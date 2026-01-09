We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
หลายบ้านเวลาซักผ้ามักจะใช้งานโหมดซักผ้าเดิม ๆ ซ้ำกันทุกการซักซึ่งจริง ๆ แล้วโหมดเครื่องซักผ้า ถูกออกแบบมาให้รองรับการซักผ้าแต่ละประเภทโดยเฉพาะ การเลือกโหมดให้เหมาะสมไม่เพียงช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น แต่ยังช่วยถนอมเสื้อผ้าและยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าได้อีกด้วย บทความนี้จะพาไปเข้าใจการใช้งาน โหมดเครื่องซักผ้า LG แบบครบถ้วน ใช้ยังไงและควรเลือกโหมดซักผ้าแบบไหน
โหมดเครื่องซักผ้าคืออะไร? ทำไมจำเป็นต้องให้ความสำคัญ
โหมดเครื่องซักผ้า หรือ โปรแกรมเครื่องซักผ้า คือการตั้งค่าการซักที่แตกต่างกัน ทั้งปริมาณน้ำ รูปแบบการหมุนของถัง ระยะเวลาและรอบปั่นหมาด หากเลือกโหมดไม่เหมาะกับชนิดผ้าอาจจะทำให้ผ้าเสียทรง สีซีด หรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร ในทางกลับกันหากเลือกโหมดได้ถูกต้อง จะช่วยให้ซักผ้าได้สะอาดโดยไม่ทำร้ายเนื้อผ้า
รวมโหมดเครื่องซักผ้า LG
เครื่องซักผ้า LG ได้พัฒนาออกแบบให้มีโหมดการซักที่หลากหลาย รองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โหมดเครื่องซักผ้า LG แต่ละโหมดมีหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจน หากต้องการทราบว่าโหมดเครื่องซักผ้า LG ใช้ยังไง ควรเลือกโหมดอะไร สามารถหาคำตอบได้ ดังนี้
● โหมดเครื่องซักผ้า LG : โหมดซักผ้าทั่วไป (Normal / Cotton)
โหมดพื้นฐานที่เหมาะกับเสื้อผ้าทั่วไป เช่น เสื้อยืด กางเกง ผ้าฝ้าย ใช้งานได้ทุกวัน
● โหมดเครื่องซักผ้า LG : โหมดถนอมผ้า (Delicate / Gentle)
ถ้ากำลังตามหาว่า โหมดซักผ้าแบบไหนถนอมผ้า คำตอบคือโหมดนี้ เป็นโหมดที่เหมาะกับผ้าเนื้อบาง ผ้าลูกไม้ หรือเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การหมุนจะนุ่มนวล ลดแรงเสียดสี ช่วยให้ผ้าไม่ยืดหรือเสียทรง
● โหมดเครื่องซักผ้า LG : โหมดซักด่วน / TurboWash
สำหรับเครื่องซักผ้า LG จะมีด้วยกัน 2 โหมดให้เลือกนั่นคือ โหมดซักด่วน 14 นาที ซักสะอาดทันใจ และโหมด Turbo Wash เทคโนโลยีสเปรย์น้ำ 4 ทิศทาง ที่จะช่วยให้ซักเสร็จภายใน 30 นาที โหมดเหล่านี้เหมาะกับผ้าที่ไม่สกปรกมาก หรือมีปริมาณไม่เยอะ ช่วยให้ประหยัดเวลาในวันที่เร่งรีบ โดยยังคงความสะอาดในระดับที่เหมาะสม
● โหมดเครื่องซักผ้า LG : โหมดชุดเครื่องนอน (Duvet)
อีกหนึ่งคำถามยอดนิยม “ซักผ้านวมใช้โหมดอะไร” คุณสามารถใช้โหมดชุดเครื่องนอนได้เลย โดยโหมดนี้จะออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำหนัก และขนาดของผ้านวมโดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามควรดูขนาดผ้านวมให้เหมาะสมกับขนาดเครื่องซักผ้า
อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าซักผ้านวม : เครื่องซักผ้าซักผ้านวม
● โหมดเครื่องซักผ้า LG : โหมดเสื้อกีฬา (Sportswear)
โหมดนี้จะออกแบบมาสำหรับผ้าใยสังเคราะห์และผ้ายืด เครื่องจะซักด้วยแรงที่เหมาะสม ลดการเสียดสี ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผ้า และลดกลิ่นอับจากเหงื่อ
● โหมดเครื่องซักผ้า LG : โหมดขนสัตว์ (Wool)
โหมดสำหรับซักผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ จะทำงานโดยการหมุนเบา ๆ ใช้น้ำอุณหภูมิต่ำ จะช่วยป้องกันผ้าหดและเสียรูปทรง
นอกจากนั้นโหมดเครื่องซักผ้า LG ยังมีโหมดอื่น ๆ ให้เลือกใช้งานตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น โหมดผ้าไม่ต้องรีด, โหมดขจัดรอยยับและกลิ่นอับ, โหมด Eco, โหมดซักกลางคืน, โหมด Baby Care, โหมดผ้าสี, โหมดชุดเดรส, โหมดผ้าขนหนู หรือโหมดล้างถังซัก
โหมดเครื่องซักผ้าฝาบน กับ โหมดเครื่องซักผ้าฝาหน้า แตกต่างกันหรือไม่
สำหรับโหมดเครื่องซักผ้า LG ทั้งโหมดเครื่องซักผ้าฝาบนและโหมดเครื่องซักผ้าฝาหน้า จะแตกต่างกันออกไปตามรุ่นที่แตกต่างกัน สำหรับเครื่องซักผ้าฝาบนจะมีโหมดพื้นฐานที่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปในครัวเรือน เช่น โหมดซักเครื่องนอน, โหมดซักด่วน หรือโหมดกำจัดคราบ ส่วนเครื่องซักผ้าฝาหน้าจะมีโหมดเฉพาะทางให้เลือกมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลเสื้อผ้าเป็นพิเศษ เช่น โหมด Allergy Care, โหมดเสื้อกีฬา, โหมดผ้าขนสัตว์ หรือโหมดถนอมใยผ้า
เครื่องซักผ้า LG เทคโนโลยีถนอมใยผ้าโดยไม่จำเป็นต้องเลือกโหมด
ใครที่ไม่ค่อยมีเวลา ต้องการความสะดวกสบายในการซักผ้า ไม่อยากเสียเวลาในการเลือกโหมดเครื่องซักผ้า LG ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี AIDD™ ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะโดยเครื่องจะคำนวณปริมาณน้ำและเลือกรูปแบบการหมุนให้เหมาะกับเนื้อผ้า และการซักในแต่ละครั้งโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าโหมดการซัก เรียกได้ว่าเป็น AI ที่ช่วยทั้งประหยัดเวลา และดูแลเนื้อผ้าของคุณได้อย่างเต็มที่
สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องซักผ้า LGไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบน, เครื่องซักผ้าฝาหน้า หรือเครื่องซัก อบผ้า สามารถเข้ามาชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com
พิเศษ! เมื่อสมัครสมาชิก LG Member รับส่วนลดและบริการสุดคุ้ม
● รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
● ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
● บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ : 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line : @lgthailand
อีเมล : supportlgeth@lge.com