LG Dishwasher Inlet Hose ท่อน้ำเข้าเครื่องล้างจาน
คุณลักษณะที่สำคัญ
- LG Dishwashers Genuine Hose
- ท่อน้ำเข้าเครื่องของแท้สำหรับเครื่องล้างจาน LG
ตำแหน่งติดตั้ง
* ตำแหน่งการติดตั้งจริงของสินค้าชิ้นนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการเปลี่ยน
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
เชื่อมต่อสายยางจ่ายน้ำ ① เข้ากับก๊อกน้ำ
* ภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหาโฆษณา และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* ภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพที่ตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้า
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)
ฝั่งน้ำประปา: 24 ฝั่งผลิตภัณฑ์: 10
ความยาว (ซม.)
196
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
430
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
สายท่อน้ำเข้า
หมายเลขชิ้นส่วน
5215DD1001E
