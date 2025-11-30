About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
เครื่องซักผ้าฝาบน 22 กก รุ่น TX2522DT5G ระบบ Inverter Direct Drive

เครื่องซักผ้าฝาบน 22 กก รุ่น TX2522DT5G ระบบ Inverter Direct Drive

เครื่องซักผ้าฝาบน 22 กก รุ่น TX2522DT5G ระบบ Inverter Direct Drive

TX2522DT5G
Front view of 23kg Top Loading Washing Machine Essence Graphite - AI DD™, 6 Motion™, TurboWash™ (TX2522DT5G.AEGPETH)
Front open view of top loading washing machine
Beige blouse with digital overlay on LG washer, representing AI Wash fabric detection.
Water spray and arrows inside washer drum visualizing fast cleaning action of TurboWash™.
Woman unloading laundry from a top loading washing machine, featuring EasyUnload™.
Top loading washing machine with lid in motion, showing soft closing door function.
detailed view of the dial and panel
detailed view of the dispenser
detailed view of the inner drum
detailed view of the lint filter
left perspective view of an open door
left side view of top loading washing machine
back view of top loading washing machine
Lifestyle image of top loading washing machine
image for dimension and installation of top loading washing machine
Front view of 23kg Top Loading Washing Machine Essence Graphite - AI DD™, 6 Motion™, TurboWash™ (TX2522DT5G.AEGPETH)
Front open view of top loading washing machine
Beige blouse with digital overlay on LG washer, representing AI Wash fabric detection.
Water spray and arrows inside washer drum visualizing fast cleaning action of TurboWash™.
Woman unloading laundry from a top loading washing machine, featuring EasyUnload™.
Top loading washing machine with lid in motion, showing soft closing door function.
detailed view of the dial and panel
detailed view of the dispenser
detailed view of the inner drum
detailed view of the lint filter
left perspective view of an open door
left side view of top loading washing machine
back view of top loading washing machine
Lifestyle image of top loading washing machine
image for dimension and installation of top loading washing machine

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • AI DD™
  • TurboWash™
  • EasyUnload™
  • Inverter Direct Drive Motor
  • ThinQ™
เพิ่มเติม
Dark gray LG top-loading washer in a bright utility room with sink, plants, storage baskets, and city view through windows

Dark gray LG top-loading washer in a bright utility room with sink, plants, storage baskets, and city view through windows

โซลูชันการซักรีดอัจฉริยะ

Beige blouse overlaid with digital sensing motion, representing AI Wash fabric detection

AI Wash

เครื่องซักผ้า AI ด้วยเทคโนโลยี AI DD™

Water spray and arrows inside washer drum visualizing LG TurboWash™ thorough cleaning action

TurboWash™

ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 30 นาที

Woman putting clothes in and taking them out of the top load washing machine

EasyUnload™

สะดวก สบาย ใช้งานง่าย

Washing drum with water splashes, showing tub cleaning.

ล้างถักซัก

ทำความสะอาดถังซักแบบง่ายๆ

AI Wash

เครื่องซักผ้า AI ด้วยเทคโนโลยี AI DD™

AI Wash เพิ่มประสิทธิภาพการซักตามประเภทของผ้า นอกจากนี้ยังช่วยดูแลเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประหยัดพลังงานในการซักผ้า

Washing machine panel zooms in as AI Wash cycle is selected, followed by fabric detection animation

*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

*ระบบ AI จะทำงานเฉพาะในรอบการซัก AI Wash เมื่อผ้ามีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. เท่านั้น ควรใช้ AI Wash กับผ้าประเภทเดียวกันเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจจับผ้าได้ทุกชนิด) และใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม

6 Motion™

วิดธีการซักผ้าที่มีประสิทธิภาพ

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ LG Inverter Direct Drive™ ที่มี 6 โปรแกรมการทำงานที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่า

เสื้อผ้าจะสะอาดหมดจด

  • Washer drum with vertical up-and-down arrow showing basic agitating wash motion

    Agitating motion
    การเคลื่อนไหวแบบปกติ

  • Drum with soft curved arrows swaying side to side, showing gentle swing motion

    Swing motion
    การแกว่งที่นุ่มนวลใช้กับเนื้อผ้าที่บอบบางและป้องกันความเสียหายของเนื้อผ้า

  • Circular arrows spinning inside drum to show full rotating fabric motion

    Rotating motion
    ช่วยคลายปมผ้าและซักทำความสะอาด

  • Opposing curved arrows inside drum showing side-to-side rubbing movement

    Rubbing motion
    หมุนซ้ายและขวาเพื่อให้ผ้ากระทบกับพื้นผิวของถังซัก

  • Crisscrossing bold arrows at bottom of drum representing strong pulsating motion

    Power motion
    ซักด้วยพลังแรงและเร็วของจากซัก

  • Downward spiral arrows in drum visualizing fast spin and compressing action

    Compressing motion
    การหมุนด้วยความเร็วสูง

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

TurboWash™

ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 30 นาที

LG TurboWash™ พิเศษเฉพาะ ให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่อ่อนโยน ช่วยให้ทำความสะอาดได้มากขึ้น

ในเวลาที่น้อยลง

Woman at a table glancing at her wristwatch during a light meal, with a '30 min' icon overlayed on screen

Crisscrossing bold arrows at bottom of drum representing strong pulsating motion
Washer drum with large curved arrows swirling side-to-side and downward, showing TurboDrum™ water flow
Washer drum with downward water jet spraying over laundry, visualizing fast rinsing with JetSpray
Crisscrossing bold arrows at bottom of drum representing strong pulsating motion
Washer drum with large curved arrows swirling side-to-side and downward, showing TurboDrum™ water flow
Washer drum with downward water jet spraying over laundry, visualizing fast rinsing with JetSpray

Power motion

ซักด้วยพลังแรงและเร็วของจากซัก

TurboDrum™

คลื่นไดนามิกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อการซักล้างอย่างทั่วถึง

JetSpray

การฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการล้างอย่างรวดเร็ว

*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ด้วยผ้า IEC 3 กก. โปรแกรมซักปกติพร้อมตัวเลือก TurboWash เวลาซักและประสิทธิภาพการซักจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

PetCare

การซักที่มีประสิทธิภาพสำหรับบ้านที่รักสัตว์เลี้ยง

PetCare ช่วยขจัดขนสัตว์เลี้ยงออกจากเสื้อผ้าและของเล่นพร้อมทั้งยังรักษาประสิทธิภาพของตัวกรอง

เพื่อให้การซักที่สะอาดยิ่งขึ้น

A dog lying on the floor next to a dark gray top-load washer in a calm, minimal laundry space with folded towels on a bench

*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG เมื่อเดือนมกราคม 2568 โดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มผสมน้ำหนัก 3 กิโลกรัม ทดสอบโปรแกรม PetCare โดยใช้ผ้าขนสัตว์ผสม พบว่าผ้าลดลง 70%

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม

เครื่องจ่ายน้ำยาแบบ Turbo-Jet

ละลายเร็ว ทำความสะอาดล้ำลึก น้ำยาตกค้างน้อย

เครื่องจ่ายน้ำยาแบบ Turbo-Jet ละลายผงซักฟอกได้อย่างรวดเร็วและหมดจด เพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบล้ำลึกและ

ประสิทธิภาพการซักโดยไม่ทิ้งคราบ

Glowing fan in Turbo-Jet dispenser with light sweep, showing efficient powder detergent dissolving

*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ในสภาพการใส่ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณผงซักฟอกและสภาพแวดล้อม

EasyUnload™

ใช้งานง่ายกับทุกสรีระ

เครื่องซักผ้าฝาบนดีไซน์ที่ช่วยให้เอื้อมถึงได้สะดวกสบายและตามสรีระมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อความจุของเครื่องซักผ้า

Woman unloading laundry from a top-load washer with a tilted drum structure for easier reach and access

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

Video of an enlarged and steamed fabric detail

ขจัดคราบสกปรก สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรียด้วยไอน้ำ

สวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจเพราะคราบสกปรกและสารก่อภูมิแพ้จะถูกกำจัดออกไปด้วยไอน้ำ

*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

*ผ่านการทดสอบ Allergy Care Cycle โดย Intertek (การทดสอบอิสระ) ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น (Der p1) ได้ 97% และไรฝุ่นที่มีชีวิต (Dermatophagoides pteronyssinus) ได้ 99.9%

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม

Washer drum surrounded by dynamic water splashes, representing simple tub cleaning

วิธีทำความสะอาดถังซักแบบง่ายๆ

เพื่อทำความสะอาดถังซักทั้งด้านในและด้านนอกเพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ThinQ™

ชีวิตเรียบง่ายด้วยการควบคุมที่ง่ายดาย

ควบคุมการซักผ้าของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

แอป ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการซักได้เพียงแตะปุ่ม

การบำรุงรักษาและการติดตามผลที่ง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาประจำวันหรือการซักต่างๆ ก็สามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องซักผ้าของคุณได้อย่างสะดวกผ่านแอป ThinQ™

ซักผ้าได้ง่ายๆแบบสั่งการด้วยเสียง

ลำโพงอัจฉริยะหรือผู้ช่วย AI ของคุณว่าคุณต้องการอะไร และปล่อยให้เครื่องซักผ้าของคุณจัดการส่วนที่เหลือ

*การรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและการตั้งค่าสมาร์ทโฮมแต่ละบุคคลของคุณ

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

Dark gray LG top-load washing machine with sleek, modern design placed in a minimalist laundry space

การออกแบบที่เพรียวบางและทันสมัย

Close-up of LG top-load washer’s control panel with a centered dial and intuitive display

แผงควบคุมใช้งานง่าย

Washer lid shown in mid-motion to illustrate the smooth, soft closing door feature

Soft closing door

Shiny spacious inner drum with embossed surface

ถังซักด้านในทนทาน

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

A dark gray top-loading washing machine displayed on a glowing purple background with a logo representing AI-powered washing

AI to the core ทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่าย

ระบบ AI Wash ด้วยเทคโนโลยี AI DD™ มอบประสิทธิภาพการซักที่เหมาะสมตามประเภทของผ้า

และช่วยปรับปรุงการดูแลรักษาผ้าและลดการใช้พลังงานสำหรับผ้าเนื้อนุ่ม มอเตอร์Inverter Direct Driveที่ขับเคลื่อนเครื่องซักผ้าของเราทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและเงียบ นอกจากนี้ เครื่องซักผ้าของเรายังออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่โดดเด่น

FAQ

Q.

ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ไหนและอย่างไร?

A.

ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่มั่นคงและเรียบ หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ อาจเกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังได้หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ โปรดปรับขาตั้งปรับความสูงที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์เพื่อปรับระดับ (โปรดอย่าคลายสกรูออกมากเกินไป 10 มม. หรือต่ำกว่า)

หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงให้มากที่สุด เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกัดกร่อนและทำงานผิดปกติได้

ควรเว้นระยะห่างจากผนังที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10 ซม. ที่ด้านหลังและ 5 ซม. ทางซ้ายและขวา (ไม่รวมบริเวณติดตั้งท่อระบายน้ำ)

 

* เนื้อหานี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานสาธารณะ และอาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

Q.

จะดูแลเครื่องซักผ้าให้มีสภาพดีไ    ด้อย่างไร?

A.

ทำความสะอาดด้านในช่องใส่ผงซักฟอกให้ทั่วด้วยแปรงขนนุ่ม แปรงสีฟัน ฯลฯ หากช่องเติมผงซักฟอกอุดตันด้วยผงซักฟอกที่เหลือหรือผงซักฟอกที่แข็งตัว ผงซักฟอกอาจจ่ายออกมาไม่ถูกต้อง ควรทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกประมาณเดือนละครั้งเพื่อให้ช่องใส่ผงซักฟอกสะอาดและพร้อมใช้งาน

ควรทำความสะอาดตัวกรองหลังจากซักผ้าทุกครั้งเพื่อให้ตัวกรองสะอาดยิ่งขึ้น

Q.

จะเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมได้อย่างไร?

A.

โดยทั่วไป คุณควรตรวจสอบฉลากการดูแลเสื้อผ้าและเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าของคุณ หากคุณเลือกโปรแกรม AI Wash เครื่องซักผ้า LG ที่มีฟังก์ชั่น AI DD จะชั่งน้ำหนักผ้าของคุณโดยอัตโนมัติและตรวจจับความนุ่มเพื่อกำหนดรูปแบบการซักที่เหมาะสมและปรับการเคลื่อนไหวของผ้าระหว่างการซักให้เหมาะสม

Q.

AI DD™ มีประโยชน์ต่อผ้าซักผ้าอย่างไร?

A.

เครื่องซักผ้า AI DD™ ของ LG ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการวิเคราะห์น้ำหนักและประเภทของเนื้อผ้าของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ การปรับการเคลื่อนไหวในการซักอัตโนมัติของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเนื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอันล้ำค่าของคุณดูดีอยู่เสมอ มอเตอร์ DirectDrive™ มอบเทคโนโลยี 6 การเคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าจะซักได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

Q.

ฟังก์ชัน TurboWash3D™ คืออะไร?

A.

เทคโนโลยี TurboWash™ อันรวดเร็วของ LG ช่วยให้ผ้าสะอาดหมดจดภายในเวลาเพียง 30 นาทีสำหรับผ้า 3 กก. หัวฉีดน้ำทรงพลัง ประกอบกับตัวถังซักและมอเตอร์ที่หมุนแยกกันในทิศทางตรงกันข้าม ก่อให้เกิดกระแสน้ำแรงที่ทำให้ผ้าถูกันตลอดรอบการซัก เพื่อประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า

Q.

ฟังก์ชั่นไอน้ำในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร?

A.

เทคโนโลยี Steam™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ LG (เฉพาะบางรุ่น) ช่วยจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชัน Allergy Care จะรีดไอน้ำบนเสื้อผ้าเมื่อเริ่มรอบการซักเพื่อทำให้เส้นใยคลายตัวและละลายสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงละอองเกสรและไรฝุ่น

 

*รอบ Allergy Care ที่ผ่านการทดสอบโดย Intertek ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ 99% (Der p1) ไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% (Dermatophagoides pteronyssinus) และแบคทีเรียได้ 99% (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis และ Escherichia coli)

Q.

จะใช้โปรแกรม Tub Clean ในเครื่องซักผ้าได้อย่างไร

A.

หากมีขุยผ้าเกาะบนถังซักหรือมีกลิ่นอับ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ขอแนะนำให้เปิดโปรแกรม Tub Clean เดือนละครั้งเพื่อรักษาความสะอาดของถังซัก

Q.

เหตุใดผ้าที่ซักแล้วจึงมีฝุ่นและขุยผ้าอยู่?

A.

1. ฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการซักจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองทำความสะอาด หากแผ่นกรองทำความสะอาดเต็ม ฝุ่นอาจไม่ถูกกรองออกอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองทำความสะอาดด้วยมือได้ก่อนการซักทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทิ้งฝุ่นและขุยผ้าไว้บนเสื้อผ้า

2. แยกเสื้อผ้าสีและสีขาวออกจากเสื้อผ้าสีดำและเสื้อผ้าที่ทำให้เกิดขุยผ้า ซักแยกกันเพื่อป้องกันฝุ่นและขุยผ้าที่ไม่ต้องการในผ้าซักของคุณ

Q.

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บน ThinQ ได้อย่างไร?

A.

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของคุณเปิดอยู่

2. นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปไว้ใกล้กับเราเตอร์อินเทอร์เน็ต หากระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเราเตอร์มากเกินไป ความแรงของสัญญาณอาจอ่อนลง และอาจใช้เวลานานในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศของคุณสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)

    22

  • ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

    651 x 1060 x 680

  • คุณสมบัติ - Steam

    ไม่

  • เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

สเปคทั้งหมด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

  • เพิ่มผ้าขณะซัก

    ไม่

  • ปั่นแห้ง

    ไม่

  • Aqua Reserve

    ไม่

  • ล็อกป้องกันเด็ก

    ใช่

  • การซักแบบเย็น

    ไม่

  • Deep Fill

    ไม่

  • ล้างพิเศษ

    ไม่

  • ซักน้ำร้อน

    ไม่

  • ซักล่วงหน้า

    ไม่

  • ควบคุมระยะไกล

    ใช่

  • ล้าง

    5 ครั้ง

  • ซักล้าง + ปั่นหมาด

    ไม่

  • แช่ผ้า

    ใช่

  • ปั่นหมาด

    5 ระดับ

  • ปั่นหมาดเท่านั้น

    ไม่

  • ผ้าสกปรกมาก

    ไม่

  • Steam

    ไม่

  • คลื่นความแรง

    ไม่

  • อุณหภูมิ

    ไม่

  • ตั้งเวลาล่วงหน้า

    ไม่

  • ล้างถังซัก

    ไม่

  • ปั่นถังแห้ง

    ไม่

  • TurboWash

    ใช่

  • ซัก

    ใช่

  • ระดับน้ำ

    10 ระดับ

  • Water Plus

    ไม่

  • Wi-Fi

    ใช่

บาร์โค้ด

  • บาร์โค้ด

    8806096610565

ความจุ

  • ความจุการซักสูงสุด (กก.)

    22

การควบคุมและจอแสดงผล

  • ตั้งเวลาล่วงหน้า

    3-19 ชั่วโมง

  • ประเภทจอแสดงผล

    ﻿หน้าจอ + ปุ่มกดแบบสัมผัสและจอแสดงผล LED

  • ไฟแจ้งล็อกประตู

    ใช่

  • ไฟตัวเลข

    18:88

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

    651 x 1060 x 680

  • ความสูงผลิตภัณฑ์ที่มีฝาเปิดอยู่ (มม.)

    1380

  • น้ำหนัก (กก.)

    47.0

คุณสมบัติ

  • เพิ่มผ้าขณะซัก

    ไม่

  • 6 Motion DD

    ใช่

  • AI DD

    ใช่

  • Auto Restart

    ใช่

  • ถังซักด้านในปั๊มนูน

    ใช่

  • สัญญาณเตือนจบรอบ

    ใช่

  • ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)

    ไม่

  • ระบบตรวจจับโฟม

    ไม่

  • มอเตอร์ Inverter DirectDrive

    ใช่

  • JetSpray

    ใช่

  • ขาปรับระดับได้

    ใช่

  • ตัวกรองใยผ้า

    ใช่

  • LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

    ใช่

  • ถังซักกึ่งสแตนเลส

    ใช่

  • ประตูปิดแบบนุ่มนวล

    ใช่

  • ตัวกรองใยผ้าสแตนเลส

    ไม่

  • ถังซักสแตนเลส

    ไม่

  • Steam

    ไม่

  • TurboDrum

    ใช่

  • TurboWash 3D

    ใช่

  • ประเภท

    เครื่องซักผ้าฝาบน

  • เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน

    ไม่

  • การจ่ายน้ำ (ร้อน / เย็น)

    เย็นเท่านั้น

  • ระดับน้ำ

    อัตโนมัติ/ตั้งค่าด้วยตนเอง

  • WaveForce

    ใช่

วัสดุและการตกแต่ง

  • สีตัวเครื่อง

    เอสเซนส์กราไฟต์

  • ชนิดฝาปิด

    กระจกนิรภัย

โปรแกรม

  • AI Wash

    ใช่

  • ขจัดสารก่อภูมิแพ้

    ไม่

  • เสื้อผ้าเด็ก

    ไม่

  • ผ้าสี

    ไม่

  • ผ้าบอบบาง

    ใช่

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก

    ใช่

  • ระบายน้ำ+ปั่น

    ไม่

  • เครื่องนอน

    ใช่

  • ประหยัดพลังงาน

    ไม่

  • ล้างพิเศษ

    ไม่

  • ลดการปล่อยไมโครพลาสติกจากการซักผ้า

    ไม่

  • ซักแบบทั่วไป

    ใช่

  • ดูแลผ้าสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง

    ไม่

  • เพิ่มการซัก+ซักปกติ

    ไม่

  • ซักด่วน

    ใช่

  • ล้างน้ำ+ปั่นหมาด

    ใช่

  • ชุดนักเรียน

    ไม่

  • ซักจำนวน้อย

    ไม่

  • เพิ่มการล้าง

    ไม่

  • ชุดกีฬา

    ไม่

  • ขจัดคราบ

    ไม่

  • เพิ่มพลังซัก

    ไม่

  • ผ้าขนหนู

    ไม่

  • ล้างถังซัก

    ใช่

  • ผ้าขนสัตว์

    ไม่

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

    ใช่

  • การติดตามพลังงาน

    ใช่

  • ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน

    ใช่

  • การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ใช่

  • ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

  • แถบล้างถังซัก

    ใช่

  • Smart Pairing

    ไม่

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา