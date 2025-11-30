We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ฟิลเตอร์กรองน้ำ LG PuriCare Ultra Filtration Filter
ตำแหน่งติดตั้ง
* ตำแหน่งการติดตั้งจริงของสินค้าชิ้นนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์
* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
วิธีการเปลี่ยน
สำหรับรุ่น WD516AN
คำแนะนำในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
วางถาดรับน้ำยาไว้ทางด้านหน้าของเครื่อง
สอดนิ้วของคุณเข้าไปตรงกลางร่องที่ปลายทั้งสองด้านของถาดจ่ายน้ำยา จับถาดจ่ายน้ำยาด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ แล้วดึงไปข้างหน้า
ขั้นตอนที่ 2
หมุนก๊อกน้ำไปด้านข้าง แล้วจับส่วนล่างของฝาครอบตัวกรองและดึงไปข้างหน้า
ขั้นตอนที่ 3
ยกปลายตัวกรองขึ้นแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
- ขณะถอดตัวกรองน้ำ อาจมีน้ำหยดออกมาบ้างเนื่องจากแรงดันภายใน ควรวางผ้าขนหนูแห้งไว้ด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 4
ทำความสะอาดข้อต่อตัวกรองด้วยแปรง
ขั้นตอนที่ 5
ประกอบตัวกรองใหม่โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
• ① : ตัวกรองคาร์บอนบล็อกก่อน (กำจัดโลหะหนัก 9 ชนิด) (ทุก 6 เดือน)
• ② : ตัวกรอง UF (กำจัดไวรัส) (ทุก 12 เดือน)"
ขั้นตอนที่ 6
ปิดฝาครอบตัวกรองด้วยมือทั้งสองข้างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านซ้ายและด้านขวาปิดสนิทดีแล้ว
- เมื่อคุณปิดฝาครอบตัวกรอง ระบบจะทำการทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติเป็นเวลาประมาณ 7 นาที
- ห้ามยกเลิกการทำความสะอาดตัวกรองหลังจากเปลี่ยนตัวกรองใหม่แล้ว
ขั้นตอนที่ 7
วางฝาครอบถาดรับน้ำ แล้วติดเข้ากับด้านหน้าของเครื่อง จากนั้นค่อยๆ ดันเข้าไปให้แน่น
ขั้นตอนที่ 8
[แบบ A] รุ่นน้ำร้อน น้ำอุณหภูมิห้อง และน้ำเย็น
- เมื่อการทำความสะอาดตัวกรองเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Cold ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อรีเซ็ตการใช้งานตัวกรอง
[แบบ B] รุ่นน้ำร้อนและน้ำอุณหภูมิห้อง
- เมื่อการทำความสะอาดตัวกรองเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Cont. ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อรีเซ็ตการใช้งานตัวกรอง"
วิธีการเปลี่ยน
สำหรับรุ่น WD518AN
คำแนะนำในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
จับส่วนล่างของฝาครอบตัวกรองแล้วดึงไปข้างหน้า
ขั้นตอนที่ 2
ยกปลายตัวกรองขึ้นแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
- ขณะถอดตัวกรองน้ำ อาจมีน้ำหยดออกมาบ้างเนื่องจากแรงดันภายใน ควรวางผ้าขนหนูแห้งไว้ด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 3
ทำความสะอาดข้อต่อตัวกรองด้วยแปรง
ขั้นตอนที่ 4
ประกอบตัวกรองใหม่โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
• ① : ตัวกรองคาร์บอนบล็อกก่อน (กำจัดโลหะหนัก 9 ชนิด) (ทุก 6 เดือน)
• ② : ตัวกรอง UF (กำจัดไวรัส) (ทุก 12 เดือน)
ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวกรองสนิทแล้ว
- ตรวจสอบว่าเครื่องหมายลูกศรบนข้อต่อตัวกรองตรงกับส่วนที่ยื่นออกมาด้านบนของตัวกรอง
ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบด้านซ้ายและด้านขวาของตัวกรองว่าปิดสนิทหรือไม่
- เมื่อปิดฝาครอบตัวกรอง ระบบจะเริ่มทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติประมาณ 7 นาที
- ห้ามยกเลิกการทำความสะอาดตัวกรองหลังจากเปลี่ยนตัวกรองใหม่แล้ว
ขั้นตอนที่ 7
เมื่อการทำความสะอาดตัวกรองเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่มเย็นค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นเพื่อรีเซ็ตการใช้งานตัวกรอง
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)
5.5
ความยาว (ซม.)
20.2
น้ำหนักสุทธิ (ก.)
218
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
ไส้กรองน้ำ
หมายเลขชิ้นส่วน
AGM30040002
