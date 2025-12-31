About Cookies on This Site

เครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 14 รุ่น DD23GMWE1 14 ลิตร

เครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 14 รุ่น DD23GMWE1 14 ลิตร

DD23GMWE1
Front view
side view
side view
back view
Panel Detail
Carry Handle
Top Light Off
Accessory Kit (Shoes)2
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Seamless Design ดีไซน์โค้งมนผสานความสะดวกสบายเหนือระดับ
  • ที่จับและช่องเก็บสายไฟอย่างเป็นระเบียบ
  • ควมคุม สั่งงานง่ายผ่าน LG ThinQ
วิดีโอดีไซน์เครื่องลดความชื้นสุดโฉบเฉี่ยว

ความสบายสดชื่นในดีไซน์มินิมอลลงตัว

ภาพคอมเพรสเซอร์ดูอัลอินเวอร์เตอร์ภายในเครื่องลดความชื้น LG

Dual Inverter Compressor™

ประสิทธิภาพสูงเรื่องประหยัดพลังงาน

เครื่องลดความชื้นของ LG สามารถจัดเก็บได้อย่างง่ายดายใต้โต๊ะ

ดีไซน์กะทัดรัด

ดีไซน์โค้งมน ผสานความสะดวกสบายเหนือระดับ

เครื่องลดความชื้นของ LG ที่มาพร้อมกับที่จับและช่องเก็บสายไฟอย่างเป็นระเบียบ

เก็บที่จับและสายไฟอย่างแนบเนียน

จัดเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน

การควบคุมเครื่องลดความชื้นของ LG ด้วยแอป LG ThinQ

LG ThinQ™

ตรวจสอบและควบคุมเครื่องลดความชื้นของคุณได้อย่างง่ายดาย

ภาพของเครื่องลดความชื้น LG ที่ใช้โฟม EI

ประสิทธิภาพ

โหมดสมาร์ต

ความสบายที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

โดยการตรวจจับระดับความชื้นในอากาศ เครื่องจะปรับการทำงานของคอมเพรสเซอร์และความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้อากาศที่สดชื่นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ

วิดีโอแสดงการทำงานโหมดสมาร์ตพลัส พร้อมเห็นลมที่กระจายออก

*อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

Laundry Mode - โหมดเป่าเสื้อผ้าแห้ง1)

การลดความชื้นที่ทรงพลังและรวดเร็ว

สัมผัสประสบการณ์การลดความชื้นที่ทรงพลังและรวดเร็วด้วยความจุที่น่าประทับใจถึง 16 ลิตร ซึ่งเป็น 114% ของความจุที่ระบุไว้

Slient Mode - โหมดทำงานเงียบ2)

การนอนหลับที่สบายและเงียบสงบ

เพลิดเพลินกับการนอนหลับที่ไม่ถูกรบกวนด้วยการทำงานที่เงียบสงบต่ำกว่า 32 เดซิเบล ให้เวลาพักผ่อนเงียบสงบ

Dual Inverter Compressor™ 3)

เสียงรบกวนต่ำและประสิทธิภาพสูง

LG Dual Inverter Compressor ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงไม่เพียงแต่ทำงานเงียบ แต่ยังมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน โดยได้รับการจัดอันดับประสิทธิภาพพลังงานระดับหนึ่ง

Dual Inverter Compressor ภายในเครื่องลดความชื้นของ LG ทำงาน

ความทนทาน

คอมเพรสเซอร์รับประกันความทนทานยาวนานด้วยการรับประกัน 10 ปี

เครื่องลดความชื้นมุมมองด้านบนที่ช่องระบายอากาศเปิด

ดีไซน์

หน้าจอมินิมอล ดีไซน์โค้งมน

ดีไซน์ทันสมัย โค้งมน มีประสิทธิภาพ

ดีไซน์โค้งมนกับความสะดวกสบายที่เหนือชั้น

เครื่องลดความชื้น LG ดีไซน์ทันสมัย โค้งมน

เครื่องลดความชื้น LG ดีไซน์ทันสมัย โค้งมน

ดีไซน์มาให้เคลื่อนย้ายสะดวก

มือจับที่เก็บเรียบร้อยภายในเครื่องลดความชื้นของ LG

ซ่อนที่จับ

ดึงที่จับที่ซ่อนอยู่และเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย

สายไฟที่เก็บเรียบร้อยภายในเครื่องลดความชื้นของ LG

ที่เก็บสายไฟแบบซ่อน

จัดเก็บสายไฟและซ่อนให้เรียบร้อย

เครื่องลดความชื้นของ LG เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อหมุนรอบทิศทาง 360°

ล้อเลื่อนง่าย

เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อหมุนรอบทิศทาง 360°

ถังน้ำของเครื่องลดความชื้น LG สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย และป้องกันน้ำรั่ว

ถังน้ำที่ถอดออกได้

ฝาในตัวป้องกันน้ำรั่ว

คนรู้สึกสบายในเครื่องลดความชื้น LG และสภาพแวดล้อมที่ดี

คนรู้สึกสบายในเครื่องลดความชื้น LG และสภาพแวดล้อมที่ดี

ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  • T-hose

    เหมาะสำหรับลิ้นชักและตู้เสื้อผ้า 

  • Y-hose

    เหมาะสำหรับอบรองเท้า

มีประสิทธิภาพในการใช้งานหลากหลาย

Y hose ช่วยดูดความชื้นออกจากรองเท้าและทำให้แห้งเร็วขึ้น ส่วน T hose มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราและความชื้นภายในตู้เสื้อผ้า

เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำในถัง

ไฟเตือนอัตโนมัติ เมื่อถังน้ำเต็ม

ไฟกะพริบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ที่บนแผงและถังน้ำ เมื่อถังเต็ม

เมื่อถังน้ำของเครื่องลดความชื้น LG เต็ม ไฟจะกะพริบแจ้งเตือน

When water fills the bucket of an LG dehumidifier, the light blinks.

*เชื่อมต่อ Wi‑Fi และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ

*เปิด‑ปิดไฟ และปรับเปลี่ยนสีได้ผ่านแอป ThinQ (ตั้งค่าเริ่มต้นคือ ‘เปิด’)

ภาพพร้อมข้อความ ‘สุขอนามัย’

ภาพพร้อมข้อความ ‘สุขอนามัย’

ความสะอาด

กระแสลมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย UVnano จะไหลผ่านใบพัดพัดลม เพื่อคงความสะอาดของอากาศอยู่เสมอ

UVnano4)

เทคโนโลยีสะอาด เพื่ออากาศที่ดีกว่า

กระแสลมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย UVnano จะไหลผ่านใบพัดพัดลมเพื่อคงความสะอาดของอากาศ แสง UVnano สามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตรายได้มากกว่า 99.99% บนพื้นผิวใบพัดพัดลม เพื่อให้แม้แต่จุดที่ทำความสะอาดยากก็ยังคงสะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

Air passing through a HEPA grade filter

 ระบบกรองอากาศสะอาด

มั่นใจอากาศสะอาด

อากาศสะอาดยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรก!

ด้วยแผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้ ช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเสริมด้วยแผ่นกรอง HEPA ระดับ H13 จะยิ่งเพิ่มพลังการกรองหลายชั้นอย่างละเอียด เพื่อมอบบรรยากาศที่สดชื่นและบริสุทธิ์กว่าเดิมในทุกมุมห้อง

LG ThinQ

ควบคุมได้เต็มที่ทุกที่ทุกเวลา!

ตรวจสอบและควบคุมเครื่องลดความชื้นของคุณได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอป LG ThinQ™  

รับการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านแอป LG ThinQ เมื่อถังน้ำเต็มหรือความชื้นสูง
ปรับสีไฟ Bucket Light ได้ตามใจคุณผ่านแอป LG ThinQ™ สร้างบรรยากาศที่ใช่ในทุกช่วงเวลา
รับการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านแอป LG ThinQ เมื่อถังน้ำเต็มหรือความชื้นสูง
ปรับสีไฟ Bucket Light ได้ตามใจคุณผ่านแอป LG ThinQ™ สร้างบรรยากาศที่ใช่ในทุกช่วงเวลา

การแจ้งเตือน

รับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อถังน้ำเต็มหรือระดับความชื้นสูง

Bucket Mood Lighting

เปลี่ยนสีไฟให้เข้ากับอารมณ์ของคุณได้ทุกเวลา!

ควบคุมสีไฟ Bucket Lighting ได้ตามต้องการผ่านแอป LG ThinQ™ ปรับโทนแสงให้เหมาะกับทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะอยากผ่อนคลาย สดใส หรือโรแมนติก ใช้งานง่ายเหมือนโคมไฟสร้างบรรยากาศส่วนตัวของคุณเอง

*ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป LG ThinQ *สามารถเปิดหรือปิดไฟและควบคุมสีผ่านแอป ThinQ ได้ (การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 'เปิด') *ตัวเลือกสีของไฟจำกัดเฉพาะสีที่มีในแอป ThinQ

Disclaimer

 

1)Laundry Mode

ข้อมูลนี้อ้างอิงจากรุ่นที่มีความจุ 14 ลิตร

โหมดซักผ้า: อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ LGE

1) วันที่ทดสอบ: 25/3/2024

2) สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 26.7±1.1℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 20.9±0.6%

3) รุ่นที่ทดสอบ: DD14*****

4) วิธีการทดสอบ: ANSI-AHAM DH-1-2008

5) โหมดการทดสอบ: โหมดซักผ้า

6) ผลลัพธ์: 18.33 ลิตร/วัน

7) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

 

2)Silent Mode - ทำงานเงียบ

เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดเงียบ (ความเร็วพัดลม: ต่ำ) ระดับเสียงรบกวนอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

1) วันที่ทดสอบ: 16/04/2024

2) ห้องปฏิบัติการทดสอบ: KETI (สถาบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เกาหลี)

3) สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 50±15%

4) รุ่นที่ทดสอบ: DQ154MWGA

5) วิธีการทดสอบ: SPS-KACA0020-6631:2016

6) โหมดการทดสอบ: โหมดเงียบ (ความเร็วพัดลม: ต่ำ)

7) ผลลัพธ์: ระดับเสียงเฉลี่ย 31.9 dB

8) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

 

3)Dual Inverter Compressor™

ภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

- เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดเงียบ (ความเร็วพัดลม: ต่ำ) ระดับเสียงรบกวนอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

- อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ LG บนรุ่น DD14GMWE0 ตามที่ลงทะเบียนโดย EMSD - เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2024 รุ่น DD14GMWE0 ใช้พลังงาน 2.86 ลิตร/กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยอิงจากการใช้งาน 450 ชั่วโมง/ปี ที่อุณหภูมิ 26.7℃ และความชื้นสัมพัทธ์ 60% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

 

4) UVnano

-UVnano Fan Sterilization

1) วันที่ทดสอบ: 25/3/2024

2) สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 26.7±1.1℃ / ความชื้นสัมพัทธ์ 20.9±0.6%

3) รุ่นที่ทดสอบ: DD14*****

4) วิธีการทดสอบ: ANSI-AHAM DH-1-2008

5) โหมดการทดสอบ: โหมดซักผ้า

6) ผลลัพธ์: 18.33 ลิตร/วัน

7) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

 

5)HEPA-grade (H13) filter

- ฟิลเตอร์เกรด HEPA (H13) ไม่ได้รวมอยู่ในชุดและต้องซื้อแยกต่างหาก

- ฟิลเตอร์เกรด HEPA (H13)

1) วันที่ทดสอบ: 19/8/2024 ~ 25/8/2024

2) ห้องปฏิบัติการทดสอบ: KCL (ห้องปฏิบัติการความสอดคล้องของเกาหลี)

3) รุ่นที่ทดสอบ: 8130A-EN

4) วิธีการทดสอบ: ปรับปรุงจาก US 42 CFR Part 84 (ตัวอย่างทดสอบสามตัวถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ทดสอบและผ่านด้วยละออง NaCl ที่ 32L/นาที)

5) ผลลัพธ์: ตัวอย่างที่ 1 - ประสิทธิภาพการกรอง: 99.9887%, ความดันตก: 3.6 mmH2O / 6)ตัวอย่างที่ 2 - ประสิทธิภาพการกรอง: 99.9882%, ความดันตก: 3.6 mmH2O / ตัวอย่างที่ 3 - ประสิทธิภาพการกรอง: 99.9863%, ความดันตก: 3.6 mmH2O

FAQ

Q.

เครื่องลดความชื้นกินไฟหรือไม่?

A.

ปริมาณไฟฟ้าที่เครื่องลดความชื้นแต่ละเครื่องใช้จะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการลดความชื้นและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ยิ่งความสามารถในการลดความชื้นต่ำและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงเท่าใด การใช้ไฟฟ้าก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น นอกจากนี้ เครื่องลดความชื้นยังใช้ไฟฟ้าน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆ

Q.

ประโยชน์ของการใช้เครื่องลดความชื้นมีอะไรบ้าง?

A.

การใช้เครื่องลดความชื้นให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ในด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในบ้าน บรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืด ป้องกันการเกิดเชื้อรา ลดกลิ่นอับ รักษาสิ่งของ ป้องกันการเกิดหยดน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

Q.

เครื่องลดความชื้นสามารถช่วยลดอุณหภูมิห้องได้หรือไม่?

A.

เครื่องลดความชื้นไม่ได้ลดอุณหภูมิห้องโดยตรง แต่สามารถทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นโดยการลดระดับความชื้นในอากาศ แม้ว่าจะมีการผลิตความร้อนเล็กน้อยในระหว่างการทำงาน แต่ก็เป็นปริมาณที่น้อยและแทบจะไม่รู้สึกได้ เครื่องลดความชื้นทำงานโดยการดึงความชื้นออกจากอากาศ ช่วยลดความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งจะช่วยให้เหงื่อระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้รู้สึกสบายขึ้น

Q.

เครื่องลดความชื้นสามารถทำให้เสื้อผ้าแห้งได้หรือไม่?

A.

เครื่องลดความชื้นช่วยเร่งการทำให้เสื้อผ้าแห้งในบ้านได้ ช่วยให้ความชื้นระเหยเร็วขึ้น ช่วยป้องกันกลิ่นอับในเสื้อผ้าที่เปียกชื้น ควรวางเครื่องลดความชื้นใกล้กับเสื้อผ้า กระจายเสื้อผ้าให้ทั่วถึง ตรวจสอบให้มีการระบายอากาศที่ดี และปรับตั้งค่าเครื่องตามความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อให้เสื้อผ้าแห้งอย่างมีประสิทธิภาพ

Q.

เครื่องลดความชื้นสามารถป้องกันเชื้อราได้หรือไม่?

A.

เครื่องลดความชื้นสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดระดับความชื้น ทำให้สปอร์ของเชื้อราเจริญเติบโตได้ยากขึ้น เครื่องลดความชื้นสมัยใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติและตัวตั้งเวลาเพื่อความสะดวกในการควบคุมความชื้น การรักษาระดับความชื้นในบ้านให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 50% เป็นสิ่งที่ EPA แนะนำเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อรา

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

อุปกรณ์เสริม

  • Air Purifying Filter Kit

    จำหน่ายแยกต่างหาก

  • Closet Dry (Gap-hose)

    ใช่

  • เคสสำหรับการอบแห้ง

    จำหน่ายแยกต่างหาก

  • Shoe Dry (Y-hose)

    ใช่

BASIC SPEC.

  • ขนาดถังเก็บน้ำ (ลิตร)

    5.0

  • Color

    Essence White

  • Compressor Type

    ทวินโรตารี่

  • [CR01] Room capacity (㎡)

    No

  • Dehumidification(L/day)

    23

  • Dehumidification(L/day)-30℃/RH80%

    40

  • Display(Method)

    LED + ปุ่มสัมผัส

  • Energy Grade

    มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น

  • Fan Motor Type

    มอเตอร์ BLDC

  • Noise (High / Low, dB)

    40 / 34

  • [PI01] Power input (W)

    379

  • [PI20] Power supply (V, Hz)

    220V / 50Hz

  • ประเภทสารทำความเย็น

    R-134a

  • [RF01] Refrigerant charge (g)

    230

ใบรับรอง/รางวัล

  • [ST11] ใบรอบรอง BAF

    ไม่มี

มาตรฐานรับรอง

  • Country of Origin

    จีน

  • Launching Month (YYYY-MM)

    2026-02

  • Product Type (Model Name)

    DD23GMWE1.ATH

DIMENSION & WEIGHT

  • Dimensions_Net -WxHxD (mm)

    410 x 640 x 210

  • Dimensions_Shipping -WxHxD (mm)

    476 x 780 x 276

  • [EW01] Weight_Net (kg)

    16.0

  • [EW02] Weight_Shipping (kg)

    17.5

คุณสมบัติ

  • Automatic Defrost System

    ใช่

  • Auto Cleaning

    ใช่

  • Auto Dehumidifying

    ใช่

  • การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ

    ใช่

  • ปิดอัตโนมัติ

    ใช่

  • Bucket Full Indicator

    ใช่

  • Bucket Lighting

    ใช่

  • Bucket Loading Direction

    ข้าง

  • Child Lock

    ใช่

  • Continuous Drainage

    ใช่

  • Easy Roll Caster

    ใช่

  • Handle

    ใช่

  • Humidity Control

    ใช่

  • Humidity Display

    ใช่

  • Ionizer

    ไม่มี

  • Low Temperature Operation

    5℃

  • Overheat Protection System

    ใช่

  • Pre-Filter

    ใช่ (ล้างทำความสะอาดได้)

  • Safety Standby

    ใช่

  • Sensor

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

  • Side Bucket Loading Type

    ใช่

  • โหมดเงียบ

    ใช่

  • Spot Mode

    ใช่

  • Timer

    1 - 8 ชั่วโมง

  • Transparent Bucket

    ใช่

  • UVnano

    ใช่

SMART FEATURES

  • [App] Moisture Measure

    ใช่

  • [App] Scheduler

    ใช่

  • Smart Diagnosis

    ใช่

  • ThinQ(Wi-Fi)

    ใช่

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

*คำถามที่พบบ่อยอธิบายคุณสมบัติทั่วไปไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะของ LG Electronics

