About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ถุงกรองใยผ้า

ถุงกรองใยผ้า

3W06982E
Front View
Rear View
Front View
Rear View

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • ถุงกรองใยผ้า
  • ดักจับ เศษฝุ่น เส้นใยผ้า และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่หลุดออกมาจากเสื้อผ้าขณะซัก
  • ป้องกันไม่ให้อุดตันในท่อน้ำทิ้ง และช่วยให้เสื้อผ้ากลับมาสะอาดมากขึ้น
  • เปลี่ยนถุงกรองใหม่เพื่อการซักที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติม

ตำแหน่งติดตั้ง

This is the mounting location of the rotation filter C used in twin tub washing machines

* ตำแหน่งการติดตั้งจริงของสินค้าชิ้นนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

วิธีการทำความสะอาด

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

* ภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหาโฆษณา และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

* ภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพที่ตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้า

สรุป

พิมพ์

ขนาด

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก, มม.)

    146 x 80 (กว้าง x สูง)

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    ตัวกรอง

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    3W06982E

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ