ในยุคที่คุณภาพอากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อสุขภาพ การมองหาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราหายใจได้คล่องปอดยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่อย่าง ‘Air Ionizer’ คือระบบสร้างประจุลบที่ทำหน้าที่ปล่อยประจุเหล่านี้ออกมาในอากาศ เพื่อช่วยจับและกำจัดฝุ่นละออง รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้อากาศรอบตัวสะอาด สดชื่น และบริสุทธิ์มากขึ้น
Ionizer คืออะไร
Ionizer คือนวัตกรรมที่สามารถสร้างประจุลบ (Negative Ions) ออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องลดความชื้น ซึ่งประจุลบจะดึงดูดกับประจุบวกในอนุภาคต่าง ๆ ที่ลอยตัวอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5 เกสรดอกไม้ ควัน สารเคมี รวมถึงเชื้อโรคในอากาศ ทำให้เกิดการรวมตัวและตกลงสู่พื้น ช่วยให้อากาศภายในห้องสะอาดบริสุทธิ์ สดชื่น ปราศจากอนุภาคที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และอันตรายต่าง ๆ ต่อระบบทางเดินหายใจ
หลักการทำงานของระบบ Ionizer
ระบบ Ionizer มีหลักการทำงานโดยการสร้างประจุลบแล้วปล่อยออกสู่อากาศ จากนั้นประจุลบจะถูกดึงดูดด้วยประจุบวกที่อยู่ในอนุภาคต่าง ๆ ที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น ควัน ละอองเกสร และแบคทีเรียต่าง ๆ จนทำให้น้ำหนักอนุภาคมีค่ามากขึ้นจนตกลงสู่พื้น โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
● สร้างประจุลบ : Ionizer จะสร้างประจุลบผ่านแหล่งกำเนิดภายในเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิเล็กโทดที่มีแรงดันสูง แล้วปล่อยสู่อากาศ
● จับกับอนุภาคในอากาศ : แรงดึงดูดระหว่างประจุบวกและประจุลบทำให้อนุภาคในอากาศรวมกับประจุลบได้
● สิ่งแปลกปลอมรวมตัวตกสู่พื้น : อนุภาคที่รวมตัวกันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น จนไม่สามารถลอยฟุ้งอยู่ในอากาศได้ จึงตกลงสู่พื้น ทำให้มวลอากาศโดยรวมสะอาดมากขึ้น
Ionizer มีประโยชน์อย่างไร
เทคโนโลยีการสร้างไอออนลบอย่าง Ionizer ในเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้นมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ ช่วยกำจัดมลพิษในอากาศ ด้วยการลดอนุภาคต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้และอันตรายต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง, PM 2.5, ควันบุหรี่, เชื้อไวรัส, แบคทีเรีย และสารเคมี รวมทั้งช่วยสร้างอากาศสะอาด ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้ความรู้สึกสดชื่นปลอดโปร่งเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ข้อควรระวังจากระบบ Ionizer
แม้ว่าการสร้างไอออนลบของเทคโนโลยี Ionizer ในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีข้อดีหลายประการ แต่เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไม่ควรมองข้ามข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้
● ระบบ Ionizer ไม่สามารถกำจัดฝุ่นได้ 100% : Ionizer สามารถกำจัดได้เฉพาะฝุ่นที่ลอยตัวอยู่ในอากาศเท่านั้น จึงไม่สามารถลดปริมาณฝุ่นที่เกาะบนพื้นผิวสิ่งของหรือพื้นได้โดยตรง
● การเกิดแก๊สโอโซน : การปล่อยไอออนลบทำให้เกิดแก๊สโอโซนขึ้น ซึ่งหากมีความเข้มข้นสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เมื่อสูดดมเข้าไป
● การดูแลรักษา : เพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรดูแลระบบ Ionizer อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ ให้เหมาะสม
Ionizer แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศหรือไม่
Ionizer เป็นนวัตกรรมสร้างไอออนลบเข้าสู่อากาศ ซึ่งอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องลดความชื้น และเครื่องปรับอากาศ โดยถือเป็น “ตัวช่วย” ยกระดับประสิทธิภาพของแผ่นกรองชนิดต่าง ๆ อาทิ HEPA Filter คือ แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก จึงช่วยให้เครื่องฟอกอากาศไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป
นอกจากนี้ Ionizer ยังโดดเด่นด้วยความสามารถในการลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้อากาศปลอดโปร่งเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศทั่วไปยังไม่สามารถทำได้
