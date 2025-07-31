We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนมีนาคม 2019 โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 2 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG (F4V9RWP2W เทียบกับ FC1450S2W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม.
*AI DD พร้อมใช้งานใน 3 โปรแกรมซัก (Cotton, Mixed Fabric, Easy Care).
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ซักได้ถึง 20 ครั้งด้วยระดับการจ่ายปกติ (ผ้า 5 กก.) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG โปรแกรมซัก Cotton ที่มีระดับน้ำยาซักผ้า "ปกติ"
*ซักผ้าได้สูงสุด 35 ครั้ง เมื่อใช้ทั้งช่องใส่น้ำยาซักผ้าและเปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นน้ำยาซักผ้า ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
สะอาดอย่างทั่วถึงภายใน 39 นาที
น้ำไหลออกจากเครื่องซักผ้าใน 4 ทิศทาง ขณะที่ทำการซัก
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*ทดสอบโดย Intertek ตาม IEC 60456 : รุ่น 5.0 โปรแกรมซัก TurboWash39 พร้อมน้ำหนักความจุ IEC 5 กก. เมื่อเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบธรรมดาที่มี TurboWash (F4V9RWP2W เทียบกับ FC1450S2W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม.
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*โปรแกรมซัก Allergy Care ได้รับการอนุมัติจาก BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นในบ้านได้ 99.9%.
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนธันวาคม 2018 ตามมาตรฐาน AATCC โปรแกรมซักผ้าฝ้ายพร้อมตัวเลือก “Wrinkle Care" (เสื้อเชิ้ตแบบผสม 3 ตัว) เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายที่ไม่มีตัวเลือกนี้ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม.
*ฟังก์ชั่น Wrinkle Care สามารถเลือกใช้ได้กับ 6 โปรแกรมซัก.
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนกรกฎาคม 2013 ผลกระทบในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P.aeruginosa สำหรับสเตนเลสเมื่อเทียบกับปริมาณเบื้องต้นในช่วง 12 วัน.
-
จอแสดงผลขนาดใหญ่กว่า
-
ปุ่มโลหะที่สวยงาม
สวยสง่าและมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
*รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
พร้อมใช้งานร่วมกับ TWINWash™ Mini
ภาพถ่ายการตกแต่งภายในพร้อมด้วย twinwash และเครื่องซักผ้า
*รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*TWINWash™ Mini อาจไม่มีวางจำหน่ายในบางประเทศหรือโดยผู้ค้าปลีกบางรายในท้องถิ่น.
การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ควบคุมง่ายด้วย Voice Assistant
เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่
การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
*รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
*Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
**Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายที่เป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ.
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ.
*ฟีเจอร์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยที่สั่งงานด้วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ.
*ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่รองรับเสียงพูด.
-
เครื่องซักผ้า 13 กก./ อบ 8 กก. รุ่น FV1413H2BA พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
-
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15 คิว สีเงิน รุ่น GC-B422MQBM
สรุป
Dimension (mm)
คุณลักษณะเด่น
-
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
-
13
-
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
-
600 x 850 x 615
-
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
-
มี
-
Steam
-
มี
-
ลดรอยยับ
-
มี
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
มี
สเปคทั้งหมด
ความจุ
-
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
-
8
-
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
-
13
การควบคุมและจอแสดงผล
-
ตั้งเวลาล่วงหน้า
-
มี
-
ไฟแจ้งล็อกประตู
-
มี
คุณสมบัติ
-
เพิ่มผ้าขณะซัก
-
มี
-
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
-
มี
-
ขาปรับระดับได้
-
มี
-
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
-
มี
-
ถังซักสแตนเลส
-
มี
-
Steam
-
มี
-
Steam+
-
มี
-
TurboWash360˚
-
มี
-
ประเภท
-
ระบบซักและอบ
-
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
-
มี
-
AI DD
-
มี
-
Auto Restart
-
มี
-
สันซัก
-
สแตนเลส
-
ถังซักด้านในปั๊มนูน
-
มี
-
สัญญาณเตือนจบรอบ
-
มี
-
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
-
มี
-
TurboWash
-
มี
ตัวเลือกเพิ่มเติม
-
เพิ่มผ้าขณะซัก
-
มี
-
เสียงเตือน เปิด/ปิด
-
มี
-
ล็อกป้องกันเด็ก
-
มี
-
สิ้นสุดเวลาทำงาน
-
มี
-
ระดับน้ำยาซักผ้า
-
มี
-
การทำความสะอาดเครื่องจ่าย
-
มี
-
ซักล่วงหน้า
-
มี
-
ควบคุมระยะไกล
-
มี
-
เพิ่มรอบการล้าง
-
มี
-
ซักล้าง + ปั่นหมาด
-
มี
-
ระดับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
-
มี
-
ปั่นหมาด
-
No Spin > 400 > 800 >1000 > 1200 > 1400 rpm.
-
Steam
-
มี
-
อุณหภูมิ
-
(Cold)>20 > 30 > 40 > 60 > 95 C.
-
ล้างถังซัก
-
มี
-
TurboWash
-
มี
-
Wi-Fi
-
มี
-
ลดรอยยับ
-
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
-
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
-
มี
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
มี
ขนาดและน้ำหนัก
-
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
-
600 x 850 x 615
-
น้ำหนัก (กก.)
-
78
ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม
-
ความเข้ากันได้ LG TWINWash
-
มี
บาร์โค้ด
-
บาร์โค้ด
-
มี
โปรแกรม
-
Allergy Care (ซัก)
-
มี
-
ผ้าฝ้าย
-
มี
-
ผ้าฝ้าย+
-
มี
-
ผ้าบอบบาง
-
มี
-
ดาวน์โหลดโปรแกรม
-
มี
-
ชุดเครื่องนอน
-
มี
-
ผ้าที่ไม่ต้องรีด
-
มี
-
ผ้าทั่วไป
-
มี
-
ซักด่วน
-
มี
-
ล้าง+ปั่นหมาด
-
มี
-
ซักกลางคืน
-
มี
-
ซักด่วน14นาที
-
มี
-
เสื้อกีฬา
-
มี
-
ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ
-
มี
-
ล้างถังซัก
-
มี
-
ซักด้วย TurboWash 39
-
มี
-
ซัก+อบ
-
มี
-
ผ้าขนสัตว์
-
มี
วัสดุและการตกแต่ง
-
สีตัวเครื่อง
-
สีดำโลหะ
-
ประเภทประตู
-
กระจกนิรภัย
สรุป
คุณลักษณะเด่น
-
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
-
700 x 1720 x 685
-
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
-
424
-
ชนิดคอมเพรสเซอร์
-
เรซิโปรคอมเพรสเซอร์
-
Door-in-Door
-
ไม่
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
ไม่
-
เสร็จสิ้น (ประตู)
-
สีเงิน
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
-
ช่องแช่แข็งด้านบน
ความจุ
-
ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)
-
101
-
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
-
323
-
ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)
-
424
การควบคุมและจอแสดงผล
-
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
-
ไม่
-
ปุ่มเร่งความเย็น
-
ไม่
-
การแช่แข็งด่วน
-
ไม่
ขนาดและน้ำหนัก
-
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
-
76
-
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
-
700 x 1720 x 685
-
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
-
67
คุณสมบัติ
-
Door Cooling+
-
ไม่
-
Door-in-Door
-
ไม่
-
LINEAR Cooling
-
ไม่
ช่องแช่แข็ง
-
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
-
2
-
ชั้นวางกระจกนิรภัย
-
1
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
-
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
-
ไม่
-
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
-
ไม่
-
ที่กดน้ำเท่านั้น
-
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
-
เสร็จสิ้น (ประตู)
-
สีเงิน
-
ประตู (วัสดุ)
-
VCM
-
ประเภทมือจับ
-
แท่ง
ประสิทธิภาพ
-
ชนิดคอมเพรสเซอร์
-
เรซิโปรคอมเพรสเซอร์
-
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
-
424
ช่องตู้เย็น
-
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
-
2
-
Hygiene Fresh
-
ไม่
-
Hygiene Fresh+
-
ไม่
-
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
-
LED ด้านบน
-
ชั้นวางกระจกนิรภัย
-
ไม่
-
กล่องแช่ผัก
-
ใช่ (1)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
-
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
-
ไม่
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
ไม่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
-
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
-
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
-
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
-
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
-
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
-
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
-
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์