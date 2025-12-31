We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 14 รุ่น DD23GMWE1 14 ลิตร
เครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 14 รุ่น DD23GMWE1 14 ลิตร
DD23GMWE1
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Seamless Design ดีไซน์โค้งมนผสานความสะดวกสบายเหนือระดับ
- ที่จับและช่องเก็บสายไฟอย่างเป็นระเบียบ
- ควมคุม สั่งงานง่ายผ่าน LG ThinQ
ความสบายสดชื่นในดีไซน์มินิมอลลงตัว
Dual Inverter Compressor™
ประสิทธิภาพสูงเรื่องประหยัดพลังงาน
ดีไซน์กะทัดรัด
ดีไซน์โค้งมน ผสานความสะดวกสบายเหนือระดับ
เก็บที่จับและสายไฟอย่างแนบเนียน
จัดเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน
LG ThinQ™
ตรวจสอบและควบคุมเครื่องลดความชื้นของคุณได้อย่างง่ายดาย
โหมดสมาร์ต
ความสบายที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
โดยการตรวจจับระดับความชื้นในอากาศ เครื่องจะปรับการทำงานของคอมเพรสเซอร์และความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้อากาศที่สดชื่นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ
*อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
Laundry Mode - โหมดเป่าเสื้อผ้าแห้ง1)
การลดความชื้นที่ทรงพลังและรวดเร็ว
สัมผัสประสบการณ์การลดความชื้นที่ทรงพลังและรวดเร็วด้วยความจุที่น่าประทับใจถึง 16 ลิตร ซึ่งเป็น 114% ของความจุที่ระบุไว้
Slient Mode - โหมดทำงานเงียบ2)
การนอนหลับที่สบายและเงียบสงบ
เพลิดเพลินกับการนอนหลับที่ไม่ถูกรบกวนด้วยการทำงานที่เงียบสงบต่ำกว่า 32 เดซิเบล ให้เวลาพักผ่อนเงียบสงบ
Dual Inverter Compressor™ 3)
เสียงรบกวนต่ำและประสิทธิภาพสูง
LG Dual Inverter Compressor ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงไม่เพียงแต่ทำงานเงียบ แต่ยังมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน โดยได้รับการจัดอันดับประสิทธิภาพพลังงานระดับหนึ่ง
ความทนทาน
คอมเพรสเซอร์รับประกันความทนทานยาวนานด้วยการรับประกัน 10 ปี
หน้าจอมินิมอล ดีไซน์โค้งมน
ดีไซน์ทันสมัย โค้งมน มีประสิทธิภาพ
ดีไซน์โค้งมนกับความสะดวกสบายที่เหนือชั้น
ดีไซน์มาให้เคลื่อนย้ายสะดวก
ซ่อนที่จับ
ดึงที่จับที่ซ่อนอยู่และเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย
ที่เก็บสายไฟแบบซ่อน
จัดเก็บสายไฟและซ่อนให้เรียบร้อย
ล้อเลื่อนง่าย
เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อหมุนรอบทิศทาง 360°
ถังน้ำที่ถอดออกได้
ฝาในตัวป้องกันน้ำรั่ว
ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
มีประสิทธิภาพในการใช้งานหลากหลาย
Y hose ช่วยดูดความชื้นออกจากรองเท้าและทำให้แห้งเร็วขึ้น ส่วน T hose มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราและความชื้นภายในตู้เสื้อผ้า
เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำในถัง
ไฟเตือนอัตโนมัติ เมื่อถังน้ำเต็ม
ไฟกะพริบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ที่บนแผงและถังน้ำ เมื่อถังเต็ม
*เชื่อมต่อ Wi‑Fi และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ
*เปิด‑ปิดไฟ และปรับเปลี่ยนสีได้ผ่านแอป ThinQ (ตั้งค่าเริ่มต้นคือ ‘เปิด’)
LG ThinQ™
ควบคุมได้เต็มที่ทุกที่ทุกเวลา!
ตรวจสอบและควบคุมเครื่องลดความชื้นของคุณได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอป LG ThinQ™
การแจ้งเตือน
รับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อถังน้ำเต็มหรือระดับความชื้นสูง
Bucket Mood Lighting
เปลี่ยนสีไฟให้เข้ากับอารมณ์ของคุณได้ทุกเวลา!
ควบคุมสีไฟ Bucket Lighting ได้ตามต้องการผ่านแอป LG ThinQ™ ปรับโทนแสงให้เหมาะกับทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะอยากผ่อนคลาย สดใส หรือโรแมนติก ใช้งานง่ายเหมือนโคมไฟสร้างบรรยากาศส่วนตัวของคุณเอง
*ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป LG ThinQ *สามารถเปิดหรือปิดไฟและควบคุมสีผ่านแอป ThinQ ได้ (การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 'เปิด') *ตัวเลือกสีของไฟจำกัดเฉพาะสีที่มีในแอป ThinQ
Disclaimer
1)Laundry Mode
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากรุ่นที่มีความจุ 14 ลิตร
โหมดซักผ้า: อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ LGE
1) วันที่ทดสอบ: 25/3/2024
2) สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 26.7±1.1℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 20.9±0.6%
3) รุ่นที่ทดสอบ: DD14*****
4) วิธีการทดสอบ: ANSI-AHAM DH-1-2008
5) โหมดการทดสอบ: โหมดซักผ้า
6) ผลลัพธ์: 18.33 ลิตร/วัน
7) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
2)Silent Mode - ทำงานเงียบ
เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดเงียบ (ความเร็วพัดลม: ต่ำ) ระดับเสียงรบกวนอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
1) วันที่ทดสอบ: 16/04/2024
2) ห้องปฏิบัติการทดสอบ: KETI (สถาบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เกาหลี)
3) สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 50±15%
4) รุ่นที่ทดสอบ: DQ154MWGA
5) วิธีการทดสอบ: SPS-KACA0020-6631:2016
6) โหมดการทดสอบ: โหมดเงียบ (ความเร็วพัดลม: ต่ำ)
7) ผลลัพธ์: ระดับเสียงเฉลี่ย 31.9 dB
8) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
3)Dual Inverter Compressor™
ภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
- เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดเงียบ (ความเร็วพัดลม: ต่ำ) ระดับเสียงรบกวนอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
- อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ LG บนรุ่น DD14GMWE0 ตามที่ลงทะเบียนโดย EMSD - เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2024 รุ่น DD14GMWE0 ใช้พลังงาน 2.86 ลิตร/กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยอิงจากการใช้งาน 450 ชั่วโมง/ปี ที่อุณหภูมิ 26.7℃ และความชื้นสัมพัทธ์ 60% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
4) UVnano
-UVnano Fan Sterilization
1) วันที่ทดสอบ: 25/3/2024
2) สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 26.7±1.1℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 20.9±0.6%
3) รุ่นที่ทดสอบ: DD14*****
4) วิธีการทดสอบ: ANSI-AHAM DH-1-2008
5) โหมดการทดสอบ: โหมดซักผ้า
6) ผลลัพธ์: 18.33 ลิตร/วัน
7) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
5)HEPA-grade (H13) filter
- ฟิลเตอร์เกรด HEPA (H13) ไม่ได้รวมอยู่ในชุดและต้องซื้อแยกต่างหาก
- ฟิลเตอร์เกรด HEPA (H13)
1) วันที่ทดสอบ: 19/8/2024 ~ 25/8/2024
2) ห้องปฏิบัติการทดสอบ: KCL (ห้องปฏิบัติการความสอดคล้องของเกาหลี)
3) รุ่นที่ทดสอบ: 8130A-EN
4) วิธีการทดสอบ: ปรับปรุงจาก US 42 CFR Part 84 (ตัวอย่างทดสอบสามตัวถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ทดสอบและผ่านด้วยละออง NaCl ที่ 32L/นาที)
5) ผลลัพธ์: ตัวอย่างที่ 1 - ประสิทธิภาพการกรอง: 99.9887%, ความดันตก: 3.6 mmH2O / 6)ตัวอย่างที่ 2 - ประสิทธิภาพการกรอง: 99.9882%, ความดันตก: 3.6 mmH2O / ตัวอย่างที่ 3 - ประสิทธิภาพการกรอง: 99.9863%, ความดันตก: 3.6 mmH2O
FAQ
Q.
เครื่องลดความชื้นกินไฟหรือไม่?
A.
ปริมาณไฟฟ้าที่เครื่องลดความชื้นแต่ละเครื่องใช้จะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการลดความชื้นและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ยิ่งความสามารถในการลดความชื้นต่ำและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงเท่าใด การใช้ไฟฟ้าก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น นอกจากนี้ เครื่องลดความชื้นยังใช้ไฟฟ้าน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆ
Q.
ประโยชน์ของการใช้เครื่องลดความชื้นมีอะไรบ้าง?
A.
การใช้เครื่องลดความชื้นให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ในด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในบ้าน บรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืด ป้องกันการเกิดเชื้อรา ลดกลิ่นอับ รักษาสิ่งของ ป้องกันการเกิดหยดน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย
Q.
เครื่องลดความชื้นสามารถช่วยลดอุณหภูมิห้องได้หรือไม่?
A.
เครื่องลดความชื้นไม่ได้ลดอุณหภูมิห้องโดยตรง แต่สามารถทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นโดยการลดระดับความชื้นในอากาศ แม้ว่าจะมีการผลิตความร้อนเล็กน้อยในระหว่างการทำงาน แต่ก็เป็นปริมาณที่น้อยและแทบจะไม่รู้สึกได้ เครื่องลดความชื้นทำงานโดยการดึงความชื้นออกจากอากาศ ช่วยลดความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งจะช่วยให้เหงื่อระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้รู้สึกสบายขึ้น
Q.
เครื่องลดความชื้นสามารถทำให้เสื้อผ้าแห้งได้หรือไม่?
A.
เครื่องลดความชื้นช่วยเร่งการทำให้เสื้อผ้าแห้งในบ้านได้ ช่วยให้ความชื้นระเหยเร็วขึ้น ช่วยป้องกันกลิ่นอับในเสื้อผ้าที่เปียกชื้น ควรวางเครื่องลดความชื้นใกล้กับเสื้อผ้า กระจายเสื้อผ้าให้ทั่วถึง ตรวจสอบให้มีการระบายอากาศที่ดี และปรับตั้งค่าเครื่องตามความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อให้เสื้อผ้าแห้งอย่างมีประสิทธิภาพ
Q.
เครื่องลดความชื้นสามารถป้องกันเชื้อราได้หรือไม่?
A.
เครื่องลดความชื้นสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดระดับความชื้น ทำให้สปอร์ของเชื้อราเจริญเติบโตได้ยากขึ้น เครื่องลดความชื้นสมัยใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติและตัวตั้งเวลาเพื่อความสะดวกในการควบคุมความชื้น การรักษาระดับความชื้นในบ้านให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 50% เป็นสิ่งที่ EPA แนะนำเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อรา
สเปคทั้งหมด
อุปกรณ์เสริม
Air Purifying Filter Kit
จำหน่ายแยกต่างหาก
Closet Dry (Gap-hose)
ใช่
เคสสำหรับการอบแห้ง
จำหน่ายแยกต่างหาก
Shoe Dry (Y-hose)
ใช่
BASIC SPEC.
ขนาดถังเก็บน้ำ (ลิตร)
5.0
Color
Essence White
Compressor Type
ทวินโรตารี่
[CR01] Room capacity (㎡)
No
Dehumidification(L/day)
23
Dehumidification(L/day)-30℃/RH80%
40
Display(Method)
LED + ปุ่มสัมผัส
Energy Grade
มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น
Fan Motor Type
มอเตอร์ BLDC
Noise (High / Low, dB)
40 / 34
[PI01] Power input (W)
379
[PI20] Power supply (V, Hz)
220V / 50Hz
ประเภทสารทำความเย็น
R-134a
[RF01] Refrigerant charge (g)
230
ใบรับรอง/รางวัล
[ST11] ใบรอบรอง BAF
ไม่มี
มาตรฐานรับรอง
Country of Origin
จีน
Launching Month (YYYY-MM)
2026-02
Product Type (Model Name)
DD23GMWE1.ATH
DIMENSION & WEIGHT
Dimensions_Net -WxHxD (mm)
410 x 640 x 210
Dimensions_Shipping -WxHxD (mm)
476 x 780 x 276
[EW01] Weight_Net (kg)
16.0
[EW02] Weight_Shipping (kg)
17.5
คุณสมบัติ
Automatic Defrost System
ใช่
Auto Cleaning
ใช่
Auto Dehumidifying
ใช่
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ
ใช่
ปิดอัตโนมัติ
ใช่
Bucket Full Indicator
ใช่
Bucket Lighting
ใช่
Bucket Loading Direction
ข้าง
Child Lock
ใช่
Continuous Drainage
ใช่
Easy Roll Caster
ใช่
Handle
ใช่
Humidity Control
ใช่
Humidity Display
ใช่
Ionizer
ไม่มี
Low Temperature Operation
5℃
Overheat Protection System
ใช่
Pre-Filter
ใช่ (ล้างทำความสะอาดได้)
Safety Standby
ใช่
Sensor
เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น
Side Bucket Loading Type
ใช่
โหมดเงียบ
ใช่
Spot Mode
ใช่
Timer
1 - 8 ชั่วโมง
Transparent Bucket
ใช่
UVnano
ใช่
SMART FEATURES
[App] Moisture Measure
ใช่
[App] Scheduler
ใช่
Smart Diagnosis
ใช่
ThinQ(Wi-Fi)
ใช่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
*คำถามที่พบบ่อยอธิบายคุณสมบัติทั่วไปไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะของ LG Electronics
