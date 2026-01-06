ช้อปดีมีคืน 2569 ลดหย่อนภาษี มาเมื่อไหร่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ช้อปดีมีคืน 2569 เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนช้อปลดหย่อนภาษี
สำหรับใครที่มีแพลนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้าน ขอให้อดทนไว้ก่อน เพราะปีหน้ารัฐบาลมีแนวโน้มว่าจะนำโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2569” กลับมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการจับจ่ายใช้สอย และสามารถนำใบเสร็จไปทำ E-tax ลดหย่อนภาษีได้
ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประกาศออกมาชัดเจน แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว มาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าโครงการช้อปดีมีคืนคืออะไร แล้วถ้าจะซื้อสินค้าลดหย่อนภาษี มีสินค้าหรือเงื่อนไขอะไรที่ร่วมรายการบ้าง
ช้อปดีมีคืน 2569 ลดหย่อนภาษี คืออะไร?
ช้อปดีมีคืน คือ มาตรการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ โดยจะต้องมีการเก็บใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านค้าออกให้ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ดังนั้นผู้ที่สามารถร่วมโครงการลดภาษีช้อปดีมีคืน 2569 ได้ จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ หรือผู้ที่มีเงินเดือนรวมถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนั่นเอง
ในส่วนของสินค้าที่ลดหย่อนภาษีได้นั้นไม่ได้จำกัด แต่จะขึ้นอยู่กับร้านค้าว่าสามารถออก E-tax Invoice ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ถ้าร้านค้าสามารถออก E-tax และใบเสร็จอิเล็็กทรอนิกส์ (Easy E-Reciept) ให้ได้ ก็จะสามารถใช้รายการซื้อสินค้าและบริการครั้งนั้นในการลดหย่อนภาษีได้
*ยกเว้นสินค้าในหมวดหมู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าบริการด้านสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า สินทรัพย์ในรูปแบบการลงทุน ค่าที่พักโรงแรม
ทำไมจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มช้อปดีมีคืน 2569
หลายคนอาจสงสัยว่า ถ้ายังไม่มีการประกาศว่าจะมีโครงการช้อปดีมีคืน 2569 ทำไมถึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม มาดูเหตุผลกันว่าทำไมเราถึงควรเตรียมตัว เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีครั้งนี้
รัฐบาลมักจะประกาศใช้มาตรการกะทันหัน และมีระยะเวลาจำกัดในการซื้อ-ขายสินค้า
สำหรับผู้ประกอบการ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขอยื่นเรื่องเข้าโครงการออกใบกำกับภาษี (E-tax) เพื่อนำไปใช้ลดหย่อน
สำหรับผู้ซื้อ การที่จะนำใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ไปลดหย่อนภาษีได้ จะต้องซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดเท่านั้น
ขั้นตอนและเว็บไซต์ที่ต้องใช้ในการใช้สิทธิ์ลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2569
สำหรับผู้ซื้อสินค้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในการใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2569 ลดหย่อนภาษี ต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ซื้อสินค้าและบริการที่เข้าเงื่อนไขจากร้านค้าที่ออก E-tax ได้ ในช่วงเวลาที่กำหนด
2. ขอรับข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (Easy E-reciept) จากร้านค้า
3. ยื่นข้อมูลและลงทะเบียนขอลดหย่อนภาษีในเว็บไซต์สรรพากร
https://www.rd.go.th/272.html/
4. เก็บข้อมูลใบเสร็จเอาไว้ และยื่นภาษีในช่วงเวลาที่สรรพากรกำหนด
วงเงินและเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน 2569
ในการใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2569 จะต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้
ซื้อสินค้าและบริการในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
สินค้าและบริการต้องเข้าเงื่อนไขโครงการ
ร้านค้าต้องเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน สามารถออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้
จะต้องมีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (Easy E-Reciept) และใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax Invoice)
ใน E-tax Invoice และ Easy E-Reciept ต้องระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ
ในส่วนของวงเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 50,000 บาท (รวมหมวดหมู่ทั้งหมด) โดยจะแยกเป็นหมวดหมู่ดังนี้
ร้านค้าทั่วไป 30,000 บาท
ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจเพื่อสังคม, ร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 20,000 บาท
สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องดูดฝุ่น, Smart TV, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, แอร์, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ และอื่น ๆ ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืนเช่นกัน
ช้อปดีมีคืน 2569 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG พร้อมลดหย่อนภาษี
จะเห็นได้ว่าโครงการช้อปดีมีคืน 2569 เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคน ซึ่งขั้นตอนไม่ซับซ้อน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการที่เข้าเงื่อนไขกับร้านที่ร่วมโครงการ สามารถออก E-tax และ E-Reciept ให้ได้ เท่านี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้แล้ว
หากคุณสนใจซื้อสินค้ากับ LG สินค้ากลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน ไม่ว่าจะเป็นซักผ้าเครื่องซักผ้า เครื่องฟอกอากาศ แอร์ หรือ Smart TV สามารถขอรับใบเสร็จและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับทางเรา และนำไปใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.lg.com พิเศษ! ซื้อสินค้ากับ LG ลดหย่อนภาษีพร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกหลายต่อ
