LG UltraGear™ G4 24” 144Hz FHD IPS NVIDIA G-SYNCR 24G411A
คุณลักษณะที่สำคัญ
- จอ IPS ขนาด 24 นิ้ว ความละเอียด FHD (1920x1080)
- อัตรารีเฟรช 120Hz (โอเวอร์คล็อกได้สูงสุด 144Hz) / การตอบสนอง 1ms MBR
- รองรับ NVIDIA® G-SYNC® และ AMD FreeSync™ Premium Pro
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีสันสดใส
จอภาพของเรารองรับ HDR10 และครอบคลุม sRGB 99% มอบสเปกตรัมสีที่กว้าง ช่วยให้สามารถแสดงสีได้อย่างเที่ยงตรงสูงด้วยหน้าจอ IPS เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ ช่วยให้เกมเมอร์ได้สัมผัสกับสนามรบอันน่าตื่นเต้นตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้
ฉากเกมต่อสู้ในอวกาศที่สีสันสดใสด้วย HDR, sRGB 99% และจอแสดงผล IPS บนจอภาพ LG UltraGear
*การลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว 1 มิลลิวินาที ทำให้ความสว่างลดลง และไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้ในขณะที่เปิดใช้งาน: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*อาจเกิดการสั่นไหวระหว่างการใช้งาน MBR 1 มิลลิวินาที
ได้รับการรับรองด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ขับเคลื่อนด้วย AMD FreeSync™ Premium Pro และรองรับ G-SYNC® ที่ผ่านการรับรองจาก NVIDIA จอภาพนี้รับประกันภาพคมชัด ไร้รอยขาด ลื่นไหลเป็นพิเศษ และความหน่วงต่ำ มอบความแม่นยำและความลื่นไหลในการเล่นเกมที่เหนือชั้น
มุมมองแบบแยกหน้าจอของนักบินในเกมที่รวดเร็ว แสดงภาพที่ราบรื่นและชัดเจนยิ่งขึ้น
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์
*ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
Dynamic Action Sync
ลดความล่าช้าของอินพุตด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
Black Stabilizer
Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และนำทางผ่านการระเบิดแฟลชได้อย่างรวดเร็ว
Crosshair
จุดเป้าหมายถูกตรึงไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง
แอป LG Switch
สลับหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถแบ่งหน้าจอทั้งหมดออกเป็น 6 ส่วน เปลี่ยนธีม หรือแม้แต่เปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลด้วยปุ่มลัดที่แมปไว้ นอกจากนี้ยังรองรับโหมด PBP และ PIP เพื่อการทำงานมัลติทาสก์ที่มีประสิทธิภาพผ่านแหล่งสัญญาณอินพุตที่หลากหลาย
ดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริงและฐานตั้งบางเฉียบ
ดีไซน์บางเฉียบ แทบจะลอยได้
สัมผัสประสบการณ์หน้าจอที่กว้างกว่าและสิ่งรบกวนสายตาน้อยลงด้วยขอบจอบางเฉียบและฐานตั้งบางเฉียบ ดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริง ขาตั้งแบบลอยตัวช่วยเพิ่มความสวยงามสะอาดตาและน้ำหนักเบา ขณะเดียวกันสัมผัสของหน้าจอที่ไร้รอยต่อก็มอบประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบคู่หรือพื้นที่ทำงานแบบมินิมอล
*เอียง (-5~20°), ติดผนังได้ (100x100)
คุณลักษณะเด่น
Size [Inch]
23.8
Resolution
1920 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
HDMI
YES(1ea)
CONNECTIVITY
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
HDMI
YES(1ea)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
620 x 134 x 385mm
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Weight in Shipping [kg]
4.6kg
Weight without Stand [kg]
2.4kg
Weight with Stand [kg]
3.3kg
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Contrast Ratio (Min.)
1050:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500:1
Panel Type
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Resolution
1920 x 1080
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Size [cm]
60.4
Size [Inch]
23.8
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
Black Stabilizer
YES
AMD FreeSync™
FreeSync
Color Weakness
YES
Crosshair
YES
Dynamic Action Sync
YES
Flicker Safe
YES
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
Motion Blur Reduction Tech.
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
OverClocking
YES
Reader Mode
YES
Smart Energy Saving
YES
User Defined Key
YES
VRR
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
