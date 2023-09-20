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C310 Wink 2 Sims โทรศัพท์มือถือ แชทสนุกกับ Qwerty รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด ไม่พลาดการติดต่อทุกโซเชียลเน็ทเวิร์ค
C310 Wink 2 Sims โทรศัพท์มือถือ แชทสนุกกับ Qwerty รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด ไม่พลาดการติดต่อทุกโซเชียลเน็ทเวิร์ค
Dual Sim
Push Mail
รองรับ Push Email
Social Network
Full QWERTY Keypad
คีย์บอร์ด QWERTY ง่ายต่อการพิมพ์ข้อความ
3.5mm Input Jack
2 Megapixel Camera
กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซลพร้อมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพที่จะทำให้คุณถ่ายภาพสวยได้ทุกสถานการณ์
สเปคทั้งหมด
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2G Network
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GSM 900/1800/1900 - SIM 1 , GSM 900/1800/1900 - SIM 2
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Dimensions
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115.18 x 62 x 12.3 mm
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Weight
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99 g
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Type
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TFT, 262K colors
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Size
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240 x 320 pixels, 2.4 inches
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Alert types
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Vibration, MP3 ringtones
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Speakerphone
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Yes
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Phonebook
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Yes, Photocall
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Call records
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Yes
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Internal
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20 MB
-
Card slot
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microSD
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GPRS
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Class 10
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Bluetooth
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Yes, v2.1 with A2DP
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USB
-
Yes, microUSB v2.0
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Primary
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2 MP, 1600x1200 pixels
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Video
-
Yes
-
Messaging
-
SMS, MMS, Email, Push Email, IM
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Browser
-
WAP 2.0/xHTML, HTML
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Radio
-
FM radio
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Colors
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Black/Red, White/Orange
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Java
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Yes, MIDP 2.1
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Battery
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Li-Ion 1,250 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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