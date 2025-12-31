We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ห้องครัวที่ขับเคลื่อน
ด้วย LG AI Core-Tech
หัวใจสำคัญของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องครัว LG AI
ได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติ และทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
AI to the Core
วิเคราะห์ความสดใหม่ของอาหาร
AI Core-Tech ประสานการทำความเย็นให้สอดคล้องกับกิจวัตรของคุณ ช่วยคงความสดได้อย่างยาวนาน
AI Inverter
ออกแบบมาเพื่อความเสถียร
ปรับจูนด้วย AI
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ LG AI ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์รูปแบบอัจฉริยะ ปรับจูนความเร็วมอเตอร์อย่างละเอียดเพื่อให้การทำความเย็นเสถียรและมีประสิทธิภาพ พร้อมการควบคุมที่เที่ยงตรงและทนทานในระยะยาว
AI Fresh
ความสดเต็มประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าสำหรับช่วงเวลาใช้งานสูงสุด
วิเคราะห์การใช้งานเป็นเวลาสามสัปดาห์ ระบบจะลดอุณหภูมิลง 1°C สองชั่วโมงก่อนถึงช่วงเวลาใช้งานสูงสุด เพื่อคงความสดของอาหารในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด1)
ความทนทาน
ประสิทธิภาพที่วางใจได้ ใช้งานได้ยาวนาน
ผสานวิศวกรรมที่ทนทานเข้ากับการวิเคราะห์อัจฉริยะ คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ AI ของ LG ถูกออกแบบมาเพื่อลดเวลาที่เครื่องหยุดทำงานและลดการบำรุงรักษาในระยะยาว
ThinQ™3⁾
การควบคุมทุกอย่างอยู่ในมือคุณ
เรียนรู้ทุกรูปแบบการใช้งาน เพื่อยกระดับสู่ประสบการณ์ครัวอัจฉริยะอย่างแท้จริง
การปรับอุณหภูมิและพลังงานอย่างละเอียดเพื่อการดูแลที่ไม่ยุ่งยาก
รับฟังและตอบสนองแบบเรียลไทม์ เพื่อชีวิตที่ไร้รอยต่อ
สัมผัสประสบการณ์ AI Core-Tech
คำถามที่พบบ่อย
Q.
LG AI Core-Tech คืออะไร
A.
LG AI Core-Tech ผสานรวมปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเทคโนโลยีหลักๆ เช่น มอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้งาน
Q.
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า LG AI มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
A.
เครื่องใช้ไฟฟ้า LG AI มอบการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น การประหยัดพลังงานที่ดีกว่าเดิม และประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งาน ช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้นโดยการเรียนรู้นิสัยของคุณและทำให้ฟังก์ชันหลักๆ ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณในที่สุด
Q.
ตู้เย็น LG AI ประหยัดพลังงานหรือไม่
A.
ใช่ ตู้เย็น LG ThinQ™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงาน มีคุณลักษณะต่างๆ เช่น โหมดประหยัดพลังงาน และระบบทำความเย็นขั้นสูงที่รักษาอุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
1)AI Fresh
-"Smart Fresh Air” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “AI Fresh” โดยเป็นการเปลี่ยนชื่อเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์
-การใช้งานฟังก์ชัน “AI Fresh” จำเป็นต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแอป LG ThinQ
แอป LG ThinQ™ ใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน Android หรือ iOS ที่รองรับ จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้าน และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ LG ThinQ
2)โหมดประหยัดพลังงาน AI
-โหมดประหยัดพลังงาน AI สามารถปรับได้เป็นสองระดับ (สูงสุด 4.5% สำหรับระดับที่ 1 และสูงสุด 20% สำหรับระดับที่ 2) และอัตราการประหยัดพลังงานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการจัดอันดับการใช้พลังงานและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
-อัตราการประหยัดพลังงาน AI สำหรับแต่ละระดับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานจริง
-รายละเอียดการทดสอบเฉพาะสำหรับอัตราการประหยัดพลังงานมีดังนี้:
1. รุ่นทดสอบ: M876AAA582
2. สภาวะการทดสอบ: ช่องแช่แข็งที่ -18°C, ช่องแช่เย็นที่ 3°C, ไม่มีการบรรจุอาหาร
3. ข้อกำหนดในการติดตั้ง: อุณหภูมิห้อง 25°C ความชื้น 55%
4. วิธีการทดสอบ: เปิดประตูตู้เย็นเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และไม่เปิดเป็นเวลา 16 ชั่วโมง จำนวนครั้งในการเปิดประตูทั้งหมดในช่วงเวลาที่เปิดใช้งาน: ช่องแช่เย็น 28 ครั้ง ช่องแช่แข็ง 6 ครั้ง ผลการใช้พลังงานของแต่ละโหมดประหยัดพลังงาน AI ในระยะเวลา 3 วัน ถูกแปลงเป็นค่าการใช้พลังงานใน 24 ชั่วโมง และนำมาเปรียบเทียบกัน
5. เมื่อใช้โหมดประหยัดพลังงาน AI รอบของการละลายน้ำแข็งและความเร็วคอมเพรสเซอร์อาจถูกปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ การใช้ระดับที่ 2 อาจส่งผลให้อุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นเพิ่มขึ้นได้
6. ผลการทดสอบได้รับการรับรองโดย TÜV Rheinland Inc. โดยใช้วิธีการทดสอบที่ระบุไว้ แต่ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
7. โหมดประหยัดพลังงาน AI รองรับผ่านแอป LG ThinQ เท่านั้น และ LG ThinQ อาจมีข้อจำกัดบางประการในแง่ของสภาพแวดล้อมที่รองรับและวิธีการใช้งาน
-วิดีโอมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบเท่านั้น ความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่มีโหมดประหยัดพลังงาน AI อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
3)ThinQ™
-EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)
-เมื่อใช้งานโหมดประหยัดพลังงานระดับ 2 (Lv.2)
-โหมดประหยัดพลังงาน AI สามารถปรับได้เป็นสองระดับ (สูงสุด 4.5% สำหรับระดับที่ 1 และสูงสุด 20% สำหรับระดับที่ 2) และอัตราการประหยัดพลังงานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการจัดอันดับการใช้พลังงานและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
-อัตราการประหยัดพลังงาน AI สำหรับแต่ละระดับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานจริง
-รายละเอียดการทดสอบเฉพาะสำหรับอัตราการประหยัดพลังงานมีดังนี้:
1. รุ่นทดสอบ: M876AAA582
2. สภาวะการทดสอบ: ช่องแช่แข็งที่ -18°C, ช่องแช่เย็นที่ 3°C, ไม่มีการบรรจุอาหาร
3. ข้อกำหนดในการติดตั้ง: อุณหภูมิห้อง 25°C ความชื้น 55%
4. วิธีการทดสอบ: เปิดประตูตู้เย็นเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และไม่เปิดเป็นเวลา 16 ชั่วโมง จำนวนครั้งในการเปิดประตูทั้งหมดในช่วงเวลาที่เปิดใช้งาน: ช่องแช่เย็น 28 ครั้ง ช่องแช่แข็ง 6 ครั้ง ผลการใช้พลังงานของแต่ละโหมดประหยัดพลังงาน AI ในระยะเวลา 3 วัน ถูกแปลงเป็นค่าการใช้พลังงานใน 24 ชั่วโมง และนำมาเปรียบเทียบกัน
5. เมื่อใช้โหมดประหยัดพลังงาน AI รอบของการละลายน้ำแข็งและความเร็วคอมเพรสเซอร์อาจถูกปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ การใช้ระดับที่ 2 อาจส่งผลให้อุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นเพิ่มขึ้นได้
6. ผลการทดสอบได้รับการรับรองโดย TÜV Rheinland Inc. โดยใช้วิธีการทดสอบที่ระบุไว้ แต่ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
7. โหมดประหยัดพลังงาน AI รองรับผ่านแอป LG ThinQ เท่านั้น และ LG ThinQ อาจมีข้อจำกัดบางประการในแง่ของสภาพแวดล้อมที่รองรับและวิธีการใช้งาน