WashTower รุ่น WT2116SHBB ฟรี ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียว
  • แผงควบคุมตรงกลาง
  • AI DD™ และ Smart Pairing™
  • TurboWash™ 360 และ Dry Ready
  • Allergy Care
  • ThinQ™
เพิ่มเติม
Products in this Bundle: 2
มุมมองด้านหน้าของสินค้า WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก.ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control(WT2116SHBB)

WT2116SHBB

WashTower ซักผ้า 21 กก. และอบ 16 กก. รุ่น WT2116SHBB ระบบ AI DD™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

GC-V257SFZW

ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW ขนาด 23.1 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

ครบวงจรสำหรับการซักผ้าแบบอัจฉริยะ

LG WashTower™ คือเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่รวมเข้าด้วยกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มอบสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต ด้วยการทำงานที่รวดเร็ว ง่ายดาย ชาญฉลาด และมีสไตล์
มี Washtower อยู่ตรงกลางอาคารที่ติดตั้งกระจกโปร่งใส มีชิปเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่ด้านล่าง และเชื่อมต่อกับ Washtower

นวัตกรรมแห่งการซักผ้าในรูปแบบทาวเวอร์

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่อยู่ภายในอุปกรณ์จะระบุโปรแกรมซักและอบผ้าที่เหมาะสมที่สุด

เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ของคุณ

ดีไซน์ที่สวยล้ำและประหยัดพื้นที่ของ LG WashTower™ ชุดเครื่องซักผ้า-อบผ้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

Washtower ถูกตั้งวางอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ผู้หญิงกำลังใช้งาน Washtower

Washtower ถูกตั้งวางอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ผู้หญิงกำลังใช้งาน Washtower

ผนังห้องดูเหมือนกับห้องแต่งตัว Washtower ถูกตั้งวางอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

ผนังห้องดูเหมือนกับห้องแต่งตัว Washtower ถูกตั้งวางอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

ผนังห้องดูเหมือนกับห้องเก็บของใช้ Washtower ถูกตั้งวางอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

ผนังห้องดูเหมือนกับห้องเก็บของใช้ Washtower ถูกตั้งวางอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

*การประหยัดพื้นที่เมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่วางซ้อนกัน

ควบคุมผ่านระบบควบคุมส่วนกลาง

แผงควบคุมแบบครบวงจรเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานสะดวกจนคุณต้องแปลกใจ
ผู้หญิงกำลังจัดการแผงควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ระดับเอว

LG WashTower™ พร้อมระบบควบคุมส่วนกลาง

 

ผู้หญิงกำลังจัดการแผงควบคุมที่ด้านบนของอุปกรณ์โดยยกแขนขึ้น

เครื่องซักอบซ้อนกัน

ระบบอัจฉริยะในตัว

ซักผ้าได้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ด้วยระบบอัจฉริยะภายใน LG WashTower™

มีฝาเครื่องซักผ้า มีผ้าอยู่ด้านในฝาเครื่อง และไอคอนเสื้อเชิ้ตอยู่ด้านบน

a black basic image

AI DD™

เทคโนโลยี AI DD™ จะระบุรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเสื้อผ้าของคุณอย่างทะนุถนอม
นี่คือภาพแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Duvet ของเครื่องอบผ้า และปุ่ม Duvet ของเครื่องซักผ้าถูกไฮไลต์

นี่คือภาพแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Duvet ของเครื่องอบผ้า และปุ่ม Duvet ของเครื่องซักผ้าถูกไฮไลต์

Smart Paring™

ด้วย Smart Paring™ เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วจะถูกอบแห้งด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม เพียงแค่กดปุ่ม Start

*ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 3 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% ด้วยโปรแกรม LG Allergy Care

สวมเสื้อผ้าอย่างมั่นใจโดยรู้ว่าโปรแกรม LG Allergy Care ช่วยกำจัด 99.9% ของไรฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้

  • Allergy Care โดยเครื่องซักผ้า
  • Allergy Care โดยเครื่องอบผ้า

*โปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องซักผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นได้ 99.9% และโปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องอบผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9%
*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Allergy Care ผ่านทางแอป ThinQ หรือเลือกได้โดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอป
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อย

ด้วยโปรแกรมซักและอบผ้าอย่างรวดเร็วของ LG พร้อมตัวเลือก Prepare to Dry คุณจึงสามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้น เช่น ชุดกีฬา และชุดนอน

ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระบวนการที่ช่วยให้สามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง

ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระบวนการที่ช่วยให้สามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง

Hea

*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบด้วยผ้า 3 แบบ; ชุดกีฬาสำหรับสตรี เสื้อเชิ้ต 3 ตัว และชุดนอน 2 ชุด ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า, โปรแกรม Small Load (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก ""Prepare to Dry""
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม

มีฝาเครื่องซักผ้า น้ำพุ่งไปมา 5 ทิศทางจากด้านในฝาเครื่อง

มีฝาเครื่องซักผ้า น้ำพุ่งไปมา 5 ทิศทางจากด้านในฝาเครื่อง

TurboWash™ 360

ทำทุกอย่างให้เสร็จลุล่วง

เสื้อผ้าของคุณจะสะอาดอย่างทั่วถึงภายในเวลาเพียง 30 นาที โดยไม่กระทบต่อการถนอมเนื้อผ้า

*ทดสอบโดย Intertek, โปรแกรมผ้าฝ้าย พร้อมตัวเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับผ้า 3 กก.

  • แบบปกติ
    ความเร็วการบีบอัดที่ควบคุมได้
  • LG Dual Inverter
    ความเร็วการบีบอัดที่ถูกควบคุม
เครื่องอบผ้า DUAL Inverter Heat Pump™

ประหยัดพลังงานในการอบผ้า

ขยายช่วงความเร็วในการหมุนเวียน ตั้งแต่เร็วมากไปจนถึงช้า โดยไม่เปิดและปิดเครื่อง
ลมถูกกรองผ่านตัวกรองสามชั้นในคอนเดนเซอร์
Auto Cleaning Condenser

คอนเดนเซอร์ที่มีการทำความสะอาดอย่างง่าย

การบำรุงรักษาคอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติที่ไม่ยุ่งยาก* โดยตัวคอนเดนเซอร์มีการทำความสะอาดตัวเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร

*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพหรือวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*ความถี่ของการเรียกใช้ 'การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า

การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่

แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ WashTower™ ได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

  

*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
*ฟีเจอร์อัจฉริยะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ

การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่า อายุการใช้งานยาวนาน

Inverter Direct Drive Motor ที่ขับเคลื่อนเครื่องซักผ้าของเราเปี่ยมด้วยเสถียรภาพ ไร้เสียงรบกวน ให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน พร้อมการรับประกันมอเตอร์ 10 ปี สบายใจได้ด้วย DUAL Inverter Heat Pump™ ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมการรับประกัน 10 ปี
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

23.1

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

913 x 1790 x 735

การใช้พลังงาน (kWh/Year)

800.00

ชนิดคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

InstaView

ใช่

Door-in-Door

ไม่

ThinQ (Wi-Fi)

ใช่

เสร็จสิ้น (ประตู)

สีเงิน <br>

สเปคทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์

ไซด์-บาย-ไซด์

ความจุ

ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

23.1

ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)

416

การควบคุมและจอแสดงผล

Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

ใช่

การแช่แข็งด่วน

ใช่

จอแสดงผล LED ภายใน

จอแสดงผล LED

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

129

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

913 x 1790 x 735

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

119

คุณสมบัติ

Door Cooling+

ใช่

Door-in-Door

ไม่

InstaView

ใช่

LINEAR Cooling

ใช่

ช่องแช่แข็ง

ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

2 โปร่งใส

กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

4

ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง

LED ด้านบน

ชั้นวางกระจกนิรภัย

3

ระบบน้ำแข็งและน้ำ

ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ไม่

เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

1 คันโยก 2 ถาด

ที่กดน้ำแข็งและน้ำ

ไม่

ที่กดน้ำเท่านั้น

ไม่

วัสดุและการตกแต่ง

เสร็จสิ้น (ประตู)

สีเงิน 

ประตู (วัสดุ)

PET

ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)

โลหะหน้า/ขวา

ประเภทมือจับ

กระเป๋าแนวนอน

ประสิทธิภาพ

ชนิดคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

การใช้พลังงาน (kWh/Year)

800.00

ช่องตู้เย็น

กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

4

กล่องใส่ของตรงประตู กล่องเอนกประสงค์ / มุมอาหารว่าง

ไม่

Hygiene Fresh+

ใช่

ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

LED ด้านบน

ชั้นวางกระจกนิรภัย

3

กล่องแช่ผัก

ใช่ (2)

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ใช่

ThinQ (Wi-Fi)

ใช่

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ความจุการซักสูงสุด (กก.)

21

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

700 x 1890 x 770

TurboWash360˚

มี

AI DD

มี

ThinQ (Wi-Fi)

มี

สเปคทั้งหมด

ความจุ

ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)

16

ความจุการซักสูงสุด (กก.)

21

การควบคุมและจอแสดงผล

ตั้งเวลาล่วงหน้า

3-19 ชม.

โปรแกรม (ซักผ้า)

ขจัดสารก่อภูมิแพ้

มี

เครื่องนอน

มี

ผ้าขนสัตว์

มี

รอยเปื้อนฝังแน่น

มี

ทั่วไป

มี

ขจัดเชื้อโรค

มี

ผ้าปริมาณน้อย

มี

ผ้าขนหนู

มี

โปรแกรม (อบผ้า)

ลมเย็น

มี

กำจัดฝุ่น

มี

ทั่วไป

มี

อบด่วน

มี

Refresh

มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

มี

การติดตามพลังงาน

มี

ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน

มี

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

มี

ThinQ (Wi-Fi)

มี

ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)

มี

Smart Pairing

มี

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

700 x 1890 x 770

น้ำหนัก (กก.)

154

คุณสมบัติ (อบผ้า)

AI Sensor Dry

มี

ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ

มี

Auto Restart

มี

ไฟด้านในถัง

มี

DUAL Inverter HeatPump

มี

ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น

มี

ถังซักด้านในปั๊มนูน

มี

สัญญาณเตือนจบรอบ

มี

Sensor Dry

มี

คุณสมบัติ (ซักผ้า)

6 Motion DD

มี

AI DD

มี

Auto Restart

มี

ซักน้ำเย็น

มี

สันซัก

มี

ไฟด้านในถัง

มี

ถังซักด้านในปั๊มนูน

มี

สัญญาณเตือนจบรอบ

มี

มอเตอร์ Inverter DirectDrive

มี

ขาปรับระดับได้

มี

LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

มี

ถังซักสแตนเลส

มี

Steam

มี

TurboWash360˚

มี

เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน

มี

ระดับน้ำ

มี

วัสดุและการตกแต่ง

สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)

สีดำ

สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)

สีดำ

ประเภทประตู

กระจกนิรภัย

