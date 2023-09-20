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27.6-inch 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C™
27.6-inch 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C™
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
หน้าจอมากขึ้นและพื้นที่น้อยลง
|จอภาพ DualUp ใช้พื้นที่ขนาดกะทัดรัดสำหรับจอภาพเดียวเท่านั้น แต่รองรับจอภาพอัตราส่วน 16:18 และจอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 2 จอ (อัตราส่วน 16:9) ในหน้าจอเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตไปพร้อมๆ กัน
จอภาพ DualUp ใช้พื้นที่ขนาดกะทัดรัดสำหรับจอภาพเดียวเท่านั้น แต่รองรับจอภาพอัตราส่วน 16:18 ซึ่งเป็นจอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 2 จอภาพในหน้าจอเดียว
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
|*ภาพด้านบนซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงโหมดทั่วไปที่ไม่รองรับ Live Color Low Blue Light ของ LG
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
จอภาพที่เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ การพัฒนา และการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
LG DualUp Monitor จอแสดงผลรูปแบบใหม่อัตราส่วน 16:18 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในที่เดียวภายในพื้นที่ด้านบนและด้านล่างที่ขยายออกไป
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
USB Type-C™
ควบคุมและเชื่อมต่อได้ง่าย
|พอร์ต USB Type-C™ ช่วยให้สามารถชาร์จจอแสดงผลและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ (สูงสุด 90W) ช่วยให้รองรับแล็ปท็อปของคุณได้พร้อมกันผ่านสายเคเบิลเส้นเดียว
USB Type-C™ ให้การควบคุมและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
|*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล USB Type-C™ ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB Type-C™ เข้ากับจอภาพ
วิธีใช้การตั้งค่า DualUp Monitor
PBP และ KVM ในตัว*
|จอภาพ DualUp ช่วยให้คุณควบคุมเนื้อหาหลายรายการจากคอมพิวเตอร์สองเครื่องด้วยคุณสมบัติภาพต่อภาพ นอกจากนี้ คุณสมบัติ KVM ในตัวยังช่วยจัดการเนื้อหาด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ตัวเดียว
*KVM: คีย์บอร์ด จอภาพวิดีโอ และเมาส์
**สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB Type-C™, สาย HDMI, สายอัพสตรีม USB2.0 และสาย DisplayPort ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
Ergonomic Design
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
|ง่ายและสะดวกสบาย
ขาตั้งที่ถูกหลักสรีระศาสตร์ทำให้ง่ายต่อการปรับความสูง การเอียง และการหมุนของหน้าจอในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
-
Resolution
-
2560 x 2880
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:18
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Swivel
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
-
D-Sub
-
NO
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Others (Accessory)
-
Cable holder，Screw bag
-
Remote Controller
-
NO
-
Thunderbolt
-
NO
-
USB A to B
-
YES
-
USB-C
-
YES(1ea)
CONNECTIVITY
-
D-Sub
-
NO
-
Built-in KVM
-
YES
-
Daisy Chain
-
NO
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
DVI-D
-
NO
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
-
N/A
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
-
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
NO
-
Thunderbolt
-
NO
-
Thunderbolt (Data Transsmission)
-
NO
-
Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)
-
N/A
-
Thunderbolt (Power Delivery)
-
N/A
-
USB-C
-
YES(1ea)
-
USB-C (Data Transsmission)
-
YES
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
-
2560x2880 at 60Hz
-
USB-C (Power Delivery)
-
90W
-
USB Downstream Port
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver2.0)
DISPLAY
-
Aspect Ratio
-
16:18
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1.07B
-
Color Gamut (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1000:1
-
Curvature
-
NO
-
Panel Type
-
IPS
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Resolution
-
2560 x 2880
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
-
Black Stabilizer
-
Black Stabilizer
-
AMD FreeSync™
-
NO
-
Auto Brightness
-
YES
-
Auto Input Switch
-
YES
-
Camera
-
NO
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Color Weakness
-
YES
-
Crosshair
-
NO
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
FPS Counter
-
NO
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
HW Calibration
-
NO
-
Mic
-
NO
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
NO
-
Nano IPS™ Technology
-
YES
-
NVIDIA G-Sync™
-
NO
-
OverClocking
-
NO
-
PBP
-
YES (2PBP)
-
PIP
-
NO
-
Reader Mode
-
YES
-
RGB LED Lighting
-
NO
-
Smart Energy Saving
-
NO
-
Super Resolution+
-
YES
-
User Defined Key
-
YES
-
VESA DisplayHDR™
-
NO
-
VRR
-
NO
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Swivel
POWER
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Energy Star)
-
28.31W
-
Power Consumption (Max.)
-
190W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W
-
Power Consumption (Typ.)
-
40W
-
Type
-
External Power(Adapter)
SENSOR(PANEL) UNIT
-
Pixel Pitch
-
0.18195 x 0.18195 mm
SOUND
-
Maxx Audio
-
YES
-
DTS HP:X
-
NO
-
Rich Bass
-
NO
-
Speaker
-
7W x 2
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
-
Dual Controller
-
YES
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
-
NO
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
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