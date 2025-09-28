We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
หัวดูดฝุ่น LG CordZero®Vacuum Power Drive
ตำแหน่งติดตั้ง
* ตำแหน่งการติดตั้งจริงของสินค้าชิ้นนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการใช้งาน
* สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
กดปุ่ม PUSH ① เพื่อถอดถังน้ำออกจากหัวฉีดถูพื้น
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
เปิดฝาช่องเติมน้ำ ② ที่ด้านข้างถังน้ำ และเติมน้ำลงในถังโดยใช้ถ้วยตวง ③
• เปิดฝาช่องเติมน้ำเพียงด้านเดียวเพื่อเติมน้ำ การเปิดฝาทั้งสองข้างอาจทำให้น้ำไหลออก
• อย่าเติมน้ำเกินขีด MAX ④
• อย่าเติมของเหลวอื่นใดนอกจากน้ำและน้ำร้อน
น้ำในถังน้ำ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ปิดฝาช่องรับน้ำให้แน่น
• หากปิดฝาช่องรับน้ำไม่สนิท น้ำอาจรั่วได้
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ประกอบถังน้ำเข้ากับหัวดูดฝุ่นอีกครั้ง
• สอดแถบ 2 อัน ⑤ ที่ด้านหน้าถังน้ำเข้าไปในช่อง ⑥ ที่ด้านบนของหัวดูดฝุ่น กดลงตรงกลาง ⑦ เพื่อล็อคถังให้เข้าที่
ขั้นตอนที่ 4
หลังการใช้งาน
เปิดฝาช่องรับน้ำ 2 ฝา (①) ที่ด้านข้างถังน้ำ แล้วเทน้ำออกจากถัง เขย่าถังน้ำเพื่อเอาน้ำที่เหลือออก
เปิดฝาช่องรับน้ำ 2 ฝาทิ้งไว้ และปล่อยให้ถังน้ำแห้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
• เก็บถังน้ำไว้หลังจากน้ำหมดและแห้งสนิทแล้ว ความชื้นหรือน้ำที่ตกค้างในถังอาจทำให้เกิดกลิ่น
หลังการใช้งาน
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
1175
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)
276 x 170 x 167
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
หัวดูดถูพื้น
หมายเลขชิ้นส่วน
AGB74392439
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
