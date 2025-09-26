We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ฝุ่นเกิดจากอะไร? รวมวิธีกำจัดฝุ่นให้บ้านสะอาดที่คุณเองก็ทำได้
ฝุ่นละอองต่าง ๆ ไม่ว่าจะฝุ่นที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างฝุ่น PM2.5 นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วสงสัยกันบ้างไหมว่าฝุ่นเกิดจากอะไร มีที่มาจากไหน?
บทความนี้จะพาทุกคนไปสำรวจว่าฝุ่นเกิดจากอะไร มีสาเหตุไหนปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้เกิดฝุ่น พร้อม 8 เคล็ด (ไม่) ลับ รวมวิธีกำจัดฝุ่นในที่อยู่อาศัยมาฝาก ถ้าพร้อมแล้ว ไปอ่านกันเลย!
สารบัญบทความ
ฝุ่นเกิดจากอะไรกันแน่? รวมวิธีจัดการฝุ่นร้าย บ้านสะอาดเอี่ยม ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ไขข้อสงสัย ฝุ่นในบ้านเกิดจากสาเหตุใด?
อันตรายจากฝุ่น ส่งผลกระทบได้อย่างไรบ้าง?
8 เคล็ด (ไม่) ลับ วิธีกำจัดฝุ่น ไม่ว่าฝุ่นจะเกิดจากอะไร ก็เอาอยู่!
1. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และดูดฝุ่นภายในที่พักอาศัยเป็นประจำ
2. เลือกใช้มุ้งลวดกันฝุ่น
3. ซักทำความสะอาดเครื่องนอนและผ้าม่านอย่างสม่ำเสมอ
4. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท
5. ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศไว้ในบ้าน
6. เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี
7. ล้างเครื่องปรับอากาศและพัดลมอยู่เสมอ
8. ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน
หมดกังวลเรื่องฝุ่นเกิดจากอะไร กับวิธีกำจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์และสุขภาพที่ดีของคุณ
ไขข้อสงสัย ฝุ่นในบ้านเกิดจากสาเหตุใด?
สงสัยไหมว่าฝุ่นเกิดจากอะไร? ฝุ่นละออง หรือที่เรียกว่า Particulate Matter (PM) คือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และรวมไปถึงหยดละอองของเหลวที่ลอยอยู่ในอากาศ โดยปกติแล้วฝุ่นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันจากยานพาหนะ การเผาเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้า หรือการโม่หิน และยังรวมไปถึงแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ดังนี้
- เส้นใยจากผ้า
- ละอองเกสรดอกไม้
- เศษผิวหนังและเส้นผมของมนุษย์
- ฝุ่นจากดิน
- เกิดจากการสะสมของไรฝุ่น
โดยประเภทของฝุ่นนั้นมีทั้งแบบสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา และฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถมองเห็นละอองฝุ่นได้ ซึ่งฝุ่นประเภทนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM 10 และฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5
อันตรายจากฝุ่น ส่งผลกระทบได้อย่างไรบ้าง?
ฝุ่นมีทั้งแบบที่ไม่เป็นอันตรายและอันตรายต่อสุขภาพ โดยฝุ่นบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อความสะอาดของที่อยู่อาศัยและสิ่งของ เช่น ฝุ่นอาจพัดพาสปอร์เชื้อรามา ซึ่งเมื่อเจอความชื้นจะเติบโตเป็นราดำที่สามารถฝังลึกบนพื้นหรือกระเบื้องได้ รวมไปถึงราที่อยู่ในผ้า ซึ่งถ้าเป็นราที่อยู่ในผ้าอาจจะทำให้ทำความสะอาดยาก จนอาจจะทำให้คุณต้องทิ้งเสื้อผ้าตัวโปรดตัวนั้นไปเลยก็ได้
ส่วนผลกระทบของฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น เป็นสารก่อภูมิแพ้ ทำให้หายใจลำบาก กรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ก็อาจกระตุ้นให้เกิดการตีบของหลอดลม ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง
นอกจากนี้ ฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนยังสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและสะสมในปอด หากในฝุ่นนั้นมีสารพิษเจือปน หรือมีการสูดฝุ่นอนุภาคเล็กดังกล่าวเป็นระยะเวลานานก็อาจนำไปสู่โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้
8 เคล็ด (ไม่) ลับ วิธีกำจัดฝุ่น ไม่ว่าฝุ่นจะเกิดจากอะไร ก็เอาอยู่!
ปัญหาฝุ่นละออง ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นปกติหรือฝุ่น PM2.5 ล้วนส่งผลต่อสุขภาพและบรรยากาศในบ้านได้ทั้งนั้น แต่ไม่ว่าฝุ่นเกิดจากอะไรก็ตาม เรามาดู 8 เคล็ด (ไม่) ลับ รวมวิธีกำจัดฝุ่นในที่อยู่อาศัยให้สะอาด เพื่อให้คุณและครอบครัวได้หายใจในอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดังนี้
1. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และดูดฝุ่นภายในที่พักอาศัยเป็นประจำ
การหมั่นเช็ดถูและดูดฝุ่นภายในบ้าน และห้องต่าง ๆ เป็นวิธีกำจัดฝุ่นวิธีพื้นฐานที่ควรหมั่นทำเป็นประจำ โดยการกำจัดฝุ่นวิธีนี้สามารถทำได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, ชั้นวางของ และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรอง HEPA ดูดฝุ่นตามพื้น พรม หรือโซฟาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อดักจับฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เลือกใช้มุ้งลวดกันฝุ่น
มุ้งลวดกันฝุ่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการป้องกันและกำจัดฝุ่นจากภายนอกไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาภายในบ้าน แนะนำว่าควรเลือกใช้มุ้งลวดที่มีตาข่ายละเอียดพิเศษ ซึ่งเป็นมุ้งลวดที่ออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กโดยเฉพาะ ช่วยให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทได้สะดวก ที่สำคัญยังช่วยป้องกันฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ซักทำความสะอาดเครื่องนอนและผ้าม่านอย่างสม่ำเสมอ
ผ้าม่านและเครื่องนอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะหมอน ผ้าห่ม หรือตุ๊กตาที่อยู่บนเตียงสามารถทำให้เกิดฝุ่นสะสม และเป็นแหล่งไรฝุ่นได้ หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ อาจก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือคันผิวหนัง จึงแนะนำว่าควรซักผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, ตุ๊กตา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และซักทำความสะอาดผ้าม่านทุก 3-6 เดือนจะดีที่สุด
ไม่อยากให้ปัญหาไรฝุ่นกวนใจ ต้องอ่าน “7 วิธีกำจัดไรฝุ่น ลดสาเหตุอาการภูมิแพ้ ที่คุณก็ทำได้”
4. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท
วิธีที่ง่ายที่สุดในการป้องกันฝุ่นจากภายนอกคือการปิดประตูและหน้าต่างให้แน่นหนา โดยเฉพาะช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 สูง การทำเช่นนี้จะช่วยลดการเล็ดลอดของฝุ่นเข้าสู่ภายในบ้าน ทำให้คุณภาพอากาศในบ้านสะอาดขึ้น และส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
5. ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศไว้ในบ้าน
การปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศ จะช่วยดูดซับสารพิษและฝุ่นละอองในอากาศ ช่วยปรับคุณภาพอากาศภายในบ้านให้ดียิ่งขึ้น โดยต้นไม้ฟอกอากาศก็มีให้เลือกมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นต้นลิ้นมังกร, ต้นพลูด่าง, ต้นมอนสเตอร่า, ต้นเดหลี และต้นดราแคนน่า เป็นต้น
6. เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี
ปัจจุบันมลพิษทางอากาศถือเป็นปัญหาสุขภาพใกล้ตัว การมี<span style="color:#4f57ee;">เครื่องฟอกอากาศ</span>จึงเป็นไอเทมที่จำเป็นสำหรับทุกบ้าน เพราะเครื่องฟอกอากาศจะช่วยหมุนเวียนและกรองอากาศ ทำให้อากาศสะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพระยะยาว นอกจากนี้ควรเลือกเครื่องฟอกที่มีแผ่นกรอง HEPA และ Activated Carbon ที่สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ ได้
7. ล้างเครื่องปรับอากาศและพัดลมอยู่เสมอ
แม้ว่าเครื่องปรับอากาศและพัดลมจะช่วยให้อากาศภายในบ้านหมุนเวียนได้ดี แต่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งสะสมฝุ่นที่หลายคนมักมองข้าม หากไม่ทำความสะอาด ฝุ่นเหล่านั้นจะฟุ้งกระจายกลับออกมา เพื่อเป็นการกำจัดฝุ่นบริเวณเหล่านี้ แนะนำว่าควรหมั่นล้างแผ่นกรองอากาศแอร์เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน และเช็ดล้างใบพัดลมเป็นประจำอย่างน้อย 1 เดือนครั้ง ช่วยลดการสะสมของฝุ่น รวมถึงช่วยให้เครื่องปรับอากาศและพัดลมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
8. ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน
ควันบุหรี่ไม่เพียงแต่สร้างกลิ่นรบกวนคนรอบข้างเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยฝุ่นอนุภาคเล็ก สารเคมีอันตราย และสารก่อมะเร็งที่กระทบต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้สูงอายุ ฉะนั้น การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่ช่วยป้องกันและกำจัดฝุ่น ที่สำคัญยังเป็นการรักษาความสะอาดของอากาศ และปกป้องสุขภาพคนในครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน
หมดกังวลเรื่องฝุ่นเกิดจากอะไร กับวิธีกำจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์และสุขภาพที่ดีของคุณ
ฝุ่นเกิดจากอะไร? คำถามนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด เพราะฝุ่นนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา ซึ่งการที่ร่างกายได้รับฝุ่นต่าง ๆ นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสุขภาพทางเดินระบบหายใจที่ดี เราสามารถป้องกันได้ด้วยการทำความสะอาดบ้านอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้การใช้เครื่องฟอกอากาศ และเลี่ยงพฤติกรรมที่เพิ่มฝุ่น หมั่นทำอย่างสม่ำเสมอบ้านของเราก็จะสะอาด ปราศจากฝุ่น แถมยังหายใจได้โล่งสะดวกขึ้นอีกด้วย
