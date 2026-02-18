We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่น T2310NBTB ระบบ Smart Inverter ความจุซัก 10 กก.
T2310NBTB
()
คุณลักษณะที่สำคัญ
- Smart Inverter Motor
- Soft Closing Door
- Auto Pre Wash
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ประตูปิดนุ่มนวลป้องกันรอยขีดข่วน
การออกแบบฝาที่บางและทนทานของเครื่องซักผ้าฝาบน มอบความสะดวกสบาย ปลอดภัย ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมที่ครบครัน
FAQ
Q.
เครื่องซักผ้าขนาดใดเหมาะกับคุณ?
A.
LG ขอแนะนำเครื่องซักผ้าที่มีความจุถังซัก 8–9 กก. สำหรับครอบครัวขนาดปานกลาง รุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 11-13 กก. สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ หรือหากคุณสร้างปริมาณผ้าจำนวนมากเป็นพิเศษ รุ่นใหญ่สามารถรองรับผ้านวมได้ถึงขนาดคิงไซส์ โปรดจำไว้ว่าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ LG หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสามารถเพิ่มความจุให้กับเครื่องซักผ้าขนาดเดียวกันได้
Q.
ทำไมเสื้อผ้าถึงเต็มไปด้วยฝุ่นและขุย?
A.
1. ฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการซักจะถูกกรองผ่านตัวกรองการทำความสะอาด หากแผ่นกรองทำความสะอาดเต็ม ฝุ่นอาจกรองออกได้ไม่ถูกต้อง แผ่นกรองทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดด้วยตนเองก่อนซักทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทิ้งฝุ่นและขุยบนเสื้อผ้า
2. แยกเสื้อผ้าสีและสีขาวออกจากเสื้อผ้าสีดำและเป็นขุย ซักในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันฝุ่นและขุยที่ไม่พึงประสงค์ในการซักผ้าของคุณ
Q.
ควรทำอย่างไรเมื่อพบข้อผิดพลาดนี้ [IE]
A.
1. เกิดขึ้นเมื่อถังซักไม่เติมน้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำล็อคอยู่หรือไม่ได้ต่อท่อน้ำอยู่
3. ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำถูกกดหรืองอหรือไม่
4. โปรดตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำแข็งตัวเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นหรือไม่
Q.
ควรทำอย่างไรเมื่อพบข้อผิดพลาดนี้ [OE]
A.
1. หากท่อระบายน้ำบิดหรือโค้งงอ หรือหากติดตั้งท่อระบายน้ำสูงเกินไป การไหลของน้ำอาจหยุดชะงักและน้ำอาจไม่ระบายได้ดี ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่ห่างจากพื้นไม่เกิน 6 ซม. และจัดเรียงให้ด้านล่างของท่อตกลงมาเท่ากันโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่มีฝุ่นหรือสารอื่นๆ อุดตัน
3. ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำแข็งตัวเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นหรือไม่
Q.
ควรทำอย่างไรเมื่อพบข้อผิดพลาดนี้ [De]
A.
หากวาล์วที่จ่ายน้ำจากแหล่งหรือวาล์วจ่ายของก๊อกน้ำปิดอยู่ คุณสมบัติการฆ่าเชื้อท่อน้ำและการฆ่าเชื้อ
ช่องจ่ายน้ำจะไม่ทำงาน กรุณาเปิดวาล์วน้ำต้นทางหรือวาล์วจ่าย
สเปคทั้งหมด
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
