีไฮด์ถูกกำจัด 79%, กรดอะซิติกถูกกำจัด 89%, โทลูอีนถูกกำจัด 57%)
- หมายเลขเอกสาร: CT25-011342K
- วันที่ทดสอบ: 25.02.04~02.20
- รุ่นทดสอบ: AeroCatTower (AS065-Series)
- สถาบันที่ทดสอบ: Korea Conformity Living Environment Testing & Research Institute (KCL)
- เงื่อนไขทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±1%, ห้องทดสอบ 8.0±0.5㎥
- โหมดที่ทดสอบ: ลมแรง
- วิธีทดสอบ: ทดสอบอัตราการกำจัด SO₂ และ NO₂ ตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศในอาคารของสมาคมการทำความสะอาดอากาศแห่งเกาหลี (SPS-KACA003-0132:2022)
- ผลการทดสอบ: NO₂ (กำจัดได้ 31% หลังจากการทำงาน 30 นาที, SO₂ (กำจัดได้ 92% หลังจากการทำงาน 30 นาที)
4) LG ThinQ
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป LG ThinQ เป็นสิ่งจำเป็น
- Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ
Q.
ควรเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อยแค่ไหน?
A.
รอบการเปลี่ยนฟิลเตอร์คือ 1 ปี เมื่อถึงเวลาจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งบนตัวเครื่องและผ่านแอป LG ThinQ
รอบการเปลี่ยนฟิลเตอร์คำนวณจากการใช้งานวันละ 10 ชั่วโมง อาจแตกต่างไปตามชั่วโมงการใช้งานจริงและสภาพแวดล้อม
Q.
ฉันจะทำความสะอาดฟิลเตอร์สำหรับสัตว์เลี้ยงของเครื่องฟอกอากาศได้อย่างไร?
A.
ก่อนอื่น ให้แยกฝาครอบออกจากตัวผลิตภัณฑ์ จากนั้นกำจัดฝุ่นออกจากฟิลเตอร์ขั้นต้น (Pre-filter) โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวดูดซอกมุมหรือหัวแปรงขนนุ่ม
โปรดระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือแผ่นกรอง
สำหรับฟิลเตอร์ Aero Series V Pet Filter แสงสามารถฟื้นฟูประสิทธิภาพของฟิลเตอร์กำจัดกลิ่นด้วยแสง (Photocatalytic deodorizing filter) ฟื้นฟูแผ่นกรองโดยการนำไปตากแดดในพื้นที่เปิดโล่ง ในเวลากลางคืนสามารถฟื้นฟูโดยการส่องแสงเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เราแนะนำให้ทำการฟื้นฟูทุก ๆ 2 เดือน ครั้งละประมาณ 3 ชั่วโมง
*ข้อควรระวัง: ห้ามล้างแผ่นกรองด้วยน้ำ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง การทดสอบประสิทธิภาพการฟื้นฟูของแผ่นกรองกำจัดกลิ่น ได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานสำหรับกลิ่นในครัวเรือน (แอมโมเนีย, กรดอะซิติก, อะซีตัลดีไฮด์) ที่พบได้บ่อยในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง *เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน: ประเมินตามวิธีการทดสอบการกำจัดก๊าซที่เป็นอันตราย (การกำจัดกลิ่น) ของสมาคมทำความสะอาดอากาศแห่งเกาหลี
Q.
ฟิลเตอร์ HEPA คืออะไร?
A.
ฟิลเตอร์ HEPA ถูกออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็กมากด้วยประสิทธิภาพสูง ฟิลเตอร์ HEPA ในเครื่องฟอกอากาศ LG สามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน
ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01µm ได้มากถึง 99.999%
หมายเลขการทดสอบ: CT24-078042E_M1
วันที่ทดสอบ: '24. 9.3~ '24. 9.9
หน่วยงานทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ: AS55*G***
เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ 30.0㎥ อุณหภูมิ 23.0±3.0℃ ความชื้น 50.0±10.0 %R.H.
สภาพการทำงาน: โหมด Turbo
วิธีการทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01µm คงที่แล้ว ให้เปิดเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 4 ชั่วโมงจนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงถึง 99.999% ขึ้นไป และทำการวัดการลดลงระหว่างการทำงาน (มาตรฐานอ้างอิง: SPS-KACA 002-0132:2022, Indoor Air Purifier Appendix A)
ผลการทดสอบ: กำจัดได้ 99.999% เมื่อทำงานเป็นเวลา 28 นาที 10 วินาทีขึ้นไป
ผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจแตกต่างได้หากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง
Q.
วางเครื่องฟอกอากาศไว้ตรงไหนดีที่สุด?
A.
ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 1 เมตร หากมีพื้นที่รับอากาศไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อการทำงานของฟังก์ชันฟอกอากาศ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นระหว่าง 40% ถึง 70%
ห้ามติดตั้งในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้แสงสว่าง
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
สเปคทั่วไป
สี
สีเบจ
ปริมาณลม (สูง/ต่ำ, CFM)
No
CADR (CMH)
No
CADR (CMM)
3.22
พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)
24.8
จอแสดงผล (วิธีการ)
ไม่มี
ระดับพลังงาน
มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น
ดีไซน์ภายนอก
ประเภททรงกลม
ประเภทมอเตอร์พัดลม
มอเตอร์ BLDC
ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)
52 / 21
กำลังไฟฟ้าเข้า (W)
52
แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
แรงดันไฟฟ้า
No
มาตรฐานรับรอง
จากประเทศ
เกาหลี
เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)
2026-01
ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)
AS25GCBY0.ABAE
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
710 x 800 x 422
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
735 x 587 x 480
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
11.6
น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)
15.1
ฟีเจอร์
ฟอกอากาศ 360˚
ใช่
โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ
6 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ/สลีพ)
แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์
ใช่
การแสดงความหนาแน่นของอนุภาค
ไม่มี
โหมดสัตว์เลี้ยง
ใช่
โหมดการฟอกอากาศ/โหมดอัตโนมัติ
ไม่มี
เซ็นเซอร์
ฝุ่นละออง (PM1.0)
โหมดการนอนหลับ
ไม่มี
ตั้งเวลานอน
ไม่มี
ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)
4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว
Standby Power(Below 1W)
ไม่มี
UVnano
ไม่มี
ฟังก์ชั่นชาร์จไร้สาย
ไม่มี
แผ่นกรอง
ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ
Aero Series V-Pet Filter X 1 ชิ้น
เกรดแผ่นกรอง
H13
สมาร์ทฟีเจอร์
การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง
ใช่
อัตโนมัติ เปิด / ปิด
ใช่
สถานะ AQI / รายงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
