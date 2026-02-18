We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
สรุปครบ ‘สีเสื้อมงคล 2569’ ใส่สีไหนช่วยเสริมดวง งาน เงิน รัก ให้ปังในปีนี้!
สีเสื้อมงคล 2569
ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยความมั่นใจ ใครที่เป็นสายมูเตลูต้องห้ามพลาดกับการเลือกใส่สีเสื้อมงคล 2569 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับง่าย ๆ ที่ช่วยเสริมพลังใจให้พร้อมไปทำงาน พร้อมใช้ชีวิตประจำวันในทุก ๆ เช้า ไม่ว่าคุณจะต้องการเน้นเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน หรือความรัก การเลือกเฉดสีเสื้อที่ถูกโฉลก ก็จะเหมือนเป็นการพกพาความโชคดีติดตัวไปด้วย ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันว่า ปีนี้สีไหนจะปังที่สุด LG รวมมาไว้ให้คุณแล้ว!
สารบัญบทความ
ทำไมเครื่องซักผ้า LG ถึงขายดี?
สำหรับปีนี้ ตารางสีเสื้อมงคลมีการปรับเปลี่ยนไปตามดวงดาว ใครที่เคยจำตารางเดิมอาจจะต้องรื้อใหม่หมด และเพื่อให้การเลือกสีเสื้อมงคลประจำวันนั้นแม่นยำ และส่งผลดีในการดึงดูดสิ่งมงคลในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เราได้สรุปรวบรวมตารางสีเสื้อมงคล 2569 สำหรับคนทุกวันเกิด ไม่ว่าจะวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ ก็รวมไว้ให้ครบ อยากเสริมเรื่องงาน เงิน ความรัก และโชคลาภในแต่ละวัน รับรองว่าไม่มีพลาด!
วันจันทร์
เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยพลังแห่งความสดใสและการเจรจา สำหรับคนเกิดวันจันทร์ หรือใครที่ต้องการเสริมดวงในแต่ละด้านให้โดดเด่น แนะนำให้สวมสีเสื้อมงคลวันจันทร์ ดังนี้
การงาน : ควรสวมใส่ สีม่วง จะช่วยเสริมบารมี ทำให้ดูน่าเชื่อถือ ผู้ใหญ่เอ็นดู
การเงิน : ต้องยกให้ สีเหลือง หรือ สีทอง ช่วยดึงดูดทรัพย์ รับเงินเข้ากระเป๋าแบบรัวๆ
ความรัก : หากอยากดูอ่อนหวาน น่าทะนุถนอม ให้เลือกใส่ สีชมพู
โชคลาภ : สีเขียวจะช่วยเปิดทางให้ทุกอย่างราบรื่น
วันอังคาร
วันแห่งความกระตือรือร้น สีเสื้อมงคลวันอังคารต้องเน้นความโดดเด่นและความคล่องตัวเป็นพิเศษ
การงาน : เลือกใส่ สีส้ม หรือ สีเงิน จะช่วยให้ไอเดียพุ่งกระฉูด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
การเงิน : ใครที่เป็นสายลงทุนหรือค้าขาย สีดำ หรือ สีเทา จะช่วยให้เก็บเงินอยู่
ความรัก : อยากให้คนรักหันมามอง หรือคนโสดอยากมีเสน่ห์ ต้องใส่ สีแดง เท่านั้น
โชคลาภ : สีเหลือง จะช่วยเสริมดวงแบบฟลุค ๆ ได้
วันพุธ
กลางสัปดาห์ที่มักจะมีการประชุมหรือการติดต่อสื่อสารสำคัญ การเลือกสีเสื้อมงคลวันพุธจึงสำคัญมาก อยากให้ด้านไหนเด่น ลองเลือกสีเสื้อมงคลดูเลย
การงาน : สีที่เหมาะที่สุดคือ สีเหลือง หรือ สีชมพู ช่วยให้การเจรจาราบรื่น
การเงิน : อยากรับทรัพย์ต้อง สีฟ้า หรือ สีเขียว เป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์
ความรัก : สีครีม จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดูอบอุ่น สบายใจ
โชคลาภ : สีม่วง ช่วยเสริมสิริมงคล
วันพฤหัสบดี
วันที่ต้องใช้สติปัญญาและความสุขุม ใครที่มีนัดสำคัญกับผู้ใหญ่ต้องระวังเรื่องสีเป็นพิเศษ แนะนำให้สวมใส่สีเสื้อมงคลในวันพฤหัสตามนี้เลย
การงาน : สีแดง จะช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ดูมีพลังอำนาจ
การเงิน : สีส้ม คือสีแห่งโชคลาภทางการเงินในวันนี้
ความรัก : สีเหลือง ช่วยให้ความรักดูสดใส เหมือนเพื่อนคู่คิด
โชคลาภ : สีครีม หรือ สีน้ำตาลอ่อน ช่วยเสริมดวงให้มีโชคแบบไม่คาดคิด ได้ลาภจากผู้ใหญ่หรือโอกาสเล็ก ๆ ที่อาจเป็นข่าวดีในอนาคต
วันศุกร์
สำหรับสีเสื้อมงคลวันศุกร์ วันสุดท้ายของการทำงานที่หลายคนรอคอย บรรยากาศเริ่มผ่อนคลาย เหมาะกับสีโทนสว่าง
การงาน : สีขาว หรือ สีครีม ช่วยให้ลุคดูสะอาดตา สบายใจ เพื่อนร่วมงานรักใคร่
การเงิน : สีชมพู จะช่วยหมุนเงินได้คล่องตัว
ความรัก : สีเหลือง สื่อถึงความร่าเริง สดใส
โชคลาภ : สีส้ม เสริมพลังด้านความกระตือรือร้น ดึงดูดโอกาสดี ๆ
วันเสาร์
วันหยุดพักผ่อน แต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นวันที่ต้องออกงานสังคม หรือเริ่มโปรเจกต์ส่วนตัว ใครที่กำลังมองหาสีเสื้อมงคลวันเสาร์ หยิบมาใส่ตามนี้ รับรองปังไม่หยุด
การงาน : สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน ช่วยให้ดูมีความคิดสร้างสรรค์และสงบเยือกเย็น
การเงิน : สีม่วง หรือ สีดำ ช่วยดึงดูดความมั่งคั่ง
ความรัก : สีแดง หรือ ชมพู ช่วยเติมไฟรักให้ไม่น่าเบื่อ
โชคลาภ : สีน้ำเงิน ช่วยเสริมดวงเรื่องโอกาสดี ๆ และการได้รับข่าวดีแบบไม่คาดคิด
วันอาทิตย์
วันครอบครัวและการพักผ่อนอย่างแท้จริง แต่ถ้าต้องคุยงานหรือมีกิจกรรม ก็มีสีเสื้อมงคลวันอาทิตย์ที่เฮง ๆ เช่นกัน
การงาน : สีเขียวเข้ม ช่วยเสริมความมั่นคง
การเงิน : สีแดง คือสีแห่งความโชคดีทางการเงินของวันนี้
ความรัก : สีดำ หรือ เทา อาจจะดูขรึม แต่ก็ดูมีเสน่ห์น่าค้นหา
โชคลาภ : สีเขียวอ่อน เสริมดวงโชคแบบเบา ๆ มีลุ้นข่าวดีเล็ก ๆ หรือโชคจากคนใกล้ตัว
เคล็ดลับการใส่สีเสื้อมงคล 2569 ให้เฮงกว่าใคร
การจะหยิบสีเสื้อมงคล 2569 มาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อยืดสีล้วนเพียงอย่างเดียว เราสามารถนำมา Mix & Match ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แฟชั่นของเราได้ เพื่อให้การใส่เสื้อสีตามวันดูเป็นธรรมชาติและเก๋ไก๋ยิ่งขึ้น ลองดูเคล็ดลับดี ๆ เหล่านี้ได้เลย
จับคู่สีมงคลกับไอเทมอื่น : หากวันไหนเปิดตู้ดูแล้ว ไม่เจอสีเสื้อมงคลวันนี้ที่อยากจะใส่ออกไปข้างนอก หรือเป็นสีที่ไม่มั่นใจที่จะใส่ทั้งตัว ให้ลองปรับจากการใส่สีเสื้อมงคลเป็นสีกางเกง กระโปรง หรือแม้แต่เครื่องประดับอย่าง ผ้าพันคอ เนกไท หรือถุงเท้าแทน ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดรับพลังงานดี ๆ ได้เช่นเดียวกัน
ดูแลสีเสื้อให้สดใสเสมอ : ความเชื่อเรื่องสีมงคลจะส่งผลดีกับเรามากที่สุด ก็ต่อเมื่อเสื้อผ้าของเราดูสะอาด ใหม่ และสีสดใส ไม่ซีดหมอง ดังนั้น การรู้จักวิธีซักผ้าที่ถูกต้อง จึงเป็นทริกสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม แนะนำว่าควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน ก่อนซักทุกครั้ง เพื่อให้เสื้อผ้าของเราดูสีสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ
ความหอมช่วยเพิ่มความน่าดึงดูด : นอกจากสีเสื้อจะสวยสดใสแล้ว กลิ่นผ้าก็ต้องดีด้วย ลองหาสูตรซักผ้ายังไงให้หอมติดทนนาน มาลองใช้ซักสีเสื้อมงคลดู เพื่อช่วยเสริมพลังงานดี ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
เลือกตัวช่วยดูแลผ้า : ปัจจุบันเทคโนโลยีการซักผ้าพัฒนาไปไกลมาก สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้า แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะซื้อเครื่องซักผ้ารุ่นไหนดีที่มีฟังก์ชันถนอมสีผ้า (Color Care) เพื่อให้สีเสื้อมงคลของคุณยังคงความสด ไม่ซีดจางง่าย แนะนำว่าให้เลือกเครื่องที่มีคุณภาพ มาพร้อมกับความทนทาน ฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องซักผ้าบ่อย ๆ
สีเสื้อมงคล 2569 ตัวช่วยพลิกชีวิตในแต่ละวันให้ราบรื่น
การเลือกใส่สีเสื้อมงคล 2569 เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจ และพลังใจให้เราในแต่ละวัน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบุคลิกภาพที่ดี คือต้องเริ่มต้นจากเสื้อผ้าสีสันสดใส สะอาด และไร้กลิ่นอับ การดูแลรักษาเสื้อสีมงคลตัวโปรดให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
เครื่องอบผ้าที่ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ผ้าหอมนุ่มฟู พร้อมให้คุณสวมใส่เสื้อสีมงคลออกไปรับโชคได้ทุกวัน ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com พิเศษ! ซื้อสินค้ากับ LG พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกหลายต่อ
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
LG บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care Plus+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
สมัคร LG Member เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ : 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line : @lgthailand
อีเมล : supportlgeth@lge.com