ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ให้อะไรเจ้าของบ้านประทับใจดี?
ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ไม่ใช่เพียงสิ่งของแทนคำยินดี แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ ความปรารถนาดี และการเริ่มต้นชีวิตในบ้านหลังใหม่อย่างราบรื่น การเลือกของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่ดี จึงควรคำนึงถึงทั้ง “การใช้งานจริง” และ “ความหมายที่เป็นมงคล” ควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญขึ้นบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์น ของขวัญขึ้นบ้านใหม่มินิมอล หรือของขวัญทำบุญบ้าน
บทความนี้ได้รวบรวมไอเดียของขวัญขึ้นบ้านใหม่ครบทุกสไตล์ ตั้งแต่ของใช้จำเป็น ของตกแต่ง ของมงคล และของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่ได้รับความนิยม เพื่อให้คุณสามารถเลือกของขวัญที่ถูกใจผู้รับ ใช้ได้จริง และสื่อถึงความใส่ใจได้อย่างมั่นใจที่สุด
สารบัญบทความ
20 ไอเดีย ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ตอบโจทย์ ใช้งานได้จริง
การเลือกของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่นิยมให้กันในปัจจุบันไม่ได้มองแค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริง ความเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย และความหมายที่ดีในระยะยาว
หากเป็นการให้ของขวัญผู้ใหญ่ ควรเลือกของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้ผู้ใหญ่ที่สุภาพและดูดี ส่วนการให้เพื่อนหรือคนรุ่นใหม่ อาจเลือกของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้เพื่อนที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ได้ ลองมาดู 20 ไอเดียของขวัญขึ้นบ้านใหม่ด้านล่างนี้ที่คัดมาแล้วว่าใช้ได้จริง ประทับใจ และไม่ตกยุค
1. เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ เป็นของขวัญที่เหมาะมากสำหรับบ้านใหม่หรือคอนโดใหม่ เพราะช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอากาศที่สะอาด สดชื่น และปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นของขวัญที่สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของเจ้าของบ้าน ใช้ได้ทุกวัน โดยเฉพาะบ้านในเมืองหรือผู้ที่เป็นภูมิแพ้
2. เครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้า เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่ช่วยลดภาระงานบ้านได้ดี ทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาในชีวิตประจำวัน เหมาะกับทั้งครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวใหญ่ ใช้งานได้ต่อเนื่องระยะยาว เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ใช้งานคุ้มค่า และจำเป็นต่อทุกบ้าน
3. เครื่องอบผ้า
เครื่องอบผ้า ตอบโจทย์บ้านที่มีพื้นที่ตากผ้าจำกัด หรืออยู่ในคอนโด ช่วยให้ผ้าแห้งเร็ว สะอาด ปราศจากกลิ่นอับ เหมาะกับช่วงฤดูฝน หรือครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวัน บ้านไหนได้ไปต้องประทับใจมากแน่นอน อ่านบทความเพิ่มเติม : อยากให้ของขวัญปีใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้า แบบไหนดี?
4. เครื่องดูดฝุ่น
ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ยอดนิยม คงหนีไม่พ้นเครื่องดูดฝุ่น เพราะช่วยให้การทำความสะอาดบ้านใหม่เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว บ้านดูสะอาดอยู่เสมอ เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่กว้าง หรือมีเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงที่ต้องทำความสะอาดบ่อยเป็นพิเศษ สำหรับบ้านที่ต้องการความสะดวกมากขึ้น สามารถเลือกเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย หรือหุ่นยนต์ดูดฝุ่น เพื่อช่วยทุ่นแรงในชีวิตประจำวันได้อีกขั้น
5. ไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ เป็นของขวัญที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการเครื่องครัวไฟฟ้าคู่บ้าน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานที่ต้องการความรวดเร็ว สามารถอุ่นอาหารหรือทำเมนูง่าย ๆ ได้ทันที เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการความสะดวกในทุกมื้ออาหาร
6. ลำโพง
ลำโพง ช่วยเพิ่มสีสันและบรรยากาศให้บ้านใหม่ ไม่ว่าจะใช้เปิดเพลงในวันพักผ่อน หรือใช้ในงานเลี้ยงเล็ก ๆ ภายในบ้าน ลำโพงยังช่วยเติมความสนุกและความผ่อนคลายให้ทุกช่วงเวลา
7. ตู้เย็น
หากต้องการให้ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ควรเลือกตู้เย็นที่รองรับจำนวนสมาชิกและการใช้งานในระยะยาว โดยตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักของทุกบ้าน เหมาะกับการเริ่มต้นใช้ชีวิตในบ้านใหม่ และรองรับการจัดเก็บอาหารได้อย่างเป็นระบบ
8. Smart TV
อีกหนึ่งของขวัญขึ้นบ้านใหม่หมวดของใช้ที่ช่วยเติมเต็มความบันเทิงให้บ้านใหม่อย่างครบครัน ทั้งดูหนัง ซีรีส์ ฟังเพลง หากต้องการสร้างมุมบันเทิงในบ้าน การเลือก Smart TV จะช่วยตอบโจทย์ได้รอบด้าน และเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ง่าย เหมาะสำหรับเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของทุกคนในครอบครัว
9. ชุดเครื่องครัว
ชุดเครื่องครัว เหมาะสำหรับบ้านที่ชอบทำอาหารหรือเริ่มสร้างครัวใหม่ ช่วยให้ครัวพร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก และเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่สามารถใช้งานได้จริงในระยะยาว
10. แจกันดอกไม้
แจกันดอกไม้ช่วยเสริมบรรยากาศภายในบ้านให้ดูอบอุ่น มีชีวิตชีวา และน่าอยู่มากขึ้น สามารถวางได้ทุกมุมทั้งโต๊ะอาหาร ห้องรับแขก หรือมุมพักผ่อน เพิ่มความสดใสให้บ้านโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก เหมาะกับบ้านทุกสไตล์การตกแต่ง ทั้งมินิมอล โมเดิร์น หรือคลาสสิก เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่เจ้าของบ้านสามารถใช้งานได้จริง และช่วยทำให้บ้านดูสวยงาม
11. ชุดผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว
ชุดผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่ใช้ได้จริง เพราะช่วยเพิ่มความอบอุ่นและความสบายให้กับเจ้าของบ้าน สะท้อนถึงความห่วงใยและความเอาใจใส่จากผู้ให้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
12. เทียนหอม
เทียนหอม เป็นของที่ระลึกขึ้นบ้านใหม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและสงบภายในบ้าน ช่วยลดความตึงเครียดหลังการทำงาน เพิ่มความอบอุ่นและความสบายใจ เหมาะกับคนที่รักการพักผ่อนและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง เป็นของขวัญเล็ก ๆ ที่ให้คุณค่าทางอารมณ์และสร้างมุมพักผ่อนพิเศษได้ทุกวัน
13. แอร์
แอร์เป็นของขวัญที่ตอบโจทย์บ้านใหม่อย่างแท้จริง ช่วยปรับให้อากาศเย็นสบายและสดชื่นในทุกฤดู เหมาะกับบ้านหรือคอนโดที่อยู่ในพื้นที่อากาศร้อน ทำให้การใช้ชีวิตในบ้านใหม่สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากประโยชน์ด้านความเย็นแล้ว แอร์บางชนิดยังช่วยกรองฝุ่นและอากาศบางส่วน ทำให้อากาศในบ้านสะอาด และดีต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่เจ้าของบ้านสามารถใช้งานได้ทุกวัน
14. ชุดจาน ชาม
ชุดจานชาม เป็นของใช้พื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมีและใช้ได้ทุกวัน ช่วยให้ครัวพร้อมใช้งาน ตั้งแต่มื้ออาหารเช้าจนถึงมื้อค่ำ เหมาะกับบ้านใหม่ที่กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์ในครัว และยังใช้งานได้จริง
15. กระเช้าของขวัญสุขภาพ
กระเช้าของขวัญสุขภาพ เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้ผู้ใหญ่ที่ สื่อถึงความปรารถนาดี และความห่วงใยด้านสุขภาพอย่างชัดเจน สามารถเลือกของในกระเช้าได้ทั้งอาหารเพื่อสุขภาพ วิตามิน หรือสมุนไพรต่าง ๆ เป็นของขวัญที่สุภาพ ดูดี และเหมาะสมกับทุกโอกาส อ่านบทความเพิ่มเติม : เลือกของขวัญตรุษจีน ให้อะไรดี?
16. หม้อทอดไร้น้ำมัน
หม้อทอดไร้น้ำมันตอบโจทย์คนรักสุขภาพและคนที่ไม่มีเวลาทำอาหาร ช่วยลดการใช้น้ำมันแต่ยังคงรสชาติอร่อยเหมือนการทอดแบบดั้งเดิม สามารถทำอาหารได้ทั้งคาวหวาน และอุ่นอาหารได้ในเครื่องเดียว ช่วยประหยัดเวลา และทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น
17. นาฬิกาแขวนผนัง
นาฬิกาแขวนผนังช่วยให้เจ้าของบ้านบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเป็นเครื่องบอกเวลาแล้วยังทำหน้าที่เป็นของตกแต่ง เพิ่มสไตล์และมิติให้ผนัง เหมาะกับบ้านทุกสไตล์และทุกขนาด เป็นของแสดงความยินดีขึ้นบ้านใหม่ ที่ทั้งใช้งานได้จริง และมีคุณค่าในระยะยาว
18. จอคอม
ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่ทำงานแบบ Work From Home เรียนออนไลน์ หรือใช้เพื่อความบันเทิงอย่างจอคอม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถนอมสายตา และทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
19. ต้นไม้มงคล
ต้นไม้มงคลช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและพลังบวกให้บ้านใหม่ เพิ่มความสดชื่น ความร่มรื่น และความสบายตาให้พื้นที่อยู่อาศัย เหมาะทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโด พร้อมเป็นของตกแต่งที่สวยงาม เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่สร้างทั้งคุณค่าทางจิตใจ และช่วยปรับบรรยากาศบ้านให้น่าอยู่
20. ชุดเครื่องนอน
ชุดเครื่องนอน เป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับการพักผ่อนให้สบายขึ้น ทั้งคุณภาพการนอนและผิวสัมผัส ทำให้เจ้าของบ้านเริ่มต้นชีวิตในบ้านใหม่ด้วยความผ่อนคลายและสดชื่น สะท้อนถึงความห่วงใยในสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้รับ ใช้ได้จริงทุกวัน เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่มีคุณค่าในระยะยาว
ของขวัญปีใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพ ใช้งานได้จริง มอบความสะดวกให้คนพิเศษ
ของขวัญปีใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพจาก LG ที่รวบรวมมาให้นั้น เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือคนพิเศษ โดยก่อนตัดสินใจซื้อควรคำนึงถึงความชื่นชอบและบุคลิกของผู้รับ เพื่อให้ของขวัญตอบโจทย์การใช้งานได้จริง และสำหรับผู้ที่สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก LG สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com
พิเศษ! เมื่อสมัครสมาชิก LG Member รับส่วนลดและบริการสุดคุ้ม
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
