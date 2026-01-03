We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
สำหรับเกมเมอร์สายคอนโซลอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนอกจาก ตัวเครื่องคอนโซล จอยคอนโทรลเลอร์ ซอฟต์แวร์เกม ก็คือทีวี เพราะเครื่องเกมคอนโซลตั้งแต่อดีตต้องการทีวีเพื่อฉายภาพ และเกมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะเกมระดับ AAA มักมีกราฟิกที่สวยงาม สมจริง และเน้นเรื่องแสงเงาตามหลักฟิสิกส์มากขึ้น ทำให้การเลือกทีวีเล่นเกมต้องคำนึงถึงสเปคที่ตอบสนองต่อการเล่นเกมมากขึ้น
ทีวีเล่นเกมแตกต่างจากทีวีทั่วไปหรือไม่
ตามจริงแล้วไม่ต่าง ทีวีเล่นเกมก็คือทีวีทั่ว ๆ ไป แต่ต้องมีการปรับแต่งให้มีคุณสมบัติเหมาะทีวีเล่นเกม ดังนี้
1. ให้การเคลื่อนไหวของภาพที่นุ่มนวล โดยภาพไม่เกิดการเบลอหรือฉีกขาดเมื่อมีการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมีการเปลี่ยนฉากที่รวดเร็ว
2. ตอบสนองต่อการควบคุมได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเกมประเภทไหน แต่ถ้าผู้เล่นกดปุ่มบนจอยคอนโทรลเลอร์ ตัวละครหรือภาพบนเกมต้องตอบสนองตามนั้นในทันที มีหน่วง ไม่ช้า
3. แสดงผลภาพและเสียงที่ดีเยี่ยม เพื่อประสบการณ์ขณะเล่นที่ดีเยี่ยม ภาพสวยสมจริง ไม่แตก และเสียงจากเกมมีมิติ ทิศทาง ที่ชัดเจน
สำหรับขนาดทีวีที่เหมาะกับการเล่นเกม อาจจะไม่มีคำแนะนำที่ตายตัวเนื่องจากแนวเกมที่เกมเมอร์ชื่นชอบ และความสบายตาในการใช้งานของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
รู้จักเทคโนโลยีจอทีวี
LCD (Liquid Crystal Display)
ทีวีจอ LCD โดดเด่นเรื่องความสว่างของจอ และให้องศาการรับชมที่กว้าง และมี Refresh Rate สูง ให้เลือกรุ่นที่มี Response time ต่ำ และ Refresh Rate สูง 120Hz หรือมากกว่า เพื่อให้ภาพของเกมมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล เล่นเกมได้ไหลลื่น ไม่ติดขัด
OLED (Organic Light-Emitting Diode)
ทีวีจอ OLED โดดเด่นเรื่องการแสดงผลสีดำที่มีหลายระดับ สีสันสดสวย และค่าคอนทราสต์ที่สูงจนแทบจะไร้ขีดจำกัด และด้วยการที่เม็ดพิกเซลของจอทำงานแยกกัน แต่ละพิกเซลจึงสามารถเปิดปิดการฉายแสดงได้เป็นเอกเทศ ทำให้มีค่า Response Time ที่ต่ำ ทำให้การเปลี่ยนภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทีวี OLED จึงเหมาะสำหรับการเล่นเกมที่เน้นการแสดงผลภาพที่งดงาม
QNED (Quantum Nano-Emitting Diode)
ทีวี QNED คือทีวีที่ผสาน 3 เทคโนโลยีเข้าด้วยกันทั้ง NanoCell, Quantom Dot และ MiniLED ทีวี QNED ใช้ MiniLed ส่องผ่านชั้น Quantom Dot และ NanoCell ซึ่งให้แสงที่มีความบริสุทธิ์ขึ้น ได้ขอบเขตสีกว้าง สามารถสร้างสีได้หลากเฉด ถือว่าเป็นจอสีที่แสดงผลสีได้อย่างแม่นยำ หากใช้เป็นทีวีเล่นเกมก็จะได้เสพกราฟิกงดงามตรงตามจินตนาการของผู้สร้างเกม โดยเฉพาะเกมที่ใช้สีสื่อข้อความหรือสัญญะบางอย่าง
รู้จักข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย ของทีวีแต่ละประเภทได้ที่นี่ <QNED vs OLED vs UHD มีจุดเด่น จุดด้อย ต่างกันอย่างไร>
ความคมชัด (Resolution) ของจอ
ทีวีสำหรับเล่นเกมควรมีความคมชัดอย่างน้อยที่ระดับ Full HD (1080p) และยิ่งขนาดของจอยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ ความละเอียดของจอยิ่งต้องเพิ่มมากเท่านั้น เพราะหากมีจำนวนเม็ดพิกเซลไม่มากพอ ภาพที่ได้จะค่อนข้างหยาบ
Full HD
เป็นตัวเลือกระดับเริ่มต้นสำหรับเกมเมอร์ที่มีงบประมาณไม่มากนัก หรืออาจจะเน้นไปที่จำนวนเฟรมเรต เพื่อการเล่นเกมไม่กระตุก มากกว่าเน้นภาพสวย เนื่องจากเกมหลาย ๆ ประเภท เช่น FPS และ Souls-like การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในระดับที่เหมาะสม ไม่ต้องกวาดสายตาเยอะ ส่งผลดีในการตอบสนองที่รวดเร็ว ฉับไว ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้า
Ultra HD (4K)
เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการเล่นเกมที่เน้นกราฟิกสวยงาม โดยเฉพาะเกม AAA ที่เน้นการเสพบรรยากาศในสไตล์ภาพ Cinematic แต่อาจไม่เหมาะกับเกมเมอร์แนว Multi-player เนื่องจากการเล่นเกมที่ภาพระดับ 4K อาจจะต้องลดทอนจำนวนเฟรมเรตที่ได้ไป โดยเฉพาะเมื่อมีวัตถุหรือเอฟเฟคต์หลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นบนจอ
ค่า Input Lag และ Response Time
ค่า Input Lag สำคัญมากต่อการเล่นเกม เพราะการ Input Lag แสดงถึงระยะเวลาที่ตัวจอยตอบสนองต่อทุกการควบคุมบนจอยคอนโทรลเลอร์ เช่น กดปุ่มยิงหรือฟันดาบแล้วตัวละครในเกมก็ยิงหรือฟันทันที Input Lag มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ยิ่งค่านี้มีน้อยมากเท่าไหร่ ทีวีก็สามารถรับสัญญาณจากการกดปุ่มบนจอยคอนโทรลเลอร์ได้รวดเร็วเท่านั้น
ค่ามาตรฐานของ Input Lag คือ <10 ms (มิลลิวินาที)
ส่วนค่า Response Time ทีวีจะแสดงถึงระยะเวลาหรือความเร็วที่เม็ดพิกเซลบนจอทีวีเปลี่ยนสี ยิ่งมีค่านี้ต่ำมากเท่าใด ภาพบนจอก็จะแสดงผลหรือเปลี่ยนภาพได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการเกิดภาพเบลอเนื่องจากพิกเซลเปลี่ยนสีเพื่อรับภาพใหม่ ๆ ได้ไม่รวดเร็วพอ
Response Time ทีวี ควรต่ำกว่า 5 ms
แนะนำทีวีเล่นเกมจาก LG
ทีวีเล่นเกม 4K ตัวเริ่มต้น LG UHD AI 43UA845ZPSA
● 4K Super Upscaling ยกระดับความคมชัดของภาพ 4K ด้วยชิป AI alpha 7 Gen8 ยกระดับความคมชัดแม้เล่นที่ระดับความคมชัด Full HD ก็ได้ภาพที่คมชัด สวยงาม
● Variable Refresh Rate (VRR) ปรับอัตรารีเฟรชให้เข้ากับคอนเทนต์บนจอ รวมถึงการเล่นเกมด้วย ลดปัญหาภาพกระตุก หรือ ฉีกขาด เมื่อภาพเคลื่อนไหวรวดเร็ว
● ระบบเสียงที่ปรับแต่งโดย AI ให้เสียงมีมิติ รอบทิศทาง อินไปกับบรรยากาศของเกมที่สมจริงทั้งภาพและเสียง
● Auto Low Latency Mode (ALLM) รับสัญญาณการควบคุมจากเครื่องคอนโซลโดยตรง ลดปัญหา Input Lag หรือปัญหาการหน่วงเวลาควบคุมเกม
ทีวีเล่นเกม 4K เน้นการแสดงสีสันที่แม่นยำ LG QNED evo AI 55QNED86ASA
● แสดงผลสีสันได้สวยงามและแม่นยำ 100% ตามมาตรฐานขอบเขตสี DCI-P3 สัมผัสสีสันที่ใกล้เคียงจินตนาการของผู้สร้างเกม ดูหนังก็ได้สีภาพที่ใกล้เคียงตาเห็น
● อัตรารีเฟรชภาพสูงสุด 120Hz และมีฟังก์ชัน VRR แสดงภาพเคลื่อนไหวได้นุ่มนวล ต่อเนื่องทุกซีน ไม่ว่าจะเล่นที่ภาพ Full HD บนคอนโซล หรือเชื่อมต่อคอมสเปคสูงเล่นที่ 4K ก็เอาอยู่
● รองรับ AMD FreeSync ปรับการทำงานของจอให้ทำงานประสานกับกราฟิกชิปบนคอนโซล เพื่อภาพเกมที่เคลื่อนไหวสมบูรณ์ ลดการ Tearing ของภาพ เมื่อเปลี่ยนฉากแบบรวดเร็ว
ทีวีเล่นเกม 4K คอนทราสต์สูง ให้ภาพมีมิติสมจริง LG OLED evo AI OLED65C5ZSA
● จอที่แสดงสีดำได้สมบูรณ์แบบ ไล่ระดับความมืดได้สมจริง คอนทราสต์แบบภาพที่มีมิติ เล่นเกมที่มีฉากมืดๆ ก็เข้าถึงอารมณ์ของสถานการณ์ ภาพไม่แบน ไม่ว่าจะเล่นในสภาพแวดล้อมที่มืดหรือมีแสงมาก
● ออกแบบมาครบครันสำหรับความบันเทิง รองรับ Nvidia G-Sync, AMD FreeSync และมีฟีเจอร์ VRR รวมถึง ALLM มั่นใจได้ว่าทีวีเล่นเกม OLED นี้จะให้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ให้ภาพที่นุ่มนวลไม่มีสะดุด รองรับเฟรมเรตได้สูงสุด 120 FPS (144 FPS เมื่อเปิดVRR)
● ระบบเสียง Dolby Vision และ Dolby Atmos เติมเต็มอรรถรสด้านเสียง สนุกไปกับเสียงที่เปี่ยมไปด้วยรายละเอียด มิติ และทิศทาง ไม่ว่าเกมไหนก็เข้าถึงอารมณ์
ทีวีเล่นเกมในยุคเกมภาพสวยและ Gameplay ที่รวดเร็วขึ้น
เมื่อเทคโนโลยีในวงการเกมก้าวหน้าไปแบบรวดเร็ว ทีวีจึงต้องใส่เทคโนโลยีต่าง ๆ และปรับแต่งให้รองรับการเล่นเกมคอนโซล ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีของทีวีสำหรับเล่นเกม เพื่อให้ได้ทีวีที่เหมาะสมกับแนวเกมและภาพของเกมที่เล่นได้ดีที่สุด
