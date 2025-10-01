CADR คืออะไร? ค่าสำคัญที่ใช้ในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
CADR คืออะไร? ค่าสำคัญที่ต้องดูก่อนเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ
ปัญหามลภาวะ ฝุ่นละออง PM 2.5 และเชื้อโรคที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้คนในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศที่สามารถดักจับและปล่อยอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่า CADR คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า CADR เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งค่า CADR คืออะไร มีปัจจัยอะไรในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้
สารบัญบทความ
CADR คืออะไร?
CADR ของเครื่องฟอกอากาศ บอกอะไรได้บ้าง?
CADR เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้าง?
ความสำคัญของค่า CADR ที่ควรรู้
เลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ ต้องพิจารณา CADR อย่างไร?
CADR คืออะไร?
ค่า CADR (Clean Air Delivery Rate) หมายถึง อัตราการสร้างและกระจายอากาศบริสุทธิ์ของเครื่องฟอกอากาศ หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า CADR คือ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการกรองอนุภาคต่าง ๆ ในอากาศของเครื่องฟอกอากาศ ก่อนกระจายออกมาเป็นอากาศสะอาด ไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ ควัน ฝุ่นละออง สารเคมี หรือเชื้อไวรัส
โดยหน่วยที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ CMM (Cubic Meters per Minute) ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และ CMH (Cubic Meters per Hour) ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เช่น 181 CMH หมายถึง เครื่องสามารถปล่อยอากาศบริสุทธิ์ได้ปริมาณ 181 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
CADR ของเครื่องฟอกอากาศ บอกอะไรได้บ้าง?
ค่า CADR เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฟอกอากาศในหลากหลายด้าน ดังนี้
ความเร็วในการทำงานของเครื่อง เครื่องฟอกอากาศที่มีค่า CADR สูง หมายความว่าสามารถฟอกอากาศได้เร็ว จึงช่วยลดฝุ่นละอองหรือ PM2.5 ในห้องได้ภายในเวลาอันสั้น
ประสิทธิภาพการฟอกอากาศ ค่า CADR เป็นตัวเลขที่คำนวณความแรงของลมและประสิทธิภาพของแผ่นกรอง จึงบอกได้ว่าเครื่องสามารถสร้างอากาศสะอาดออกมาได้จริงมากน้อยเพียงใด
ความสามารถการกำจัดมลภาวะแต่ละประเภท ค่า CADR แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อนุภาคฝุ่น ละอองเกสร และควัน ทำให้ทราบว่าเครื่องฟอกอากาศนั้นเหมาะกับปัญหามลภาวะแบบใด
บอกเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ CADR เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น AHAM จึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศได้
ถึงแม้ว่าค่า CADR จะบ่งบอกความสามารถของเครื่องฟอกอากาศ แต่เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดตามสเปกของเครื่อง ควรเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม
CADR เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้าง?
ค่า CADR ของเครื่องฟอกอากาศถูกกำหนดและตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศโดยเฉพาะ ดังนี้
ISO มาตรฐานการผลิตและอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรอง ได้แก่ ISO 29463 และ ISO 16890 ซึ่งใช้วัดความสามารถในการดักจับอนุภาคขนาดต่าง ๆ ช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องฟอกอากาศเป็นไปตามมาตรฐานสากล
AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) เป็นองค์กรทดสอบและพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ที่คิดค้นและพัฒนากระบวนการทดสอบประสิทธิภาพการกรองมลพิษต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับค่า CADR เครื่องฟอกอากาศ จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องฟอกอากาศที่ได้การรับรองจาก AHAM จะมีประสิทธิภาพการสร้างอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
UL (Underwriters Laboratories) เป็นหน่วยงานที่เน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องฟอกอากาศ โดย UL มีการทดสอบเพื่อรับรองว่าเครื่องฟอกอากาศนั้นมีความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการกรองขณะใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ
แบรนด์ผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศ มีหน้าที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบกับหน่วยงานมาตรฐาน เช่น AHAM หรือองค์กรที่ใช้เกณฑ์ ISO เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ค่า CADR ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว ผู้ผลิตจึงสามารถนำผลลัพธ์มาแสดงบนฉลากเครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจได้
ความสำคัญของค่า CADR ที่ควรรู้
ตัวเลข CADR ของเครื่องฟอกอากาศสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอากาศในห้องให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ได้ และยังมีความสำคัญอีกหลายประการ ดังนี้
ช่วยลดมลพิษในห้อง เครื่องฟอกอากาศที่มีค่า CADR สูงจะสามารถเปลี่ยนอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคและมลภาวะให้เป็นอากาศสะอาด ซึ่งดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
รู้ขนาดห้องที่ควรเลือกใช้ ค่า CADR สามารถบ่งบอกขนาดห้องที่เหมาะสมได้ โดยห้องที่มีขนาดใหญ่หรือมีปัญหามลภาวะมาก ควรเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีค่า CADR สูงกว่าห้องขนาดเล็ก
เลือกเครื่องฟอกอากาศเข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น พื้นที่ที่มีฝุ่นมาก อยู่ใกล้ถนนใหญ่หรือเขตก่อสร้าง ควรเลือกเครื่องที่มีค่า CADR สูง เพื่อให้จัดการกับมลพิษได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่พื้นที่ฝุ่นน้อยอาจใช้ค่า CADR ต่ำกว่าได้
ใช้เปรียบเทียบความคุ้มค่า เมื่อทราบค่า CADR จะสามารถเปรียบเทียบกับราคาหรือการใช้พลังงานได้ ว่าเครื่องไหนตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการและความคุ้มค่ามากที่สุด
เลือกเครื่องฟอกอากาศจากค่า CADR ได้อย่างไร?
ค่า CADR สามารถนำมาประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศได้ โดยมีแนวทางการตัดสินใจดังนี้
เลือกจากขนาดห้อง ค่า CADR มีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดพื้นที่ที่เครื่องฟอกอากาศสามารถครอบคลุมได้ โดยสูตรการคำนวณค่า CADR อย่างง่าย คือ พื้นที่ห้อง (ตารางเมตร) x 8 = ค่า CADR (หน่วย CMH) ที่เหมาะสมสำหรับห้องทั่วไป
พิจารณาจากไลฟ์สไตล์ หากอาคารอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันมาก เช่น ใกล้ถนนใหญ่หรือเลี้ยงสัตว์ การเลือกเครื่องฟอกอากาศที่มีค่า CADR สูงขึ้น จะช่วยให้สามารถจัดการกับมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ดี ทำให้มีความคุ้มค่า และตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง
ประเภทของมลพิษที่กำจัดได้ ระดับค่า CADR แบ่งตามประเภทมลพิษ ได้แก่ ควัน (อนุภาคขนาดเล็ก) ฝุ่น (อนุภาคขนาดกลาง) และละอองเกสร (อนุภาคขนาดใหญ่) โดยการพิจารณาว่าบ้านหรือพื้นที่ใช้งานเผชิญกับมลพิษชนิดใดมากที่สุด จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
นอกจากพิจารณาค่า CADR แล้ว การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศให้ตอบโจทย์มากที่สุด HEPA Filter คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดย HEPA Filter คือแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถดักจับฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ ช่วยให้การกรองอากาศบริสุทธิ์และสะอาดมากยิ่งขึ้น
CADR คือ ค่าแสดงประสิทธิภาพการผลิตและกระจายอากาศบริสุทธิ์ของเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งถูกทดสอบและกำหนดตามมาตรฐานระดับสากลอย่าง AHAM ที่ช่วยให้การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยสามารถพิจารณาเลือกตามขนาดของห้องและลักษณะการใช้งาน ซึ่งสัมพันธ์กับตัวเลขค่า CADR ที่ระบุไว้
