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C310 Wink 2 Sims โทรศัพท์มือถือ แชทสนุกกับ Qwerty รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด ไม่พลาดการติดต่อทุกโซเชียลเน็ทเวิร์ค

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

C310 Wink 2 Sims โทรศัพท์มือถือ แชทสนุกกับ Qwerty รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด ไม่พลาดการติดต่อทุกโซเชียลเน็ทเวิร์ค

C310 Wink 2 Sims

C310 Wink 2 Sims โทรศัพท์มือถือ แชทสนุกกับ Qwerty รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด ไม่พลาดการติดต่อทุกโซเชียลเน็ทเวิร์ค

C310 Wink 2 Sims โทรศัพท์มือถือ

Dual Sim  

สลับซิมง่าย...แค่ปลายนิ้วสัมผัสด้วย Dual SIMs Touch UI

Push Mail  

รองรับ Push Email

Social Network  

สนุกกับการเชื่อมต่อสังคมออนไลน์ (SNS) ผ่าน Facebook และ Twitter

Full QWERTY Keypad  

คีย์บอร์ด QWERTY ง่ายต่อการพิมพ์ข้อความ

3.5mm Input Jack  

ช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม.ให้เราสนุกกับเสียงเพลงยิ่งขึ้น

2 Megapixel Camera  

กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซลพร้อมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพที่จะทำให้คุณถ่ายภาพสวยได้ทุกสถานการณ์

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 900/1800/1900 - SIM 1 , GSM 900/1800/1900 - SIM 2

SIZE

Dimensions

115.18 x 62 x 12.3 mm

Weight

99 g

DISPLAY

Type

TFT, 262K colors

Size

240 x 320 pixels, 2.4 inches

SOUND

Alert types

Vibration, MP3 ringtones

Speakerphone

Yes

MEMORY

Phonebook

Yes, Photocall

Call records

Yes

Internal

20 MB

Card slot

microSD

DATA

GPRS

Class 10

Bluetooth

Yes, v2.1 with A2DP

USB

Yes, microUSB v2.0

CAMERA

Primary

2 MP, 1600x1200 pixels

Video

Yes

FEATURES

Messaging

SMS, MMS, Email, Push Email, IM

Browser

WAP 2.0/xHTML, HTML

Radio

FM radio

Colors

Black/Red, White/Orange

Java

Yes, MIDP 2.1

BATTERY

Battery

Li-Ion 1,250 mAh

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

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