เครื่องซักผ้าซักผ้านวม เลือกกี่กิโลดี? พร้อมวิธีซักแบบไม่ทำให้เสียทรง

คู่มือเลือกเครื่องซักผ้าซักผ้านวม เลือกกี่กิโล ต้องซักโหมดไหนให้ฟูเหมือนส่งร้าน
หลายคนต้องการซักผ้านวมเองที่บ้าน แต่ยังมีความกังวลว่าเครื่องซักผ้าจะรับน้ำหนักผ้านวมไม่ไหว ผ้านวมอาจเสียทรง หรือไม่รู้ว่าการซักผ้านวมต้องใช้โหมดอะไร บทความนี้จะพาคุณมาทำความเข้าใจตั้งแต่การเลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะสม ไปจนถึงวิธีซักผ้านวมแบบง่าย ๆ ทำเองได้ที่บ้านด้วยเครื่องซักผ้าซักผ้านวม ให้สะอาดฟูเหมือนส่งร้านซัก อบ รีด
รู้จักผ้านวมแต่ละชนิด เพื่อเลือกเครื่องซักผ้าซักผ้านวมให้ถูกต้อง
ก่อนจะเริ่มซัก สิ่งที่ต้องรู้คือ ผ้านวมแต่ละชนิดดูแลไม่เหมือนกัน และแต่ละชนิดต้องการความจุของเครื่องซักผ้าซักผ้านวมที่แตกต่างกัน
1. ผ้านวมใยสังเคราะห์ และผ้านวมไมโครไฟเบอร์
วิธีซักผ้านวมใยสังเคราะห์และผ้านวมไมโครไฟเบอร์แนะนำให้ใช้เครื่องซักผ้าขนาดอย่างน้อย 10 - 12 กก. เพราะผ้านวมจะพองตัวเมื่อโดนน้ำ จึงต้องการพื้นที่ให้ผ้าสามารถเคลื่อนที่ได้ขณะซัก แต่หากผ้านวมขนาดใหญ่อย่างผ้านวม 6 ฟุต ควรใช้เครื่องซักผ้าขนาด 13 - 15 กก. ขึ้นไป
2. ผ้านวมฝ้าย
ผ้านวมฝ้ายจะมีด้วยกันสองแบบคือ ปลอกเป็นผ้าฝ้ายแต่ไส้เป็นใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นประเภทที่เราพบเห็นกันได้บ่อย และผ้านวมที่ไส้เป็นฝ้ายแท้ ซึ่งจะพบเห็นไม่บ่อยนัก
ผ้านวมปลอกฝ้ายไส้ใยสังเคราะห์ แนะนำให้ใช้เครื่องซักผ้าซักผ้านวมที่ขนาด 10 - 12 กก. สำหรับขนาดปกติ และเครื่องซักผ้าขนาด 13 - 15 กก. ขึ้นไปสำหรับผ้านวมขนาด 6 ฟุต และซักด้วยน้ำเย็นเพื่อป้องกันการหดตัวของผ้าฝ้าย
ผ้านวมไส้ฝ้ายแท้ แนะนำให้เลือกเครื่องซักผ้า 13 กก. ขึ้นไป เพราะผ้านวมประเภทนี้จะหนักกว่าปกติ และอมน้ำเยอะจึงต้องการพื้นที่ในการหมุนซักมากขึ้น ซึ่งผ้านวมไส้ฝ้ายแท้ดูแลยากมีโอกาสหดตัวและจับตัวเป็นก้อนได้หากซักแรงหรือปั่นนานจนเกินไป เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายการส่งร้านมืออาชีพจะช่วยลดความเสี่ยงได้
3. ผ้านวมขนเป็ด/ขนห่าน
ผ้านวมขนเป็ด ขนห่าน เป็นประเภทผ้านวมที่เบาแต่พองตัวมากเวลาซักจึงต้องการขนาดเครื่องซักผ้าซักผ้านวมที่ถังซักใหญ่มากเป็นพิเศษโดยผ้านวมขนาด 3.5 - 5 ฟุต ใช้เครื่องซักผ้าขนาด 12 - 14 กก. ขึ้นไป และขนาด 6 ฟุต ควรใช้เครื่องซักผ้าขนาด 15 - 20 กก. ขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามก่อนซักผ้านวมขนเป็ด ขนห่านจำเป็นต้องดูป้าย Care Label เพื่อตรวจดูว่าผ้านวมนั้นสามารถซักเครื่องได้หรือไม่ เพราะผ้านวมขนเป็ดขนห่านบางรุ่นจำเป็นต้องซักแห้งเท่านั้น
หากซักได้และต้องการซักเองที่บ้านต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากผ้านวมประเภทนี้อมน้ำมาก แห้งช้า เสี่ยงต่อการมีกลิ่นอับและเชื้อรา นอกจากนั้นยังเสี่ยงที่ไส้ด้านในจะจับตัวเป็นก้อนหากปั่นแรกเกินหรือแห้งไม่พอ หากต้องการซักเองหลังซักจำเป็นต้องอบด้วยเครื่องอบผ้าเพื่อให้ผ้าแห้งสนิทและใส่ลูกบอลซักผ้า (Washing ball) 2 - 3 ลูก ตอนอบจะช่วยให้ผ้านวมฟูและไม่จับตัวเป็นก้อน แต่หากกังวลว่าจะเกิดความเสียหายแนะนำการส่งร้านมืออาชีพซักจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่า
สรุปแล้วเครื่องซักผ้าขนาดเท่าไหร่ซักผ้านวมได้? หากจะเลือกเครื่องซักผ้าซักผ้านวมแบบกลาง ๆ ซักผ้านวมได้ทุกชนิดควรเลือกเครื่องซักผ้าเริ่มต้นที่ประมาณ 12 กก. สำหรับผ้านวม 3.5 -5 ฟุต และเครื่องซักผ้าขนาด 15 กก. ขึ้นไปสำหรับ ผ้านวม 6 ฟุต
เครื่องซักผ้าฝาหน้า VS เครื่องซักผ้าฝาบน แบบไหนเหมาะกับการซักผ้านวมมากกว่า
หากต้องการเครื่องซักผ้าซักผ้านวมที่ซักสะอาด และถนอมรูปทรงไม่ทำให้ผ้านวมจับตัวเป็นก้อน เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าจะตอบโจทย์มากกว่าและเหมาะกับผ้านวมทุกชนิด เนื่องจากเครื่องซักผ้าฝาหน้าเป็นระบบการซักแบบหมุนกลิ้ง (Tumble Wash) จะช่วยให้ผ้านวมคลายตัวได้ดี ซักได้ทั่วถึง นอกจากนั้นยังใช้น้ำน้อยกว่า ทำให้ผ้านวมไม่อมน้ำเกินไปช่วยให้แห้งเร็วขึ้น และไม่หนักเครื่องจนเกินไป
ส่วนเครื่องซักฝาบนแม้จะมีความจุขนาดใหญ่ แต่บางรุ่นที่มีแกนกลางจะไม่เหมาะกับการซักผ้านวมสักเท่าไหร่เพราะอาจทำให้ผ้าพัน หรือดึงรอยต่อจนเกิดความเสียหาย และการหมุนแบบเหวี่ยงรอบแกนจะทำให้ผ้านวมจับตัวเป็นกก้อนง่ายกว่า
เคล็ดลับซักผ้านวมเองที่บ้านให้สะอาดฟูเหมือนส่งร้านซัก อบ รีด
นอกจากการเลือกเครื่องซักผ้าซักผ้านวมให้เหมาะสมแล้ว เคล็ดลับการซักก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการซักผ้านวมมีบางจุดที่แตกต่างกับการซักผ้าทั่วไปโดยเคล็ดลับที่จะให้คุณสามารถซักผ้านวมเองได้ที่บ้านแบบสะอาดฟู ไส้ไม่กองเป็นก้อน ๆ มีดังนี้
1. ตรวจสอบป้าย Care Label ก่อนซักเพื่อดูว่าสามารถซักเครื่องได้หรือไม่ ควรใช้น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ และห้ามอบร้อนหรือไม่
2. ม้วนผ้านวมเป็นทรงกระบอกก่อนเข้าซัก
ม้วนผ้านวมเป็นทรงกระบอกแบบหลวม ๆ ก่อนใส่ถังซัก จะช่วยให้ผ้านวมหมุนได้ดีขึ้น ไม่กางเต็มถังและไม่พันกัน
3. เลือกโหมดซักให้เหมาะสม
การซักผ้านวมแนะนำให้เลือกเป็นโหมด ผ้าหนา / ผ้านวม / ถนอมผ้า เพราะเครื่องซักผ้าจะปรับรอบหมุนและปริมาณน้ำให้พอดี
4. ใช้น้ำยาซักผ้าแทนผงซักฟอก
ใช้น้ำยาซักผ้าจะลดปัญหาคราบตกค้าง และไม่ควรใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ทำความสะอาดยากจนผ้านวมมีกลิ่นอับ แนะนำให้เพิ่มรอบล้างน้ำอีก 1 ครั้ง เพื่อช่วยล้างฟองได้อย่างหมดจด
5. ใช้ลูกบอลซักผ้า
ใส่ลูกบอลซักผ้าลงไป 2 - 3 ลูก เพื่อช่วยกระจายเส้นใยและลดการจับตัวเป็นก้อนของไส้ผ้านวม
6. ตากให้แห้งสนิท
ตากในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทและมีแดดอ่อน ๆ และคอยกลับด้านเป็นระยะเพื่อให้ผ้านวมแห้งสนิททั่วทั้งผืน
เครื่องซักผ้า LG เครื่องซักผ้าถังใหญ่ซักผ้านวมได้สบาย
แนะนำเครื่องซักผ้า LG ซักผ้านวมได้สบาย ๆ ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่เสื้อผ้าทั่วไป ไปจนถึงผ้านวมผืนใหญ่พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เรื่องการดูแลเนื้อผ้า
1. เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG 13 กก. FV1413S4M
เครื่องซักผ้าซักผ้านวม 13 กก. ซักผ้านวมขนาด 3.5 -5 ฟุต ได้สบาย ๆ ผ้าหมุนตัวได้ดี น้ำเข้าเส้นใยอย่างทั่วถึง ไม่ต้องกังวลเรื่องผ้านวมกางเต็มถัง มาพร้อมเทคโนโลยี Steam™ ช่วยกำจัดฝุ่น และไรฝุ่น ซักผ้านวมสำหรับเด็ก ๆ หรือผู้สูงอายุก็หมดกังวลเรื่องสารก่อภูมิแพ้
2. เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG 15 กก. F2515RNEG
เครื่องซักผ้าซักผ้านวม 15 กก. ซักผ้านวมขนาดใหญ่ 6 ฟุตได้ ผ้าไม่อัดแน่นเต็มถังซักจนเกินไป และถึงแม้ตัวถังซักจะมีขนาดที่ใหญ่ แต่ตัวเครื่องภายนอกยังคงขนาดเท่าเดิม ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ติดตั้ง มาพร้อมระบบ Inverter Direct Drive มอเตอร์ทำงานเงียบ สั่นน้อย แม้จะซักผ้านวมผืนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวน
3. เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG 24 กก. รุ่น F2725SVRB
เครื่องซักผ้าซักผ้านวม 24 กก. จุใหญ่พิเศษ เครื่องซักผ้าฝาหน้าที่สามารถซักผ้านวม 6 ฟุตได้สบาย ๆ รองรับงานซักทุกรูปแบบสะอาดทั่วถึง มีพื้นที่เหลือให้ผ้านวมคลายตัวและหมุนได้ทั่วถึงไม่จับตัวเป็นก้อน มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ AIDD™ ช่วยวิเคราะห์น้ำหนักและชนิดผ้า เพื่อเลือกโหมดการซักให้เหมาะสม ช่วยยืดอายุการใช้งานผ้านวมได้ยาวนานยิ่งขึ้น
เลือกเครื่องซักผ้าซักผ้านวมที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการซักผ้านวมได้เต็มที่
การซักผ้านวมให้สะอาดทั่วถึงและไม่ทำให้เส้นใยด้านในจับตัวเป็นก้อน จำเป็นต้องเลือกเครื่องซักผ้าซักผ้านวมที่มีความจุและฟังก์ชันที่เหมาะสม เครื่องซักผ้า LG เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ในเรื่องของขนาดความจุที่มีให้เลือกซื้อมากมาย พร้อมฟังก์ชันถนอมผ้าที่จะช่วยรักษาผ้านวมผืนโปรดของคุณให้ยังคงสภาพเหมือนใหม่อยู่เสมอ
