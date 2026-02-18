We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ประเภทตู้เย็นมีกี่แบบ? เปรียบเทียบเข้าใจง่าย เลือกได้ตรงใจ
ประเภทตู้เย็น
การเลือกซื้อตู้เย็นไม่ใช่แค่ดูราคา หรือเลือกจากดีไซน์ที่ถูกใจเท่านั้น แต่การเลือกประเภทตู้เย็นให้ตอบโจทย์การใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาร่วมด้วย เพราะตู้เย็นแต่ละประเภทมีการออกแบบเพื่อการใช้งานที่ต่างกัน ทั้งขนาด พื้นที่จัดเก็บ ฟังก์ชัน และการประหยัดพลังงาน หากคุณกำลังลังเลว่าควรเลือกตู้เย็นแบบไหนให้เหมาะกับพื้นที่บ้าน หรือไลฟ์สไตล์ของตัวเอง บทความนี้จะช่วยเปรียบเทียบตู้เย็นแต่ละประเภทแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกตู้เย็นที่ใช่ได้อย่างมั่นใจ และใช้งานได้ยาวนาน
ตู้เย็นมีกี่ประเภท? รู้จักการแบ่งประเภทก่อนเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
ตู้เย็นไม่ได้มีแค่แบบเล็กหรือใหญ่เท่านั้น แต่ยังสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทตู้เย็นได้จากลักษณะดังต่อไปนี้
แบ่งตามอุณหภูมิ เช่น ตู้เย็นทั่วไป ตู้แช่แข็ง หรือตู้แช่เย็นเฉพาะทาง ซึ่งเหมาะกับการเก็บอาหารในรูปแบบที่แตกต่างกัน
แบ่งตามรูปร่าง เช่น ตู้เย็นสำเร็จรูปที่มีส่วนช่องแช่และส่วนทำความเย็นรวมอยู่ในตู้เดียว หรือตู้เย็นแยกส่วนที่มีส่วนช่องแช่กับส่วนทำความเย็นอยู่แยกกัน
แบ่งตามการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นสำหรับครัวเรือน คอนโด ร้านอาหาร หรือเชิงพาณิชย์ ซึ่งแต่ละแบบถูกออกแบบมาให้เหมาะกับปริมาณการใช้งานที่ไม่เท่ากัน
ตู้เย็นแต่ละประเภทต่างกันตรงไหน เหมาะกับการใช้งานแบบใด?
ปัจจุบัน ประเภทตู้เย็นมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งการออกแบบ ลักษณะการเปิดประตู และฟังก์ชันการใช้งาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละบ้าน
ตู้เย็น French Door
ตู้เย็น French Door โดดเด่นด้วยดีไซน์ประตูด้านบนแบบบานคู่ เปิดซ้าย-ขวา ช่วยให้มองเห็นและหยิบอาหารในช่องแช่เย็นได้สะดวก ส่วนช่องแช่แข็งด้านล่างมักมาในรูปแบบลิ้นชักที่ดึงใช้งานง่าย รูปทรงของตู้ให้ภาพลักษณ์ทันสมัยและหรูหรา พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่แบ่งเป็นสัดส่วน เหมาะสำหรับครอบครัวที่ทำอาหารเป็นประจำ ต้องการความเป็นระเบียบ และมีพื้นที่ครัวกว้างพอรองรับตู้ขนาดใหญ่ ช่วยลดการก้มบ่อย ๆ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานทุกวัน
เย็น Side-by-Side
ตู้เย็น Side-by-Side เป็นตู้เย็นทรงสูงขนาดใหญ่ที่เปิดด้วยประตู 2 บานคู่ซ้าย-ขวา ฝั่งหนึ่งสำหรับแช่เย็น และอีกฝั่งสำหรับแช่แข็ง รูปแบบนี้ช่วยให้จัดเก็บอาหารได้เป็นหมวดหมู่ หยิบใช้งานง่าย และรองรับการเก็บวัตถุดิบในปริมาณมาก ดีไซน์ของตู้เย็น Side-by-Side มักดูพรีเมียมและทันสมัย เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ บ้านที่มีพื้นที่ครัวกว้าง หรือผู้ที่ต้องการตู้เย็นที่รองรับการใช้งานหนัก และใช้งานได้หลากหลายในชีวิตประจำวัน
ตู้เย็น LG Side-by-Side 22.4 คิว รุ่น GC-L257SFZW ตู้เย็นขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวาง ช่วยให้การจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นเป็นระเบียบมากขึ้น มาพร้อมกับนวัตกรรมมากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
- เทคโนโลยี LinearCooling™ ที่ช่วยให้วัตถุดิบคงสดใหม่ยาวนาน
- ให้เครื่องดื่มเย็น และอาหารสดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี DoorCooling ™ ที่สามารถกระจายความเย็นได้สม่ำเสมอและรวดเร็ว
- Hygiene Fresh ช่วยลดกลิ่น ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ถึง 99.99%
- ยกระดับความสมาร์ตด้วย LG ThinQ™ ไม่ว่าจะระบบตรวจสอบตู้เย็นอัจฉริยะ การเปิดใช้งาน 'Express Freeze' ได้ด้วยการแตะปุ่มเพียงปุ่มเดียว หรือการแจ้งเตือนผ่านแอปเมื่อประตูตู้เย็นถูกเปิดทิ้งไว้
ตู้เย็นแบบ Top Freeze
ตู้เย็นแบบ Top Freezer เป็นรูปแบบประเภทตู้เย็นที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยมีช่องแช่แข็งอยู่ด้านบนและช่องแช่เย็นอยู่ด้านล่าง ลักษณะตู้ทรงสูง ใช้งานง่าย และมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน จุดเด่นคือความคุ้มค่าและความเรียบง่าย เหมาะกับครัวเรือนทั่วไปที่ต้องการตู้เย็นสำหรับใช้งานทุกวัน ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย และตอบโจทย์ทั้งการแช่อาหารสดและอาหารแช่แข็งในปริมาณที่พอดี
ตู้เย็น 2 ประตู LG 9.4 คิว รุ่น GN-B262PQSF Smart Inverter Compressor เป็นตู้เย็นแบบ Top Freezer ที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ดีไซน์ทรงสูง ขนาดกะทัดรัด ช่วยจัดเก็บอาหารสดและอาหารแช่แข็งได้เป็นระเบียบ พร้อมประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สม่ำเสมอและประหยัดพลังงาน
- Smart Inverter Compressor ช่วยประหยัดไฟ ทำงานเงียบ และใช้งานได้ยาวนาน
- Multi Air Flow กระจายความเย็นทั่วถึงทุกชั้น
- LINEARCooling™ ให้อาหารสดใหม่ได้ยาวนาน
- ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง ใช้งานสะดวก
ตู้เย็นแบบ Bottom Freezer
เย็น Bottom Freezer จะจัดวางช่องแช่เย็นไว้ด้านบน และช่องแช่แข็งไว้ด้านล่าง ช่วยให้หยิบอาหารสดซึ่งใช้งานบ่อยได้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องก้มบ่อย ๆ ดีไซน์ของตู้ดูทันสมัยกว่าแบบดั้งเดิม เหมาะกับครอบครัวที่ทำอาหารเป็นประจำ หรือผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานในระยะยาว พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่ออกแบบมาให้เป็นสัดส่วนและใช้งานง่าย
ตู้เย็น LG 2 ประตู InstaView 12 คิว รุ่น GN-V389FQEF Smart Inverter เป็นตู้เย็นแบบ Bottom Freezer ที่ตอบโจทย์ครัวไทยด้วยการออกแบบให้ช่องแช่มีขนาดใหญ่ มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งาน
- InstaView Door-in-Door™ เคาะ 2 ครั้ง มองเห็นด้านในโดยไม่ต้องเปิดประตู
- Smart Inverter Compressor ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ และใช้งานได้ยาวนาน
- DoorCooling™ กระจายความเย็นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งตู้
- Hygiene Fresh+™ ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรียภายในตู้
ตู้เย็นประตูเดียว
ตู้เย็นประตูเดียวมีขนาดกะทัดรัด เปิด-ปิดด้วยประตูบานเดียว ช่องแช่แข็งมักอยู่ภายในตู้ รูปทรงเล็ก ประหยัดพื้นที่และพลังงาน เหมาะกับคอนโด ห้องพัก หอพัก หรือใช้งานเป็นตู้เย็นเสริมสำหรับแช่เครื่องดื่มและอาหารในปริมาณไม่มาก ตอบโจทย์ผู้ที่อาศัยคนเดียว หรือพื้นที่ใช้งานจำกัด แต่ยังต้องการตู้เย็นที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6.9 คิว LG รุ่น GN-Y331SLS ระบบ Recipro เป็นตู้เย็นขนาดกะทัดรัด ราคาประหยัด ตอบโจทย์การใช้งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน
- ช่องแช่แข็งภายใน พร้อมระบบละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ เพียงแค่กดปุ่มก็สามารถละลายน้ำแข็งได้อย่างง่ายดาย
- ชั้นวาง 4 ชั้น และ 1 ลิ้นชัก ให้คุณจัดระเบียบตู้เย็นและวัตถุดิบได้สะดวก
- ดีไซน์เรียบ ใช้งานง่าย ดูแลรักษาสะดวก
ตู้เย็น Wine Cooler
ตู้เย็น Wine Cooler ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับจัดเก็บไวน์ โดยเน้นการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการถนอมรสชาติของไวน์ ตัวตู้มักมาพร้อมประตูกระจกใสและชั้นวางที่ออกแบบให้รองรับขวดไวน์โดยเฉพาะ รูปทรงเพรียวและดีไซน์หรู ช่วยเสริมบรรยากาศให้พื้นที่ใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ ร้านอาหาร หรือบ้านที่ต้องการตู้แช่เฉพาะทางควบคู่กับตู้เย็นหลัก
ตู้เย็น Built In
ตู้เย็น Built In เป็นตู้เย็นที่ออกแบบมาให้ติดตั้งรวมเป็นส่วนหนึ่งของชุดครัว โดยมักซ่อนตัวเครื่องไว้หลังบานตู้ ทำให้ห้องครัวดูเรียบหรูและเป็นหนึ่งเดียวกัน รูปแบบนี้เหมาะกับบ้านหรือคอนโดที่เน้นดีไซน์ ต้องการความเรียบร้อยและความสวยงามระดับพรีเมียม แม้จะต้องวางแผนพื้นที่และการติดตั้งล่วงหน้า แต่ให้ผลลัพธ์ด้านภาพลักษณ์และการใช้งานที่ลงตัวในระยะยาว
วิธีเลือกประเภทตู้เย็นให้ตอบโจทย์การใช้งานและพื้นที่บ้าน
การเลือกประเภทตู้เย็นที่เหมาะสมกับคุณที่สุดจะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน ดังนี้
ขนาด
ขนาดของตู้เย็นเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ควรพิจารณา ควรวัดพื้นที่ติดตั้งจริง ทั้งความกว้าง ความลึก และความสูง รวมถึงเผื่อพื้นที่สำหรับการเปิดประตูและการระบายความร้อนของตัวเครื่อง นอกจากนี้ยังควรเลือกความจุให้เหมาะกับจำนวนสมาชิกในบ้าน หากเลือกตู้เล็กเกินไปอาจไม่พอใช้งาน แต่หากใหญ่เกินไปก็อาจสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น
งบประมาณ
งบประมาณเป็นอีกหนึ่งตัวกำหนดการเลือกประเภทตู้เย็นที่สำคัญ ควรตั้งงบประมาณให้เหมาะสมกับการใช้งานและฟังก์ชันที่ต้องการ ไม่แนะนำให้ดูจากราคาที่ถูกที่สุด และไม่จำเป็นต้องเลือกตู้ที่แพงที่สุด แต่ควรพิจารณาความคุ้มค่าในระยะยาว เช่น เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ค่าไฟที่ลดลง และอายุการใช้งานของเครื่อง ซึ่งอาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการมองแค่ราคาซื้อครั้งแรก
ดีไซน์ภายนอก
ดีไซน์ของตู้เย็นมีผลต่อภาพรวมของห้องครัวและพื้นที่ใช้งาน ควรเลือกดีไซน์ที่เข้ากับสไตล์บ้าน ไม่ว่าจะเป็นสีสัน วัสดุ หรือรูปแบบประตู ตู้เย็นที่มีดีไซน์เหมาะสมจะช่วยให้พื้นที่ดูเป็นระเบียบและสวยงามมากขึ้น โดยเฉพาะบ้านหรือคอนโดที่ให้ความสำคัญกับการตกแต่งภายใน
รูปแบบการใช้งาน
พฤติกรรมการใช้งานเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เช่น คุณทำอาหารบ่อยหรือไม่ ใช้ช่องแช่แข็งมากน้อยแค่ไหน หรือมีการเก็บวัตถุดิบจำนวนมากหรือเปล่า หากใช้งานช่องแช่เย็นบ่อย อาจเหมาะกับตู้เย็นที่หยิบอาหารได้สะดวกในระดับสายตา แต่หากต้องแช่อาหารจำนวนมาก การเลือกตู้ที่มีความจุสูง มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน จะช่วยให้ใช้งานง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น
ยี่ห้อที่ได้มาตรฐานระดับสากล
การเลือกตู้เย็นจากยี่ห้อที่ได้มาตรฐานระดับสากลช่วยเพิ่มความมั่นใจในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้งานระยะยาว แบรนด์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและการรับรองมาตรฐาน มักมาพร้อมระบบประหยัดพลังงาน การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ และบริการหลังการขายที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณใช้งานตู้เย็นได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่าในระยะยาว
เลือกประเภทตู้เย็นให้เหมาะกับพื้นที่บ้านและการใช้งาน เพื่อความคุ้มค่าระยะยาว
การเลือกประเภทตู้เย็นให้เหมาะกับพื้นที่บ้านและการใช้งาน ช่วยเพิ่มความสะดวกและความคุ้มค่าในระยะยาว ควรพิจารณาขนาดพื้นที่ ไลฟ์สไตล์ และจำนวนสมาชิกในบ้านควบคู่กัน การเลือกตู้เย็นจากแบรนด์ที่ได้มาตรฐานอย่าง LG ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และการใช้งานที่ทนทาน ทำให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่ายิ่งขึ้นในทุกวัน
