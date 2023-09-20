We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GS108 โทรศัพท์มือถือ สแตนด์บายยาวนาน ลำโพงคุณภาพ ฟังวิทยุโดยไม่ต้องใส่หูฟัง
GS108 โทรศัพท์มือถือ สแตนด์บายยาวนาน ลำโพงคุณภาพ ฟังวิทยุโดยไม่ต้องใส่หูฟัง
ปุ่มโทรกันฝุ่น
สวย กะทัดรัด บางเพียง 14 mm.
ใช้งานง่ายด้วยจอกว้าง 1.5 นิ้ว
ปุ่มเปิด-ปิดไฟฉาย
ฟังวิทยุได้โดยไม่ต้องใส่หูฟัง
สเปคทั้งหมด
-
2G Network
-
GSM 900/1800
-
Dimensions
-
103.9 x 43.5 x 12.9 mm
-
Weight
-
70 g
-
Type
-
TFT, 256K colors
-
Size
-
128 x 128 pixels, 1.5 inches
-
Alert types
-
Vibration; Polyphonic(32)
-
Speakerphone
-
Yes
-
Phonebook
-
500 entries
-
Call records
-
50 dialed, 50 received, 50 missed calls
-
Internal
-
1 MB
-
USB
-
Yes, microUSB v2.0
-
Messaging
-
SMS
-
Radio
-
FM radio
-
Colors
-
Black
-
Battery
-
Li-Ion 950 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
-
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
-
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
-
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
-
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
-
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
-
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
-
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์