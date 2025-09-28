We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ตัวกรองเบื้องต้นสำหรับเครื่องดูดฝุ่น CordZero™ A9
คุณลักษณะที่สำคัญ
- ไส้กรองเครื่องดูดฝุ่น LG
- ล้างทำความสะอาดได้
- รักษาพลังดูดให้ดีที่สุดด้วยการกำจัดฝุ่นเป็นประจำ
ตำแหน่งติดตั้ง
* ตำแหน่งการติดตั้งจริงของสินค้าชิ้นนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการเปลี่ยน
* คำแนะนำในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย
* สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
หมุนตัวกรองไอเสียไปยังตำแหน่งปลดล็อคเพื่อแยกออกจากตัวเครื่อง
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ยกแผ่นกรองเบื้องต้นออกจากตัวผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ใส่แผ่นกรองเบื้องต้นที่สะอาดและแห้ง แล้วหมุนแผ่นกรองไอเสียไปยังตำแหน่งล็อกเพื่อประกอบกลับเข้าที่ตัวผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3
วิธีการทำความสะอาด
* สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
ใช้เครื่องมือผสมทำความสะอาดฝุ่นออกจากมอเตอร์
- ห้ามล้างมอเตอร์ด้วยน้ำ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเบื้องต้นด้วยการปัดฝุ่นออกเป็นประจำ และล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง
- เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์และปัญหามอเตอร์ทำงานผิดปกติ ควรปล่อยให้แผ่นกรองอากาศเบื้องต้นแห้งสนิทในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนประกอบกลับเข้าที่
ขั้นตอนที่ 2
* ภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหาโฆษณา และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
* ภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพที่ตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์
* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้า
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)
7.2
ความยาว (ซม.)
5.4
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
13
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
กรอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ADQ75393701
