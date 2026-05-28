เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น FV1412S2B และ เครื่องอบผ้า รุ่น RV10VHP2B
เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้าสีดำ มีจอแสดงผลดิจิตอลและเทคโนโลยีล้ำสมัย ซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพในห้องที่มีกราฟฟิกแสดงการเชื่อมต่อ
สัญลักษณ์ AI DD, TurboWash 360, Steam และ Bigger Capacity จัดเรียงในแถวเดียวกันบนพื้นหลังสีดำ
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek ในเดือนมีนาคม 2019 ด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ซักชุดชั้นในน้ำหนัก 2 กก. เปรียบเทียบกับรุ่นเก่าที่ซักด้วยโปรแกรมผ้าฝ้าย (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผ้าที่ซักและสภาพแวดล้อมในการซัก
*ระบบ AI DD จะทำงานใน 3 โปรแกรม (Cotton, Mixed Fabric, Easy Care)
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek มาตรฐาน IEC 60456 : edition 5.0 ทดสอบด้วยโปรแกรม TurboWash39 ด้วยผ้าน้ำหนัก 5 กก. เปรียบเทียบระหว่างรุ่นเดิมซักด้วยโปรแกรมผ้าฝ้ายพร้อมกับฟังก์ชั่นTurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W) ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการซัก
**โปรแกรม Allergy Care รับรองโดยสถาบัน BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ 99.9% เช่น ไรฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กในใยผ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek ในเดือน ธ.ค. 2018 ด้วยมาตรฐาน AATCC ด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้ายพร้อมเลือกฟังก์ชั่น 'Wrinkle Care' ด้วยเสื้อเชิ้ต 3 ตัว เปรียบเทียบกับการซักโดยไม่เลือกโปรแกรมเสริม Wrinkle Care ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผ้าที่ซักและสภาพแวดล้อมในการซัก
*ฟังก์ชั่น Wrinkle Care เลือกใช้ได้เฉพาะใน 6 โปรแกรมซัก
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek ว่ารอยยับบนผ้าลดลง 30% หลังจากซักด้วยโปรแกรมเสริม Wrinkle Care ที่เลือกเพิ่มเติมจากโปรแกรมซักผ้าฝ้าย เปรียบเทียบกับการซักโดยไม่เลือกโปรแกรมเสริม Wrinkle Care.
*ได้รับการรับรองจากสถาบัน BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9%.
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือน ก.ค. 2013 วัดการสะสมของแบคทีเรีย P.aeruginosa บนวัสดุสแตนเลส เปรียบเทียบกับจำนวนแบคทีเรีย 12 วันก่อนการทดสอบ.
- เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่น FV1412S2B ระบบ AI DD™ ความจุซัก 12 กก. พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- เครื่องอบผ้า รุ่น RV10VHP2B ระบบ DUAL Inverter Heat Pump™ ความจุ 10 กก. พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)
12
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600 x 850 x 610
คุณสมบัติ - ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ไม่มี
คุณสมบัติ - Steam
มี
ตัวเลือกเพิ่มเติม - ลดรอยยับ
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
มี
ไฟแจ้งล็อกประตู
มี
คุณสมบัติ
เพิ่มผ้าขณะซัก
มี
AI DD
มี
Auto Restart
มี
สันซัก
สแตนเลส
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ไม่มี
TurboWash
มี
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
มี
ขาปรับระดับได้
มี
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
มี
ถังซักสแตนเลส
มี
Steam
มี
Steam+
มี
TurboWash360˚
มี
ประเภท
ระบบซักเท่านั้น
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
มี
ตัวเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผ้าขณะซัก
มี
เสียงเตือน เปิด/ปิด
มี
ล็อกป้องกันเด็ก
มี
สิ้นสุดเวลาทำงาน
มี
ซักล่วงหน้า
มี
ควบคุมระยะไกล
มี
เพิ่มรอบการล้าง
มี
ซักล้าง + ปั่นหมาด
มี
ปั่นหมาด
No Spin > 400 > 800 >1000 > 1200 > 1400 rpm.
Steam
มี
อุณหภูมิ
(Cold)>20 > 30 > 40 > 60 > 95 C.
ล้างถังซัก
มี
TurboWash
มี
Wi-Fi
มี
ลดรอยยับ
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600 x 850 x 610
น้ำหนัก (กก.)
73
ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม
ความเข้ากันได้ LG TWINWash
มี
ความจุ
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
12
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีดำโลหะ
ประเภทประตู
กระจกนิรภัย
โปรแกรม
Allergy Care (ซัก)
มี
ผ้าฝ้าย
มี
ผ้าบอบบาง
มี
ดาวน์โหลดโปรแกรม
มี
ชุดเครื่องนอน
มี
ผ้าที่ไม่ต้องรีด
มี
Eco 40-60
มี
ผ้าทั่วไป
มี
ซักด่วน
มี
ล้าง+ปั่นหมาด
มี
ซักกลางคืน
มี
ซักด่วน14นาที
มี
เสื้อกีฬา
มี
ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ
มี
ล้างถังซัก
มี
ซักด้วย TurboWash 39
มี
ผ้าขนสัตว์
มี
คุณลักษณะเด่น
วัสดุและการตกแต่ง - สีตัวเครื่อง
สีดำ
ความจุ - ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
10
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600 x 850 x 660
คุณสมบัติ - DUAL Inverter HeatPump
มี
คุณสมบัติ - ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ
มี
คุณสมบัติ - ประตูสลับได้
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - Smart Pairing
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
ตัวเลือกเพิ่มเติม
ลดรอยยับ
มี
เสียงเตือน เปิด/ปิด
มี
ล็อกป้องกันเด็ก
มี
การดูแลเครื่องควบแน่น
มี
สิ้นสุดเวลาทำงาน
มี
การดูแลถังซัก
มี
ไฟด้านในถัง
มี
ระดับการอบแห้ง
มี
ระยะเวลาอบผ้า
ไม่
รายการโปรด
ไม่
ลดเวลา
มี
เพิ่มเวลา
มี
Rack Dry
มี
ควบคุมระยะไกล
มี
Steam
ไม่
เวลาอบแห้ง
มี
Wi-Fi
มี
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8806084761699
ความจุ
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
10
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชม.
ประเภทจอแสดงผล
ปุ่มหมุน + LED แบบสัมผัส
ไฟแจ้งล็อกประตู
มี
ไฟตัวเลข
18:88
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600 x 850 x 660
ความลึกของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดประตู90° (mm)
1115
น้ำหนัก (กก.)
58
คุณสมบัติ
6 Motion DD
ไม่
AI DD
ไม่
ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ
มี
Auto Restart
ไม่
ไฟด้านในถัง
มี
Dual Dry (EcoHybrid)
มี
DUAL Inverter HeatPump
มี
ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น
มี
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
ตัวบ่งชี้น้ำหมด
ใช่
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
ประเภทแหล่งความร้อน
ระบบ Heat Pump
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ไม่
มอเตอร์ Inverter
ใช่
ขาปรับระดับได้
มี
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
ประตูสลับได้
ไม่
Sensor Dry
มี
TrueSteam
ไม่
ประเภท
เครื่องอบผ้า
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีดำ
ประเภทประตู
กระจกนิรภัย
โปรแกรม
ชุดออกกำลังกาย(ชุดกีฬา)
ใช่
Air Dry (Cool Air)
ใช่
AI Dry
ไม่
ขจัดสารก่อภูมิแพ้ (อบผ้า)
มี
กำจัดฝุ่นบนเครื่องนอน
มี
ผ้าชิ้นใหญ่/หนา
มี
อบโดยไม่ใช้ลมร้อน
มี
ผ้าฝ้าย
มี
ผ้าฝ้าย+
ไม่
ผ้าบอบบาง
ไม่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
มี
ดูแลเสื้อหนาวให้นุ่มฟู
มี
ชุดเครื่องนอน
มี
ผ้าที่ไม่ต้องรีด
มี
ผ้ายีนส์
มี
ผ้าทั่วไป
ไม่
อบด่วน 30 นาที
ใช่
อบแห้งด่วน
ไม่
อบโดยใช้ชั้นวาง
มี
Refresh
มี
ถนอมผิว
ไม่
อบด่วน 30 นาที
มี
ชุดกีฬา
มี
Steam Hygiene
ไม่
ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ
ไม่
ผ้าขนหนู
มี
อบด้วยลมร้อนทั่วไป
มี
ผ้าขนสัตว์
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
มี
Smart Pairing
มี
การติดตามพลังงาน
มี
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
