ตู้เย็นทำน้ำแข็ง กินไฟไหม? ไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจซื้อ
ตู้เย็ฯทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ขณะกดน้ำแข็งใส่แก้ที่หน้าบานประตูตู้เย็น
หน้าร้อนกับเครื่องดื่มใส่น้ำแข็งเย็น ๆ ชื่นใจเป็นของคู่กัน แต่หลายบ้านต้องซื้อน้ำแข็ง หรือใช้แม่พิมพ์ทำน้ำแข็งเองบางครั้งน้ำแข็งก็หมดเร็วเกิน หรือเย็นไม่ทันความต้องการของทุกคนในบ้าน ตู้เย็นที่มาพร้อมระบบทำน้ำแข็งจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของหลายบ้าน แต่ก่อนตัดสินใจซื้อก็มักจะมาพร้อมกับคำถามว่า ตู้เย็นทำน้ำแข็ง กินไฟไหม? ยิ่งช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ตู้เย็นทำน้ำแข็งจะมีส่วนทำให้ค่าไฟที่บ้านพุ่งหรือเปล่า?
บทความนี้จะพาไปดูแบบละเอียด ทั้งหลักการทำงาน เปรียบเทียบกับตู้เย็นธรรมดา และวิธีเลือกตู้เย็นทำน้ำแข็งให้ประหยัดไฟที่สุด
ตู้เย็นทำน้ำแข็งอัตโนมัติ กินไฟไหม?
หากมีความกังวล สงสัยว่าตู้เย็นทำน้ำแข็งจะกินไฟไหม คำตอบคือตู้เย็นที่มีระบบทำน้ำแข็งกินไฟเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้ใช้กำลังไฟมากอย่างที่หลายคนคิด ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับระบบการทำงาน และพฤติกรรมการใช้งานด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้วตู้เย็นทุกเครื่องต้องรักษาอุณหภูมิในส่วนแช่แข็งให้อยู่ในระดับประมาณ -18℃ อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นที่มีระบบทำน้ำแข็งหรือตู้เย็นธรรมดา ดังนั้นการใช้พลังงานของตู้เย็นยังคงเป็นการใช้กำลังไฟเพื่อระบบทำความเย็นเหมือนเดิม แต่ในส่วนของตู้เย็นที่มีระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนั่นคือ
- พลังงานที่ใช้ในการทำน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็ง
- พลังงานจากมอเตอร์หรือกลไกสำหรับปล่อยก้อนน้ำแข็ง (ในบางรุ่นอาจมีฮีตเตอร์ขนาดเล็กช่วยคลายน้ำแข็งออกจากแม่พิมพ์)
โดยขั้นตอนเหล่านี้จะเพิ่มการใช้พลังงานรวมของตู้เย็นเล็กน้อย ไม่ได้ทำให้ค่าไฟพุ่งแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระบบการทำงานของตู้เย็น ความถี่ในการเปิดตู้เย็น และความถี่ในการผลิตน้ำแข็ง อย่างไรก็ตามตู้เย็นรุ่นใหม่ในตลาดทุกวันนี้ออกแบบมาให้สามารถควบคุมอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของระบบทำน้ำแข็งส่วนมากแล้วจะทำเป็นรอบ และหยุดอัตโนมัติเมื่อปริมาณน้ำแข็งเพียงพอ เพื่อลดการทำงานเกินความจำเป็น
ซึ่งหากกำลังลังเลระหว่างตู้เย็นทำน้ำแข็งกับแบบธรรมดา แบบไหนกินไฟกว่า ก็เรียกได้ว่าพลังงานที่ใช้ไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ความสะดวกสบายที่ได้จากตู้เย็นทำน้ำแข็งสำหรับบ้านที่ชื่นชอบการทานน้ำแข็งอาจจะคุ้มค่ากว่าการซื้อน้ำแข็งจากร้านเดือนละหลายครั้ง
ระบบของตู้เย็นทำน้ำแข็ง ทำงานอย่างไร?
เมื่อตอบคำถาม ตู้เย็นทำน้ำแข็งกินไฟไหม เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจจะซื้อตู้เย็นที่มีระบบทำน้ำแข็งในตัว ควรต้องรู้ว่าระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานอย่างไร ตู้เย็นทำน้ำแข็งต้องต่อท่อน้ำไหม เพราะแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูคล้ายกัน แต่ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัตินั้นมีหลายรูปแบบ ตามวิธีจ่ายน้ำ และการควบคุมความเย็น ดังนี้
1. ตู้เย็นทำน้ำแข็งระบบต่อท่อน้ำตรง
เชื่อมต่อท่อน้ำประปาโดยตรง ผ่านระบบกรองน้ำ และเข้าแม่พิมพ์อัตโนมัติ เมื่อน้ำแข็งแข็งตัวแล้วจะปล่อยก้อนน้ำแข็งลงถัง และเมื่อเซนเซอร์ตรวจระดับพบว่าน้ำแข็งเต็มแล้ว ระบบจะหยุดการผลิตทันที ข้อดีของระบบตู้เย็นทำน้ำแข็งแบบนี้ จะช่วยให้สามารถทำน้ำแข็งได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องเติมน้ำเอง เหมาะกับบ้านที่ใช้น้ำแข็งบ่อย ๆ แต่จำเป็นต้องติดตั้งท่อน้ำประปาเพิ่ม หรืออาจจะต้องเจาะผนัง เดินท่อเพิ่มเติม
2. ตู้เย็นทำน้ำแข็งระบบแทงก์น้ำในตัว
เป็นระบบที่ไม่มีการเดินท่อประปา การใช้งานต้องเติมน้ำลงในแทงก์ที่ติดตั้งอยู่ภายในตู้เย็นโดยระบบจะปั๊มน้ำจากแทงก์เข้าแม่พิมพ์อัตโนมัติ ข้อดีของระบบนี้จะเหมาะกับคอนโดหรือบ้านที่ไม่สะดวกเดินระบบประปา เพราะไม่จำเป็นต้องต่อท่อน้ำ แต่จะต้องคอยเติมน้ำเข้าแทงก์เมื่อน้ำหมด
3. ตู้เย็นทำน้ำแข็งระบบทำน้ำแข็งแบบแยกช่องเฉพาะ
ตู้เย็นบางรุ่นจะมีโซนผลิตน้ำแข็งแยกจากช่องแช่แข็งหลัก ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำและรวดเร็วกว่า และยังทำให้ไม่กระทบกับอาหารในช่องฟรีซหลัก เป็นระบบที่ช่วยผลิตน้ำแข็งได้รวดเร็วจึงเหมาะกับบ้านที่ต้องการน้ำแข็งปริมาณมาก
ข้อดีและข้อเสียของตู้เย็นทำน้ำแข็ง
ข้อดีที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือเรื่องของความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยหยอดน้ำใส่ถาดน้ำแข็งหรือคอยแกะน้ำแข็งออกจากถาด ทำให้มีน้ำแข็งที่มีขนาดสม่ำเสมอและพร้อมใช้งาน เหมาะกับบ้านที่มีสมาชิกหลายคน หรือบ้านที่ทำเครื่องดื่มบ่อย
แม้หลายคนจะกังวลว่าตู้เย็นทำน้ำแข็งกินไฟไหม แต่จากที่ได้เล่าไปก่อนหน้าระบบทำน้ำแข็งไม่ได้ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับความสะดวกที่ได้รับ โดยเฉพาะหากเป็นรุ่นประหยัดพลังงานและใช้งานอย่างเหมาะสม
ในอีกมุมหนึ่งราคาตู้เย็นทำน้ำแข็งอาจจะมีราคาสูงกว่ารุ่นธรรมดาเล็กน้อย และหากเป็นรุ่นที่ต่อท่อน้ำ ก็ต้องดูแลระบบน้ำเป็นระยะ แต่หากคนในครอบครัวบริโภคน้ำแข็งเป็นประจำ ความสะดวกและความต่อเนื่องในการผลิตน้ำแข็งที่ได้ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
ตู้เย็น Inverter ทำน้ำแข็ง กินไฟไหม?
ระบบคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยตอบคำถาม “ตู้เย็นทำน้ำแข็งกินไฟไหม” ได้เป็นอย่างดี เพราะคอมเพรสเซอร์ Inverter สามารถปรับรอบการทำงานตามปริมาณความเย็นที่ต้องการจริง แทนการตัดการทำงาน และเร่งการทำงานใหม่เหมือนกับคอมเพรสเซอร์ระบบอื่น ๆ โดยเมื่ออุณหภูมิคงที่ คอมเพรสเซอร์ Inverter จะลดรอบการทำงานลง ทำให้ใช้พลังงานน้อยลงและรักษาอุณหภูมิได้เสถียรกว่า
ดังนั้นตู้เย็นในรุ่นที่เป็นระบบ Inverter ประเด็นว่า ตู้เย็นทำน้ำแข็งกินไฟไหม คำตอบคือมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรอบการผลิตน้ำแข็ง แต่ด้วยระบบคอมเพรสเซอร์ที่ปรับรอบตามการใช้งานจริง จึงช่วยควบคุมไม่ให้การใช้ไฟเพิ่มขึ้นในระยะยาว
ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG
ตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG ตู้เย็นประหยัดไฟด้วยระบบคอมเพรสเซอร์ Inverter มาพร้อม LG Ice Solution ระบบฟีเจอร์สำหรับบ้านที่ชอบทานน้ำแข็งโดยเฉพาะ
- ทำน้ำแข็งได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งบด, น้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม หรือ Craft Ice น้ำแข็งทรงกลม เหมาะกับเครื่องดื่มต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน และงานปาร์ตี้
- มาพร้อมระบบกรองน้ำที่ผ่านการรับรอง NSF และ UVnano™ เอกสิทธิ์เฉพาะจาก LG สำหรับที่กดน้ำและน้ำแข็ง ช่วยลดแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งมาเกะกะช่องแช่อาหาร เพราะตู้เย็นทำน้ำแข็ง LG มาพร้อม Slim SpacePlus™ Ice System สิทธิบัตรของ LG ที่ติดตั้งภายในประตูตู้เย็น ช่วยเพิ่มพื้นภายในตู้เย็นให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
