LG Smart Monitor เป็นได้มากกว่าแค่จอคอม

Smart Monitor เมื่อจอคอมเติมไลฟ์สไตล์ความบันเทิงให้ครบครันยิ่งกว่าเดิม
จอคอมเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับประมวลผลข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลออกมาเป็นภาพให้เราได้ทำงาน เล่นเกม หรือดูวิดีโอได้สะดวกขึ้น ซึ่งจอคอมมีการพัฒนาตลอด 30 ปีโดยเน้นไปที่คุณภาพการแสดงผลของจอภาพเป็นหลัก แต่ปัจจุบันความนิยมของอุปกรณ์ IOT สูงขึ้น และจอคอมก็ได้รับการผสานเข้ากับเทคโนโลยีนี้เช่นกัน เกิดเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ (Smart Monitor)
LG ก็ได้มีการพัฒนาสมาร์ทมอนิเตอร์ ซึ่งมีชื่อซีรีส์สินค้าแบบเป็นทางการว่า “LG MyView”
Smart Monitor คืออะไร ต่างจากจอคอมทั่วไปหรือไม่
Smart Monitor เหมือนกับจอคอมทั่วไปทุกประการ แต่มีการยกระดับให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการผสมฟังก์ชันหลาย ๆ อย่างของสมาร์ททีวี และจุดเด่นหลัก ๆ ที่ทำให้ Smart Monitor แตกต่างออกจากจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็คือ การมอบการใช้งานแบบ Standalone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเพื่อแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอีกต่อไป
Smart Monitor จึงมีคุณสมบัติการใช้งานที่ใกล้เคียง Smart TV และ คอมแบบ All-in-One (คอมแบบไม่มีเคส) ในขนาดที่พอเหมาะ เคลื่อนย้ายสะดวก
ฟีเจอร์เด่นของ Smart Monitor
ระบบปฏิบัติการในตัว: Smart Monitor จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการในตัว ซึ่งของ LG MyView ก็คือ webOS ที่เหมือนกันกับสมาร์ททีวี LG
รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: Smart Monitor มักจะรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ต Ethernet หรือทาง Wi-Fi ทำให้การใช้งานยืดหยุ่น และ Standalone มากขึ้น
รองรับ App ต่าง ๆ: เมื่อรองรับอินเทอร์เน็ตและมีระบบปฏิบัติการ ทำให้รองรับการใช้งาน App สตรีมมิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น Netflix, YoutTube หรือ Google Doc ได้โดยตรง
รองรับการใช้งานหลากหลาย: เมื่อรวมฟีเจอร์ดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้ Smart Monitor โดดเด่นในการใช้ทำงานและยังเหมาะกับด้านความบันเทิงได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวความเป็นมาของ Smart Monitor
Smart Monitor ถือกำเนิดมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของจอมอนิเตอร์และสมาร์ททีวี แม้อาจจะไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอนได้ แต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงปี 2010 ที่ผู้ผลิตเริ่มนำเทคโนโลยีของสมาร์ททีวีไปรวมเข้ากับมอนิเตอร์
LG MyView Smart Monitor โดดเด่นอย่างไร
สิ่งที่ทำให้สมาร์ทมอนิเตอร์ของแต่ละแบรนด์โดดเด่นขึ้นคือ ระบบปฏิบัติการหรือ OS เพราะผู้ผลิตแต่ละแบรนด์จะออกแบบ OS ที่มีความโดดเด่นในแบบของตนเอง สำหรับ LG Smart Monitor ก็ใช้ webOS แบบเดียวกับสมาร์ททีวี LG
จุดเด่นของ LG webOS บน LG Smart Monitor
อินเตอร์เฟซแบบเรียบง่าย
อินเตอร์เฟซออกแบบมาเป็นแบบการ์ด เรียบง่าย ดูแล้วเข้าใจและใช้งานได้ในทันที
รองรับแอปได้หลากหลาย
ตัว webOS รองรับการดาวน์โหลดและใช้งานทั้งแอปความบันเทิง เช่น สตรีมมิ่งยอดนิยม ฯลฯ และแอปด้านการทำงาน เช่น แอปออฟฟิศ สำหรับงานเอกสารต่าง ๆ
การเชื่อมต่อและระบบที่ครอบคลุม
LG Smart Monitor รองรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi และอุปกรณ์สมาร์ทอื่น ๆ ผ่านทาง Bluetooth รวมถึงมีพอร์ต USB และ HDMI สำหรับเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูล หรือ เล่นเกมคอนโซล
รองรับสมาร์ทฟีเจอร์
LG MyView Smart Monitor สามารถควบคุมการทำงานผ่านคำสั่งเสียงได้ รวมถึงควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทที่รองรับ Voice-Assistant ได้เมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทมอนิเตอร์ ตัวมอนิเตอร์ก็สามารถเปิดและใช้งานแอปได้พร้อม ๆ กัน
ออกแบบและปรับแต่งให้เข้ากับผู้ใช้งานได้
webOS จะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ พร้อมแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสม และผู้ใช้เองก็สามารถปรับแต่งหน้า Home Screen ให้ยิ่งใช้งานสะดวกรวดเร็วได้
แชร์เพื่อแบ่งปันคอนเทนต์ต่าง ๆ ผ่าน Screen Mirroring
ฟีเจอร์ Screen Mirroring จะรองรับการแชร์เนื้อหาบนจอกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับผ่านทาง Miracast และ AirPlay เพื่อแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ
Smart Monitor เหมาะกับใคร?
LG MyView เป็น Smart Monitor ที่ใช้งานได้ครบครัน ทั้งใช้ทำงานหรือใช้รับชมความบันเทิง ไปจนถึงการเล่นเกมผ่านคลาวด์ เพราะการใช้งาน Smart Monitor ของ LG จะอยู่บนระบบปฏิบัติการ webOS ที่รองรับแอปพลิเคชันการทำงานได้ครบครัน เช่น Google Doc หรือแอปทำงาน Web-based อย่าง Microsoft Office Online
LG MyView ยังรองรับการเล่นเกมผ่านคลาวด์ได้อย่างดีบนผืนจอที่มีให้เลือกทั้ง Full HD และ 4K Refresh Rate เริ่มที่ระดับมาตรฐาน 60Hz ให้ภาพคมชัด การเคลื่อนไหวนุ่มนวล หรือจะเชื่อมต่อกับคอนโซลผ่าน HDMI ก็ทำได้
