Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ

เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ

เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ

FV1413H2BA.B452
มุมมองด้านหน้า FV1413H2BA.B452
มุมมองด้านหน้าของสินค้า เครื่องซักผ้า13 กก./อบ 8 กก. พร้อม Smart WI-FI control สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน(FV1413H2BA)
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
มุมมองด้านหน้า FV1413H2BA.B452
มุมมองด้านหน้าของสินค้า เครื่องซักผ้า13 กก./อบ 8 กก. พร้อม Smart WI-FI control สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน(FV1413H2BA)
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452
LG เครื่องซักผ้า ซัก13/อบ 8 กก. FV1413H2BA และ ตู้เย็น 2 ประตู GN-B452PFFQ, FV1413H2BA.B452

คุณลักษณะที่สำคัญ

    Products in this Bundle: 2
    มุมมองด้านหน้าของสินค้า เครื่องซักผ้า13 กก./อบ 8 กก. พร้อม Smart WI-FI control สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน(FV1413H2BA)

    FV1413H2BA

    เครื่องซักผ้า 13 กก./ อบ 8 กก. รุ่น FV1413H2BA พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

    มุมมองด้านหน้าของ ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 16.2 คิว รุ่น GN-B452PFFQ ระบบ Smart Inverter Compressor

    GN-B452PFFQ

    ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 16.2 คิว รุ่น GN-B452PFFQ ระบบ Smart Inverter Compressor

    เครื่องซักผ้าทำงานอยู่ด้านหลังพ่อและลูกสาวที่กำลังหัวเราะ

    อ่อนโยนอย่างทั่วถึง
    รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ

    *รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.

    ผ้าสีขาวกำลังถูกซักในเครื่องซักผ้า
    AIDD™

    ระบบซักผ้าอัจฉริยะ ถนอมเนื้อผ้ามากขึ้น 18%

    AIDD™ ให้ประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่าเพื่อถนอมเนื้อผ้า ด้วยการตรวจจับความนุ่มของผ้าโดยอัตโนมัติ.

    *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
    *ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนมีนาคม 2019 โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 2 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG (F4V9RWP2W เทียบกับ FC1450S2W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม.
    *AI DD พร้อมใช้งานใน 3 โปรแกรมซัก (Cotton, Mixed Fabric, Easy Care).

    ผงซักฟอกถูกโรยใส่ลงในช่องใส่ผงซักฟอกของเครื่องซักผ้า
    Auto Dose

    จ่ายน้ำยาอัตโนมัติอย่างแม่นยำและยืดหยุ่น

    ezDispense™ จ่ายน้ำยาซักผ้าตามปริมาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มสามารถเปลี่ยนเป็นใส่น้ำยาซักผ้าเพิ่มเติม สำหรับการซักผ้าได้สูงสุด 35 ครั้ง

    *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
    *ซักได้ถึง 20 ครั้งด้วยระดับการจ่ายปกติ (ผ้า 5 กก.) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG โปรแกรมซัก Cotton ที่มีระดับน้ำยาซักผ้า "ปกติ"
    *ซักผ้าได้สูงสุด 35 ครั้ง เมื่อใช้ทั้งช่องใส่น้ำยาซักผ้าและเปลี่ยนช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นน้ำยาซักผ้า ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

    TurboWash™360°

    สะอาดอย่างทั่วถึงภายใน 39 นาที

    ด้วย TurboWash™360° ผ้าของคุณจะซักสะอาดหมดจดภายในเวลาเพียง 39 นาที พร้อมการปกป้องเนื้อผ้าที่มากกว่า หัวฉีดน้ำ 3D หลายหัวฉีด ครอบคลุม 4 ทิศทาง เข้าถึงทุกตารางนิ้วของเสื้อผ้าภายในเครื่อง.

    น้ำไหลออกจากเครื่องซักผ้าใน 4 ทิศทาง ขณะที่ทำการซัก

    *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
    *ทดสอบโดย Intertek ตาม IEC 60456 : รุ่น 5.0 โปรแกรมซัก TurboWash39 พร้อมน้ำหนักความจุ IEC 5 กก. เมื่อเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบธรรมดาที่มี TurboWash (F4V9RWP2W เทียบกับ FC1450S2W) ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม.

    ผ้ายับย่นน้อยลง ถูกสุขอนามัยมากขึ้น3
    Steam

    ผ้ายับย่นน้อยลง ถูกสุขอนามัยมากขึ้น

    Steam ™ ลดไรฝุ่นที่ทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจได้ถึง 99.9% และลดรอยยับย่นของผ้า 30%.
    Animate
    มีเสื้อเชิ้ตที่ครึ่งหนึ่งยับย่น ส่วนอีกครึ่งหนึ่งมีรอยยับย่นน้อยกว่า

    ลดรอยยับย่นของผ้า 30%

    รอยยับย่นหายไปเนื่องจากไอน้ำ.
    เสื้อผ้าเด็กครึ่งหนึ่งปนเปื้อน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งสะอาด

    กำจัดไรฝุ่นได้ถึง 99.9%

    99.9% ของไรฝุ่นถูกกำจัดโดยไอน้ำ.

    *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
    *โปรแกรมซัก Allergy Care ได้รับการอนุมัติจาก BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นในบ้านได้ 99.9%.
    *ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนธันวาคม 2018 ตามมาตรฐาน AATCC โปรแกรมซักผ้าฝ้ายพร้อมตัวเลือก “Wrinkle Care" (เสื้อเชิ้ตแบบผสม 3 ตัว) เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายที่ไม่มีตัวเลือกนี้ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม.
    *ฟังก์ชั่น Wrinkle Care สามารถเลือกใช้ได้กับ 6 โปรแกรมซัก.

    เครื่องซักผ้าซึ่งมีความจุขนาดใหญ่ อยู่ด้านหน้ารูปตะกร้าใส่ผ้าซัก
    ความจุมากขึ้น

    ความจุมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม

    ความจุของถังซักเพิ่มขึ้น แต่ขนาดเครื่องเท่าเดิม!.

    *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.

    โลโก้ LG สีแดงสดใสอยู่ตรงกลางพื้นหลังสีขาว มีความโดดเด่นและมองเห็นได้ชัดเจน.
    ความทนทาน

    ถูกสุขอนามัยและทนทานกว่า

    ภายนอกแข็งแรง ฝาเครื่องทำจากกระจกนิรภัยที่ทนทาน ถังซักสเตนเลสถูกสุขอนามัยและคงทนมากขึ้น.

    • ฝาเครื่องทำจากกระจกนิรภัย

    • ถังซักสเตนเลส (ป้องกันแบคทีเรีย 99%*

    *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
    *ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนกรกฎาคม 2013 ผลกระทบในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P.aeruginosa สำหรับสเตนเลสเมื่อเทียบกับปริมาณเบื้องต้นในช่วง 12 วัน.

    • จอแสดงผลขนาดใหญ่กว่า
    • ปุ่มโลหะที่สวยงาม
    Design

    สวยสง่าและมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

    จอแสดงผลที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นและขนาดปุ่มที่ใหญ่ขึ้น.

    *รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.

    ความเข้ากันได้

    พร้อมใช้งานร่วมกับ TWINWash™ Mini

    ติดตั้ง TWINWash™ Mini ตามที่คุณต้องการ เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และการตกแต่งภายในของคุณ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ.

    ภาพถ่ายการตกแต่งภายในพร้อมด้วย twinwash และเครื่องซักผ้า

    *รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
    *TWINWash™ Mini อาจไม่มีวางจำหน่ายในบางประเทศหรือโดยผู้ค้าปลีกบางรายในท้องถิ่น.

    ThinQ

    การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

    ควบคุมง่ายด้วย Voice Assistant

    บอกกับเครื่องซักผ้าว่าคุณต้องการอะไร และเมื่อไร พูดว่า “เครื่องซักผ้าใช้โปรแกรมซักอะไร” และลำโพง AI จะรับฟังเสียงพูดของคุณและตรวจสอบโปรแกรมซักเพื่อแจ้งให้คุณทราบ.

    เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่

    แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว.

    การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

    ตรวจสอบสถานะของเครื่องซักผ้า ดาวน์โหลดโปรแกรมซักแบบใหม่ หรือตรวจสอบการใช้พลังงานด้วย LG ThinQ™.

    *รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง.
    *Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
    **Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายที่เป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ.
    *LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ.
    *ฟีเจอร์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยที่สั่งงานด้วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ.
    *ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่รองรับเสียงพูด.

    พิมพ์

    คุณลักษณะเด่น

    ความจุการซักสูงสุด (กก.)

    13

    ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

    600 x 850 x 615

    ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)

    มี

    Steam

    มี

    ลดรอยยับ

    มี

    ThinQ (Wi-Fi)

    มี

    สเปคทั้งหมด

    ความจุ

    ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)

    8

    ความจุการซักสูงสุด (กก.)

    13

    การควบคุมและจอแสดงผล

    ตั้งเวลาล่วงหน้า

    มี

    ไฟแจ้งล็อกประตู

    มี

    คุณสมบัติ

    เพิ่มผ้าขณะซัก

    มี

    AI DD

    มี

    Auto Restart

    มี

    สันซัก

    สแตนเลส

    ถังซักด้านในปั๊มนูน

    มี

    สัญญาณเตือนจบรอบ

    มี

    ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)

    มี

    TurboWash

    มี

    มอเตอร์ Inverter DirectDrive

    มี

    ขาปรับระดับได้

    มี

    LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

    มี

    ถังซักสแตนเลส

    มี

    Steam

    มี

    Steam+

    มี

    TurboWash360˚

    มี

    ประเภท

    ระบบซักและอบ

    เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน

    มี

    ตัวเลือกเพิ่มเติม

    เพิ่มผ้าขณะซัก

    มี

    เสียงเตือน เปิด/ปิด

    มี

    ล็อกป้องกันเด็ก

    มี

    สิ้นสุดเวลาทำงาน

    มี

    ระดับน้ำยาซักผ้า

    มี

    การทำความสะอาดเครื่องจ่าย

    มี

    ซักล่วงหน้า

    มี

    ควบคุมระยะไกล

    มี

    เพิ่มรอบการล้าง

    มี

    ซักล้าง + ปั่นหมาด

    มี

    ระดับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

    มี

    ปั่นหมาด

    No Spin > 400 > 800 >1000 > 1200 > 1400 rpm.

    Steam

    มี

    อุณหภูมิ

    (Cold)>20 > 30 > 40 > 60 > 95 C.

    ล้างถังซัก

    มี

    TurboWash

    มี

    Wi-Fi

    มี

    ลดรอยยับ

    มี

    เทคโนโลยีอัจฉริยะ

    ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

    มี

    ThinQ (Wi-Fi)

    มี

    ขนาดและน้ำหนัก

    ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

    600 x 850 x 615

    น้ำหนัก (กก.)

    78

    ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม

    ความเข้ากันได้ LG TWINWash

    มี

    บาร์โค้ด

    บาร์โค้ด

    มี

    วัสดุและการตกแต่ง

    สีตัวเครื่อง

    สีดำโลหะ

    ประเภทประตู

    กระจกนิรภัย

    โปรแกรม

    Allergy Care (ซัก)

    มี

    ผ้าฝ้าย

    มี

    ผ้าฝ้าย+

    มี

    ผ้าบอบบาง

    มี

    ดาวน์โหลดโปรแกรม

    มี

    ชุดเครื่องนอน

    มี

    ผ้าที่ไม่ต้องรีด

    มี

    ผ้าทั่วไป

    มี

    ซักด่วน

    มี

    ล้าง+ปั่นหมาด

    มี

    ซักกลางคืน

    มี

    ซักด่วน14นาที

    มี

    เสื้อกีฬา

    มี

    ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ

    มี

    ล้างถังซัก

    มี

    ซักด้วย TurboWash 39

    มี

    ซัก+อบ

    มี

    ผ้าขนสัตว์

    มี

    พิมพ์

    คุณลักษณะเด่น

    ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

    16.3

    ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    700 x 1845 x 725

    การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    410.00

    ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

    Door-in-Door

    ไม่

    ThinQ (Wi-Fi)

    ไม่

    เสร็จสิ้น (ประตู)

    สีเงิน <br>

    สเปคทั้งหมด

    ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

    ประเภทผลิตภัณฑ์

    ช่องแช่แข็งด้านบน

    ความจุ

    ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

    16.3

    ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)

    361

    การควบคุมและจอแสดงผล

    Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

    ใช่

    ปุ่มเร่งความเย็น

    ไม่

    การแช่แข็งด่วน

    ใช่

    การควบคุมด้วยมือ

    ปุ่มแบบหมุน

    ขนาดและน้ำหนัก

    น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

    77

    ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

    700 x 1845 x 725

    น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    70

    คุณสมบัติ

    Door Cooling+

    ใช่

    Door-in-Door

    ไม่

    LINEAR Cooling

    ใช่

    ช่องแช่แข็ง

    กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    2

    ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง

    LED ด้านบน

    ชั้นวางกระจกนิรภัย

    1

    ระบบน้ำแข็งและน้ำ

    ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

    ไม่

    เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

    1 คันโยก 2 ถาด

    ที่กดน้ำเท่านั้น

    ไม่

    วัสดุและการตกแต่ง

    เสร็จสิ้น (ประตู)

    สีเงิน 

    ประตู (วัสดุ)

    PET

    ประเภทมือจับ

    ชั้นวางของแนวนอน

    ประสิทธิภาพ

    ชนิดคอมเพรสเซอร์

    คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

    การใช้พลังงาน (kWh/Year)

    410.00

    ช่องตู้เย็น

    กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

    3

    Hygiene Fresh

    ใช่

    Hygiene Fresh+

    ไม่

    ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

    LED ด้านบน

    ชั้นวางกระจกนิรภัย

    2

    กล่องแช่ผัก

    ใช่ (1)

    เทคโนโลยีอัจฉริยะ

    การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ใช่

    ThinQ (Wi-Fi)

    ไม่

    รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

    สินค้าแนะนำ

    ต้องการความช่วยเหลือ

    สนับสนุน

    ติดต่อเรา