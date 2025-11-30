We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องซักผ้าฝาบน 22 กก รุ่น TX2522AT7G ระบบ Inverter Direct Drive
เครื่องซักผ้าฝาบน 22 กก รุ่น TX2522AT7G ระบบ Inverter Direct Drive
*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดอาจแตกต่างจากสินค้าจริง
*วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น รายละเอียดบริการและขั้นตอนอาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า
โซลูชันการซักผ้าอัจฉริยะ
AI DD™
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและประเภทผ้า
TurboWash3D™
การซักแบบ 3D ที่รวดเร็วและทรงพลังในเวลาเพียง 30 นาที
EasyUnload™
สะดวก สบาย ใช้งานง่าย
ใช้งานง่าย
หน้าจอ LCD ที่สวยงามและสะดวกสบาย
AI DD™
AI to the Core ทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่าย
สัมผัสประสบการณ์การดูแลเนื้อผ้าอย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับดูแลเสื้อผ้าของคุณ
6 Motion™
วิธีการซักผ้าที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องซักผ้าฝาบน LG ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ LG Inverter Direct Drive™ ที่มี 6 โปรแกรมการทำงานที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าจะสะอาดหมดจด
Agitating motion
การเคลื่อนไหวแบบปกติ
Swing motion
การแกว่งที่นุ่มนวลใช้กับเนื้อผ้าที่บอบบางและป้องกันความเสียหายของเนื้อผ้า
Rotating motion
ช่วยคลายปมผ้าและซักทำความสะอาด
Rubbing motion
หมุนซ้ายและขวาเพื่อให้ผ้ากระทบกับพื้นผิวของถังซัก
WaveForce
น้ำตกทรงพลังจากบนลงล่างเพื่อการล้างที่ล้ำลึก
Compressing motion
การหมุนด้วยความเร็วสูง
TurboWash3D™
การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่อ่อนโยนในเวลาเพียง 30 นาที
เทคโนโลยี LG TurboWash3D™ ในเครื่องซักผ้า LG ฝาบน มอบการทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่อ่อนโยน ช่วยให้คุณซักผ้าได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ
ใช้ซักได้หลายครั้งด้วยการเติมเพียงครั้งเดียว
ezDispense ในเครื่องซักผ้าฝาบน LG จ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างอัตโนมัติตามปริมาณที่เหมาะสม และรับการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนเมื่อถึงเวลาเติมน้ำยาซักผ้า
ช่วยให้ซักผ้าได้รวดเร็ว ง่ายดาย และไม่ผิดพลาด
*จำเป็นต้องมี Wi-Fi และแอป ThinQ คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
EasyUnload™
ใช้งานง่ายกับทุกสรีระ
เครื่องซักผ้าฝาบนดีไซน์ที่ช่วยให้เอื้อมถึงได้สะดวกสบายและตามสรีระมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อความจุของเครื่องซักผ้า
วิเคราะห์ตัวเลือกและโปรแกรมการซัก
เลือกโปรแกรมการซักที่เหมะสมกับเสื้อผ้าของคุณ
ประหยัดเวลาในการซักผ้าของคุณโดยการเลือกโปรแกรมการซักแบบอัตโนมัติ เพียงแค่สลับตัวเลือกแก้ไขโปรแกรมการซัก
ฟิลเตอร์กรองฝุ่นขนาดใหญ่
วิธีการทำความสะอาดตัวกรองที่ง่ายดาย
คุณสามารถทำความสะอาดฟิลเตอร์ตัวกรองด้วยมือได้ก่อนการซักทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทิ้งฝุ่นและขุยไว้บนเสื้อผ้า
มอเตอร์ Inverter Direct Drive™
อายุการใช้งานยาวนาน การสั่นสะเทือนต่ำ เสียงรบกวนต่ำ
มอเตอร์ Inverter Direct Drive™ มีความน่าเชื่อถือ เงียบ และมาพร้อมการรับประกัน 10 ปี
*โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับนโยบายการรับประกัน 10 ปี
ThinQ™
ชีวิตเรียบง่ายด้วยการควบคุมที่ง่ายดาย
ควบคุมการซักผ้าของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
แอป ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการซักได้เพียงแตะปุ่ม
การบำรุงรักษาและการติดตามผลที่ง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาประจำวันหรือการซักต่างๆ ก็สามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องซักผ้าของคุณได้อย่างสะดวกผ่านแอป ThinQ™
ซักผ้าได้ง่ายๆแบบสั่งการด้วยเสียง
ลำโพงอัจฉริยะหรือผู้ช่วย AI ของคุณว่าคุณต้องการอะไร และปล่อยให้เครื่องซักผ้าของคุณจัดการส่วนที่เหลือ
*การรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและการตั้งค่าสมาร์ทโฮมแต่ละบุคคลของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
Q.
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ไหนและอย่างไร?
A.
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่มั่นคงและเรียบ หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ อาจเกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังได้
หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ โปรดปรับขาตั้งปรับความสูงที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์เพื่อปรับระดับ (โปรดอย่าคลายสกรูออกมากเกินไป 10 มม. หรือต่ำกว่า)
หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงให้มากที่สุด เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกัดกร่อนและทำงานผิดปกติได้
ควรเว้นระยะห่างจากผนังที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10 ซม. ที่ด้านหลังและ 5 ซม. ทางซ้ายและขวา (ไม่รวมบริเวณติดตั้งท่อระบายน้ำ)
Q.
เลือกโปรแกรมการซักได้อย่างไร?
A.
เลือกรอบการซักโดยหมุนปุ่ม LCD ที่อยู่ตรงกลางแผงควบคุม
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2. หมุนปุ่มเพื่อเลือกรอบการซัก (รอบการซักเริ่มต้น: ปกติ)
3. หลังจากเลือกรอบการซักแล้ว ให้ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ (อุณหภูมิ การปั่น ระดับการซัก ฯลฯ)
4. หลังจากเลือกรอบการซักแล้ว ให้กดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการซัก
Q.
จะดูแลเครื่องซักผ้าให้มีสภาพดีได้อย่างไร?
A.
ทำความสะอาดด้านในช่องใส่ผงซักฟอกให้ทั่วด้วยแปรงขนนุ่ม แปรงสีฟัน ฯลฯ หากช่องเติมผงซักฟอกอุดตันด้วยผงซักฟอกที่เหลือหรือผงซักฟอกที่แข็งตัว ผงซักฟอกอาจจ่ายออกมาไม่ถูกต้อง ควรทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกประมาณเดือนละครั้งเพื่อให้ช่องใส่ผงซักฟอกสะอาดและพร้อมใช้งาน
ควรทำความสะอาดตัวกรองหลังจากซักผ้าทุกครั้งเพื่อให้ตัวกรองสะอาดยิ่งขึ้น
Q.
จะเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมได้อย่างไร?
A.
โดยทั่วไป คุณควรตรวจสอบฉลากการดูแลเสื้อผ้าและเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าของคุณ หากคุณเลือกโปรแกรม AI Wash เครื่องซักผ้า LG ที่มีฟังก์ชั่น AI DD จะชั่งน้ำหนักผ้าของคุณโดยอัตโนมัติและตรวจจับความนุ่มเพื่อกำหนดรูปแบบการซักที่เหมาะสมและปรับการเคลื่อนไหวของผ้าระหว่างการซักให้เหมาะสม
Q.
AI DD™ มีประโยชน์ต่อผ้าซักผ้าอย่างไร?
A.
เครื่องซักผ้า AI DD™ ของ LG ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการวิเคราะห์น้ำหนักและประเภทของเนื้อผ้าของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ การปรับการเคลื่อนไหวในการซักอัตโนมัติของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเนื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอันล้ำค่าของคุณดูดีอยู่เสมอ มอเตอร์ DirectDrive™ มอบเทคโนโลยี 6 การเคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าจะซักได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
Q.
ฟังก์ชัน TurboWash3D™ คืออะไร?
A.
เทคโนโลยี TurboWash3D™ ของ LG ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดหมดจดในเวลาเพียง 30 นาที พร้อมการซักที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการด้านเสื้อผ้าของคุณ หัวฉีดน้ำที่ทรงพลัง รวมถึงถังซักและมอเตอร์ที่หมุนแยกกันในทิศทางตรงข้ามกัน จะสร้างกระแสน้ำที่ทรงพลัง ซึ่งจะทำให้เสื้อผ้าถูกันตลอดรอบการซัก เพื่อประสิทธิภาพการซักที่ดีขึ้น
*ทดสอบโดย Intertek ด้วยน้ำหนักผ้า 3 กก. IEC ผลลัพธ์ของระยะเวลาการทำงานสำหรับรอบการซักปกติพร้อมตัวเลือก TurboWash คือ 29 นาที ระยะเวลาในการซักอาจล่าช้า และผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทและน้ำหนักของเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
Q.
ฟังก์ชั่นการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติทำงานอย่างไร?
A.
เครื่องจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติของ LG ช่วยให้คุณเติมน้ำยาซักผ้าลงในเครื่องจ่ายล่วงหน้าและปล่อยให้เครื่องซักผ้าทำงาน เทคโนโลยีในเครื่องจะตรวจจับน้ำหนักของผ้าที่ซักและเติมน้ำยาในปริมาณที่เหมาะสมทุกครั้งโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความเสี่ยงในการใส่น้ำยามากเกินไป ช่วยประหยัดเวลาของคุณ การใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยให้เครื่องซักผ้าฝาบนทำงานได้ตามปกติ ช่องใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมกันสามารถจุน้ำยาซักผ้าได้สูงสุด 25 โดส เพียงแค่ปิดประตูเครื่องแล้วกดปุ่มเริ่ม!
Q.
ฟังก์ชั่นไอน้ำในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร?
A.
เทคโนโลยี Steam™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ LG (เฉพาะบางรุ่น) ช่วยจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชัน Allergy Care จะรีดไอน้ำบนเสื้อผ้าเมื่อเริ่มรอบการซักเพื่อทำให้เส้นใยคลายตัวและละลายสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงละอองเกสรและไรฝุ่น
*รอบ Allergy Care ที่ผ่านการทดสอบโดย Intertek ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ 99% (Der p1) ไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% (Dermatophagoides pteronyssinus) และแบคทีเรียได้ 99% (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis และ Escherichia coli)
Q.
จะใช้โปรแกรม Tub Clean ในเครื่องซักผ้าได้อย่างไร
A.
หากมีขุยผ้าเกาะบนถังซักหรือมีกลิ่นอับ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ขอแนะนำให้เปิดโปรแกรม Tub Clean เดือนละครั้งเพื่อรักษาความสะอาดของถังซัก
Q.
เหตุใดผ้าที่ซักแล้วจึงมีฝุ่นและขุยผ้าอยู่?
A.
1. ฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการซักจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองทำความสะอาด หากแผ่นกรองทำความสะอาดเต็ม ฝุ่นอาจไม่ถูกกรองออกอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองทำความสะอาดด้วยมือได้ก่อนการซักทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทิ้งฝุ่นและขุยผ้าไว้บนเสื้อผ้า
2. แยกเสื้อผ้าสีและสีขาวออกจากเสื้อผ้าสีดำและเสื้อผ้าที่ทำให้เกิดขุยผ้า ซักแยกกันเพื่อป้องกันฝุ่นและขุยผ้าที่ไม่ต้องการในผ้าซักของคุณ
Q.
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บน ThinQ ได้อย่างไร?
A.
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของคุณเปิดอยู่
2. นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปไว้ใกล้กับเราเตอร์อินเทอร์เน็ต หากระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเราเตอร์มากเกินไป ความแรงของสัญญาณอาจอ่อนลง และอาจใช้เวลานานในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศของคุณสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
Disclaimer
1)AI DD™
- การตรวจจับ AI จะเปิดใช้งานในรอบการซัก AI เฉพาะเมื่อผ้ามีน้ำหนักไม่เกิน 3 กก.
- ควรใช้ AI Wash กับผ้าประเภทเดียวกันเท่านั้น [ไม่สามารถตรวจจับผ้าได้ทั้งหมด] และผงซักฟอกที่เหมาะสม
2) ทำความสะอาดภายใน 30 นาที
- ทดสอบโดย Intertek กับการซัก IEC 3 กก. ผลลัพธ์ของระยะเวลาการทำงานสำหรับรอบปกติพร้อมตัวเลือก TurboWash คือ 29 นาที เวลาในการซักอาจล่าช้า และผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทและน้ำหนักของเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
3) กำจัดสารก่อภูมิแพ้
- รอบการดูแลภูมิแพ้ที่ทดสอบโดย Intertek ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ 99% (Der p1) ไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% (Dermatophagoides pteronyssinus) และแบคทีเรียได้ 99% (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis และ Escherichia coli)
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)
22
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
651 x 1060 x 680
คุณสมบัติ - Steam
ใช่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
ตัวเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผ้าขณะซัก
ไม่
ปั่นแห้ง
ไม่
Aqua Reserve
ไม่
ล็อกป้องกันเด็ก
ใช่
การซักแบบเย็น
ไม่
Deep Fill
ไม่
ล้างพิเศษ
ไม่
ซักน้ำร้อน
ไม่
ซักล่วงหน้า
ไม่
เปิด/ปิด
ใช่
ควบคุมระยะไกล
ใช่
ล้าง
5 ครั้ง
ซักล้าง + ปั่นหมาด
ไม่
แช่ผ้า
ใช่
ปั่นหมาด
5 ระดับ
ปั่นหมาดเท่านั้น
ไม่
ผ้าสกปรกมาก
ไม่
Steam
ใช่
คลื่นความแรง
ใช่
อุณหภูมิ
ไม่
ตั้งเวลาล่วงหน้า
ไม่
ล้างถังซัก
ใช่
ปั่นถังแห้ง
ไม่
TurboWash
ใช่
ซัก
ใช่
ระดับน้ำ
10 ระดับ
Water Plus
ไม่
Wi-Fi
ใช่
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8806096626719
ความจุ
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
22
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชั่วโมง
ประเภทจอแสดงผล
หน้าจอ + ปุ่มแบบสัมผัส & จอแสดงผล LCD + LED
ไฟแจ้งล็อกประตู
ใช่
ไฟตัวเลข
LCD
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
651 x 1060 x 680
ความสูงผลิตภัณฑ์ที่มีฝาเปิดอยู่ (มม.)
1380
น้ำหนัก (กก.)
48.0
คุณสมบัติ
เพิ่มผ้าขณะซัก
ไม่
6 Motion DD
ใช่
AI DD
ใช่
Auto Restart
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ใช่
ระบบตรวจจับโฟม
ไม่
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ใช่
JetSpray
ใช่
ขาปรับระดับได้
ใช่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
Punch + 3
ไม่
ถังซักกึ่งสแตนเลส
ไม่
ระบบน้ำตกจากด้านข้าง
ไม่
ประตูปิดแบบนุ่มนวล
ใช่
ตัวกรองใยผ้าสแตนเลส
ใช่
ถังซักสแตนเลส
ใช่
Steam
ใช่
TurboWash
ใช่
TurboDrum
ใช่
TurboWash 3D
ไม่
ประเภท
เครื่องซักผ้าฝาบน
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
ไม่
การจ่ายน้ำ (ร้อน / เย็น)
เย็นเท่านั้น
ระดับน้ำ
อัตโนมัติ/ตั้งค่าด้วยตนเอง
WaveForce
ใช่
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
เอสเซนส์กราไฟต์
ชนิดฝาปิด
กระจกนิรภัย
โปรแกรม
AI Wash
ใช่
ขจัดสารก่อภูมิแพ้
ใช่
เสื้อผ้าเด็ก
ไม่
ผ้าสี
ไม่
ผ้าบอบบาง
ใช่
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก
ไม่
ระบายน้ำ+ปั่น
ไม่
เครื่องนอน
ใช่
ประหยัดพลังงาน
ไม่
ล้างพิเศษ
ไม่
ลดการปล่อยไมโครพลาสติกจากการซักผ้า
ไม่
ซักแบบทั่วไป
ใช่
ดูแลผ้าสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
ไม่
เพิ่มการซัก+ซักปกติ
ใช่
ซักด่วน
ใช่
ล้างน้ำ+ปั่นหมาด
ใช่
ชุดนักเรียน
ไม่
ซักจำนวน้อย
ไม่
เพิ่มการล้าง
ใช่
ชุดกีฬา
ไม่
ขจัดคราบ
ใช่
เพิ่มพลังซัก
ไม่
ผ้าขนหนู
ไม่
ล้างถังซัก
ใช่
ผ้าขนสัตว์
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
ใช่
การติดตามพลังงาน
ใช่
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
แถบล้างถังซัก
ใช่
Smart Pairing
ไม่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
สินค้าที่แนะนำ