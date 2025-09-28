We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า F2515SNEW และ เครื่องดูดฝุ่น A9K-CORE
*รูปภาพข้างต้นสำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
**วิดีโอข้างต้นเป็นวิดีโอแสดงดีไซน์และไซส์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
***เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ไม่มีหน้าจอการแสดงผลแบบ LCD เหมือนในวิดีโอ
คุณสมบัติหลักของเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณ
ความจุขนาดใหญ่
ความจุมากขึ้นขนาดเครื่องเท่าเดิม
ดีไซน์เพรียวบาง ถังซักกว้างมากขึ้น
การใช้งานและเหมาะกับทุกพื้นที่มากขึ้น
AI DD™ ดูแลเสื้อผ้าของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดตามน้ำหนักและประเภทของผ้า
TurboWash™ 360ᵒ
ซักอย่างรวดเร็วด้วยสเปรย์หลายทิศทาง ใช้เวลาเพียง 39 นาที
ประหยัดพื้นที่
เลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะกับชีวิตของคุณ
ออกแบบให้มีความลึกเพียง 645 มม. คืนพื้นที่อันมีค่าในบ้านของคุณได้ถึง 125 มม. โดยไม่กระทบต่อขนาดของเครื่องซักผ้าของคุณ
*ประหยัดพื้นที่ 125 มม. เมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG รุ่นก่อนหน้าที่มีความลึก 770 มม.
*รูปภาพข้างต้นสำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
**วิดีโอข้างต้นเป็นวิดีโอแสดงดีไซน์และไซส์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
***เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ไม่มีหน้าจอการแสดงผลแบบ LCD เหมือนในวิดีโอ
ความจุขนาดใหญ่
ยกระดับการซักผ้าของคุณ
เทคโนโลยีขั้นสูงของ LG ช่วยให้ดีไซน์กะทัดรัด รวมถึงถังซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่เพรียวบางกว่า ช่วยให้คุณมีพื้นที่ซักมากขึ้นในตัวเครื่องขนาดเดียวกัน
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องทดสอบ
*เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนมีเฉพาะในรุ่นความลึก 615/565 เท่านั้น (ยกเว้นรุ่น Slim)
*หมายเลขของแดมเปอร์แรงเสียดทานและสมดุลน้ำหนักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น
*รูปภาพข้างต้นสำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
AI DD™ ดูแลเสื้อผ้าของคุณ
ไม่ต้องเดาโปรแกรมซักผ้าอีกต่อไป ให้ AI DD™ จัดการ
เพลิดเพลินไปกับเครื่องซักผ้าที่ใช้ AI เลือกโปรแกรมการซักเพื่อลดความเสียหายของเนื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอยู่ได้นานขึ้น
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนมิถุนายน 2023 โปรแกรม AI Wash ที่มี AI Class 1 กับผ้าผสม 3 กก. เมื่อเทียบกับโปรแกรม Cotton
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
TurboWash™ 360ᵒ
ซักผ้าสะอาดภายในเวลา 39 นาที
TurboWash™ 360ᵒ บนเครื่องซักผ้า LG ฝาหน้าจะสเปรย์ฉีดน้ำ 4 ทิศทางเพื่อทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ช่วยลดเวลาการซักผ้าลง
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนพฤษภาคม 2023 โปรแกรม TurboWash39 ซักผ้าด้วยผ้า IEC 3 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
*รูปภาพข้างต้นสำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
การทำงานที่ราบรื่น
สัมผัสประสบการณ์เสียงและการสั่นสะเทือนที่ลดลง
เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนเพื่อทำให้การซักผ้าของคุณเงียบขึ้น
*จำนวนแดมเปอร์แรงเสียดทานและสมดุลน้ำหนักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น
*รูปภาพข้างต้นสำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Steam™
ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณและช่วยจัดการกับสารก่อภูมิแพ้
Allergy Care ของ เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้า ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่น และแบคทีเรีย เพื่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
A woman and a child are lying in bed smiling
*โปรแกรม Allergy Care ผ่านการทดสอบโดย US Intertek ว่าสามารถลดไรฝุ่นที่มีชีวิต สารก่อภูมิแพ้ (ไรฝุ่น แมว สุนัข ละอองเกสร) แบคทีเรีย และเชื้อราได้
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
Pet care
ซักและล้างกลิ่นและคราบของสัตว์เลี้ยงออกจากเสื้อผ้าของคุณ
โปรแกรม Pet Care ของ LG มอบประสิทธิภาพการซักอันยอดเยี่ยม จัดการกับกลิ่นและคราบสัตว์เลี้ยงด้วยการซักด้วยอุณหภูมิสูงและกระบวนการล้าง 4 ขั้นตอน
A woman and a dog are lying in bed
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนมีนาคม 2024 รอบการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยสำลี 1.5 กก. และขจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้ 99% (ไตรเมทิลามีน ไอโซวาเลอรัลดีไฮด์ กรดอะซิติก เมทิลเมอร์แคปแทน)
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
เชื่อมต่อได้จากทุกที่ด้วย LG ThinQ™
เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าและสมาร์ทโฟนของคุณ
เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าของคุณกับแอป LG ThinQ™ เพื่อควบคุมเครื่อง เลือกโปรแกรมซัก และแม้แต่เริ่มซักในขณะที่คุณอยู่นอกบ้าน ด้วยการแตะปุ่มเพียงปุ่มเดียว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเครื่องซักผ้าของคุณ
ใช้แอป LG ThinQ™
เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องซักผ้าของคุณและตรวจสอบข้อกำหนดการบำรุงรักษาต่างๆ
ง่ายขึ้นด้วยการควบคุมด้วยเสียง
เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าของคุณกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเพื่อยกระดับชีวิตของคุณให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ใช้คำสั่งเสียงเพื่อสั่งการเครื่องซักผ้าของคุณจากทุกที่ในบ้าน
*Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
*Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ แล้ว
*คุณสมบัติอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและรุ่น โปรดตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณหรือ LG เพื่อสอบถามความพร้อมในการให้บริการ
*อุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่เปิดใช้งานด้วยเสียงไม่ได้รวมอยู่ด้วย
*การควบคุมด้วยเสียงจะเปิดใช้งานเมื่อเครื่องซักผ้าเปิดอยู่เท่านั้น
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ผลการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P.aeruginosa ของสเตนเลสสตีลเมื่อทดสอบครั้งแรกภายใน 12 วัน
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
*ผลการทดสอบของ Intertek ประตูพลาสติกของเรามีค่าความแข็ง Vickers 12.2Hv ประตูกระจกมีค่า 575.66Hv (ยิ่งค่าสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการป้องกันรอยขีดข่วนก็จะยิ่งดีขึ้น)
*ประตูกระจกมีค่าระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 ตามการทดสอบความแข็ง Mohs
FAQ
เครื่องซักผ้าขนาดมาตรฐานคืออะไร?
เครื่องซักผ้า LG ทุกเครื่องมีขนาดความสูงและความกว้างมาตรฐาน ความลึกของเครื่องซักผ้า LG อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดถังซัก/ความจุ
ขนาดมาตรฐานคือ กว้าง 600 มม. x สูง 850 มม. x ลึก 565-675 มม.
เครื่องซักผ้าควรความจุกี่กิโลกรัมจึงจะดีที่สุด?
LG ขอแนะนำเครื่องซักผ้าที่มีความจุถังซัก 8–9 กก. สำหรับครัวเรือนทั่วไป พิจารณารุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 11–13 กก. สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่หรือหากคุณซักผ้าเป็นจำนวนมาก
รุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่ายังสามารถซักผ้าห่มได้สูงสุดถึงขนาดคิงไซส์ โปรดจำไว้ว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมของ LG ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามีความจุที่มากขึ้นสำหรับเครื่องซักผ้าขนาดเดียวกัน
ฉันจะเลือกเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงานอย่างไร?
ตรวจสอบฉลากแสดงระดับพลังงานบนเครื่องซักผ้าของคุณตั้งแต่ A (ดีที่สุด) ถึง G (แย่ที่สุด) เครื่องซักผ้า LG บางรุ่นมีระดับพลังงาน การปั่นหมาด และเสียงรบกวนที่ระดับ Triple A* นอกจากนี้ AI ในเครื่องซักผ้า LG ยังช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในการซักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปริมาณผ้าที่ซัก จึงช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด
*การทดสอบภายในห้องปฏิบัติการของ LG อิงตาม EN 60456:2016/A11:2020 พร้อม F6V7RWP1WE 2) ระดับพลังงาน การปั่นหมาด และเสียงรบกวน เป็นไปตามมาตรฐาน EU 2019/2014 3) ผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
ฉันจะเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมได้อย่างไร?
โดยทั่วไป คุณควรตรวจสอบฉลากการดูแลเสื้อผ้าและเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าของคุณ เครื่องซักผ้า LG ที่มีฟังก์ชั่น AI DD จะชั่งน้ำหนักผ้าของคุณและตรวจจับความนุ่ม
โดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดรูปแบบการซักที่เหมาะสมที่สุดและปรับการเคลื่อนไหวของผ้าในระหว่างการซักให้เหมาะสม หากคุณเชื่อมโยงเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า LG เข้าด้วยกัน ทั้งสองเครื่องจะทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าเลือกโปรแกรมการซักที่ถูกต้องโดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องหมุนปุ่มปรับ
ฉันจะลดเสียงเครื่องซักผ้าได้อย่างไร?
การเริ่มต้นที่ชัดเจนคือการซื้อเครื่องซักผ้า LG ที่ได้รับคะแนน Triple A* ในด้านพลังงาน การปั่น และระดับเสียง เทคโนโลยีมอเตอร์ LG DirectDrive™ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายในเครื่องใช้ของคุณ ลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น (รวมทั้งยืดอายุการใช้งานเนื่องจากการสึกหรอที่น้อยลง) เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าวางอยู่บนพื้นผิวเรียบและตรวจสอบเป็นประจำ เครื่องที่ไม่สมดุลอาจเปลี่ยนตำแหน่งหรือกระแทก ทำให้มีเสียงดังขึ้น การวางแผ่นป้องกันการสั่นสะเทือนไว้ใต้เครื่องซักผ้าของคุณยังช่วยลดเสียงรบกวนได้อีกด้วย
*การทดสอบภายในห้องปฏิบัติการของ LG อิงตาม EN 60456:2016/A11:2020 พร้อมด้วย F6V7RWP1WE 2) ระดับพลังงาน การปั่น และเสียงรบกวนเป็นไปตาม EU 2019/2014 3) ผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
AI DD™ การเรียนรู้เชิงลึกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้าของฉันอย่างไร
เครื่องซักผ้า AI DD™ แบบ Deep-learning ของ LG ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการวิเคราะห์น้ำหนักและประเภทของเนื้อผ้าของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ การปรับการเคลื่อนไหวในการซักอัตโนมัติโดยเครื่องซักผ้าของคุณ
ส่งผลให้เนื้อผ้าได้รับการปกป้องที่ดีขึ้น ทำให้เสื้อผ้าอันล้ำค่าของคุณดูสวยที่สุดได้นานขึ้น มอเตอร์ DirectDrive™ มอบเทคโนโลยี 6 Motion เพื่อการซักที่มีประสิทธิภาพด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยลง ทำให้เครื่องซักผ้ามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น
ฟังก์ชั่น LG Quick Wash คืออะไร?
เทคโนโลยี TurboWash™ 360˚ ของ LG ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดหมดจดในเวลาเพียง 39 นาที พร้อมการซักที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการด้านเสื้อผ้าของคุณ 3D Multi Spray
พ่นน้ำจากทุกมุมในขณะที่ปั๊มอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะควบคุมพลังของละอองน้ำ โดยรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สมดุลที่เหมาะสมที่สุดของพลังการพ่นน้ำ ผงซักฟอก และการเคลื่อนที่ของรอบการซัก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการซักหรือการดูแลเนื้อผ้า เป็นการซักผ้าที่รวดเร็วที่ให้ความสะอาดสมบูรณ์แบบในเวลาที่รวดเร็ว
เครื่องซักผ้าอัจฉริยะทำอะไรได้บ้าง?
เครื่องซักผ้าของ LG ประดิษฐ์เพื่อปรับการเคลื่อนไหวในการซักให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทุก ๆ การซัก การเรียนรู้เชิงลึกที่อาศัยปัญญาประดิษฐ์ที่รวบรวมจากเหตุการณ์การซักด้วยข้อมูลขนาดใหญ่หลายพันครั้งทำให้เครื่องซักผ้าสามารถตรวจจับลักษณะของเนื้อผ้าได้โดยอัตโนมัติ เช่น น้ำหนักและความนุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้คือ การปกป้องเนื้อผ้าดีขึ้น 10%* ทำให้เสื้อผ้าของคุณดูสวยที่สุดได้นานขึ้น เครื่องซักผ้าอัจฉริยะที่รองรับ WiFi ของ LG ยังสามารถเข้าถึงและควบคุมได้ด้วยการจดจำเสียงหรือจากแอป LG ThinQ™ บนสมาร์ทโฟนของคุณ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าอัจฉริยะของคุณได้ทุกที่ที่คุณอยู่ สตาร์ทเครื่องซักผ้าจากระยะไกลด้วยการแตะปุ่มหรือการควบคุมด้วยผู้ช่วยเสียง รับการแจ้งเตือนเมื่อซักผ้าเสร็จ ดำเนินการแก้ไขปัญหา SmartDiagnosis และดาวน์โหลดโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าตามความต้องการ ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านแอป ThinQ™
* ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนมกราคม 2023
โปรแกรม Al Wash ซักผ้าด้วยผ้า 3 กก. เทียบกับโปรแกรม Cotton (F4Y7RYW0W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
* การตรวจจับ AI จะไม่เปิดใช้งานเมื่อเลือกตัวเลือก Steam
ฟังก์ชั่นการจ่ายยาอัตโนมัติทำงานอย่างไร?
ระบบใส่ผงซักฟอกอัตโนมัติ LG ezDispense™ ช่วยให้คุณใส่ผงซักฟอกลงในช่องจ่ายล่วงหน้าและปล่อยให้เครื่องซักผ้าทำงาน เทคโนโลยีในเครื่องจะตรวจจับน้ำหนักของเสื้อผ้าและเติม
ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมทุกครั้งโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการใส่ผงซักฟอกมากเกินไป ช่วยประหยัดเวลาและยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าของคุณ การใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยให้เครื่องซักผ้าฝาหน้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมกันสามารถใส่ผงซักฟอกได้มากถึง 35 โดส เพียงแค่ปิดประตูแล้วกดเริ่ม!
เครื่องซักผ้ามีหลายสีไหม?
LG นำเสนอตัวเลือกสีแบบโมเดิล ที่ทันสมัยเพื่อให้คุณได้เครื่องซักผ้าที่เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่หรือให้สีตัดกันอย่างมีสไตล์ เลือกจากตัวเลือกสีต่อไปนี้: สีขาวคลาสสิก สีดำเงา หรือสีเทาเข้ม
Do washing machines come in different colours?
LG offers a menu of modern neutral colour options to ensure you can find a washing machine that either matches existing appliances or provides a stylish contrast. Choose from the following
selection of colours: Classic White, Black Steel or Graphite.
- เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9K-CORE แบบด้ามจับ เทคโนโลยี Kompressor™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น F2515SNEW ระบบ AI DD™ ความจุซัก 15 กก. AI DD™
คุณลักษณะเด่น
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ThinQ(Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
คุณสมบัติ
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
วิทยาศาสตร์อากาศ
มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
มี
การชาร์จและการจัดเก็บ
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
PowerPack แบบคู่
มี
ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
การควบคุมด้วยสัมผัสจากนิ้วหัวแม่มือ
มี
ชนิด
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมดพลังงาน
3 Modes (Normal, Power, Turbo)
ความจุถังเก็บฝุ่น (L)
0.44
แบตเตอรี่
รวมแบตเตอรี่ (จำนวน)
2
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
เวลาในการชาร์จต่อแบตเตอรี่ (นาที)
240
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
60
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
40
เวลาใช้งานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower)
30
เวลาทำงานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower + หัวดูด)
20
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
7
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
6
อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน
หัวดูดพร้อมแปรงปัดฝุ่น
มี
แปรงทำความสะอาด
ไม่มี
หัวดูดปลายแหลม
มี
หัวดูดฝุ่น
หัวดูดอเนกประสงค์ (หลายพื้นผิว)
ไม่มี
หัวดูดไรฝุ่นบนที่นอน
ไม่มี
หัวดูดม็อบ
ไม่มี
หัวดูดขนสัตว์
มี
หัวดูดสำหรับพื้นแข็งบาง
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ThinQ(Wi-Fi)
มี
ประวัติการทำความสะอาด
มี
สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดสินค้า (กxสxล มม.)
260 x 1120 x 270
น้ำหนัก (กก.)
2.7
คุณสมบัติ (TOWER)
ระบบการกรอง 3 ขั้น
ไม่มี
ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ไม่มี
All-in-One Tower
ไม่มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สำรอง
ไม่มี
การควบคุมแบบสัมผัส
ไม่มี
ไฟเตือนรอบการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
ไม่มี
UVC LED
ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ที่ใส่อุปกรณ์เสริม
ไม่มี
ที่เก็บหัวดูดและแผ่นม็อบ
ไม่มี
ท่ออ่อน
ไม่มี
ตัวกรองล่วงหน้าพิเศษ
มี
ผ้าม็อบถูพื้น (จำนวน)
ไม่มี
อุปกรณ์บรรจุถังน้ำ (ถ้วยตวง) สำหรับหัวดูดม็อบ
ไม่มี
การทำงาน(TOWER)
ความจุถุงเก็บฝุ่น(ลิตร)
ไม่มี
โหมดทิ้งฝุ่น
ไม่มี
คุณลักษณะเด่น
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
650x950x645
ลดรอยยับ
ไม่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
ตัวเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผ้าขณะซัก
ใช่
เสียงเตือน เปิด/ปิด
ไม่
ล็อกป้องกันเด็ก
ใช่
ซักน้ำเย็น
ไม่
สิ้นสุดเวลาทำงาน
ใช่
ระดับน้ำยาซักผ้า
ไม่
ทำความสะอาด ezDispense
ไม่
ซักล่วงหน้า
ใช่
ควบคุมระยะไกล
ใช่
ล้าง
5 ครั้ง
เพิ่มรอบการล้าง
ไม่
ซักล้าง + ปั่นหมาด
ไม่
ระดับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ไม่
ปั่นหมาด
5 ระดับ
Steam
ไม่
อุณหภูมิ
เย็น/20/30/40/60/95℃
ล้างถังซัก
ใช่
TurboWash
ใช่
ซัก
ใช่
Wi-Fi
ใช่
ลดรอยยับ
ไม่
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8806096361139
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
650x950x645
ความลึกผลิตภัณฑ์จากฝาปิดด้านหลังจนถึงประตู (ลึก' มม.)
950
ความลึกของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดประตู 90˚ (ลึก'' มม.)
1145
น้ำหนัก (กก.)
71.0
คุณสมบัติ
สันซัก
สันซักสแตนเลสแบบบาง
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม
ความเข้ากันได้ LG TWINWash
ไม่
โปรแกรม
ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน
ไม่
AI Wash
ใช่
Allergy Care (ซัก)
ใช่
ซักอัตโนมัติ
ไม่
Baby Care
ไม่
เสื้อผ้าเด็ก
ไม่
รีเฟรชชุดเครื่องนอน
ไม่
ผ้าปูที่นอน
ไม่
ซักด้วยน้ำเย็น
ไม่
ผ้าสี
ไม่
ผ้าฝ้าย
ใช่
ผ้าฝ้าย+
ไม่
ซักคราบหนัก
ไม่
ผ้าบอบบาง
ไม่
ล้างน้ำ 2 ครั้ง
ไม่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ใช่
เสื้อคลุม/เสื้อแจ๊คเก็ต
ไม่
ชุดเดรส
ไม่
อบอย่างเดียว
ไม่
ชุดเครื่องนอน
ใช่
ผ้าที่ไม่ต้องรีด
ไม่
Eco 40-60
ไม่
ถนอมผ้า
ไม่
สุขอนามัย
ไม่
Intensive 60
ไม่
ยีนส์
ไม่
ผ้าทั่วไป
ไม่
เสื้อ 1 ตัว
ไม่
ชุดกีฬา
ไม่
Pet Care Wash
ไม่
ซักด่วน 14 นาที
ไม่
ซักด่วน30นาที
ไม่
ซักด่วน
ไม่
ซักและอบด่วน
ไม่
ซักผ้าวันฝนตก
ไม่
ขจัดสารก่อภูมิแพ้
ไม่
ล้างน้ำอย่างเดียว
ใช่
ล้าง+ปั่นหมาด
ใช่
ชุดนักเรียน
ไม่
ซักกลางคืน
ไม่
เสื้อผ้าชิ้นเดียว
ไม่
Skin Care
ไม่
ชายเสื้อและปกคอเสื้อ
ไม่
ผ้าจำนวนน้อย
ไม่
ล้างน้ำอัจฉริยะ
ไม่
ปั่นเท่านั้น
ใช่
เสื้อกีฬา
ไม่
ผ้าสกปรกมาก
ไม่
ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ
ไม่
ผ้าขนหนู
ไม่
ล้างถังซัก
ใช่
ซักด้วย TurboWash 39
ใช่
ซักด้วย TurboWash 49
ไม่
ซักด้วย TurboWash 59
ไม่
ซัก+อบ
ไม่
ซักอย่างเดียว
ใช่
ผ้าขนสัตว์
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
ใช่
การติดตามพลังงาน
ใช่
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
แถบล้างถังซัก
ใช่
Smart Pairing
ใช่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์