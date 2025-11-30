About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Wash Tower
เครื่องซักผ้าฝาหน้า
เครื่องซักผ้าฝาบน
เครื่องซักผ้า 2 ถัง
เครื่องอบผ้า
Styler
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้า

เครื่อง ซัก ผ้า

เครื่องซักผ้า LG ทั้งฝาหน้า ฝาบน และ 2 ถัง ซักสะอาด ประหยัดไฟ ใช้งานง่าย

สินค้าแนะนำ

เคล็ดลับในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาพแสดงการดูแลเสื้อผ้าพร้อมช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย LG

เคล็ดลับในการซักผ้า: วิธีใช้เครื่องซักผ้าของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีเลือกเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงาน

วิธีเลือกเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเคยตวงน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มผิดใช่มั้ย?

คุณเคยตวงน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มผิดใช่มั้ย?

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

รู้จักความแตกต่างระหว่างเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า แต่ละชนิด

ปัจจุบันเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้า, เครื่องซักผ้าฝาบน, เครื่องซักผ้า 2 ถัง, เครื่องซักและอบผ้า, เครื่องอบผ้า หรือจะเป็น Wash Tower ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าแต่ละชนิด มีความแตกต่างที่น่าสนใจดังนี้

เครื่องซักผ้าฝาหน้าเป็นระบบซักผ้าแนวนอน ข้อดีของเครื่องซักผ้าฝาหน้านั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการถนอมผ้าได้ดี แต่ยังสามารถซักผ้าได้อย่างสะอาดล้ำลึก ช่วยประหยัดพลังงาน  และมักจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีฟังก์ชันที่ทันสมัย เช่น การตรวจจับเนื้อผ้าเพื่อเลือกโปรแกรมกันซักอัตโนมัติ หรือสั่งการทำงานผ่านสมาร์ตโฟน

เครื่องซักผ้าฝาบนซักด้วยระบบหมุนแนวตั้ง ใส่ผ้าจากฝาด้านบน ข้อดีของเครื่องซักผ้าฝาบน นั่นคือความคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่าย, สามารถเติมผ้าระหว่างซักได้ง่าย, ใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องก้ม พร้อมทั้งมีรอบซักที่ไวช่วยประหยัดเวลาได้

นอกจากนั้นยังมีเครื่องซักผ้า 2 ถัง ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องซักฝาบนรุ่นยอดนิยม โดยจะแยกถังซักและถังปั่นแห้งออกจากกัน เป็นเครื่องซักผ้าราคาย่อมเยาที่สามารถซักผ้า และปั่นแห้งไปพร้อม ๆ กันได้จึงช่วยประหยัดเวลาได้ดียิ่งขึ้น

  • เครื่องซักและอบผ้า

เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ในเครื่องเดียวแบบ 2 in 1 ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งประหยัดเวลา และลดความยุ่งยากในการใช้งานโดยสามารถจบขั้นตอนการดูแลผ้าทั้งซักและอบในครั้งเดียวไม่ต้องย้ายผ้าออกจากเครื่อ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนและระบบหมุนเวียนอากาศทำให้ผ้าแห้งโดยไม่ต้องตากผ้า เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานบ้าน ซักผ้าได้ทุกเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ผ้าแห้งพร้อมใส่ได้ทันเวลาตามต้องการ

WashTower คือ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า 2 in 1 ที่ถูกออกแบบมาให้วางซ้อนกันในแนวตั้งอย่างลงตัว ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และช่วยให้การตกแต่งห้องสวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีแผงควบคุมเดียวตรงกลางที่สามารถช่วยควบคุมทั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และทำงานร่วมกันอย่างอัจฉริยะโดยเครื่องอบจะเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้าที่ซักได้อัตโนมัติ

 

เลือกซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า อย่างไรดี?

การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าแต่ละชนิดเกณฑ์ในการตัดสินใจ ไม่ได้มีแค่ประสิทธิภาพในการทำงาน หรือราคาเท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ปัจจัยเพื่อให้สามารถได้เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

  • พื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า

ประเภทที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม หรือ คอนโด ต้องตรวจสอบว่ามีพื้นที่สำหรับตากผ้าหรือไม่ มีพื้นที่ระบายอากาศไหม (กรณีเลือกประเภทเครื่องอบผ้า) เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องซัก เครื่องอบผ้าได้ถูกประเภท รวมถึงตรวจสอบขนาดและพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่อง เพราะหากพื้นที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ใช้งานไม่สะดวกในระยะยาว

  • สำรวจจำนวนสมาชิกในบ้าน

จำนวนสมาชิกในบ้านส่งผลต่อการเลือกขนาดของเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เพราะหากเล็กเกินไปก็จะทำให้ต้องซักและอบหลายรอบ และอาจจะทำให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากใหญ่เกินไปก็จะทำให้เปลืองน้ำและไฟโดยไม่จำเป็น

สมัคร LG Member

รับส่วนลดเเละบริการพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

รับส่วนลด 2 ต่อ

ลดทันที 10% ทุกการสั่งซื้อ + On Top โค้ดลดเพิ่มจาก LG (บริการ LG Subscribe ไม่เข้าร่วมส่วนลด 2 ต่อ)

จัดส่งฟรี ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

ส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านแบบไม่มีขั้นต่ำ ให้คุณช้อปก่อนจ่ายทีหลังกับข้อเสนอผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน* (บริการ LG Subscribe ไม่เข้าร่วมการผ่อน)

Exclusive Care Plus + 

ให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

พร้อมกล้าการันตีซ่อมเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง *กรุงเทพ และปริมณฑล

เป็นเจ้าของสินค้าก่อนใคร

เป็นเจ้าของสินค้าได้ก่อนใครในราคาสุดพิเศษจาก LG Member

ต้องการความช่วยเหลือ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่คุณต้องการ

สนับสนุน