We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
7 วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
รวมวิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟ
ตู้เย็นอุปกรณ์ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เคยปิดพัก แถมหลายบ้านก็ยังเปิด - ปิดประตูตู้เย็นบ่อย ๆ ด้วยหลายปัจจัยในการใช้งาน หากใช้ไม่ถูกวิธีตู้เย็นอาจกลายเป็นหนึ่งใสสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟพุ่งโดยไม่รู้ตัวบทความนี้จะพาคุณไปดูวิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟ ตั้งแต่พฤติกรรมการใช้ตู้เย็นยังไงให้ประหยัดไฟ การตั้งค่า การจัดวาง ไปจนถึงการเลือกตู้เย็นที่ช่วยลดการใช้พลังงานในระยะยาว
ตู้เย็นกินไฟไหม ทำไมค่าไฟถึงพุ่งทุกเดือน
หากคุณเกิดข้อสงสัยว่าตู้เย็นกินไฟไหม เปิดตู้เย็นทั้งวันเปลืองไฟไหม คำตอบคือ ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพราะจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา การที่ตู้เย็นทำงานทั้งวันจึงเป็นเรื่องปกติ แต่หากตู้เย็นทำงานหนักเกินไป ก็จะใช้ไฟมากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นการรู้วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ตู้เย็นกินไฟมากกว่าปกติที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นั้นได้แก่ การเปิดตู้เย็นบ่อยเกินไป, การตั้งอุณหภูมิให้เย็นเกินความจำเป็น, การจัดของในตู้เย็นไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้ตู้เย็นรุ่นเก่าที่อาจเสื่อมสภาพหรือไม่ได้มีเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน
7 วิธีใช้ตู้เย็นยังไงให้ประหยัดไฟ
วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การปรับจากพฤติกรรมประจำวันไปจนถึงการติดตั้งหรือการเลือกประเภทของตู้เย็น
1. เปิดตู้เย็นเฉพาะเวลาจำเป็น และไม่เปิดค้างนาน
ทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นอากาศอุ่นจากภายนอกจะเข้าไปแทนที่ในตู้เย็น ทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดึงอุณหภูมิกลับมา ดังนั้นการเปิดตู้เย็นเฉพาะเวลาจำเป็นและรีบปิดประตู จะช่วยลดการใช้ไฟได้มากขึ้น
2. ไม่ใส่อาหารหรือของร้อนเข้าตู้เย็นทันที
เมื่ออาหารที่ยังร้อนถูกใส่เข้าไปในตู้เย็น อุณหภูมิภายในตู้จะสูงขึ้นทันทีตู้เย็นจึงต้องเร่งทำความเย็นมากกว่าปกติและทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักขึ้นนั่นเอง
3. จัดตู้เย็นให้เป็นระเบียบ
อีกหนึ่งวิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟง่าย ๆ คือการจัดระเบียบให้กับตู้เย็น เพราะการจัดตู้เย็นให้เหมาะสมจะส่งผลต่อการไหลเวียนของลมเย็นภายใน แล้วจะต้องจัดตู้เย็นยังไงให้ประหยัดไฟ ? มีหลักการง่าย ๆ ดังนี้
- จัดของไม่แน่นจนเกินไป เพราะหากตู้เย็นแน่นลมเย็นจะกระจายไม่ทั่วถึง จนทำให้ตู้เย็นต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เท่ากันทุกจุด
- จัดอาหารให้เป็นหมวดหมู่หยิบง่าย เพราะการจัดระเบียบประเภทอาหารจะช่วยลดเวลาในการเปิดตู้เย็น ไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้นาน ๆ
- จัดระเบียบไม่ให้บังช่องลมภายในตู้เย็น เพราะช่องลมคือจุดกระจายความเย็น หากวางอาหารไปบังลมเย็นจะไหลเวียนไม่ทั่วถึงทำให้ตู้เย็นต้องทำงานหนักขึ้น
5. เลือกตำแหน่งวางตู้เย็น
วางตู้เย็นตรงไหนประหยัดไฟ ? การติดตั้งตู้เย็นนั้นตำแหน่งการวางตู้เย็นมีผลต่อการใช้พลังงานอย่างมาก ควรหลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาแก๊ส หรือบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง นอกจากทำเลที่ตั้งในบ้านแล้ว มีอีกหนึ่งคำถามที่่หลายคนสงสัยนั่นคือ ตู้เย็นควรห่างผนังกี่เซนติเมตรเพื่อให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างเต็มที่ ? ซึ่งโดยทั่วไปแล้วควรวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังด้านหลังอย่างน้อยประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร และด้านข้างอย่างน้อย 5 เซนติเมตร เพื่อช่วยระบายความร้อนด้านหลังได้ดีขึ้น หากวางชิดผนังเกินไป คอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักขึ้นและใช้ไฟมากกว่าเดิม
6. ล้างตู้เย็น
ล้างตู้เย็นช่วยประหยัดไฟไหม ? หลายคนอาจไม่คิดว่าแค่การล้างตู้เย็นให้สะอาดอยู่เสมอก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟ เพราะการล้างตู้เย็น การกำจัดอาหาร วัตถุดิบที่เสียแล้วไม่แออัดกันอยู่ในตู้เย็นจะช่วยให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้ความเย็นไหลเวียนได้ดีขึ้น ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อสร้างความเย็น นอกจากนั้นยังช่วยลดการสะสมของน้ำแข็งและช่วยให้ขอบยางสะอาดทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งหากทำเป็นประจำจะช่วยให้คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงและกินไฟน้อยลงนั่นเอง
เช็ก! วิธีล้างตู้เย็นเพิ่มเติมได้ที่นี่ 7 วิธีล้างตู้เย็นให้สะอาดเกลี้ยง ทำเองได้ง่าย ๆ ใช้เวลาไม่นาน
7. เลือกตู้เย็น
ตู้เย็น Inverter เป็นตู้เย็นที่สามารถปรับการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะมีการปรับความเร็วรอบ แทนการตัดการทำงานเหมือนตู้เย็นธรรมดา ซึ่งเมื่อตู้เย็น Inverter เมื่อทำความเย็นถึงที่กำหนด ระบบจะลดรอบมอเตอร์ลงไม่ได้เป็นการตัดการทำงาน ทำให้ไม่เกิดไฟกระชาก และทำให้ความเย็นยังคงที่ ส่งผลให้ช่วยลดค่าไฟลงได้และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้เย็นได้นานยิ่งขึ้น และนอกจากการเลือกตู้เย็น Inverter จะช่วยประหยัดไฟแล้ว การมองหาตู้เย็น Inverter ที่มีสัญญาลักษณ์ตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5 ก็จะยิ่งการันตีความประหยัดไฟในระยะยาวได้
2 : ใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีจาก LG
นอกจากพฤติกรรมการใช้งานแล้ว การเลือกตู้เย็นที่มีเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟ ตู้เย็น LG มาพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดไฟมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยี LG InstaView™ ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นด้านในตู้เย็นโดยไม่จำเป็นต้องเปิดประตูตู้เย็น เพียงแค่เคาะ 2 ครั้งไปที่ประตู ก็สามารถมองเห็นของที่แช่อยู่ด้านในได้ทันที ช่วยลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น และการเป็นตู้เย็นค้างไว้นานเกิน
เทคโนโลยี Smart Inverter Compressor™ ที่จะช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม ช่วยลดการใช้ไฟ และยังทนทานใช้งานได้ยาวนาน
เทคโนโลยี LinearCooling™ ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่ ลดความแปรปรวนของอุณหภูมิภายในตู้ให้น้อยงลง ช่วยให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคโนโลยี Multi Air Flow ช่วยกระจายลมเย็นหลายทิศทางภายในตู้เย็น เพื่อให้ความเย็นไปได้ทั่วตู้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องปรับอุณหภูมิเพื่อเพิ่มความเย็นโดยไม่จำเป็น
รู้วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟเรียบร้อยแล้วนอกจากจะปรับพฤติกรรม การเลือกตู้เย็นคุณภาพดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการช่วยประหยัดไฟได้ สำหรับใครที่สนใจตู้เย็นจาก LG เทคโนโลยีที่เข้าใจทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.lg.com พิเศษ! ซื้อสินค้ากับ LG พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกหลายต่อ
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
LG บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care Plus+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
สมัคร LG Member เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์ : 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line : @lgthailand
อีเมล : supportlgeth@lge.com