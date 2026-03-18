Wash Tower รุ่น WT1410NHWW และ ตู้เย็น Side-by-side GC-X257SQZW
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพหรือวิดีโอเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
LG WashTower™ ครบจบทุกการซักอบ
ดีไซน์กะทัดรัด
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียวกันเพื่อการประหยัดพื้นที่มากขึ้น
แผงควบคุมที่เข้าถึงง่าย
Center Control™ ควบคุมและสั่งการได้ง่ายกว่าโดยไม่ต้องเอื้อม
เทคโนโลยีถนอมผ้า
เทคโนโลยี AIDD ที่ตรวจจับเนื้อผ้าและน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ
ซัก-อบเร็วใน 1 ชั่วโมง
ซักและอบให้แห้งภายใน 1 ชั่วโมง
LG WashTower™
ดีไซน์สวยลงตัว
เสริมภาพลักษณ์บ้านให้ดูหรูและทันสมัยยิ่งขึ้น
WashTower™ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียวพร้อมดีไซน์ที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร
ขนาดกะทัดรัดด้วยแผงควบคุมตรงกลาง
ลดการเอื้อมหรือก้มเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น
เมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบซ้อนกัน ตัวเครื่องจะสั้นกว่า 45 มม. และแผงควบคุมตรงกลางวางสูงขึ้น 85 มม.
Washtower วางซ้อนเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าและเน้นความสูงที่ต่ำลง 45 มม. และแผงควบคุมที่สูงขึ้น 85 มม.
*ประหยัดพื้นที่มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและอบผ้า ขนาด 24 นิ้ว ที่วางซ้อนกันของ LG
WashTower™ ลงตัวทุกพื้นที่
เติมสไตล์ให้ทุกมุมบ้าน
เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ทั้งรุ่นความจุใหญ่สำหรับครอบครัว และรุ่นกะทัดรัดสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
Intelligent Technology
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนพฤษภาคม 2022 ปั่นผ้าที่มีน้ำหนัก 2 กก. เทียบกับรอบการปั่นผ้าแบบธรรมดาของ LG (F13EJN) ทดสอบความเสียหายโดยเฉลี่ยของเนื้อผ้าด้วยการใส่ตัวอย่างผ้า 5 ประเภทที่แตกต่างกัน
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
*เฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าผสม Easy Care เท่านั้น
ประหยัดเวลา
เครื่องอบผ้าจะเริ่มอุ่นถังอบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอบในขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและรอบการปั่น เพื่อผ้าที่แห้งไวขึ้น
*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบกับ 3 เงื่อนไขการโหลดแต่ละเงื่อนไข ชุดกีฬาผู้หญิง (โพลีเอสเตอร์ 89% สแปนเด็กซ์ 11% เสื้อเชิ้ต (โพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35%) และชุดนอน (ผ้าฝ้าย 73% โพลีเอสเตอร์ 27%)
ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า โหลดน้อย (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก "Prepare to Dry""
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม"
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนมกราคม 2023 โปรแกรมซักผ้า TurboWash™ สำหรับผ้าไม่เกิน 2 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม"
Allergy Care
ลดไรฝุ่น มั่นใจในทุกการสวมใส่
เทคโนโลยีซักและอบผ้าที่ช่วยลดไรฝุ่นบนผ้า ให้คุณสวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
*Allergy Care cycle รับรองโดย BAF (British Allergy Foundation) ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นในบ้าน
*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสุขอนามัยผ่านแอพ ThinQ หรือเลือกโดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอพ
*ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมสุขอนามัยในเครื่องซักผ้าช่วยลดแบคทีเรีย (S. aureus, P. aeruginosa และ K. pneumoniae) ด้วยปริมาณผ้าฝ้ายทดสอบ 3.6 กก.
*ภาพผลิตภัณฑ์ในวิดีโอใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Dual Inverter Heat Pump™
เทคโนโลยีอบแห้งอัจฉริยะ ประหยัดพลังงานกว่าเดิม
ด้วยระบบกระบอกสูบคู่ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งในเวลาที่น้อยลง
*ทดสอบโดย Intertek ในเดือนมกราคม 2021 รอบปั่นผ้า (ปกติ) มีน้ำหนัก 3.83 กก. เทียบกับเครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความร้อนทั่วไปของ LG (RC90V9AV2W เทียบกับ RC9066A3F)
*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
Auto Cleaning Condenser
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ลดภาระการบำรุงรักษา
มั่นใจได้ว่าการดูแลรักษาเครื่องจะไม่ยุ่งยากสำหรับคุณด้วยระบบ Auto Cleaning ทำความอาดตัวเองอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพหรือวิดีโอใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการทำงาน
*ความถี่ของการทำงานของ 'คอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า
ระบบสั่งงานด้วยเสียง
AI จะฟังคำสั่งและเช็กสถานะรอบการซักให้คุณแบบเรียลไทม์
ควบคุมเครื่องซักผ้าได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยแอป LG ThinQ™
เชื่อมต่อ สั่งงาน และเริ่มการซักได้ทันทีจากทุกที่ ทุกเวลา
ใช้งานสบายใจ ดูแลเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LG ThinQ™ ช่วยติดตามการบำรุงรักษา แจ้งเตือนสถานะ และให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมซักที่ตรงใจได้สะดวกสบายในที่เดียว
*Support for smart home devices that are compatible with Alexa and Google Assistant may vary by country and your
indificual smart home setup.
WashTower™ สไตล์ที่ลงตัวกับพื้นที่ของคุณ
ดีไซน์กระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อทุกพื้นที่ในบ้านดูเรียบร้อยและมีสไตล์ยิ่งขึ้น
มีคนกำลังวัดขนาดของเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เทปวัด
คู่มือการวัดขนาดพื้นที่
Before installation, please check the below guide and watch Video by click “+” button below
ก่อนการติดตั้ง โปรดตรวจสอบคำแนะนำด้านล่างและดูวิดีโอโดยคลิกปุ่ม " " ด้านล่าง
อะไหล่และชุดแต่ง
อะไหล่และชุดแต่ง
FAQ
LG WashTower มีปลั๊กเดียวหรือไม่?
LG WashTower มีปลั๊กสองอัน: หนึ่งสำหรับเครื่องซักผ้าและอีกอันหนึ่งสำหรับเครื่องอบผ้า ดังนั้นจึงสามารถใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าพร้อมกันหรือแยกกันได้
หากเครื่องอบผ้าทำงานผิดปกติ เครื่องซักผ้ายังใช้งานได้หรือไม่?
LG WashTower เป็นชิ้นเดียวแต่มี 2 ยูนิตแยกกัน: เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า โดยแต่ละยูนิตมีปลั๊กแยก ดังนั้น หากเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ เครื่องอบผ้าก็ยังทำงาน และในทางกลับกัน
LG WashTower มีการรับประกันที่แตกต่างออกไปหรือไม่?
การรับประกันของ LG WashTower จะเหมือนกับการรับประกันของ LG สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้าในประเทศของคุณ
“การจับคู่อัจฉริยะ” คืออะไร?
คุณสมบัติการจับคู่อัจฉริยะจะส่งข้อมูลจากเครื่องซักผ้าไปยังเครื่องอบผ้า โดยแนะนำรอบการอบแห้งที่เหมาะสมที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องซักผ้าสามารถบอกให้เครื่องอบผ้าเลือกรอบการอบแห้งที่เข้ากันได้
นี่เป็นโมเดลสแต็คหรือไม่?
LG WashTower เป็นยูนิตเดียวที่มีเครื่องอบผ้าอยู่ด้านบนและเครื่องซักผ้าอยู่ด้านล่าง แผงควบคุมอยู่ตรงกลาง คุณจึงไม่ต้องใช้เก้าอี้เพื่อไปยังแผงควบคุมเครื่องอบผ้า ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดซ้อน
ประตูเปลี่ยนเป็นบานสวิงขวาแทนซ้ายได้ไหม?
ไม่ได้ รุ่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการแกว่งประตูได้
เครื่องนี้เป็นแบบระบายหรือไม่มีช่องระบายอากาศ?
แหวนรองนี้เป็นแบบไม่มีช่องระบายอากาศ คุณจึงสามารถติดตั้งได้ในที่ต่างๆ มากขึ้น
- WashTower ซัก14 กก./ อบ 10 กก รุ่น WT1410NHWW
- ตู้เย็น Instaview Side by Side 22.4 คิว GC-X257SQZW รองรับ Wi-Fi
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)
14
ความจุ - ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
10
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600x1655x660
คุณสมบัติ (ซักผ้า) - AI DD
ใช่
คุณสมบัติ (ซักผ้า) - TurboWash360˚
ใช่
คุณสมบัติ (ซักผ้า) - Steam
ใช่
คุณสมบัติ (อบผ้า) - DUAL Inverter HeatPump
ใช่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8806096721513
ความจุ
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
10
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
14
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชั่วโมง
ประเภทจอแสดงผล
LED แบบสัมผัสทั้งหมด
ฝาประตูล็อค (ซักผ้า)
ใช่
ไฟตัวเลข
18:88
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
600x1655x660
ความลึกผลิตภัณฑ์จากฝาปิดด้านหลังจนถึงประตู (ลึก' มม.)
660
ความลึกของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดประตู 90˚ (ลึก'' มม.)
1180
น้ำหนัก (กก.)
128.0
คุณสมบัติ (อบผ้า)
6 Motion DD
ไม่
AI DD
ไม่
AI Sensor Dry
ไม่
ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ
ใช่
Auto Restart
ไม่
ไฟด้านในถัง
ใช่
Dual Dry
ใช่
DUAL Inverter HeatPump
ใช่
ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
ตัวบ่งชี้น้ำหมด
ไม่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ประเภทแหล่งความร้อน
ระบบ Heat Pump
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ไม่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
ประตูสลับได้
ไม่
Sensor Dry
ใช่
ประเภท
เครื่องอบผ้าแบบควบแน่น (ไม่มีท่อระบายลม)
คุณสมบัติ (ซักผ้า)
6 Motion DD
ใช่
AI DD
ใช่
Auto Restart
ใช่
สันซัก
สันซักสแตนเลสแบบบาง
ไฟด้านในถัง
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ระบบตรวจจับโฟม
ไม่
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ใช่
ขาปรับระดับได้
ใช่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
ถังซักสแตนเลส
ใช่
Steam
ใช่
TurboWash360˚
ใช่
ประเภท
เครื่องซักผ้าฝาหน้า
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
ใช่
การจ่ายน้ำ (ร้อน / เย็น)
เย็นเท่านั้น
ระดับน้ำ
อัตโนมัติ
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)
น้ำเงินกรม
สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)
เนเจอร์เบจ
ประเภทประตู
ฝาครอบกระจกนิรภัยตัดแสงสีดำ
โปรแกรม (อบผ้า)
ขจัดเชื้อโรค (อบผ้า)
ใช่
รีเฟรช เครื่องนอน
ไม่
ผ้าฝ้าย
ใช่
ผ้าฝ้าย +
ไม่
ผ้าบอบบาง
ใช่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ใช่
ผ้านวม
ใช่
Easy Care
ไม่
ผ้าผสม
ใช่
อบด่วน
ใช่
รีเฟรช
ใช่
ชุดกีฬา
ไม่
ผ้าขนหนู
ไม่
ขนสัตว์
ไม่
โปรแกรม (ซักผ้า)
ขจัดเชื้อโรค (ซักผ้า)
ไม่
ผ้าฝ้าย
ใช่
ผ้าฝ้าย +
ไม่
ผ้าบอบบาง
ใช่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ใช่
ผ้านวม
ใช่
Easy Care
ไม่
Eco 40-60
ไม่
ผ้าผสม
ใช่
Quick 30
ไม่
ซักด่วน
ใช่
ล้าง+ปั่น
ไม่
ซักกลางคืน
ไม่
Speed14
ไม่
ชุดกีฬา
ไม่
ล้างถังซัก
ไม่
TurboWash 39
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
ใช่
Cloud Cycle
ใช่
การติดตามพลังงาน
ใช่
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)
ใช่
Smart Pairing
ใช่
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
22.4
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
913 x 1790 x 735
ประสิทธิภาพ - การใช้พลังงาน (kWh/Year)
850.00
ประสิทธิภาพ - ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
คุณสมบัติ - InstaView
ใช่
คุณสมบัติ - Door-in-Door
InstaView แบบ Door-in-Door (กระจกสีชา)
ระบบน้ำแข็งและน้ำ - การเดินท่อ
ไม่ต้องมีการเดินท่อ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
วัสดุและการตกแต่ง - เสร็จสิ้น (ประตู)
สีดำแมท<br>
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
ไซด์-บาย-ไซด์
ความจุ
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
22.4
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
จอแสดงผล LED ภายใน
หน้าจอแสดงผล LED
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
141
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
913 x 1790 x 735
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
131
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ใช่
Door-in-Door
InstaView แบบ Door-in-Door (กระจกสีชา)
InstaView
ใช่
LINEAR Cooling
ใช่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
2 โปร่งใส
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
2
ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ใช่ (สเปซพลัส)
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
ไม่
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
น้ำแข็งก้อนและบด
การเดินท่อ
ไม่ต้องมีการเดินท่อ
ที่กดน้ำเท่านั้น
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีดำแมท
ประตู (วัสดุ)
PCM
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
โลหะหน้า/ขวา
ประเภทมือจับ
กระเป๋า (แบบมีฝา)
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
850.00
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
4
กล่องใส่ของตรงประตู กล่องเอนกประสงค์ / มุมอาหารว่าง
ไม่
Hygiene Fresh+
ใช่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
