เทียบความต่างทีวี QNED vs OLED vs UHD

QNED vs OLED vs UHD มีจุดเด่น จุดด้อย ต่างกันอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบทีวีในปัจจุบัน จุดที่สร้างความแตกต่างนอกเหนือจากระบบภายในก็คือ Panel ของจอ (เทคโนโลยีจอภาพ) ซึ่งหากเทียบ QNED vs OLED vs UHD (IPS LCD) ความต่างที่ได้ก็คือการแสดงผลภาพ QNED เน้นสีสัน, OLED แสดงสีดำได้ลึกหลายเฉด และ UHD หรือ IPS โดดเด่นที่อัตรา Refresh Rate และองศาการรับชมที่กว้าง
ในบทความนี้จะพูดถึงและเปรียบเทียบทีวี QNED vs OLED vs UHD หรือประเภทจอทีวี โดยเน้นที่จุดเด่นหลัก จุดเด่นรอง รวมถึงข้อด้อยที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทำความรู้จักทีวี QNED และจุดเด่น จุดด้อย
QNED ย่อมาจาก Quantum Nano-Emitting Diode เป็นทีวีที่รวม 3 เทคโนโลยีเข้าด้วยกันทั้ง Mini LED, Quantum Dot และ NanoCell ทีวี QNED คือทีวีที่โดดเด่นในด้านการแสดงผลสีสัน สวยงาม และให้ความสว่างได้มาก
- Mini LED ทำงานเหมือนหลอดแบ็คไลท์ (Backlight) แต่ด้วยขนาดที่เล็กและจำนวนที่อัดแน่นทำให้ควบคุมการปล่อยแสงได้ละเอียด แม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็ก ๆ บนจอ
- Quantum Dot เป็นชั้นเซมิคอนดักเตอร์ใต้ผืนจอ จะทำการปล่อยสีต่าง ๆ ออกมา เมื่อไฟจาก Mini Led ส่องผ่าน ทำให้ช่วงสีกว้าง ให้สีสันที่สดใส
- NanoCell เป็นเสมือนชั้นกรองที่จะดูดซับแสงส่วนเกินที่อาจเล็ดลอดมาจากชั้น Quantum Dot ทำให้สีที่ได้จากจอมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น และได้องศาการรับชมที่กว้าง
จุดเด่นของทีวี QNED
- ยิ่งทีวีมี Mini LED จำนวนมากเท่าใด ความละเอียดในการแสดงผลภาพก็ยิ่งสูง โดยเฉพาะรายละเอียดบนส่วนเล็ก ๆ ของภาพ เช่น รายละเอียดของดอกไม้ ลายผ้า และยังส่งผลต่อความสว่างโดยรวมของจอด้วย
- ให้ช่วงสีกว้างสามารถแสดงผลสีได้อย่างแม่นยำตามที่ผู้ผลิตคอนเทนต์ตั้งใจ เช่น หากมีการเกรดสีภาพยนตร์เราก็จะได้สีที่แม่นยำตามที่ผู้กำกับตั้งใจ หรือหากใช้เล่นเกม ดูอนิเมชัน ก็จะได้ภาพที่ตรงตามที่สตูดิโอต้องการ ซึ่งมีผลอย่างมากในการแสดงสัญญะ หรือ ปรับอารมณ์โดยรวมของภาพ
- องศาการรับชม (ในแนวนอน) จะกว้าง หากดูทีวีหลายคนก็ได้คุณภาพภาพที่เท่ากัน ทั้งคนที่นั่งกลางจอหรือด้านข้าง
จุดด้อยของทีวี QNED
- ให้ค่าคอนทราสต์และการไล่เฉดสีดำที่ทำได้ยังไม่ดีเท่า OLED
ทำความรู้จักทีวี OLED และจุดเด่น จุดด้อย
TV OLED คือทีวีที่ถือเป็น Top-Tier ในหมู่ทีวีด้วยกัน มีจุดต่างจากทีวีทุกประเภทตรงที่ไม่ใช้แผงแบ็คไลท์ในการส่องแสงไปยังหน้าจอ แต่จะใช้ตัว OLED หรือ Organic Light-Emitting Diode เป็นตัวฉายแสงไปยังชั้นต่าง ๆ ของหน้าจอแทน และด้วยขนาดที่เล็กและแน่นของ OLED ทำให้การแสดงผลจุดเล็ก ๆ ในระดับพิกเซลเป็นไปอย่างละเอียด เป็นทีวีที่ให้สีดำสนิทได้ตรงตามคำนิยาม
จุดเด่นของทีวี OLED
- เมื่อแต่ละพิกเซลของ OLED สามารถทำงานและปิดการทำงานได้ ทีวี OLED จึงโดดเด่นในด้านการไล่ระดับสีดำและมีอัตราสัดส่วนคอนทราสต์ที่เป็นอนันต์ ภาพที่ได้จึงมีมิติเพราะสีดำที่ไม่แบนราบ
- องศาการรับชมที่กว้างที่สุดในหมู่ทีวีด้วยกัน เนื่องจากจอ OLED มีการจัดวางเม็ดพิกเซลที่ทั่วผืนจอ
- ประหยัดพลังงาน เพราะเม็ดพิกเซลสามารถทำงานและปิดการทำงานได้แบบเป็นเอกเทศ ไม่จำเป็นต้องทำงานตลอดแบบแผงแบ็คไลท์
จุดด้อยของทีวี OLED
- ระดับความสว่างและขอบเขตการแสดงผลสีที่ทำได้ไม่ดีเท่า QNED
ทำความรู้จักทีวี UHD และจุดเด่น จุดด้อย
TV UHD คือการจำแนกทีวีโดยเน้นไปที่ความละเอียดของจอ หรือความคมชัด 4k ซึ่งทีวี UHD อาจเป็นจอ LED, QNED หรือ OLED ก็ได้ แต่สำหรับ LG แผง Panel ของทีวีประเภทนี้คือ LCD แบบ In-Plane Switching
ทีวี UHD หรือ LCD จะมีคริสตัลเหลวอยู่ภายใน เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าคริสตัลเหล่านี้จะเรียงตัวเป็นแนวนอนทำให้แสงจากแบ็คไลท์ผ่านได้ง่าย ไม่ติดขัด ทำให้ภาพบนจอมีความชัด
จุดเด่นของทีวี UHD
- ให้ภาพสวยคมชัด ความละเอียดสูง และองศาการรับชมที่กว้าง ในราคาที่เข้าถึงง่าย
- มีระดับความสว่าง และอัตราคอนทราสต์ในระดับที่ดี
- อัตรา Refresh Rate ที่ดีพอสำหรับการเล่นเกมที่ 60 FPS
จุดด้อยของทีวี OLED
- มีประสิทธิภาพที่ดีในระดับปานกลาง
- การแสดงผลสีทำได้ไม่ดีเท่า QNED
- ค่าคอนทราสต์และ Refresh Rate ทำได้ไม่ดีเท่า OLED
ทีวีแต่ละประเภทล้วนมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ใช้ควรเลือกให้ตรงรสนิยมและคอนเทนต์ที่ชอบ
ประเภทของจอทีวีมีผลอย่างมากต่อภาพที่ได้ และทีวี LG ก็มีตัวเลือกทั้งสามให้แบบครบครัน แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานเองก็ต้องเลือกซื้อโดยอิงจากการใช้งาน หรือลักษณะคอนเทนต์ที่ชอบ เช่น ซื้อทีวีเล่นเกม มาแค่เล่นเกมนาน ๆ ครั้ง แทบไม่เคยใช้รับชมอย่างอื่นเลย ทีวี UHD ก็อาจเพียงพอแล้ว แต่ถ้าหากชอบดูหนัง ดูอนิเมชัน หรือใช้ประกอบการทำงาน ก็อาจจะต้องเลือกจากปัจจัยอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ AI TV ที่จะยกระดับความบันเทิงได้มากขึ้น ด้วยการปรับภาพ ความสว่าง คอนทราสต์ให้ได้มากกว่าแค่ทีวีภาพสวย
