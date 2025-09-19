We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เหตุผลที่ LG stanbyMe 2 เกิดมาเพื่ออยู่คู่วิถีชีวิตคนเมือง
ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มีความเป็นปัจเจกมากขึ้น เนื่องจากการต้องพักอาศัยอยู่หอหรือคอนโดด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง เกิดเป็นสังคมเมืองที่ผู้คนอยู่คนเดียวมากขึ้น คนที่อยู่ในหอพัก หรือคอนโดตัวคนเดียวจึงต้องการเพื่อนคลายเหงาในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือ เกม LG StanbyMe 2 จึงถือกำเนิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมือง
เป็นรูมเมทที่จอกว้าง ติดตามไปได้ทั่วทุกมุมห้อง
เมื่อวิถีชีวิตคนเมืองมีความโดดเดี่ยวมากขึ้น การหาอะไรดูระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยคลายความเหงาได้ ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป, จอมอนิเตอร์, Cook Book หรือทีวี LG StanbyMe 2 ก็เป็นให้ได้หมด
- StanbyMe 2 มาพร้อมฐานติดตั้งล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก
- จะนอนดูซีรีส์บนเตียง ก็ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องหลุดมือแบบสมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต
- ระหว่างนั่งทานข้าว ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปดูบนอุปกรณ์อื่น เข็น LG StanbyMe 2 ไปดูที่โต๊ะแบบจอกว้างจุใจได้เลย
- หากเป็นสายทำอาหาร ก็สามารถพา LG StanbyMe 2 ไปเปิดดูสูตรทำอาหาร พร้อมวิดีโอการทำอาหารทุกขั้นตอนได้ ลดโอกาสผิดพลาดจากการดูจอเล็ก ๆ
- หากคุณมีลู่วิ่ง หรือ จักรยานสำหรับออกกำลังกายในบ้าน การพา StanbyMe 2 ไปเปิดวิดีโอ Virtual Run หรือ Virtual Cycling ที่ด้านหน้าเครื่อง ก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี
ช่วยพลิกมุมมองให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
LG StanbyMe 2 ในมุมมองใช้งานที่หลากหาย
ด้วยดีไซน์ไร้สาย และส่วนแขนยึดจอที่หมุนได้สูงสุด 180 องศา ปรับมุมก้ม-เงยได้ 50 องศา รวมถึงเลื่อนปรับความสูงได้ถึง 20 ซม. ทำให้ LG StanbyMe 2 พร้อมปรับเปลี่ยนมุมมองให้เข้ากับทุกกิจกรรมที่คุณทำ
- ตัว StanbyMe 2 ตอบโจทย์การใช้งานของคนเมืองที่ต้องทำกิจกรรมหลายอย่างในห้องพัก
- หากคุณต้องการวาดรูป พร้อมเปลี่ยนมุมการทำงาน StanbyMe 2 ก็พร้อมฉายภาพทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ที่มุมอื่น ๆ ห้อง เพื่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณมากที่สุด
- ด้วยมุมก้ม-เงย ที่ปรับได้ 50 องศา ทำให้การดูจอที่ระดับความสูงที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นตอนนอน ตอนนั่ง หรือ ตอนยืน ก็สามารถปรับจอ StanbeMe 2 ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินใน ท่วงท่าที่สบายที่สุด
- เมื่อต้องประกอบเฟอร์นิเจอร์ บางครั้งการเปิดคู่มือในแนวตั้ง หรือแนวนอนก็อาจสะดวกยิ่งกว่า ประกอบเสร็จเร็วขึ้น
เติมเต็มความบันเทิง และเปลี่ยนให้ห้องของคุณมีสไตล์ยิ่งขึ้น
จอเพื่อความบันเทิงอย่าง LG StanbyMe 2 ออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกในการรับชมความบันเทิงเป็นสำคัญ
- ใช้จอทัชสกรีนเพื่อให้ควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ จะเล่นเกม Casual ที่เน้นควบคุมผ่านการทัชก็เติมเต็มความสนุกได้เป็นอย่างดี
- บริการสตรีมมิง OTT ในเครื่อง LG StanbyMe 2 ที่มีอย่างครบครัน ให้คุณสนุกไปกับคอนเทนต์โปรดได้ในหนึ่งเดียว
- รองรับ NFC โดยใช้งานผ่านแอป ThinQ ให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สมาร์ตโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต เข้ากับจอได้อย่างรวดเร็ว สะดวก
- เมื่อใช้งานกับสายสำหรับแขวนของ LG คู่หูเครื่องนี้ก็พร้อมเปลี่ยนเป็นงานศิลป์สำหรับประดับห้องสุดเก๋ หรือจะปรับใช้งานเป็นจอติดผนังที่เปลี่ยนภาพไปเรื่อย ๆ ก็ทำได้
เชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ๆ ผ่านบอร์ดเกมปาร์ตี้หรือต่อเครื่องคอนโซล
LG StanbyMe 2 สามารถเชื่อมต่อกับจอเสริมได้
ด้วยขนาดของจอระบบสัมผัสที่กว้างถึง 27 นิ้ว ความคมชัดระดับ QHD LG StanbyMe 2 จึงพร้อมเปลี่ยนตัวเองให้เป็นบอร์ดเกมแบบตอบสนองได้
- หากเพื่อนมาคนเดียว ก็ชวนเล่นเกมแนวแข่งกันสองคนได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมแข่งยิงลูกหิน หรือเกมประเภทหมากรุก
- หากมาเป็นกลุ่ม ก็สามารถเล่นเกมแนวเกมเศรษฐีร่วมกันได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะช่วยกันหาจุดผิดในเกมจับผิดก็ทำได้
- สามารถต่อเข้ากับเครื่องเกม Console ผ่านสาย HDMI ได้ ทำให้เล่นเกมกับเพื่อนได้ในมุมที่สบายใจ โดยเฉพาะเกมบน Nintendo Switch ที่หลาย ๆ เกมเกิดมาเพื่อเล่นเป็นกลุ่มหรือเล่นกับครอบครัว
- หากเป็นเพื่อนร่วมงาน ก็ไม่มีปัญหา! เชื่อมต่อกับ Laptop แล้วให้เพื่อน ๆ ใส่ไอเดียแก้ไขบนไฟล์งานได้ทันที
เป็นเพื่อนไปพร้อมออกเที่ยวไปผ่อนคลายได้ทุกที่
ด้วยปัจจัยเรื่องไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ในบางครั้งแม้จะเป็นวันหยุด หลายคนก็อาจต้องลุยเดี่ยว ออกไปเที่ยว คนเดียวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ LG StanbyMe 2 ก็พร้อมติดตามออกไปได้ เสมือนเพื่อนที่มีเวลาให้เราตลอด
- ส่วนจอของ StanbyMe 2 สามารถถอดออกส่วนขาตั้งได้ เมื่อสวมใส่เคส Folio Cover ก็พร้อมพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก เหมือนมีจอคอมพกพา
- มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้นานถึง 4 ชั่วโมง สนุกกับความบันเทิงจากคู่หูนี้ได้ยาวนาน ต่อเนื่อง
- ชาร์จผ่านพอร์ต USB Type-C มาตรฐานหัวชาร์จในปัจจุบัน ยืดหยุ่น ไม่ต้องพกสายชาร์จไปหลายเส้น
- จอแบบสัมผัสรองรับการทำงานคู่กับสไตลัส เปลี่ยนจากจอเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลรองรับไอเดียสุดสร้างสรรค์ได้
- จะเป็นสถานที่แสงน้อยแบบคาเฟ่ชิค ๆ หรือ ในร้าน Open-air แสงเยอะ ๆ ก็สนุกกับกิจกรรมบน StanbyMe 2 ได้ เพราะ AI ของจอพร้อมปรับแสดงให้เหมาะสมกับสภาพแสงโดยรวม
วิถีชีวิตคนเมืองอาจตัวคนเดียว แต่ไม่จำเป็นต้องเปล่าเปลี่ยว
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน การติดต่อครอบครัวที่เพื่อนที่ห่างไกลทำได้ไม่ยาก รวมถึงวิธีหาความสุขแบบง่าย ๆ ภายในบ้านก็มีหลากหลาย ทั้งหมดสามารถทำได้แค่เปิดใจทำความรู้จักเพื่อนใหม่ของคุณอย่าง LG StanbyMe 2 ที่มีความยืดหยุ่น อยู่เติมความสุขได้ทั่วทุกมุมห้อง ทักษะหลากหลาย เติมเต็มทั้งความบันเทิง การทำงาน หรือเปลี่ยนบรรยากาศในห้องของคุณ ก็ทำได้ ให้ออกไปข้างนอกเป็นเพื่อนก็ทำได้ไม่ยาก
คู่หูคนใหม่รออยู่ที่นี่ คลิกเลย! LG StanbyMe 2
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.LG.com และพิเศษสุด ๆ คุ้มยิ่งขึ้นกับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก LG Member ที่ยกขบวนทั้งส่วนลดและบริการสุดพิเศษมาให้คุณ เพียงแค่สมัครสมาชิก LG Member
- รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
- Special Offer ผ่อน 0% สูงสุดถึง 18 เดือน *เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ
- แอลจีบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
สมัคร LG Member เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
อีเมล supportlgeth@lge.com
* ตรวจสอบเงื่อนไขส่วนลดและสิทธิพิเศษ LG Member ได้ที่ https://www.lg.com/th/membership/