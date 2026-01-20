เปิดลิสต์เครื่องซักผ้าขายดี ฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แนะนำเครื่องซักผ้าขายดีแต่ละรุ่นทำไมถึงเป็นตัวเลือกยอดนิยม
ในยุคที่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป การเลือกเครื่องซักไม่ได้วัดแค่เรื่องความจุและราคาเท่านั้น แต่เครื่องซักผ้าขายดี ยังต้องมีจุดเด่นทั้งเรื่องเทคโนโลยีการซัก, การประหยัดพลังงาน, ดีไซน์ และบริการหลังการขาย ที่จะช่วยให้ผู้ใช้อุ่นใจได้ตลอดอายุการใช้งาน
ตลาดเครื่องซักผ้ามีการแข่งขันสูงขึ้นแบรนด์ต่าง ๆ ต่างพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกมิติ ซึ่งหนึ่งในแบรนด์เครื่องซักผ้าที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคมากที่สุดนั่นก็คือ LG ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซักผ้า ที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน
ทำไมเครื่องซักผ้า LG ถึงขายดี?
เครื่องซักผ้า LG เครื่องซักผ้าขายดี ที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์จริงในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
AI DD™ เทคโนโลยีตรวจจับน้ำหนักและเนื้อผ้าอัตโนมัติ เพื่อปรับโหมดการซักให้เหมาะสม
TurboWash™ ช่วยลดเวลาซักลงแต่ยังคงความสะอาดล้ำลึก
Steam+™ ลดสารก่อภูมิแพ้และช่วยถนอมเนื้อผ้า
พร้อมด้วยดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกขนาดครอบครัว ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเครื่องซักผ้า LG ไม่เพียงรับรางวัลอันดับ 1 ในหมวดเครื่องซักผ้าจาก Marketeer No.1 Brand Thailand ต่อเนื่อง 5 ปี แต่ยังครองตำแหน่ง ผู้นำตลาดเครื่องซักผ้าในประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งการตลอดที่สูงอันดับต้น ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG, เครื่องซักผ้าฝาบน LG และ เครื่องซักผ้าอบผ้า LG เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องซักผ้าที่ขายดีที่สุดเลยก็ว่าได้
ลิสต์เครื่องซักผ้าขายดีจาก LG ที่ไม่ควรพลาด
เครื่องซักผ้า LG เครื่องซักผ้าขายดี ที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์จริงในการใช้ชีวิต ทนทาน ประหยัดพลังงาน ครอบคลุมทุกประเภทเครื่องซักผ้า
1. เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้า 15 กก. รุ่นยอดนิยม
หนึ่งในรุ่นเครื่องซักผ้าขายดีนั่นคือ เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG รุ่น 15 กก. F2515SNEG เครื่องซักผ้าดีไซน์สวยที่ตอบโจทย์บ้านที่มีสมาชิกหลายคน ขนาดครอบคลุมการใช้งานสามารถซักผ้าชิ้นใหญ่ อย่างผ้านวมหรือผ้าห่มได้สบาย ๆ โดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือ
เครื่องซักผ้าจุใหญ่ขึ้นแต่ขนาดเครื่องเท่าเดิม ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง
เทคโนโลยี AI DD™ ช่วยตรวจจับน้ำหนักและเนื้อผ้าพร้อมเลือกโหมดการซักให้อัตโนมัติช่วยถนอมเนื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยี TurboWash™ 360° ซักสะอาดภายใน 39 นาที ช่วยประหยัดเวลาให้งานบ้านจบไวขึ้น
2. เครื่องซักผ้า LG ฝาบน 20 กก. สำหรับครอบครัวใหญ่
อีกหนึ่งเครื่องซักผ้ายอดนิยมนั่นคือเครื่องซักผ้าฝาบน ซึ่งของแบรนด์ LG มีหลากหลายขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนาด 14 กก. ไปจนถึง 25 กก. ซึ่งเครื่องซักผ้าขายดีที่อยากแนะนำนั่นคือ เครื่องซักผ้าฝาบน LG รุ่น 24 กก. TX2724ST5J โดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือ
เทคโนโลยี 6 Motion™ การขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อการซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 6 โปรแกรม เช่น การปั่นมอเตอร์ถังซักด้วยความเร็วสูง, หมุนช่วยคลายปมผ้า หรือการแกว่งอย่างนุ่มนวลสำหรับผ้าที่บอบบาง
ดีไซน์ EasyUnload™ เข้าง่ายกับทุกสรีระ เปิดฝาบนละเอื้อมหยิบผ้าในถังได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
มอเตอร์ Inverter Direct Drive™ ยืดอาการใช้งานให้ยาวนาน และลดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวนเวลาทำงาน มาพร้อมการรับประกันมอเตอร์ 10 ปี
3. เครื่องซักผ้ารุ่นยอดนิยม LG WashTower™
เครื่องซักผ้า LG WashTower™ เป็นเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในตัวที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยและความอัจฉริยะไว้ในเครื่องเดียว ซึ่งเครื่องซักผ้ารุ่นที่ขายดีนั่นคือ LG WashTower™ รุ่น WT2116SHBB
ดีไซน์เครื่องเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าวางซ้อนกันแบบแนวตั้งช่วยประหยัดพื้นที่การติดตั้ง พร้อม Center Control™ แผงควบคุมตรงกลาง ใช้ควบคุมการซักและอบในที่เดียว
เทคโนโลยี Smart Pairing™ เมื่อซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว ระบบจะช่วยเลือกโปรแกรมอบที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ ช่วยลดความยุ่งยากในการเลือกโหมดด้วยตนเอง
เทคโนโลยี LG Allergy Care ช่วยกำจัด ไรฝุ่น, แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ขณะซัก
4. เครื่องซักและอบผ้า LG รุ่นพรีเมียม
เครื่องซักและอบผ้า LG รุ่น F2520RNTB ซัก 20 กก./ อบ 10 กก. ถือเป็นอีกประเภทเครื่องซักผ้าขายดี โดยเฉพาะสำหรับชาวคอนโดหรือบ้านที่ไม่มีพื้นที่เหมาะสำหรับตากผ้า ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดพื้นที่ได้อย่างลงตัว
All - in - One รวมเทคโนโลยซักผ้าสะอาด และอบผ้าไว้ในเครื่องเดียว ความจุถังใหญ่รองรับเสื้อผ้าจำนวนมากได้
ซักสะอาด อบรวดเร็วทันใจพร้อม เทคโนโลยี Steam™ ช่วยชจัดสารก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่น และแบคทีเรีย
ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบจอแสดงผล LED พร้อมกระจกนิรภัยป้องกันรอยขีดข่วน
เครื่องซักผ้าขายดี ต้องมีบริการหลังการขายที่ดี
นอกจากเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกบ้านแล้ว อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เครื่องซักผ้าขายดี คือ บริการหลังกการขายที่ดี การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและใส่ใจ ในส่วนของเครื่องซักผ้า LG เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาพร้อมบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทุกความต้องการ
เครือข่ายศูนย์บริการกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ
รับประกันมอเตอร์ Inverter ยาวนานถึง 10 ปี
LG Bright Care บริการล้างทำความสะอาดเครื่องซักผ้าจากช่างผู้เชี่ยวชาญจาก LG
เลือกเครื่องซักผ้าขายดี LG ซักสะอาด คุ้มค่า อายุการใช้งานยาวนาน
หากกำลังมองหาเครื่องซักผ้าขายดี ที่ได้รับการการันตีจากผู้ใช้งานจำนวนมาก เครื่องซักผ้า LG คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้า ไม่ใช่แค่ได้รับความวางใจจากผู้ใช้งานทั่วประเทศเท่านั้น แต่ยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG, เครื่องซักผ้าฝาบน LG, เครื่องซักผ้าอบผ้า LG และ LG WashTower™ สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องซักผ้าจาก LG สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.LG.com
