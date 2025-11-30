About Cookies on This Site

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroCat Tower

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroCat Tower

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroCat Tower

AS25GCBY0
Front view of LG PuriCare™ AeroCatTower Air Purifier
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Heated dome seat โดมอุ่นๆ ถูกใจเหมียว
  • Total air purification อากาศสะอาดด้วยระบบกรองหลายขั้นตอน
  • Cat relax mode โหมดเหมียวแฮปปี้
  • Pet care tracking ฟังก์ชันดูแลสุขภาพน้องเหมียว
เพิ่มเติม

ฟอกอากาศสะอาด แถมใส่ใจเจ้าเหมียว

แมวนั่งบนสินค้าในห้องนอนมองไปข้างหน้า

โดมอบอุ่น

อุณหภูมิอุ่น ถูกใจเจ้าเหมียว

รูปแสดงขั้นตอนการฟอกอากาศของเครื่องฟอกอากาศ

มั่นใจอากาศสะอาด

ด้วยระบบการกรองอากาศหลายขั้นตอน

ตัวอย่างหน้าจอแสดงการทำงานโหมดเหมียวแฮปปี้

โหมดเหมียวแฮปปี้

ออกแบบโหมดการทำงาน ที่รู้ใจน้องเหมียว

หน้าจอแอปติดตามการดูแลแมวที่มีเครื่องฟอกอากาศและแมวนั่งอยู่ด้านบน

ดูแลสุขภาพเจ้าเหมียว

ตรวจเช็ก ติดตามน้ำหนัก และเวลาพักผ่อนของน้องเหมียว

วิดีโอเครื่องฟอกอากาศในห้องนั่งเล่นที่มีแมวนั่งอย่างสบายอยู่ด้านบน
โดมอบอุ่น

โดมอบอุ่น ถูกใจเหมียว

ที่นั่งแสนสบายสำหรับน้องแมว ปรับระดับความอุ่น 2 ระดับ เพื่อความสบายของน้องแมว

โหมดอบอุ่น 

กำหนดเวลาและระดับความอุ่น เพื่อความสบายของเจ้าเหมียว

โหมดอบอุ่นเมื่อเจ้าเหมียวมา

เครื่องจะทำความอุ่นเมื่อสัมผัสได้ว่าน้องแมวอยู่ในเวลาที่ตั้งไว้

ฟอกอากาศอย่างทรงพลัง

อากาศสะอาดด้วยระบบกรองหลายขั้นตอน

กำจัดไรขนแมว ลดสารก่อภูมิแพ้ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในอากาศ

วิดีโอแสดงการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ ตั้งแต่การตรวจจับมลพิษ การกรอง และปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา
โหมดเหมียวแฮปปี้

ทรงพลัง แต่เสียงเงียบเจ้าเหมียวแฮปปี้

ฟอกอากาศอย่างทรงพลัง แต่ทำงานเงียบไม่รบกวนการพักผ่อน

ภาพหน้าจอแบ่งครึ่งแสดงการไหลของลมที่อ่อนลงเมื่อมีแมวนั่งบนที่นั่ง และไหลแรงขึ้นเมื่อไม่มีแมว
ภาพแมวนั่งบนเครื่องฟอกอากาศในห้องนั่งเล่นที่มีโซฟา พร้อมหน้าจอแอปดูแลสัตว์เลี้ยงแสดงการติดตามน้ำหนักและเวลาพักผ่อนของแมว

ดูแลสุขภาพเจ้าเหมียว

เช็ก ติดตามน้ำหนัก และเวลาพักผ่อนของน้องเหมียว

ภาพลูกแมวนั่งบนขั้นบันไดของเครื่องฟอกอากาศ

บันไดขึ้นโดม

ไม่ว่าน้องเหมียว จะตัวเล็กหรือตัวโต ก็ขึ้น-ลงโดมได้สะดวก

ภาพแสดงปุ่มออกแบบเน้นความปลอดภัย วางไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ

ซ่อนปุ่มกด

ซ่อนปุ่มกดด้านล่าง เพื่อลดปัญหาน้องเหมียวกดโดนปุ่ม

LG ThinQ™

สั่งงาน ติดตามน้ำหนักและเวลาพักผ่อนเหมียวในแอปฯ เดียว

สั่งงานเครื่องฟอกอากาศ ติดตามน้ำหนักและเวลาพักผ่อนของน้องด้วยแอปฯ LG ThinQ ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

ภาพแมวนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่น จ้องมองไปข้างหน้า โดยมีหน้าจอหลักของแอป LG ThinQ AeroCatTow แสดงอยู่

*ภาพและวิดีโอข้างต้นเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเพื่อความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้งผลิตภัณฑ์จริง

1) ลดขนแมวในอากาศ

- การทดสอบการลดขนแมวที่ลอยอยู่ในอากาศ หมายเลขเอกสาร CR251498

- วันที่ทดสอบ: 2025.02.19

- สถาบันทดสอบ: EAIC

- รุ่นทดสอบ: Aerocat Tower (AS065-Series)

- เงื่อนไขการทดสอบ: ปล่อยอนุภาคที่ทดสอบปริมาณ 200 mg เป็นเวลา 20 นาที และทำการทดสอบปริมาณขนแมวที่ลดได้

- ผลการทดสอบ: ลดขนแมวในอากาศได้ 73% ในโหมด Auto และลดขนแมวได้ 99.9% ในโหมด Turbo

2) ลดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ

- สารสกัดละอองเกสรสนญี่ปุ่นจากต้น Cryptomeria japonica หมายเลขเอกสาร: CR251499

- วันที่ทดสอบ: 2025.02.19~24

- สถาบันทดสอบ: EAIC

- รุ่นทดสอบ: Aerocat tower (AS065-Series)

- เงื่อนไขการทดสอบ: ห้องควบคุมการไหลของอากาศ (W3.24, D3.7, H2.5[m], 29.97[m3], วัสดุ: SUS304)

- วิธีทดสอบ: การทดลองใช้โหมดเทอร์โบพ่นละอองสารก่อภูมิแพ้จากสารสกัดเกสรสนญี่ปุ่น (Cryptomeria japonica) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วยเครื่องพ่นละออง Omron จำนวน 4 เครื่อง ที่อุณหภูมิห้อง 22.5°C และความชื้นสัมพัทธ์ 45% ดำเนินการในสภาพแวดล้อมควบคุม

- ผลการทดสอบ: กรองอนุภาคที่ทดสอบได้ 99.1% หลังการทำงาน 30 นาที

3) ลดกลิ่นในอากาศ

- หมายเลขเอกสาร: CT25-005772K

- วันที่ทดสอบ: 25.01.14~02.11

- รุ่นทดสอบ: AeroCatTower (AS065-Sereis)

- สถาบันที่ทดสอบ: KCL

- เงื่อนไขทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±5%

- โหมดที่ทดสอบ: ลมแรง (rated wind speed)

- วิธีทดสอบ: ทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นของก๊าซหลักทั้งห้าตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศในอาคารของสมาคมการทำความสะอาดอากาศแห่งเกาหลี (SPS-KACA003-0132:2022)

- ผลการทดสอบ: อัตราการกำจัดก๊าซที่เป็นอันตราย 84% (ฟอร์มาลดีไฮด์ถูกกำจัดมากกว่า 99.5%, แอมโมเนียถูกกำจัด 95%, อะซีตัลดีไฮด์ถูกกำจัด 79%, กรดอะซิติกถูกกำจัด 89%, โทลูอีนถูกกำจัด 57%)

- หมายเลขเอกสาร: CT25-011342K

- วันที่ทดสอบ: 25.02.04~02.20

- รุ่นทดสอบ: AeroCatTower (AS065-Series)

- สถาบันที่ทดสอบ: Korea Conformity Living Environment Testing & Research Institute (KCL)

- เงื่อนไขทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±1%, ห้องทดสอบ 8.0±0.5㎥

- โหมดที่ทดสอบ: ลมแรง

- วิธีทดสอบ: ทดสอบอัตราการกำจัด SO₂ และ NO₂ ตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศในอาคารของสมาคมการทำความสะอาดอากาศแห่งเกาหลี (SPS-KACA003-0132:2022)

- ผลการทดสอบ: NO₂ (กำจัดได้ 31% หลังจากการทำงาน 30 นาที, SO₂ (กำจัดได้ 92% หลังจากการทำงาน 30 นาที)

4) LG ThinQ

- การเชื่อมต่อ Wi-Fi และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป LG ThinQ เป็นสิ่งจำเป็น

- Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

- Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Q.

ควรเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อยแค่ไหน?

A.

รอบการเปลี่ยนฟิลเตอร์คือ 1 ปี เมื่อถึงเวลาจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งบนตัวเครื่องและผ่านแอป LG ThinQ

 

รอบการเปลี่ยนฟิลเตอร์คำนวณจากการใช้งานวันละ 10 ชั่วโมง อาจแตกต่างไปตามชั่วโมงการใช้งานจริงและสภาพแวดล้อม

Q.

ฉันจะทำความสะอาดฟิลเตอร์สำหรับสัตว์เลี้ยงของเครื่องฟอกอากาศได้อย่างไร?

A.

ก่อนอื่น ให้แยกฝาครอบออกจากตัวผลิตภัณฑ์ จากนั้นกำจัดฝุ่นออกจากฟิลเตอร์ขั้นต้น (Pre-filter) โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวดูดซอกมุมหรือหัวแปรงขนนุ่ม

โปรดระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือแผ่นกรอง

 

สำหรับฟิลเตอร์ Aero Series V Pet Filter แสงสามารถฟื้นฟูประสิทธิภาพของฟิลเตอร์กำจัดกลิ่นด้วยแสง (Photocatalytic deodorizing filter) ฟื้นฟูแผ่นกรองโดยการนำไปตากแดดในพื้นที่เปิดโล่ง ในเวลากลางคืนสามารถฟื้นฟูโดยการส่องแสงเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เราแนะนำให้ทำการฟื้นฟูทุก ๆ 2 เดือน ครั้งละประมาณ 3 ชั่วโมง

 

*ข้อควรระวัง: ห้ามล้างแผ่นกรองด้วยน้ำ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง การทดสอบประสิทธิภาพการฟื้นฟูของแผ่นกรองกำจัดกลิ่น ได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานสำหรับกลิ่นในครัวเรือน (แอมโมเนีย, กรดอะซิติก, อะซีตัลดีไฮด์) ที่พบได้บ่อยในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง *เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน: ประเมินตามวิธีการทดสอบการกำจัดก๊าซที่เป็นอันตราย (การกำจัดกลิ่น) ของสมาคมทำความสะอาดอากาศแห่งเกาหลี

Q.

ฟิลเตอร์ HEPA คืออะไร?

A.

ฟิลเตอร์ HEPA ถูกออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็กมากด้วยประสิทธิภาพสูง ฟิลเตอร์ HEPA ในเครื่องฟอกอากาศ LG สามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน

 

ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01µm ได้มากถึง 99.999%

หมายเลขการทดสอบ: CT24-078042E_M1

วันที่ทดสอบ: '24. 9.3~ '24. 9.9

หน่วยงานทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ: AS55*G***

เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ 30.0㎥ อุณหภูมิ 23.0±3.0℃ ความชื้น 50.0±10.0 %R.H.

สภาพการทำงาน: โหมด Turbo

วิธีการทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01µm คงที่แล้ว ให้เปิดเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 4 ชั่วโมงจนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงถึง 99.999% ขึ้นไป และทำการวัดการลดลงระหว่างการทำงาน (มาตรฐานอ้างอิง: SPS-KACA 002-0132:2022, Indoor Air Purifier Appendix A)

ผลการทดสอบ: กำจัดได้ 99.999% เมื่อทำงานเป็นเวลา 28 นาที 10 วินาทีขึ้นไป

ผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจแตกต่างได้หากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง

Q.

วางเครื่องฟอกอากาศไว้ตรงไหนดีที่สุด?

A.

ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 1 เมตร หากมีพื้นที่รับอากาศไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อการทำงานของฟังก์ชันฟอกอากาศ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นระหว่าง 40% ถึง 70%

ห้ามติดตั้งในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้แสงสว่าง

สรุป

พิมพ์

ขนาด

AS25GCBY0

สเปคทั้งหมด

สเปคทั่วไป

  • สี

    สีเบจ

  • ปริมาณลม (สูง/ต่ำ, CFM)

    No

  • CADR (CMH)

    No

  • CADR (CMM)

    3.22

  • พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)

    24.8

  • จอแสดงผล (วิธีการ)

    ไม่มี

  • ระดับพลังงาน

    มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น

  • ดีไซน์ภายนอก

    ประเภททรงกลม

  • ประเภทมอเตอร์พัดลม

    มอเตอร์ BLDC

  • ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)

    52 / 21

  • กำลังไฟฟ้าเข้า (W)

    52

  • แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)

    220~240V / 50/60Hz

  • แรงดันไฟฟ้า

    No

มาตรฐานรับรอง

  • จากประเทศ

    เกาหลี

  • เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)

    2026-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)

    AS25GCBY0.ABAE

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

    710 x 800 x 422

  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

    735 x 587 x 480

  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    11.6

  • น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)

    15.1

ฟีเจอร์

  • ฟอกอากาศ 360˚

    ใช่

  • โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ

    6 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ/สลีพ)

  • แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์

    ใช่

  • การแสดงความหนาแน่นของอนุภาค

    ไม่มี

  • โหมดสัตว์เลี้ยง

    ใช่

  • โหมดการฟอกอากาศ/โหมดอัตโนมัติ

    ไม่มี

  • เซ็นเซอร์

    ฝุ่นละออง (PM1.0)

  • โหมดการนอนหลับ

    ไม่มี

  • ตั้งเวลานอน

    ไม่มี

  • ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)

    4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว

  • Standby Power(Below 1W)

    ไม่มี

  • UVnano

    ไม่มี

  • ฟังก์ชั่นชาร์จไร้สาย

    ไม่มี

แผ่นกรอง

  • ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ

    Aero Series V-Pet Filter X 1 ชิ้น

  • เกรดแผ่นกรอง

    H13

สมาร์ทฟีเจอร์

  • การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง

    ใช่

  • อัตโนมัติ เปิด / ปิด

    ใช่

  • สถานะ AQI / รายงาน

    ใช่

  • การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ใช่

  • ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

