ฝุ่นในห้องนอนปัญหาใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามทั้งที่ห้องนอนเป็นพื้นที่ที่เราใช้เวลาพักผ่อนนานหลายชั่วโมงต่อวัน ฝุ่นในห้องนอนไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ยังรวมถึงฝุ่นขนาดเล็ก ไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ที่ลอยอยู่ในอากาศ ที่หากปล่อยให้สะสมไว้ไม่ยอมกำจัดฝุ่นในห้องนอนอาจส่งผลต่อการนอน คุณภาพอากาศ และสุขภาพระยะยาว บทความนี้จะพาไปดูตั้งแต่สาเหตุ แหล่งสะสมฝุ่น ไปจนถึงวิธีกำจัดฝุ่นในห้องนอนอย่างถูกวิธี
ห้องฝุ่นเยอะเกิดจากอะไร
ห้องนอนที่ดูสะอาดอาจมีฝุ่นสะสมมากกว่าที่คิด ซึ่งฝุ่นเหล่านี้สะสมได้จากหลายสาเหตุ หากไม่รู้ต้นตอ การกำจัดฝุ่นในห้องนอนอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยสาเหตุหลักของฝุ่นในห้องนอน และแหล่งสะสมฝุ่นในห้องนอนส่วนมากแล้วมีดังนี้
●ฝุ่นจากภายนอก
ลม อากาศ การเปิด - ปิดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ และช่องแอร์ ทำให้ฝุ่นภายนอกสามารถเข้ามาสะสมในห้องนอนได้
●ที่นอน หมอน และเครื่องนอน
ฝุ่นสะสมบนที่นอนเป็นเรื่องที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง ฝุ่นเหล่านี้มักเกิดจากเส้นใยผ้า รวมถึงร่างกายเราที่ผลัดเซลล์ผิวตลอดเวลานั้นกลายเป็นอาหารของไรฝุ่นและสะสมอยู่บนที่นอน ซึ่งมูลและซากของไรฝุ่นนั้นเรียกได้ว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ชั้นดี
●ผ้าม่านและเฟอร์นิเจอร์
สิ่งทอและซอกมุมของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นจุดดักจับฝุ่นชั้นดี ยิ่งฝุ่นสะสมในผ้าม่านหากไม่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ จะทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
●ใต้เตียง
ฝุ่นใต้เตียงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอับที่หลายคนมองข้าม เป็นจุดที่ทำความสะอาดยาก จนทำให้บางบ้านมีฝุ่นสะสมอยู่บริเวรนี้เป็นจำนวนมาก
●วิธีทำความสะอาดไม่ถูกต้อง
การปัดฝุ่นหรือกวาดพื้นธรรมดา อาจไม่ใช่วิธีกำจัดฝุ่นในห้องนอนที่มีประสิทธิภาพมากพอ และอาจทำให้ฝุ่นยิ่งฟุ้งกระจายและตกกลับลงมาสะสมใหม่
วิธีกำจัดฝุ่นในห้องนอนให้ได้ผลจริง
การกำจัดฝุ่นในห้องนอน ไม่ใช่เพียงปัดกวาดให้ห้องดูสะอาด แต่ต้องลดฝุ่นสะสมพร้อมกับลดฝุ่นที่กระจายอยู่ในอากาศไปพร้อมกัน วิธีต่อไปนี้จะช่วยกำจัดฝุ่นในห้องนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●ใช้ผ้าหมาดเริ่มทำความสะอาดจากที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ำ
ใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาด บริเวณชั้นวางของ, ขอบตู้, ขอบประตู หน้าต่าง, ราวผ้าม่าน วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายภายในห้องได้
●ดูดฝุ่นบริเวณที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่น
อีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำความสะอาดห้องนอนไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนั่นเครื่องการใช้เครื่องดูดฝุ่น สามารถใช้ทำความสะอาดบริเวณใต้เตียง ซอกมุมต่าง ๆ นอกจากนั้นเครื่องดูดฝุ่นทุกวันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมหัวแปรงรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถทำความสะอาดตามจุดเข้าถึงยาก และยังสามารถใช้ดูดฝุ่นบริเวณโซฟา ที่นอน หมอนได้อีกด้วย
●ซักเครื่องนอน ผ้าม่านอย่างสม่ำเสมอ
วิธีลดฝุ่นบนที่นอนและหมอนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการซัก ปลอกหมอน, ผ้าปูที่นอน รวมถึงผ้าห่มผ้านวมอย่างสม่ำเสมอและนำหมอนมาตากแดดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงควรทำความสะอาดผ้าม่านอย่างน้อย 3 เดือนครั้งเพื่อกำจัดฝุ่นในห้องนอน
●เปิดให้อากาศถ่ายเทในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้เกิดอากาศถ่ายเทภายในห้องนอน แนะนำเป็นช่วงเย็นประมาณ 18.00 น. เป็นช่วงที่อากาศภายนอกเย็นสบายและฝุ่นละอองจะน้อยกว่าช่วงกลางวัน
เช็ก! วิธีกำจัดฝุ่นในบ้านเพิ่มเติมได้ที่นี่ รวมวิธีกำจัดฝุ่นให้บ้านสะอาดที่คุณเองก็ทำได้
เครื่องมือช่วยกำจัดฝุ่นในห้องนอนให้ครบทั้งพื้นผิวและอากาศ
แม้จะทำความสะอาดห้องนอนเป็นประจำ แต่ฝุ่นก็ยังสามารถกลับมาสะสมได้ง่าย การใช้เครื่องมือช่วยลดฝุ่นจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การกำจัดฝุ่นในห้องนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมทั้งพื้นผิวและอากาศภายในห้อง เครื่องดูดฝุ่นจะช่วยกำจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ตามพื้นผิวและจุดอับต่าง ๆ ให้หมดไปตั้งแต่ต้นทาง ลดโอกาสที่ฝุ่นจะฟุ้งกระจายและกลับมาเกาะซ้ำในห้องนอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำจัดฝุ่นในห้องนอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันแม้จะทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว ฝุ่นขนาดเล็กยังคงลอยอยู่ในอากาศและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ การใช้เครื่องฟอกอากาศจึงช่วยเสริมสุขลักษณ์ภายในห้องนอน ช่วยดักจับฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ทำให้อากาศภายในห้องนอนสะอาด หายใจได้สดชื่นยิ่งขึ้น
