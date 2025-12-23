แนะนำตู้เย็นทำน้ำแข็งอัตโนมัติ LG ทำได้ทั้งน้ำแข็งก้อน น้ำแข็งทรงกลม

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เปิดโลกตู้เย็นทำน้ำแข็ง ไปกับตู้เย็นทำน้ำแข็งอัตโนมัติ LG Ice Solution
เมื่อต้องเลือก ตู้เย็นทำน้ำแข็ง สักเครื่อง หลายคนอาจคิดว่าตู้เย็นทั่วไปที่มีช่องแช่แข็งก็ตอบโจทย์ในการทำน้ำแข็งแล้วแต่จริง ๆ แล้วฟีเจอร์ทำน้ำแข็งของตู้เย็น กลายเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ครัวเรือนกำลังมองหาและให้ความสำคัญเมื่อต้องตัดสินใจซื้อตู้เย็น เพราะจะช่วยให้เราทานน้ำแข็งได้ตลอดเวลา ไม่ต้องคอยเติมน้ำใส่ถาดแล้วเอาไปแช่เพื่อรอให้เป็นน้ำแข็ง สะดวกสบายตอบโจทย์บ้านที่ชอบทำเครื่องดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นการชงชาเขียวหรือกาแฟ แถมตู้เย็นทำน้ำแข็ง ยังมีฟีเจอร์ที่สามารถเลือกประเภทน้ำแข็งได้หลากหลาย ที่สามารถเพิ่มอรรถรสให้เครื่องได้แตกต่างกัน
วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับวิธีเลือกตู้เย็นทำน้ำแข็ง พร้อมแนะนำตู้เย็นระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ LG Ice Solution ที่สามารถทำน้ำแข็งได้หลากหลายประเภท
วิธีเลือกตู้เย็นทำน้ำแข็งให้เหมาะกับการใช้งานในบ้าน
การเลือกตู้เย็นทำน้ำแข็ง ไม่ได้ดูแค่ดีไซน์หรือขนาดตู้เย็นเท่านั้นแต่ควรพิจารณาฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยมีปัจจัยสำคัญ ดังนี้
1. เลือกประเภทน้ำแข็งที่ต้องการ
ปัจจุบันตู้เย็นสามารถทำน้ำแข็งได้มากกว่าแค่น้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมทั่ว ๆ ไป แต่ในบางรุ่น สามารถทำน้ำแข็งบด หรือ น้ำแข็งก้อนกลม/น้ำแข็งทรงกลม สำหรับสายเครื่องดื่มที่ต้องการน้ำแข็งละลายช้า
2. เลือกรุ่นที่มาพร้อมระบบกรองน้ำ
ควรเลือกตู้เย็นทำน้ำแข็งที่มาพร้อมกับระบบกรองน้ำ หรือเทคโนโลยีรักษาความสะอาดให้กับน้ำดื่มและน้ำแข็ง รวมถึงลดการสะสมของแบคทีเรีย
3. เช็กระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติของตู้เย็น
ขึ้นชื่อว่าเป็นตู้เย็นทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จึงต้องมีระบบการผลิตน้ำแข็งที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนในครอบครัว
4. พื้นที่ภายในและตำแหน่งของช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น
ตำแหน่งของช่องทำน้ำแข็งของตู้เย็นแต่ละรุ่นมีการติดตั้งที่แตกต่างกัน บางรุ่นย้ายจากบริเวณช่องแช่แข็งไปติดตั้งบริเวณในประตูตู้เย็นก็จะทำให้ช่วยเพิ่มพื้นที่บริเวณช่องแช่แข็ง จัดเก็บอาหารได้มากขึ้น
5. เลือกระบบน้ำตามการใช้งาน
ตู้เย็นที่มีระบบกดน้ำหรือทำน้ำแข็งจะมาพร้อมกับระบบน้ำ 2 แบบคือระบบมีท่อน้ำ และ แบบไม่ต่อท่อ โดยตู้เย็นที่ต่อท่อน้ำจำเป็นต้องติดตั้งในบริเวณที่มีจุดต่อท่อ หากบ้านใครไม่สะดวกติดตั้งท่อน้ำก็สามารถเลือกระบบแบบไม่ต่อท่อน้ำได้ ซึ่งก็จะเป็นระบบแบบเติมน้ำเองจะเป็นทางเลือกที่ง่ายและยืดหยุ่นกว่า
แนะนำตู้เย็นทำน้ำแข็งอัตโนมัติ LG ทำได้ทั้งน้ำแข็งก้อนและ Ice Ball
ตู้เย็น LG Ice Solution ตู้เย็นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บ้านสายเครื่องดื่มโดยเฉพาะ รวมฟีเจอร์เด่น ๆ สำหรับตู้เย็นทำน้ำแข็งมาให้ในเครื่องเดียว
1. ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG เลือกประเภทน้ำแข็งได้หลายรูปทรง
น้ำแข็งทรงกลม (Ice Ball/Craft Ice) น้ำแข็งละลายช้าที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ชอบดื่มวิสกี้ หรือค็อกเทล
น้ำแข็งก้อน (Ice Cubes)
น้ำแข็งบด (Crushed Ice)
2. ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG มาพร้อม Slim SpacePlus™ Ice ระบบทำน้ำแข็งขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่ โดยจะติดตั้งอยู่ภายในประตูตู้เย็นทำให้ไม่รบกวนพื้นที่ช่องแช่แข็ง
3. ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG มีเทคโนโลยี UVnano ช่วยฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรียอัตโนมัติสำหรับระบบจ่ายช่องน้ำดื่ม
4. ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG ตู้เย็นที่มาพร้อมระบบ Water Purifier ระบบกรองน้ำภายในเครื่องกรอง 3 ขั้นตอนเพื่อน้ำดื่มสะอาดตลอดทั้งวัน
5. ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG ไม่จำเป็นต้องเดินระบบท่อน้ำ ให้วุ่นวาย เพียงเติมน้ำที่ตัวจ่ายก็ได้น้ำแข็งและน้ำสดชื่นทั้งวัน
6. ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG สั่งการทำงานฟีเจอร์ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่าน LG ThinQ™ ช่วยให้การทำน้ำแข็งสะดวกยิ่งขึ้นและยังมีฟีเจอร์พิเศษ Smart Ice Plus คอยตรวจสอบการใช้น้ำแข็งและเปิดใช้งานอัตโนมัติเพื่อให้น้ำแข็งมีปริมาณเพียงพออยู่เสมอ
ตู้เย็นทำน้ำแข็งอัตโนมัติ LG ครบจบทุกความต้องการ
ถ้าคุณกกำลังมองหาตู้เย็นทำน้ำแข็ง ที่ช่วยให้บ้านคุณมีน้ำแข็งสะอาดพร้อมทาน แถมมีน้ำแข็งหลายประเภทให้เลือกตามเมนูเครื่องดื่ม และมีระบบทำน้ำแข็งภายในตู้เย็นที่กะทัดรัดไม่กินพื้นที่ตู้แช่แข็ง ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG Ice Solution คือคำตอบที่ครบถ้วนทุกความต้องการ สำหรับผู้ที่สนใจตู้เย็นทำน้ำแข็งจาก LG สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com
