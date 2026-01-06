แก้ชง 2569 เคล็ดลับวิธีเปิดดวงชะตา เพื่อฟื้นฟูพลังบวกในชีวิต

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แก้ชง 2569 ปลดล็อกดวงชะตา เสริมพลังบวกสู้ปีชง
ปีนี้หลายคนเริ่มมองหาวิธีแก้ชง 2569 กันล่วงหน้า เพราะอยากเสริมดวงให้เริ่มต้นปีได้สบายใจขึ้น ไม่ต้องลุ้นมากเหมือนปีก่อน แต่ก็อาจยังสงสัยว่ามีวิธีแก้ปีชงแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ครบ หรือใครที่เพิ่งแก้ชง 2568 ไปแล้ว รู้สึกว่าปีนี้อยากวางแผนให้ดีกว่าเดิม บทความนี้ชวนมาเช็กกันแบบเข้าใจง่ายก่อนเริ่มปีใหม่กัน
สารบัญบทความ
ปีชง 2569 เริ่มต้นดีมีชัย! มาดูกันว่าปีไหนบ้างที่ควรหาโอกาสไปแก้ชง
ปีชง คือ ปีที่นักษัตรของเราไปชนหรือปะทะกับปีนั้น ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน เกิดจากการที่เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย ซึ่งเป็นผู้คุ้มครองดวงชะตาของแต่ละคน เคลื่อนย้ายตำแหน่งไปทับดาวประจำปีนักษัตรต่าง ๆ ทำให้ปีนักษัตรที่ถูกทับกลายเป็นปีชง ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย
สำหรับปีชงปีหน้า ซึ่งเป็นปี 2569 หรือปีมะโรงนั้น มีหลายนักษัตรที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ปีชวด ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ปีเถาะที่อาจมีเรื่องเคราะห์กรรม ปีระกาที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพ และปีมะเมียที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้น ดังนั้น ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักษัตรเหล่านี้ ควรเตรียมแก้ชงให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิต
เสริมพลังบวกในปีใหม่นี้ด้วยสีเสื้อมงคล 2569
แก้ชง 2569 ให้ถูกวิธี สำรวจนักษัตรไหนชง 100% นักษัตรไหนชงร่วม
การแก้ชงให้ได้ผล สิ่งแรกที่ต้องทำคือตรวจสอบว่านักษัตรของเราชงหรือไม่ และชงในระดับไหน เพราะแต่ละปีนักษัตรจะมีวิธีแก้ชงและระดับการชงที่แตกต่างกันไป สำหรับปีชงปีนี้ซึ่งเป็นปี 2569 จะมีทั้งปีชงนักษัตรแบบชงเต็มตัว 100% และปีชงร่วม มาดูกันว่านักษัตรไหนบ้างที่ควรไปแก้ชง
ปีชง 100%
ปีชง 100% หรือปีชงเต็มตัว คือนักษัตรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยปีนักษัตรจะชนกับปีปัจจุบันโดยตรง สำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นปีมะโรง นักษัตรที่ชงเต็มตัวได้แก่ ปีชวด หรือคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563 โดยคนที่เกิดปีชวดในปีนี้อาจประสบปัญหาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน สุขภาพ หรือความสัมพันธ์
วิธีแก้ปีชง 100% 2569 ควรไปวัดทำบุญตั้งแต่ต้นปี ใส่เสื้อสีแดงหรือชมพูเพื่อป้องกันเคราะห์ร้าย หลีกเลี่ยงงานศพหรือสถานที่พลังงานลบในช่วงต้นปี รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด ไม่ควรลงทุนหรือเสี่ยงโชค ควรเก็บออม ดูแลสุขภาพ และมีใจเป็นกุศลเสมอ
ปีชงร่วม
ชงร่วม คือนักษัตรที่ได้รับผลกระทบจากปีชงบางส่วน อาจมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นบางช่วง สำหรับปี 2569 นักษัตรที่ชงร่วมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
ปีชงมะเมีย ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569 อาจมีความเครียดจากการทำงาน
ปีเถาะ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566 อาจได้รับผลกระทบด้านเคราะห์กรรมหรือการเงิน
ปีระกา ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560 อาจมีปัญหาสุขภาพ
วิธีแก้ชงสำหรับปีชงร่วม ควรระมัดระวังการใช้จ่าย วางแผนการเงินให้ดี ทำบุญให้ทาน รักษาศีล และมองโลกในแง่บวก
ของไหว้สำหรับแก้ปีชง 2569 ต้องเตรียมอะไรบ้างให้ครบชุดพร้อมไหว้
เมื่อรู้แล้วว่านักษัตรของเราชงหรือไม่ ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมของไหว้แก้ชง 2569 ให้พร้อม โดยสำหรับของไหว้ที่ควรเตรียมไป มีดังนี้
ธูป 3 ดอก - ใช้สำหรับจุดไหว้พระและบอกกล่าวขอพร
เทียนแดง 1 คู่ - เทียนสีแดงช่วยป้องกันเคราะห์ร้ายและเสริมมงคล
ผลไม้ 5 อย่าง - โดยเฉพาะส้มที่ถือเป็นผลไม้มงคล หมายถึงความเป็นสิริมงคล
น้ำมันตะเกียง - สำหรับถวายเพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง
ขนมไหว้พระจันทร์หรือขนมจันอับ - เป็นขนมมงคลที่นิยมใช้ในพิธีแก้ชง
กระทงกระดาษรูปเรือ - สำหรับลอยส่งสิ่งไม่ดีให้ไปพร้อมกับเรือ
กระดาษหงิ่งเตี๋ย หรือกระดาษเงินกระดาษทอง - ใช้ในพิธีกรรมเผาถวายเทพเจ้า
สถานที่แก้ปีชงที่ไหนดี? รวมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมไปเสริมดวง
หลายคนเริ่มวางแผนแก้ชง 2569 ล่วงหน้าเพื่อความสบายใจ ซึ่งก็มีทั้งสถานที่สุดฮิตอย่างการแก้ชงวัดมังกร ไปจนถึงตัวเลือกในการแก้ชงออนไลน์ที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม มาดูพิกัดดังที่คนไทยนิยมไปเสริมดวงกันว่ามีที่ไหนบ้าง
วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช โดยการแก้ชงวัดเล่งเน่ยยี่เป็นจุดยอดนิยมที่คนแน่นในทุก ๆ ปี
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เสริมดวงกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เยาวราช
วัดทิพยวารีวิหาร โดดเด่นเรื่องสะเดาะเคราะห์และขอพรสุขภาพ
ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นสถานที่ไหว้เสริมสิริมงคลที่คนแวะมาทุกเทศกาล
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ไหว้พระใหญ่ริมแม่น้ำ ขอพรให้ชีวิตราบรื่นตลอดปี
แก้ชง 2569 การเริ่มต้นที่ดี เพื่อชีวิตใหม่ที่ราบรื่นตลอดทั้งปี
การแก้ชง 2569 ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แค่รู้ว่านักษัตรของเราชงหรือไม่ แล้วเตรียมของไหว้ให้ครบถ้วน และเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ก็สามารถเปิดดวงชะตาและฟื้นฟูพลังบวกให้กับชีวิตได้แล้ว นอกจากการแก้ชงแล้ว การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมอบของขวัญตรุษจีนให้คนที่คุณรัก ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมความสุขและความอบอุ่นให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หรือทีวีจาก LG ที่จะช่วยให้ทุกคนในบ้านมีความสุขตลอดทั้งปี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.LG.com และพิเศษสุด ๆ สมัคร LG Member รับส่วนลดเเละบริการพิเศษสุดคุ้มอีกหลายต่อ
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
LG บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care Plus+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
สมัคร LG Member เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ : 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line : @lgthailand
อีเมล : supportlgeth@lge.com