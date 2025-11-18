แอร์ตัดบ่อยเกิดจากสาเหตุอะไร? เช็ก 9 ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีแก้ไข

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9 สาเหตุ แอร์ตัดบ่อยเกิดจากอะไร? พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้น
แอร์ตัดบ่อยเกิดจากสาเหตุอะไร? ปัญหา “แอร์ตัดบ่อย” เป็นสิ่งที่หลายบ้านมักพบเจอกัน เปิดแอร์ได้ไม่นานเครื่องก็ดับหรือตัดเองจนทำให้ห้องไม่เย็น หรือไม่ได้อุณหภูมิตามต้องการ ซึ่งปัญหาแอร์ตัดบ่อยนอกจากสร้างความไม่สะดวกในการใช้งานแล้ว ยังทำให้แอร์ทำงานหนัก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน รวมถึงมีผลต่อสมรรถภาพและอายุการใช้งานของแอร์ในระยะยาว
สาเหตุแอร์ตัดบ่อยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งในส่วนของระบบภายในเครื่อง การติดตั้ง ไปจนถึงพฤติกรรมการใช้งาน การตรวจเช็กและแก้ไขตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แอร์สามารถทำงานได้เต็มที่ แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า แอร์ตัดบ่อยเกิดจากสาเหตุอะไร บทความนี้รวบรวม 9 ปัญหาที่พบบ่อย พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาแอร์ตัดบ่อย
1. แอร์ตัดบ่อยจากปัญหาฟิลเตอร์แอร์สกปรก
หนึ่งในสาเหตุแอร์ตัดบ่อยที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นคือ ฟิลเตอร์แอร์สกปรก หรือมีฝุ่นอุดตันอยู่มาก ทำให้อากาศไม่สามารถไหลเวียนผ่านฟิลเตอร์ได้ตามปกติ ทำให้ระบบต้องทำงานหนักเพื่อรักษาอุณหภูมิ ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ร้อนและตัดอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย
วิธีแก้ไข: ควรถอดทำความสะอาดฟิลเตอร์แอร์ทุก 2 - 4 สัปดาห์ เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้น ช่วยลดภาระการทำงานของแอร์ และยังทำให้แอร์เย็นเร็วขึ้นและไม่ตัดบ่อยจนเกินไป
2. แอร์ตัดบ่อยจากปัญหาน้ำยาแอร์รั่ว
น้ำยาแอร์คือตัวกลางในการดูดซับและถ่ายเทความร้อน หากน้ำยาแอร์รั่ว หรือมีปริมาณน้ำยาแอร์ไม่เพียงพอ จะทำให้แอร์ไม่สามารถทำความเย็นได้ตามที่ตั้งไว้ ผลคือจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ และแอร์ตัดบ่อย ตัดก่อนเวลา
วิธีแก้ไข: ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแรงดันน้ำยาแอร์ และเช็กจุดรั่วตามท่อหรือข้อต่อ หากพบการรั่วซึมจำเป็นต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนเติมน้ำยาแอร์ใหม่
3. แอร์ตัดบ่อยจากการเติมน้ำยาแอร์มากเกินไป
นอกจากน้ำยาแอร์รั่วจะเป็นสาเหตุแอร์ตัดบ่อย การเติมน้ำยาแอร์มากเกินไปก็อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แอร์ตัดบ่อยเช่นกัน เพราะการที่แอร์มีปริมาณน้ำยามากเกินไป จะทำให้ความดันภายในท่อสูงขึ้น ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักกว่าปกติ จนทำให้ระบบต้องสั่งการให้แอร์ตัดบ่อยขึ้น
วิธีแก้ไข: หลีกเลี่ยงการเติมน้ำยาแอร์เองโดยไม่มีการวัดค่าแรงดัน เพราะอาจทำให้แอร์เสียหายได้ และควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล จะช่วยให้แอร์กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เย็นเร็ว และช่วยลดปัญหาแอร์ตัดบ่อยได้ในระยะยาว
4. แอร์ตัดบ่อยจาก คอมเพรสเซอร์มีปัญหา
คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจหลักของระบบปรับอากาศ หากคอมแอร์เสีย ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เสื่อม, ลวดขดเสีย หรือคาปาซิเตอร์ทำงานผิดพลาด เป็นสาเหตุให้แอร์ตัดบ่อยหรือไม่สามารถทำความเย็นได้ตามปกติ
วิธีแก้ไข: หากพบกว่าแอร์ตัดบ่อยกว่าปกติ และมีเสียงคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานสั่น ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบระบบไฟและคอมเพรสเซอร์โดยเฉพาะ หากในกรณีที่เสียหายรุนแรง หรือคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ อาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า
5. แอร์ตัดบ่อยจากเซนเซอร์แอร์เสีย
เซนเซอร์อุณหภูมิเป็นตัววัดความเย็นภายในห้อง เพื่อควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้รักษาอุณหภูมิคงที่ หากเซนเซอร์แอร์เสีย หรือวัดค่าความเย็นผิดพลาด อาจทำให้ระบบเข้าใจว่าอุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งในความเป็นจริงระดับอุณหภูมิอาจยังไม่ถึง ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ตัดก่อนเวลา ตัดบ่อยขึ้น และทำให้ห้องเย็นไม่ทั่วถึง
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบการติดตั้งตำแหน่งของเซนเซอร์ว่าไม่ชิดช่องลมเย็นเกินไป และหากพบว่าเซนเซอร์เสียควรเปลี่ยนใหม่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ระบบวัดอุณหภูมิได้แม่นยำและทำงานปกติ
6. แอร์ตัดบ่อยจากสาเหตุของการเลือกขนาดแอร์ไม่เหมาะสมกับห้อง
การเลือกขนาด BTU เกินขนาดห้องเป็นอีกหนึ่งสาเหตุแอร์ตัดบ่อย หากเลือกแอร์ที่มี BTU สูงเกินขนาดห้อง เครื่องจะทำความเย็นเร็วเกินไปจนทำให้แอร์ตัดบ่อย ในขณะที่แอร์ที่มี BTU ต่ำเกินไปจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองพลังงาน
วิธีแก้ไข: เลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกซื้อเพื่อให้เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
BTU แอร์ ย่อมาจากอะไร ทำไมถึงควรรู้ก่อนซื้อแอร์ อ่านต่อได้เลย
7. แอร์ตัดบ่อยเพราะเปิดแอร์เย็นเกิน
การตั้งอุณหภูมิต่ำมาก เช่น 16 - 18 องศา อาจทำให้แอร์ตัดบ่อยกว่าปกติ เพื่อเมื่อระบบตรวจจับว่าอุณหภูมิในห้องถึงค่าที่ตั้งไว้ คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อรักษาระดับความเย็นจึงทำให้แอร์ตัด และกลับมาทำงานใหม่อยู่บ่อยครั้ง และการเปิดแอร์เย็นเกินจะยิ่งทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักก ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานและอาจเป็นการเร่งการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ภายในเครื่องได้เร็วกว่าปกติ
วิธีแก้ไข: ควรตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและขนาดห้อง เช่น 24 - 26 องศาเซลเซียส เพื่อให้แอร์ทำงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดไฟในระยะยาว
8. แอร์ตัดบ่อยจากแผงวงจรเสีย
แผงวงจรควบคุม (PCB) เรียกได้ว่าเป็นสมองของเครื่องปรับอากาศ หากแผงวงจรชำรุด หรือเสื่อมสภาพอาจทำให้ระบบสั่งการผิดพลาด เช่น แอร์ตัดบ่อย หรือไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ
วิธีแก้ไข: แจ้งช่างผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบแผงวงจรและจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า หากพบคราบไหม้หรืออุปกรณ์เสื่อมควรเปลี่ยนแผงวงจรใหม่เพื่อป้องกันการลุกลามของความเสียหาย
9. แอร์ตัดบ่อยจากระบบ Inverter ทำงานตามปกติ
แอร์รุ่นใหม่โดยเฉพาะแอร์ระบบ Inverter จะควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เมื่อถึงระดับอุณหภูมิที่ต้องการคอมเพรสเซอร์จะลดรอบการทำงานลง และตัดรอบการทำงาน เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่
การที่แอร์ Inverter ตัดเป็นช่วง ๆ แต่ยังคงเย็นสม่ำเสมอ เป็นเรื่องปกติของระบบการทำงานของแอร์ Inverter ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซม แต่หากพบว่าแอร์ตัดถี่จนทำให้ห้องไม่เย็น หรือมีเสียงการทำงานที่ผิดปกติ ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบ
LG DUAL Inverter ทางเลือกช่วยลดปัญหาแอร์ตัดบ่อย
หลังจากทราบกันแล้วว่าแอร์ตัดบ่อยเกิดจากสาเหตุอะไร การเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีการควบคุมที่แม่นยำ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาแอร์ตัดบ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพแอร์ LG DUAL Inverter มาพร้อมเทคโนโลยี Dual Inverter Compressor ที่มีความสามารถปรับรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมตามอุณหภูมิในห้องได้อย่างชาญฉลาด ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ สม่ำเสมอ จึงช่วยให้คอมเพรสเซอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจแอร์ Dual Inverter Compressor จะช่วยให้แอร์เย็นเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยประหยัดไฟได้เช่นกัน
สามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.lg.com และพิเศษสุด ๆ เมื่อสมัครสมาชิก LG Member รับส่วนลดและบริการพิเศษสุดคุ้มอีกหลายต่อ
รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
แอลจีบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
