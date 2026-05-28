เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น FV1412S2B และ เครื่องอบผ้า รุ่น RV10VHP2B

เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น FV1412S2B และ เครื่องอบผ้า รุ่น RV10VHP2B

FV1412S2B.RV10VH2
มุมมองด้านหน้าของ เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น FV1412S2B และ เครื่องอบผ้า รุ่น RV10VHP2B FV1412S2B.RV10VH2
Front view
Front view with door open
Panel view
Drum view
Panel view
Detergent port
Detergent port
Top left perspective view
Top left perspective view with detergent port
Left view
Right view with door open
Right view
Perspective
Side view
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • AI DD™ ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะ
  • TurboWash™360˚
  • Steam+™
  • เพิ่มความจุในการซัก โดยใช้พื้นที่เท่าเดิม
  • ใช้งานทนทาน (ประตูกระจกนิรภัย, ถังซักสแตนเลส)
เพิ่มเติม
Products in this Bundle: 2
มุมมองด้านหน้าของสินค้า เครื่องซักผ้าฝาหน้า ความจุ12กก. ระบบAI DD™ พร้อม Smart WI-FI control สั่งงานผ่านมือถือ(FV1412S2B)

FV1412S2B

เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น FV1412S2B ระบบ AI DD™ ความจุซัก 12 กก. พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
มุมมองด้านหน้าของสินค้า เครื่องอบผ้า ความจุ 10 กก. ระบบ DUAL Inverter Heat Pump™ พร้อม Smart WI-FI control(RV10VHP2B)

RV10VHP2B

เครื่องอบผ้า รุ่น RV10VHP2B ระบบ DUAL Inverter Heat Pump™ ความจุ 10 กก. พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้าสีดำ มีจอแสดงผลดิจิตอลและเทคโนโลยีล้ำสมัย ซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพในห้องที่มีกราฟฟิกแสดงการเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์ AI DD, TurboWash 360, Steam และ Bigger Capacity จัดเรียงในแถวเดียวกันบนพื้นหลังสีดำ

ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ ถนอมผ้ามากขึ้น18%3
AI DD™

ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะ ถนอมผ้ามากขึ้น18%

จากการคำนวนข้อมูลการใช้งานเครื่องซักผ้า ระบบ AI DD™ จะเลือกรูปแบบการหมุนของถังซักที่เหมาะสมกับการซักผ้าแต่ละครั้งที่สุด เพื่อการถนอมผ้าอย่างเหนือชั้น.

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek ในเดือนมีนาคม 2019 ด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ซักชุดชั้นในน้ำหนัก 2 กก. เปรียบเทียบกับรุ่นเก่าที่ซักด้วยโปรแกรมผ้าฝ้าย (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผ้าที่ซักและสภาพแวดล้อมในการซัก
*ระบบ AI DD จะทำงานใน 3 โปรแกรม (Cotton, Mixed Fabric, Easy Care)

เทคโนโลยี AI DD™ ทำงานอย่างไร?1

เทคโนโลยี AI DD™ ทำงานอย่างไร?

เทคโนโลยี AI DD™ ในเครื่องซักผ้าแอลจีไม่เพียงแค่ชั่งน้ำหนักของผ้าแต่ละถัง แต่จะทำการตรวจสอบชนิดของผ้า และทำการเลือกการหมุนของถังซักให้เหมาะสมกับผ้ามากที่สุด.
ซักผ้าสะอาดได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 39 นาที3
TurboWash™360˚

ซักผ้าสะอาดได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 39 นาที

เทคโนโลยี TurboWash™360˚ ช่วยให้คุณซักผ้าเสร็จภายในเวลา 39 นาที พร้อมกับการถนอมผ้าอย่างเหนือชั้นด้วยสเปรย์น้ำ 4 ทิศทางช่วยทำความสะอาดผ้าได้อย่างทั่วถึง ทำให้ซักสะอาดรวดเร็ว แต่ยังคงประสิทธิภาพความสะอาดเท่าเดิม ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น.

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek มาตรฐาน IEC 60456 : edition 5.0 ทดสอบด้วยโปรแกรม TurboWash39 ด้วยผ้าน้ำหนัก 5 กก. เปรียบเทียบระหว่างรุ่นเดิมซักด้วยโปรแกรมผ้าฝ้ายพร้อมกับฟังก์ชั่นTurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W) ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการซัก

ซักผ้าสะอาดล้ำลึก พร้อมลดรอยยับบนเสื้อผ้า3
Steam ™

ซักผ้าสะอาดล้ำลึก พร้อมลดรอยยับบนเสื้อผ้า

เทคโนโลยี LG Steam ™ ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ 99.9% เช่น ไรฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กในใยผ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และยังช่วยลดรอยยับบนเสื้อผ้าได้ถึง 30%*

**โปรแกรม Allergy Care รับรองโดยสถาบัน BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ 99.9% เช่น ไรฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กในใยผ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek ในเดือน ธ.ค. 2018 ด้วยมาตรฐาน AATCC ด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้ายพร้อมเลือกฟังก์ชั่น 'Wrinkle Care' ด้วยเสื้อเชิ้ต 3 ตัว เปรียบเทียบกับการซักโดยไม่เลือกโปรแกรมเสริม Wrinkle Care ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผ้าที่ซักและสภาพแวดล้อมในการซัก
*ฟังก์ชั่น Wrinkle Care เลือกใช้ได้เฉพาะใน 6 โปรแกรมซัก

เสื้อเชิ้ตสีขาวครึ่งซ้ายยับครึ่งขวาเรียบ มีตัวเลข 30% ในวงกลมลูกศรด้านขวาบน.

ลดรอยยับบนเสื้อผ้าได้ถึง 30%

รอยยับบนเสื้อผ้าที่เกิดขึ้นในช่วงปั่นหมาดจะลดลงเมื่อคุณเลือกใช้ฟังก์ชั่นลดรอยยับ.

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek ว่ารอยยับบนผ้าลดลง 30% หลังจากซักด้วยโปรแกรมเสริม Wrinkle Care ที่เลือกเพิ่มเติมจากโปรแกรมซักผ้าฝ้าย เปรียบเทียบกับการซักโดยไม่เลือกโปรแกรมเสริม Wrinkle Care.

ชุดทารกสีชมพูเป็นภาพสองภาพ ซีกซ้ายมีคราบสกปรกและซีกขวาเห็นความสะอาดได้อย่างชัดเจน

ขจัดสารก่อภูมิแพ้ 99.9%

ด้วยการซักด้วยฟังก์ชั่น Steam สามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9%*

*ได้รับการรับรองจากสถาบัน BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9%.

เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้า TurboWash 360 สีดำ 12 กก. ตั้งอยู่บนพื้นสีขาวสะอาดตา
เพิ่มความจุในการซัก

ความจุซักมากขึ้น ใช้พื้นที่เท่าเดิม

ขนาดถังซักใหญ่ขึ้น แต่ขนาดเครื่องเท่าเดิม

แผงควบคุมขนาดใหญ่พร้อมหน้าจอแสดงผลและปุ่มหมุนเลือกโปรแกรมบนเครื่องซักผ้า LG สีดำ
ใช้งานทนทานมากขึ้น

เพิ่มความทนทานและสะอาด

เพิ่มความทนทานภายนอกด้วยประตูกระจกนิรภัย พร้อมรักษาความสะอาดของถังซักได้ดียิ่งขึ้นด้วยถังซักสแตนเลส.

*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือน ก.ค. 2013 วัดการสะสมของแบคทีเรีย P.aeruginosa บนวัสดุสแตนเลส เปรียบเทียบกับจำนวนแบคทีเรีย 12 วันก่อนการทดสอบ.

แผงควบคุมขนาดใหญ่พร้อมหน้าจอแสดงผลและปุ่มหมุนเลือกโปรแกรมบนเครื่องซักผ้า LG สีดำ
ดีไซน์แผงควบคุม

แผงควบคุมใช้งานง่ายและหรูหรา

ออกแบบแผงควบคุมให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมการตกแต่งด้วยสีเงินเมทาลิค.
แนะนำการตั้งค่าโปรแกรมซักผ้าของ LG เพื่อความสะอาดและยืดอายุการใช้งาน ประกอบด้วยการเลือกอุณหภูมิน้ำและรอบปั่นที่เหมาะสม.
ผู้หญิงถือผ้าสีแดงอยู่ด้านหน้าเครื่องซักผ้า LG มีเสื้อผ้าแขวนอยู่ในตู้ตั้งข้างเครื่องซักผ้า พร้อมเคล็ดลับการซักผ้า
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)

12

ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

600 x 850 x 610

คุณสมบัติ - ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)

ไม่มี

คุณสมบัติ - Steam

มี

ตัวเลือกเพิ่มเติม - ลดรอยยับ

มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

มี

สเปคทั้งหมด

การควบคุมและจอแสดงผล

ตั้งเวลาล่วงหน้า

มี

ไฟแจ้งล็อกประตู

มี

คุณสมบัติ

เพิ่มผ้าขณะซัก

มี

AI DD

มี

Auto Restart

มี

สันซัก

สแตนเลส

ถังซักด้านในปั๊มนูน

มี

สัญญาณเตือนจบรอบ

มี

ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)

ไม่มี

TurboWash

มี

มอเตอร์ Inverter DirectDrive

มี

ขาปรับระดับได้

มี

LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

มี

ถังซักสแตนเลส

มี

Steam

มี

Steam+

มี

TurboWash360˚

มี

ประเภท

ระบบซักเท่านั้น

เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน

มี

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เพิ่มผ้าขณะซัก

มี

เสียงเตือน เปิด/ปิด

มี

ล็อกป้องกันเด็ก

มี

สิ้นสุดเวลาทำงาน

มี

ซักล่วงหน้า

มี

ควบคุมระยะไกล

มี

เพิ่มรอบการล้าง

มี

ซักล้าง + ปั่นหมาด

มี

ปั่นหมาด

No Spin > 400 > 800 >1000 > 1200 > 1400 rpm.

Steam

มี

อุณหภูมิ

(Cold)>20 > 30 > 40 > 60 > 95 C.

ล้างถังซัก

มี

TurboWash

มี

Wi-Fi

มี

ลดรอยยับ

มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

มี

ThinQ (Wi-Fi)

มี

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

600 x 850 x 610

น้ำหนัก (กก.)

73

ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม

ความเข้ากันได้ LG TWINWash

มี

ความจุ

ความจุการซักสูงสุด (กก.)

12

วัสดุและการตกแต่ง

สีตัวเครื่อง

สีดำโลหะ

ประเภทประตู

กระจกนิรภัย

โปรแกรม

Allergy Care (ซัก)

มี

ผ้าฝ้าย

มี

ผ้าบอบบาง

มี

ดาวน์โหลดโปรแกรม

มี

ชุดเครื่องนอน

มี

ผ้าที่ไม่ต้องรีด

มี

Eco 40-60

มี

ผ้าทั่วไป

มี

ซักด่วน

มี

ล้าง+ปั่นหมาด

มี

ซักกลางคืน

มี

ซักด่วน14นาที

มี

เสื้อกีฬา

มี

ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ

มี

ล้างถังซัก

มี

ซักด้วย TurboWash 39

มี

ผ้าขนสัตว์

มี

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

วัสดุและการตกแต่ง - สีตัวเครื่อง

สีดำ

ความจุ - ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)

10

ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

600 x 850 x 660

คุณสมบัติ - DUAL Inverter HeatPump

มี

คุณสมบัติ - ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ

มี

คุณสมบัติ - ประตูสลับได้

ไม่

เทคโนโลยีอัจฉริยะ - Smart Pairing

มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

มี

สเปคทั้งหมด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ลดรอยยับ

มี

เสียงเตือน เปิด/ปิด

มี

ล็อกป้องกันเด็ก

มี

การดูแลเครื่องควบแน่น

มี

สิ้นสุดเวลาทำงาน

มี

การดูแลถังซัก

มี

ไฟด้านในถัง

มี

ระดับการอบแห้ง

มี

ระยะเวลาอบผ้า

ไม่

รายการโปรด

ไม่

ลดเวลา

มี

เพิ่มเวลา

มี

Rack Dry

มี

ควบคุมระยะไกล

มี

Steam

ไม่

เวลาอบแห้ง

มี

Wi-Fi

มี

บาร์โค้ด

บาร์โค้ด

8806084761699

ความจุ

ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)

10

การควบคุมและจอแสดงผล

ตั้งเวลาล่วงหน้า

3-19 ชม.

ประเภทจอแสดงผล

ปุ่มหมุน + LED แบบสัมผัส

ไฟแจ้งล็อกประตู

มี

ไฟตัวเลข

18:88

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

600 x 850 x 660

ความลึกของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดประตู90° (mm)

1115

น้ำหนัก (กก.)

58

คุณสมบัติ

6 Motion DD

ไม่

AI DD

ไม่

ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ

มี

Auto Restart

ไม่

ไฟด้านในถัง

มี

Dual Dry (EcoHybrid)

มี

DUAL Inverter HeatPump

มี

ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น

มี

ถังซักด้านในปั๊มนูน

มี

ตัวบ่งชี้น้ำหมด

ใช่

สัญญาณเตือนจบรอบ

มี

ประเภทแหล่งความร้อน

ระบบ Heat Pump

มอเตอร์ Inverter DirectDrive

ไม่

มอเตอร์ Inverter

ใช่

ขาปรับระดับได้

มี

LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

ใช่

ประตูสลับได้

ไม่

Sensor Dry

มี

TrueSteam

ไม่

ประเภท

เครื่องอบผ้า

วัสดุและการตกแต่ง

สีตัวเครื่อง

สีดำ

ประเภทประตู

กระจกนิรภัย

โปรแกรม

ชุดออกกำลังกาย(ชุดกีฬา)

ใช่

Air Dry (Cool Air)

ใช่

AI Dry

ไม่

ขจัดสารก่อภูมิแพ้ (อบผ้า)

มี

กำจัดฝุ่นบนเครื่องนอน

มี

ผ้าชิ้นใหญ่/หนา

มี

อบโดยไม่ใช้ลมร้อน

มี

ผ้าฝ้าย

มี

ผ้าฝ้าย+

ไม่

ผ้าบอบบาง

ไม่

ดาวน์โหลดโปรแกรม

มี

ดูแลเสื้อหนาวให้นุ่มฟู

มี

ชุดเครื่องนอน

มี

ผ้าที่ไม่ต้องรีด

มี

ผ้ายีนส์

มี

ผ้าทั่วไป

ไม่

อบด่วน 30 นาที

ใช่

อบแห้งด่วน

ไม่

อบโดยใช้ชั้นวาง

มี

Refresh

มี

ถนอมผิว

ไม่

อบด่วน 30 นาที

มี

ชุดกีฬา

มี

Steam Hygiene

ไม่

ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ

ไม่

ผ้าขนหนู

มี

อบด้วยลมร้อนทั่วไป

มี

ผ้าขนสัตว์

มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

มี

Smart Pairing

มี

การติดตามพลังงาน

มี

ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน

มี

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

มี

ThinQ (Wi-Fi)

มี

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

