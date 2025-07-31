Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ G4 24” 144Hz FHD IPS NVIDIA G-SYNCR 24G411A

LG UltraGear™ G4 24” 144Hz FHD IPS NVIDIA G-SYNCR 24G411A

LG UltraGear™ G4 24” 144Hz FHD IPS NVIDIA G-SYNCR 24G411A

24G411A-B
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • จอ IPS ขนาด 24 นิ้ว ความละเอียด FHD (1920x1080)
  • อัตรารีเฟรช 120Hz (โอเวอร์คล็อกได้สูงสุด 144Hz) / การตอบสนอง 1ms MBR
  • รองรับ NVIDIA® G-SYNC® และ AMD FreeSync™ Premium Pro
Front image of the UltraGear™ 24G411A gaming monitor.

จอภาพ FHD IPS ขนาด 24 นิ้ว 144Hz (O/C)
จอภาพสำหรับเล่นเกม

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

หน้าจอ FHD IPS ขนาด 24 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, อัตราการรีเฟรช 120Hz, MRB 1ms, ดีไซน์บางเฉียบ
หน้าจอเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีสันสดใส

จอภาพของเรารองรับ HDR10 และครอบคลุม sRGB 99% มอบสเปกตรัมสีที่กว้าง ช่วยให้สามารถแสดงสีได้อย่างเที่ยงตรงสูงด้วยหน้าจอ IPS เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ ช่วยให้เกมเมอร์ได้สัมผัสกับสนามรบอันน่าตื่นเต้นตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้

ฉากเกมต่อสู้ในอวกาศที่สีสันสดใสด้วย HDR, sRGB 99% และจอแสดงผล IPS บนจอภาพ LG UltraGear

*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

จอแสดงผล IPS™

จอภาพ LG IPS™ แสดงความแม่นยำของสีที่โดดเด่นด้วยมุมมองที่กว้าง

HDR10

HDR 10 (ช่วงไดนามิกสูง) รองรับระดับสีและความสว่างที่เฉพาะเจาะจง

sRGB 99% (ทั่วไป)

ด้วยการครอบคลุมสเปกตรัม DCI-P3 99% จึงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงสีที่แม่นยำ

ความเร็วจะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
ฉากเกมแข่งรถที่ตอบสนองรวดเร็วเป็นพิเศษและอัตราการรีเฟรช 120Hz

ภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลในการเล่นเกม
ด้วยอัตราการรีเฟรช 120Hz (โอเวอร์คล็อก 144Hz)

มอบอัตราการรีเฟรช 120Hz (โอเวอร์คล็อก 144Hz) เพื่อภาพที่ลื่นไหล คมชัด พร้อมลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ดื่มด่ำกับการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้นในทุกเฟรม

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ภาพรถแข่งสีเหลืองกำลังพุ่งไปข้างหน้าบนหน้าจอ โดยด้านในของกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวแสดงออกมาอย่างชัดเจน ขณะที่ด้านนอกเบลอ

ความเร็วเหนือชั้น
สู่ชัยชนะ

ระบบลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว 1 มิลลิวินาที* ช่วยให้เล่นเกมได้อย่างราบรื่น ลดภาพเบลอและภาพซ้อน วัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและเคลื่อนไหวรวดเร็วท่ามกลางฉากแอ็กชันทั้งหมด ช่วยให้ผู้เล่นได้เปรียบในการแข่งขัน

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*การลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว 1 มิลลิวินาที ทำให้ความสว่างลดลง และไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้ในขณะที่เปิดใช้งาน: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*อาจเกิดการสั่นไหวระหว่างการใช้งาน MBR 1 มิลลิวินาที

ได้รับการรับรองด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ขับเคลื่อนด้วย AMD FreeSync™ Premium Pro และรองรับ G-SYNC® ที่ผ่านการรับรองจาก NVIDIA จอภาพนี้รับประกันภาพคมชัด ไร้รอยขาด ลื่นไหลเป็นพิเศษ และความหน่วงต่ำ มอบความแม่นยำและความลื่นไหลในการเล่นเกมที่เหนือชั้น

มุมมองแบบแยกหน้าจอของนักบินในเกมที่รวดเร็ว แสดงภาพที่ราบรื่นและชัดเจนยิ่งขึ้น

โลโก้ของ NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์

*ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

Dynamic Action Sync

ลดความล่าช้าของอินพุตด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Black Stabilizer

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และนำทางผ่านการระเบิดแฟลชได้อย่างรวดเร็ว

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Crosshair

จุดเป้าหมายถูกตรึงไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

การใช้งานเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

แอป LG Switch

สลับหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถแบ่งหน้าจอทั้งหมดออกเป็น 6 ส่วน เปลี่ยนธีม หรือแม้แต่เปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลด้วยปุ่มลัดที่แมปไว้ นอกจากนี้ยังรองรับโหมด PBP และ PIP เพื่อการทำงานมัลติทาสก์ที่มีประสิทธิภาพผ่านแหล่งสัญญาณอินพุตที่หลากหลาย

*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง *หากต้องการดาวน์โหลดแอป LG Switch เวอร์ชันล่าสุด ให้ค้นหาในเมนูสนับสนุนของ LG.com

ดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริงและฐานตั้งบางเฉียบ

ดีไซน์บางเฉียบ แทบจะลอยได้

สัมผัสประสบการณ์หน้าจอที่กว้างกว่าและสิ่งรบกวนสายตาน้อยลงด้วยขอบจอบางเฉียบและฐานตั้งบางเฉียบ ดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริง ขาตั้งแบบลอยตัวช่วยเพิ่มความสวยงามสะอาดตาและน้ำหนักเบา ขณะเดียวกันสัมผัสของหน้าจอที่ไร้รอยต่อก็มอบประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบคู่หรือพื้นที่ทำงานแบบมินิมอล

ไอคอนดีไซน์ไร้ขอบ

ดีไซน์ไร้ขอบ

พร้อมฐานตั้งแบบบาง

ไอคอนปรับเอียงได้

เอียง

-5~20º

ไอคอนติดผนัง

ติดผนัง

100X100

*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*เอียง (-5~20°), ติดผนังได้ (100x100)

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • Size [Inch]

    23.8

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

  • HDMI

    YES(1ea)

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    YES(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Weight in Shipping [kg]

    4.6kg

  • Weight without Stand [kg]

    2.4kg

  • Weight with Stand [kg]

    3.3kg

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Contrast Ratio (Min.)

    1050:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500:1

  • Panel Type

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Size [cm]

    60.4

  • Size [Inch]

    23.8

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • HDR 10

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • OverClocking

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • VRR

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

