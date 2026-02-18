About Cookies on This Site

ถุงเก็บฝุ่น R5-MAX (1 ชิ้น)

AJL75313913
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • ถุงเก็บฝุ่น LG ของแท้ สำหรับเครื่องดูดฝุ่น R5-MAX (1 ชิ้น)
  • ดูแลรักษาง่ายโดยเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทุกๆ 1-2 เดือน หรือเมื่อถุงเต็มหรือมีกลิ่นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นและลดปัญหา "ฝุ่นฟุ้ง"
R5T-MAX
T-RB4HN
VDS-RB4HN
VR515NDW

ตำแหน่งการติดตั้ง

นี่คือตำแหน่งการติดตั้งถุงเก็บฝุ่นในเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์รุ่น R5

*ตำแหน่งการติดตั้งของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์.

*สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

วิธีการเปลี่ยน

คำแนะนำในการเปลี่ยนสำหรับรายการนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

*ภาพผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะบางส่วนอาจเป็นภาพเพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

** รูปลักษณ์ สี และคุณสมบัติของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาสินค้า

*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดหน้าจอ การตั้งค่าความสว่าง และสเปกของคอมพิวเตอร์

*ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมของสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านค้า

สรุป

พิมพ์

ขนาด

AJL75313913

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)

    105 x 160 x 152

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    ถุงเก็บฝุ่น

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    AJL75313913

