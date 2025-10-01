เปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำเป็นไหม ตอนไหนต้องเปลี่ยน?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำเป็นอย่างไร และตอนไหนถึงต้องเปลี่ยน?
เป็นที่รู้กันว่าถ้าอยากให้บ้านมีอากาศสะอาด ไร้ฝุ่นกวนใจ จำเป็นต้องมี ‘เครื่องฟอกอากาศ’ ซึ่งอาจมีบางคนเข้าใจว่าการใช้เครื่องฟอกอากาศไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง แต่ความจริงแล้ว เมื่อใช้งานไปสักพัก จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเมื่อครบระยะอยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บทความนี้จะมาอธิบายว่าไส้กรองคืออะไร ทำไมถึงควรเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ และเมื่อไหร่ที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองอากาศ เพื่อให้บ้านคงอากาศบริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ต้องกังวลเรื่องภูมิแพ้อีกต่อไป
สารบัญบทความ
เปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำเป็นอย่างไร และตอนไหนถึงต้องเปลี่ยน?
ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ คืออะไร?
ทำไมต้องเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ ใช้อันเดิมได้ไหม?
ต้องเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศบ่อยแค่ไหน?
ประโยชน์ของการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเมื่อครบระยะ
เปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ คงอากาศบริสุทธิ์ กรองฝุ่นละเอียดได้เหมือนซื้อเครื่องใหม่
ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ คืออะไร?
ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง กรองขนสัตว์ หรือแม้แต่เกสรดอกไม้ที่ลอยอยู่ในอากาศออก แล้วปล่อยเพียงอากาศบริสุทธิ์ออกมา ไส้กรองจะมีลักษณะเป็นเหมือนใยสังเคราะห์ที่ถูกทอออกมาเป็นแผ่น แล้วบรรจุในลักษณะทรงกระบอกเพื่อให้ใส่ในเครื่องฟอกอากาศได้
ในการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศนั้น ทำแค่เพียงนำไส้กรองเก่าออกและใส่ไส้กรองอันใหม่เข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อย
ทำไมต้องเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ ใช้อันเดิมได้ไหม?
อย่างที่ได้กล่าวไปว่าไส้กรองอากาศจะทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกขนาดเล็กต่าง ๆ ก่อนจะกรองออกเหลือเพียงอากาศบริสุทธิ์ออกมาเท่านั้น แน่นอนว่าฝุ่นเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหน แต่ยังคงติดอยู่บนไส้กรองอากาศ ดังนั้นเมื่อผ่านการใช้งานไปสักพัก ฝุ่นที่ไส้กรองดักจับไว้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากต่อการกรองอากาศ ประสิทธิภาพการกรองลดลง เครื่องฟอกอากาศทำงานหนัก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเมื่อครบระยะการใช้งานนั่นเอง
ต้องเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศบ่อยแค่ไหน?
ถึงแม้ว่าการใช้เครื่องฟอกอากาศต้องเปลี่ยนไส้กรอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ จนเป็นภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนไส้กรองโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นที่ต้องการกรอง เช่น มีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งที่เก็บฝุ่นเยอะ หรือมีการเลี้ยงสัตว์ แต่หากใครกังวลว่าจะลืมนับระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองก็ไม่มีปัญหา เพราะปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่ทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประสิทธิภาพการกรองครอบคลุมทั้งฝุ่นละออง กลิ่น หรือขนสัตว์เลี้ยง เครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไส้กรองแบบ HEPA Filter คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด เพราะฟิลเตอร์ HEPA นั้นเรียกได้ว่าเป็นไส้กรองที่มีประสิทธิภาพการกรองสูงที่สุดในปัจจุบัน มีทั้งเกรดสำหรับใช้ภายในบ้านทั่วไป และเกรดพรีเมียมสำหรับใช้ในพื้นที่ต้องการปลอดเชื้อสูงสุด เช่น สถานที่ทางการแพทย์ เป็นต้น
ประโยชน์ของการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศเมื่อครบระยะ
ทราบกันไปแล้วว่าไส้กรองเครื่องฟอกอากาศควรเปลี่ยนเมื่อไร ทีนี้เราลองมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้าง
คงประสิทธิภาพการกรองอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองภายในบ้าน ช่วยให้หายใจสะดวกและสบายใจมากยิ่งขึ้น
ยืดอายุเครื่องฟอกอากาศ การเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดโอกาสที่ฝุ่นละอองหลุดเข้าไปในแผงวงจรจากการสะสมของฝุ่นในปริมาณมาก ซึ่งอาจทำให้เครื่องฟอกอากาศเสียหายได้
เลือกเครื่องฟอกอากาศ อย่าลืมดูค่า CADR! ซึ่งค่า CADR คืออะไร อ่านต่อได้เลย
เปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ คงอากาศบริสุทธิ์ กรองฝุ่นละเอียดได้เหมือนซื้อเครื่องใหม่
การเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ ถือเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อใช้งานครบระยะ เพื่อให้ประสิทธิภาพการกรองอากาศของเครื่องฟอกทำงานได้เต็มที่ ให้ภายในบ้านอากาศบริสุทธิ์อยู่เสมอ ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในภายหลังได้
ในการเลือกไส้กรองอากาศก็ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพการกรองได้จริง หรือซื้อไส้กรองจากแบรนด์เครื่องฟอกอากาศที่ใช้โดยตรง โดย LG มีผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศที่มีเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะช่วยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ขนสัตว์เลี้ยงเส้นเล็ก ๆ ร่วมกับเทคโนโลยี Clean Booster ที่จะกระจายอากาศสะอาดได้ไกลทั่วถึงทุกมุมห้อง ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ มาพร้อมกับดีไซน์สวยทันสมัย ไม่ว่าจะวางมุมไหนก็เข้ากับบ้าน และยังได้ประโยชน์เป็นอากาศบริสุทธิ์ในทุก ๆ วัน
สามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.lg.com และพิเศษสุด ๆ เมื่อสมัครสมาชิก LG Member รับส่วนลดและบริการพิเศษสุดคุ้มอีกหลายต่อ
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
แอลจีบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์: 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line: @lgthailand
อีเมล: supportlgeth@lge.com