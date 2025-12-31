We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
รีโมทคอนโทรล Magic Remote สำหรับทีวี LG ซีรี่ส์ 2025
วิธีการลงทะเบียน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล Magic Remote
ก่อนใช้งาน Magic Remote ให้จับคู่กับทีวีของคุณก่อน
1. ใส่แบตเตอรี่ลงใน Magic Remote และเปิดทีวี
2. ชี้ Magic Remote ไปที่ทีวีของคุณแล้วกดปุ่มวงล้อ (OK) บนรีโมทคอนโทรล
- หากทีวีไม่สามารถลงทะเบียน Magic Remote ได้ ให้ลองอีกครั้งหลังจากปิดและเปิดทีวีใหม่
วิธีเลิกใช้รีโมท Magic Remote
กดปุ่ม (ย้อนกลับ) และ (หน้าหลัก) พร้อมกันค้างไว้ห้าวินาที เพื่อยกเลิกการจับคู่รีโมท Magic Remote กับทีวีของคุณ
- กดปุ่ม (หน้าหลัก) และ (การตั้งค่า) ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที เพื่อยกเลิกการจับคู่และลงทะเบียนรีโมท Magic Remote ใหม่พร้อมกัน
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
95
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)
41 x 190 x 31
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
รีโมทเมจิก
หมายเลขชิ้นส่วน
EBX30147203
