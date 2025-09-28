Skip to ContentSkip to Accessibility Help
หัวดูดฝุ่น LG CordZero®Vacuum Power Drive

หัวดูดฝุ่น LG CordZero®Vacuum Power Drive

หัวดูดฝุ่น LG CordZero®Vacuum Power Drive

AGB74392439
15 degree side view
front view
Bottom view
close up view
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • หัวดูดเครื่องดูดฝุ่น LG หัวดูดแท้
  • ไม้ถูพื้นจำหน่ายแยกต่างหาก
  • พลังดูดแรง ถูพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ฝุ่นและคราบฝังแน่น หายได้ในครั้งเดียว
เพิ่มเติม

ตำแหน่งติดตั้ง

This is the mounting location for the mop nozzle

* ตำแหน่งการติดตั้งจริงของสินค้าชิ้นนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

วิธีการใช้งาน

* สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

* รูปภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจใช้การแสดงสำหรับโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

 

* รูปภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพถ่ายตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

 

* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจมีจำหน่ายในบางร้านค้า

ขนาด

AGB74392439

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • น้ำหนักสุทธิ (ก.)

    1175

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)

    276 x 170 x 167

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    หัวดูดถูพื้น

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    AGB74392439

