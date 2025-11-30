About Cookies on This Site

ไส้กรองน้ำ Pre Carbon Block Filter

AGM75571501
15 degree side view
front view
Bottom view
close up view
side view
+30 degree side view and cover open
15 degree side view
front view
Bottom view
close up view
side view
+30 degree side view and cover open

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • เครื่องกรองน้ำ LG ไส้กรองแท้
  • รอบการเปลี่ยน 12เดือน
  • มั่นใจได้ในคุณภาพน้ำด้วยระบบการกรองประสิทธิภาพสูง
  • ดูดซับคลอรีน กลิ่น สี สารเคมี และองค์ประกอบที่ไม่พึงประสงค์ (residual chlorine, organic chemicals, odor, color, รสน้ำ) จากน้ำก่อนเข้าสู่ระบบกรองหลักหรือเมมเบรน.
เพิ่มเติม
WS510SN.AWHPLMT

ตำแหน่งติดตั้ง

This is the mounting location of the dishwasher’s door latch and switch

* ตำแหน่งการติดตั้งจริงของสินค้าชิ้นนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

* ภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหาโฆษณา และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

* ภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพที่ตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน และความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้า

สรุป

พิมพ์

ขนาด

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)

    6.4

  • ความยาว (ซม.)

    30

  • น้ำหนักสุทธิ (ก.)

    390

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    ไส้กรองน้ำ

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    AGM75571501

