ลูกบิดครื่องซักผ้า
คุณลักษณะที่สำคัญ
- ลูกบิด LG ของแท้ สำหรับเครื่องซักผ้า LG (1 ชิ้น)
- ลูกบิดหมุนใช้เพื่อตั้งค่าการทำงานของเครื่องซักผ้าแบบ 2ถัง
ตำแหน่งติดตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้งจริงของอุปกรณ์นี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากคู่มือผลิตภัณฑ์ของรุ่นที่คุณใช้งาน
* รูปภาพและคุณสมบัติของสินค้าอาจมีการใช้ข้อความเชิงโฆษณา และอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
* รูปลักษณ์ สี และคุณสมบัติของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาสินค้า
* รูปภาพสินค้าทั้งหมดเป็นภาพถ่ายประกอบ อาจแตกต่างจากสินค้าจริง
* สีของสินค้าอาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดของหน้าจอ การตั้งค่าความสว่าง และสเปกของอุปกรณ์
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)
4.8
ความยาว (ซม.)
3.2
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
ลูกบิด
หมายเลขชิ้นส่วน
4941EY3001A
