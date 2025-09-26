We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HEPA Filter คืออะไร เลือกเปลี่ยนอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน
หลายคนที่ใช้งานเครื่องฟอกอากาศที่บ้าน น่าจะเคยเห็นหรือได้ยินคำว่า HEPA Filter ผ่านตากันมาบ้าง โดย HEPA Filter คือแผ่นกรองอากาศประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคต่าง ๆ ได้ละเอียดมาก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย หรือสารก่อภูมิแพ้เล็กจิ๋วที่ตามองไม่เห็น แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยฟอกอากาศให้สะอาด และคืนความสดชื่นให้กับบรรยากาศภายในบ้าน
บทความนี้ LG จะชวนมาทำความรู้จักแผ่นกรอง HEPA Filter ให้มากขึ้นว่ามีหลักการทำงานอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง และควรเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับเครื่องฟอกอากาศที่มีอยู่
สารบัญบทความ
HEPA Filter คืออะไร เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมและได้คุณภาพ
แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter คืออะไร
แผ่นกรอง HEPA Filter มีส่วนอย่างไรบ้าง
แผ่นกรอง HEPA Filter มีหลักการทำงานอย่างไร
แผ่นกรอง HEPA Filter มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
เลือกใช้แผ่นกรอง HEPA Filter อย่างใรให้เหมาะสมและได้คุณภาพ
HEPA Filter คือหัวใจสำคัญของเครื่องฟอกอากาศยุคใหม่
แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter คืออะไร
แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter คือ แผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงที่ถักทอจากเส้นใยโพลีโพรพิลีน หรือไฟเบอร์กลาสซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 0.5 ถึง 2.0 ไมโครเมตร ถูกออกแบบมาเพื่อดักจับฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กระดับไมครอนที่ลอยอยู่ในอากาศ โดย HEPA คือตัวย่อของ High Efficiency Particulate Air ซึ่งตามมาตรฐานแล้ว แผ่นกรอง HEPA จะสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 99.97% ทำให้สามารถกรองฝุ่น PM2.5, เกสรดอกไม้, เส้นผม, ขนสัตว์เลี้ยง รวมถึงเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้
แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในเครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปรับอากาศ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการความสะอาดในอากาศระดับสูง นอกจากนี้ยังถือเป็นมาตรฐานของแผ่นกรองภายในเครื่องฟอกอากาศที่วางขายในปัจจุบันหลาย ๆ รุ่นอีกด้วย
ส่วนประกอบของแผ่นกรอง HEPA Filter
https://www.shutterstock.com/th/image-photo/asian-middle-adult-woman-changing-dirty-2442657557
โดยทั่วไปแล้ว แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter สำหรับใช้กับเครื่องฟอกอากาศ จะประกอบไปด้วยชั้นกรองอากาศ 3 ชั้น ทำหน้าที่ช่วยกันกรองอนุภาคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศ โดยแต่ละชั้นกรองทำหน้าที่ดังนี้
ชั้น Pre-Filter หรือชั้นกรองหยาบ
เป็นชั้นกรองที่อยู่ด้านนอกสุด มีหน้าที่ดักจับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 ไมครอน ชั้นกรองนี้สามารถดักจับฝุ่นหยาบ เศษผง เส้นผม เกสรดอกไม้ หรือขนสัตว์ เปรียบเสมือนปราการด่านแรกก่อนที่อากาศจะไหลผ่านไปยังชั้นกรองถัดไป
ชั้น HEPA Filter หรือชั้นกรองละเอียด
ทำหน้าที่ดักจับที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอนลงไป อาทิ ฝุ่น PM2.5, ละอองเกสรดอกไม้, เชื้อโรค แบคทีเรีย หรือเชื้อราบางชนิด รวมถึงสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เล็ดลอดจากชั้นแรกเข้ามา
ชั้น Carbon filter หรือชั้นกรองกลิ่น
ทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควันบุหรี่ รวมถึงกลิ่นสารเคมีบางชนิด ให้เหลือแต่อากาศที่สะอาดและปราศจากกลิ่น
หลักการทำงานของแผ่นกรอง HEPA Filter
หลักการทำงานของแผ่นกรอง HEPA Filter คือการใช้เส้นใยขนาดเล็กถักทอหนาแน่นจนเหลือช่องว่างที่เล็กมาก เมื่ออากาศไหลผ่าน อนุภาคที่ในอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน จะไม่สามารถไหลผ่านช่องว่างระหว่างเส้นใยบนตัวแผ่นกรองไปได้ และจะเกาะติดอยู่กับเส้นใยนั้น เหลือเพียงอากาศบริสุทธิ์ที่ไหลทะลุผ่านไป ด้วยเหตุนี้ แผ่นกรอง HEPA Filter จึงสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กมาก ๆ อย่าง PM2.5 รวมถึงสารก่อภูมิแพ้อื่น ๆ ที่ลอยมากับอากาศได้เกือบ 100%
ปัจจุบันแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter สำหรับเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมีด้วยกัน 2 เกรด คือ แผ่นกรอง HEPA H13 และแผ่นกรอง HEPA H14 โดยแผ่นกรอง HEPA H13 คือแผ่นกรองเกรดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 99.95% มักถูกใช้เป็นแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป
ในส่วนของแผ่นกรอง HEPA H14 จะมีประสิทธิภาพการกรองที่ละเอียดกว่า สามารถดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 99.995% นิยมใช้ในเครื่องฟอกอากาศเกรดพรีเมียม รวมถึงระบบฟอกอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ในระดับปลอดเชื้อเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
แผ่นกรอง HEPA Filter มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
แผ่นกรอง HEPA Filter คือหัวใจสำคัญของระบบการฟอกอากาศ และเป็นชิ้นส่วนสำคัญภายในเครื่องฟอกอากาศที่จะช่วยปรับคุณภาพอากาศให้สะอาดสดชื่น ไม่มีกลิ่น ประโยชน์ของแผ่นกรอง HEPA คืออะไรบ้าง มาดูกัน
ช่วยกรองฝุ่นละอองและ PM2.5 : ลดปริมาณฝุ่นเล็กจิ๋วที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ หายใจสะดวก และรู้สึกสดชื่น
ดักจับสารก่อภูมิแพ้ : แผ่นกรอง HEPA Filter สามารถดักจับละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และไรฝุ่นที่เป็นต้นเหตุของอาการแพ้ ทำให้ลดอาการภูมิแพ้กำเริบ และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหอบหืดได้
ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคบางชนิด : แผ่นกรอง HEPA Filter สามารถดักจับแบคทีเรียและเชื้อราที่ลอยในอากาศได้ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกาย
ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ : ชั้นกรองกลิ่นในแผ่นกรอง HEPA Filter สามารถดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อากาศสดชื่นมากขึ้น
เสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพ : แผ่นกรอง HEPA Filter ช่วยสร้างอากาศสะอาดภายในบ้าน เสริมสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว
เลือกใช้แผ่นกรอง HEPA Filter อย่างไรให้เหมาะสมและได้คุณภาพ
การเลือกแผ่นกรอง HEPA Filter คือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยการเลือกใช้ HEPA Filter ให้เหมาะสมและได้คุณภาพ มีข้อควรพิจารณาดังนี้
เลือกแผ่นกรอง HEPA ที่ได้คุณภาพ : แนะนำให้เลือกใช้แผ่นกรอง HEPA เกรด H13 หรือ H14 เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถกรองฝุ่นและอนุภาคเล็กจิ๋วได้ละเอียดหมดจด กรองอากาศได้สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกให้ตรงรุ่นกับเครื่องฟอกอากาศ : เครื่องฟอกอากาศแต่ละรุ่นใช้แผ่นกรอง HEPA Filter ขนาดแตกต่างกัน ควรเลือกซื้อให้ตรงรุ่นเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างถูกต้อง และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
พิจารณาสภาพแวดล้อมการใช้งาน : หากบ้านอยู่ใกล้แหล่งฝุ่น ควัน หรือมีสัตว์เลี้ยง ควรเลือกแผ่นกรอง HEPA ที่มีคุณภาพสูง มีการรับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ หรือมีคุณสมบัติกรองกลิ่น เพื่อช่วยดักจับฝุ่นละอองและกลิ่นต่าง ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น
ดูอายุการใช้งานและการบำรุงรักษา : ควรเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด แม้จะพบว่าแผ่นกรองนั้นยังไม่ตันหรือยังใช้งานได้ดีอยู่ เพื่อประสิทธิภาพการกรองอากาศที่ดี และป้องกันการสะสมสิ่งสกปรกที่เป็นอันตราย
ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ : ควรเลือกซื้อแผ่นกรอง HEPA ของแท้จากร้านหรือผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบที่อาจไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานจริง
HEPA Filter คือหัวใจสำคัญของเครื่องฟอกอากาศยุคใหม่
HEPA Filter คือหัวใจหลักของเครื่องฟอกอากาศยุคใหม่ที่ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ สะอาด สดชื่น และปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติดักจับฝุ่นละออง ฝุ่น PM2.5 สารก่อภูมิแพ้ รวมถึงเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ไมครอน ได้ 99.97%
สำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง เครื่องฟอกอากาศ LG คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบครัน โดดเด่นด้วยฟังก์ชันฟอกอากาศได้รอบตัว 360 องศา มีโหมดสัตว์เลี้ยงที่ช่วยกรองขนและกำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้มากถึง 94%* พร้อมด้วยคุณสมบัติกำจัดแบคทีเรีย 99.99%** สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปฯ LG ThinQ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีดีไซน์ที่หรูหราและทันสมัย เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ รวมถึงครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกทุกคนในบ้าน
สนใจเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com และพิเศษสุด ๆ เมื่อสมัคร LG Member รับส่วนลดเเละบริการพิเศษสุดคุ้มอีกหลายต่อ
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
ติดต่อ LG
โทรศัพท์: 02 057 5757
ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.
Line: @lgthailand
อีเมล: supportlgeth@lge.com
*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG ที่คาเฟ่สำหรับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ปิดขนาด 132 ตร.ม. โดยใช้เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยง PuriCare (AS309DNP) ในโหมดสัตว์เลี้ยง และ PuriCare 360° (AS309DWA) ในโหมดอัตโนมัติ โดยวัดน้ำหนักของปริมาณฝุ่นและเส้นผมที่เก็บรวบรวม จากตัวกรองด้านล่าง ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ
ทดสอบโดย TÜV Rheinland โดยใช้ PuriCare Pet (AS201NNFA) ในการดูดสูงสุดในห้องปฏิบัติการขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 23.0 ± 5.0 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ 55 ± 15% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ
**ทดสอบโดย TÜV Rheinland : กำจัด Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Klebsiella pneumoniae ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 99.99% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์