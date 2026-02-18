We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ถุงเก็บฝุ่น A9T CordZero™ All-In-One (1 ชิ้น)
คุณลักษณะที่สำคัญ
- LG เครื่องดูดฝุ่น A9T All-In-One ของแท้ 1 ชิ้น
- ดูแลรักษาง่ายโดยเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทุกๆ 1-2 เดือน หรือเมื่อถุงเต็มหรือมีกลิ่นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นให้มีประสิทธิภาพ
- ถอดออกง่ายและล้างทำความสะอาดได้ตามปกติ
ตำแหน่งการติดตั้ง
*ตำแหน่งการติดตั้งที่แท้จริงของรายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์.
*สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการเปลี่ยน
คำแนะนำในการเปลี่ยนสำหรับรายการนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
เปิดประตูช่องเก็บอุปกรณ์ด้านซ้ายและขวา
ใช้มือข้างหนึ่งจับตัวเครื่องไว้ และใช้มืออีกข้างเปิดประตูช่องใส่ถุงเก็บฝุ่น
ขั้นตอนที่ 2
กดปุ่มเหนือสัญลักษณ์ “PUSH” ด้วยมือข้างหนึ่ง
ถุงเก็บฝุ่นจะถูกปลดล็อกออกมา
ดึงคันโยกของถุงเก็บฝุ่นออกเพื่อถอดถุงออกจากตัวเครื่อง
เมื่อดึงถุงเก็บฝุ่นออก ช่องเปิดด้านบนของถุงจะปิดโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3
ทิ้งถุงเก็บฝุ่นที่ใช้แล้ว
เตรียมถุงเก็บฝุ่นใหม่สำหรับเปลี่ยน
เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ห้ามนำถุงเก็บฝุ่นที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ
STEP 4
วางปลายของถุงเก็บฝุ่นใหม่บนรางภายในตัวเครื่อง
เลื่อนถุงเก็บฝุ่นเข้าไปตามรางจนกว่าจะใส่เข้าไปจนสุด
STEP 5
จับคันโยกของถุงเก็บฝุ่นแล้วดันขึ้นจนได้ยินเสียง “คลิก”
*ประตูช่องใส่ถุงเก็บฝุ่นจะไม่สามารถปิดได้หากไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน
*ทิ้งถุงเก็บฝุ่นที่ใช้แล้ว และใส่ถุงใหม่ทุกครั้ง
*ควรเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทุก 3 เดือน (ระยะเวลาอาจแตกต่างกันตามสภาพการใช้งาน)
*หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควรเปลี่ยนถุงใหม่แม้ถุงจะยังไม่เต็ม
*ภาพผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะบางส่วนอาจเป็นภาพเพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*รูปลักษณ์ สี และคุณสมบัติของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาสินค้า
*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดหน้าจอ การตั้งค่าความสว่าง และสเปกของคอมพิวเตอร์
*ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมของสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านค้า
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)
154 x 105 x 150
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
ถุงเก็บฝุ่น
หมายเลขชิ้นส่วน
AJL75313914
