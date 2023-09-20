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27.6-inch 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C™

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

สถานที่จำหน่าย

27.6-inch 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C™

28MQ750-C

27.6-inch 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C™

มุมมองด้านหน้า

LG DualUp Monitor

เพิ่มหน้าจอเป็นสองเท่า ประสบการณ์สองเท่า

เพิ่มหน้าจอเป็นสองเท่า ประสบการณ์สองเท่า

เพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วยจอแสดงผล SDQHD อัตราส่วนภาพ 16:18 รูปแบบใหม่
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

หน้าจอมากขึ้นและพื้นที่น้อยลง

จอภาพ DualUp ใช้พื้นที่ขนาดกะทัดรัดสำหรับจอภาพเดียวเท่านั้น แต่รองรับจอภาพอัตราส่วน 16:18 และจอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 2 จอ (อัตราส่วน 16:9) ในหน้าจอเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตไปพร้อมๆ กัน

จอภาพ DualUp ใช้พื้นที่ขนาดกะทัดรัดสำหรับจอภาพเดียวเท่านั้น แต่รองรับจอภาพอัตราส่วน 16:18 ซึ่งเป็นจอภาพขนาด 21.5 นิ้ว 2 จอภาพในหน้าจอเดียว

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
คุณภาพของภาพอันน่าทึ่ง เทียบได้กับงานของคุณ
จอแสดงผล SDQHD นาโน IPS

คุณภาพของภาพอันน่าทึ่ง เทียบได้กับงานของคุณ

จอแสดงผล Nano IPS ขนาด 27.6 นิ้ว SDQHD (2560 x 2880, อัตราส่วนภาพ 16:18) รองรับสเปกตรัมสีที่กว้าง 98% ของขอบเขตสี DCI-P3 และให้การสร้างสีที่สดใสด้วยการรองรับ HDR10
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
เพิ่มความสบายในการรับชมพร้อมทั้งรักษาคุณภาพสี
Live Color Low Blue Light

 

เพิ่มความสบายในการรับชมพร้อมทั้งรักษาคุณภาพสี

Live Color Low Blue Light ของ LG ช่วยปกป้องดวงตาของคุณจากแสงสีน้ำเงินโดยการรวมการปรับฮาร์ดแวร์ RGB และซอฟต์แวร์ ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพสีที่สดใส
*ภาพด้านบนซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงโหมดทั่วไปที่ไม่รองรับ Live Color Low Blue Light ของ LG
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
ลดอาการปวดตาด้วยการควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

Ambient Light Sensor

 

ลดอาการปวดตาด้วยการควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์จะตอบสนองต่อแสง ทำให้หน้าจอสว่างขึ้นในบริเวณที่สว่างและมืดลงในที่มืด มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

จอภาพที่เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ การพัฒนา และการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

LG DualUp Monitor จอแสดงผลรูปแบบใหม่อัตราส่วน 16:18 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในที่เดียวภายในพื้นที่ด้านบนและด้านล่างที่ขยายออกไป

LG DualUp Monitor สำหรับโปรแกรมเมอร์


สำหรับโปรแกรมเมอร์

เมื่อเขียนโค้ด
คุณสามารถดูโค้ดหรือข้อความได้มากขึ้นบนหน้าจอขนาดสองเท่าโดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์

LG DualUp Monitor สำหรับครีเอเตอร์และสตรีมเมอร์


สำหรับผู้สร้างและสตรีมเมอร์

ในขณะที่สตรีมมิ่งบริการด้วยจอภาพ DualUp

คุณยังสามารถตรวจสอบแทร็กการแชทจำนวนมากแบบเรียลไทม์ได้

LG DualUp Monitor สำหรับนักออกแบบ


สำหรับนัออกแบบ

จอภาพ DualUp ให้จอไวด์สกรีนสำหรับแก้ไขหลายเลเยอร์ได้อย่างรวดเร็ว
และใช้พื้นที่น้อยลงสำหรับพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้น

LG DualUp Monitor สำหรับคนทำงานออฟฟิศ


สำหรับพนักงาออฟฟิศ

จอภาพ DualUp ช่วยให้ประมวลผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบเอกสารข้อมูลสินค้าหลายแผ่นด้วยหน้าจอที่ขยายในแนวตั้ง
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

USB Type-C™

ควบคุมและเชื่อมต่อได้ง่าย

พอร์ต USB Type-C™ ช่วยให้สามารถชาร์จจอแสดงผลและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ (สูงสุด 90W) ช่วยให้รองรับแล็ปท็อปของคุณได้พร้อมกันผ่านสายเคเบิลเส้นเดียว
Display

Display

Power Delivery

Power Delivery

Data

Data

USB Type-C™ ให้การควบคุมและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล USB Type-C™ ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB Type-C™ เข้ากับจอภาพ

วิธีใช้การตั้งค่า DualUp Monitor

PBP และ KVM ในตัว*

จอภาพ DualUp ช่วยให้คุณควบคุมเนื้อหาหลายรายการจากคอมพิวเตอร์สองเครื่องด้วยคุณสมบัติภาพต่อภาพ นอกจากนี้ คุณสมบัติ KVM ในตัวยังช่วยจัดการเนื้อหาด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ตัวเดียว

1 แหล่ง PBP**

ด้วยการเชื่อมต่อสายเคเบิลสองเส้นจาก HDMI, DisplayPort และ USB Type-C™ คุณสามารถใช้การตั้งค่าจอภาพคู่ด้วย 28MQ750 ช่วยให้ควบคุมสองหน้าจอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือปุ่มลัด

*KVM: คีย์บอร์ด จอภาพวิดีโอ และเมาส์

**สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB Type-C™, สาย HDMI, สายอัพสตรีม USB2.0 และสาย DisplayPort ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

Ergonomic Design

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

ง่ายและสะดวกสบาย
จอภาพติดตั้งง่าย

One Click Stand

ติดตั้งง่ายติดตั้งง่าย

จอภาพที่สามารถปรับความเอียงได้

Tilt

-5~25°

จอภาพมีการปรับแบบหมุนได้

Swivel

±30°
จอภาพที่ให้การปรับความสูง

Height

80mm

ขาตั้งที่ถูกหลักสรีระศาสตร์ทำให้ง่ายต่อการปรับความสูง การเอียง และการหมุนของหน้าจอในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Resolution

2560 x 2880

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:18

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Swivel

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

D-Sub

NO

Display Port

YES

HDMI

YES(2ea)

Others (Accessory)

Cable holder，Screw bag

Remote Controller

NO

Thunderbolt

NO

USB A to B

YES

USB-C

YES(1ea)

CONNECTIVITY

D-Sub

NO

Built-in KVM

YES

Daisy Chain

NO

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4

DVI-D

NO

D-Sub (Max. Resolution at Hz)

N/A

HDMI

YES(2ea)

Headphone out

3-pole (Sound Only)

LAN (RJ-45)

NO

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

NO

Thunderbolt

NO

Thunderbolt (Data Transsmission)

NO

Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)

N/A

Thunderbolt (Power Delivery)

N/A

USB-C

YES(1ea)

USB-C (Data Transsmission)

YES

USB-C (Max. Resolution at Hz)

2560x2880 at 60Hz

USB-C (Power Delivery)

90W

USB Downstream Port

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver2.0)

DISPLAY

Aspect Ratio

16:18

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Color Gamut (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Contrast Ratio (Min.)

700:1

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Curvature

NO

Panel Type

IPS

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Resolution

2560 x 2880

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

Black Stabilizer

Black Stabilizer

AMD FreeSync™

NO

Auto Brightness

YES

Auto Input Switch

YES

Camera

NO

Color Calibrated in Factory

YES

Color Weakness

YES

Crosshair

NO

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

FPS Counter

NO

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

HW Calibration

NO

Mic

NO

Motion Blur Reduction Tech.

NO

Nano IPS™ Technology

YES

NVIDIA G-Sync™

NO

OverClocking

NO

PBP

YES (2PBP)

PIP

NO

Reader Mode

YES

RGB LED Lighting

NO

Smart Energy Saving

NO

Super Resolution+

YES

User Defined Key

YES

VESA DisplayHDR™

NO

VRR

NO

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Swivel

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Energy Star)

28.31W

Power Consumption (Max.)

190W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W

Power Consumption (Typ.)

40W

Type

External Power(Adapter)

SENSOR(PANEL) UNIT

Pixel Pitch

0.18195 x 0.18195 mm

SOUND

Maxx Audio

YES

DTS HP:X

NO

Rich Bass

NO

Speaker

7W x 2

SW APPLICATION

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

Dual Controller

YES

LG Calibration Studio (True Color Pro)

NO

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28MQ750-C

27.6-inch 16:18 DualUp Monitor with USB Type-C™