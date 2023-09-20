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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน ดีไซน์เรียบหรู หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 1 Gb รองรับ 3G 850MHz

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน ดีไซน์เรียบหรู หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 1 Gb รองรับ 3G 850MHz

E400f Optimus L3

แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน ดีไซน์เรียบหรู หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 1 Gb รองรับ 3G 850MHz

ดีไซน์เรียบหรูทันสมัยมีสไตล์เฉพาะตัว

เพิ่มความโดดเด่นให้กับคุณด้วย LG OPTIMUS L3 ที่มาพร้อมกับ L Style ดีไซน์ทรงเหลี่ยม แบบโมเดิร์นที่ออกแบบอย่างประณีต จับง่ายพอดีมือ รูปทรงทันสมัยที่เหมาะกับการแต่งกายทุกรูปแบบของคุณ ง่ายทุกการใช้งานด้วยการออกแบบปุ่มจัดการอย่างไม่มีที่ติ ค้นพบความสวยล้ำของโทนสีเงินเมทัลลิก ที่มาพร้อมขอบโครเมียม และฝาหลังที่ถูกออกแบบให้มี Texture 3 มิติน่าสัมผัส พร้อมรูปทรงบางเฉียบเพียง 11.85 mm.

ดีไซน์เรียบหรูทันสมัยมีสไตล์เฉพาะตัว1

เต็มอารมณ์ด้วยหน้าจอกว้างจุใจ 3.2 นิ้ว

สัมผัสหน้าจอที่ตอบโจทย์การใช้งานสุดล้ำได้อย่างไร้ขีดจำกัด และไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ให้ภาพชัดเจนสมบูรณ์แบบ ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ที่กว้างถึง 3.2 นิ้ว ทำให้สนุกกับการใช้งานเต็มตา เต็มอารมณ์ ไม่ว่าจะเล่นเกมส์ หรือเพลิดเพลิดกับวิดีโอคลิป นอกจากนี้ยังสบายตากว่าในการอ่านข้อความ หรือ เช็คอีเมล

เต็มอารมณ์ด้วยหน้าจอกว้างจุใจ 3.2 นิ้ว1

บันทึกคมชัดทุกความทรงจำ ด้วยกล้อง 3 MP

เก็บทุกช่วงเวลาที่มีค่าด้วยกล้องความละเอียด 3 MP พร้อมบันทึกวิดีโอระดับ VGA และให้คุณแชร์ผ่าน Social Network สุดโปรดของคุณได้ทันที

ใช้งานจุใจ ด้วยพลังแบตเตอรี่ 1500 mAh

ด้วยพลังแบตเตอรี่ 1500 mAh ไม่ว่าคุณจะแชท โทร. เล่นเกม ก็สามารถใช้งานได้นานกว่า ให้คุณไม่พลาดทุกความสุข
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สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850/900/1800/1900

3G Network

HSDPA 850/2100

SIZE

Dimensions

102.6 x 61.6 x 11.7 mm

DISPLAY

Type

TFT capacitive touchscreen, 256K colors

Size

240 x 320 pixels, 3.2 inches

SOUND

Alert types

Vibration; MP3 ringtones

Speakerphone

Yes

MEMORY

Internal

1 GB storage, 384MB RAM

Card slot

microSD, up to 32GB

DATA

GPRS

Yes

EDGE

Yes

3G

HSDPA 3.6 Mbps

WLAN

Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot

Bluetooth

Yes, v2.1 with A2DP

USB

Yes, microUSB

CAMERA

Primary

3.15 MP, 2048x1536 pixels

Video

Yes

FEATURES

OS

Android OS, v2.3 (Gingerbread)

Messaging

SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM

Browser

HTML

Radio

Stereo FM radio

GPS

Yes, with A-GPS support

Java

Yes, via Java MIDP emulator

BATTERY

Battery

Li-Ion 1500 mAh

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